"הצמרת הכלכלית" : ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.

גר עם שותפים, לא מחזיק רכב ואוכל בעבודה: עובד גוגל יוצא לפנסיה בגיל 27

צ'ארלס ברומפילד, בן 26, עובד בגוגל כמנתח אבטחת בינה מלאכותית וצפוי להרוויח השנה כ-323 אלף דולר. אבל למרות השכר הגבוה, הוא חי בצמצום יוצא דופן: חולק דירה עם ארבעה שותפים, אינו מחזיק מכונית, מתנייד בעיקר ברגל ובאופניים ואוכל את רוב ארוחותיו בעבודה. הוצאות המחיה הבסיסיות שלו מסתכמות בפחות מ-20 אלף דולר בשנה, וכ-90% מהכנסתו מופנים לחיסכון ולהשקעות. המטרה: להגיע לעצמאות כלכלית כבר בגיל 27, ולפרוש מעבודה תמורת משכורת עשרות שנים לפני גיל הפרישה המקובל.

גלריה צ'ארלס ברומפילד ( צילום: מתוך חשבון היוטיוב של צ'ארלס ברומפילד )

החיסכון הפך לחלק מחייו עוד בילדותו, כשהוריו חייבו אותו להפריש מחצית מכל סכום שהרוויח. בגיל 17 נחשף לתנועת FIRE, המעודדת חיסכון והשקעות כדי לאפשר פרישה מוקדמת. מאז סיום לימודיו ב-2022 הוא הספיק לעבוד באמזון ולעבור לגוגל, להגדיל את הכנסתו פי שלושה ולצבור כ-650 אלף דולר בהשקעות. כיום הוא מרוויח גם מערוץ יוטיוב ומייעוץ קריירה, ומשקיע בעיקר בקרנות מחקות מדד, תוך הימנעות מהשקעות בקריפטו ובמניות בודדות. יעד החיסכון שלו, 750 אלף דולר, כבר נראה בהישג יד. עם זאת, הוא מודה שלעתים הגזים בחסכנות, ואפילו שקל להתגורר ברכב מסחרי בחניון העבודה כדי לחסוך בשכר דירה. כיום הוא מדגיש שאורח החיים הזה אינו מתאים לכל אחד, ושמבחינתו ההנאה הגדולה אינה בקניות אלא בצבירת חיסכון.

ניו באלאנס בחצי מחיר מישראל, ספורה ויוניקלו: מה קונים בבלאק פריידיי

מבצעי בלאק פריידיי כבר כאן, ולמרות התחזקות הדולר והאירו, בדיקת המחירים מגלה שלא מעט מוצרים עדיין זולים משמעותית בחו"ל. באסוס מוצעות הנחות של עד 40% על מותגים כמו אדידס, דה נורת' פייס וניו באלאנס, ובאייהרב הנחות על מגוון מוצרים. כך למשל, נעלי ניו באלאנס מדגם 530 נמכרות באסוס בכ-413 שקל, לעומת 689 שקל בפוט לוקר בישראל, ואילו דגם 9060 נמכר בארה"ב בכ-709 שקל כולל מע"מ ומשלוח, לעומת 999 שקל בארץ. גם מעילי קולומביה, פריטים של פולו ראלף לורן וביגוד של יוניקלו מוצעים בחלק מהמקרים במחירים נמוכים בהרבה מהמחירים בישראל.

מחירי ניו באלאנס דגם 9060 בישראל, לעומת חו"ל

במדריך ynet מוסבר איך לקנות גם ברשתות שאינן שולחות ישירות לישראל, ובהן יוניקלו, ספורה וגאפ בארה"ב וזארה ביוון, באמצעות חברות שילוח שמספקות כתובת מקומית. אלא שלא כל מבצע הוא מציאה: יש להביא בחשבון את עלויות המשלוח, המע"מ והמשקל הנפחי, שעלול לייקר מאוד את העסקה. למשל, מעיל קל של יוניקלו שעולה בארה"ב כ-133 שקל יגיע לכ-237-210 שקל לאחר השילוח. גם בספורה לא בהכרח משתלם לקנות כעת. באמזון, לעומת זאת, אפשר למצוא בין היתר סט צלחות קורל בכ-304 שקל כולל משלוח, לעומת כ-500 שקל בישראל. ויש גם מוצרים שזולים יותר דווקא בארץ, כך שכדאי להשוות מחירים לפני שממהרים להזמין.

אחרי מינוי הרמטכ"ל לשעבר כוכבי ופרסום הדוחות: החברה הביטחונית קורסת בבורסה

הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי צפוי להתמנות לדירקטור בחברה הביטחונית אר פי אופטיקל, המתמחה במערכות הדמיה תרמית ובציוד אלקטרואופטי. בתמורה הוא צפוי לקבל גמול שנתי של כ-80 אלף שקל, תשלום של קצת פחות מ-4,000 שקל לכל ישיבת דירקטוריון ואופציות בשווי מוערך של 329 אלף שקל, שיבשילו במשך שלוש שנים. אלא שבמקביל להודעה על המינוי, מניית החברה צנחה בכ-16% בעקבות דוחות כספיים שאכזבו את המשקיעים. אף שהכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2026 זינקו ב-61% ל-47.1 מיליון דולר, ברבעון השלישי התכווץ הרווח הנקי ל-874 אלף דולר, לעומת 2.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי ( צילום: יאיר שגיא )

הירידה ברווחיות הרבעונית נבעה בין היתר מהוצאות על בחינת רכישת חברות ומהוצאות מימון הקשורות לשינוי בשער הדולר, אף שבסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה הרווח הנקי דווקא עלה. אר פי אופטיקל, שהונפקה בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ-685 מיליון שקל, כבר הגיעה לשווי של כ-2.5 מיליארד שקל. לאחרונה דווח גם כי אלביט תשקיע כ-80 מיליון דולר בחברה בת שלה, בתמורה לאופציות שיקנו לה עד 40% מהמניות. עבור כוכבי, שסיים את תפקידו כרמטכ"ל בינואר 2023, מדובר בהרחבת פעילותו העסקית, לאחר שהצטרף לקרן השקעות ולדירקטוריון חברת האנרגיה זפירוס – בדוגמה אחת מני רבות למעבר של בכירים לשעבר במערכת הביטחון לעולמות העסקים והטכנולוגיה.

זכה ב-10,000 דולר בקזינו ונשאר בלי כלום: "אני שומר שבת, דרשו שאגיע בשישי בערב"

אברהם זנו, ישראלי בן 40 המתגורר בפלורידה, זכה ב-10,000 דולר בטורניר קלפים בקזינו Seminole Classic בעיר הוליווד, אבל לטענתו נותר בלי הפרס בגלל שמירת שבת. לאחר הזכייה ביום שישי נאמר לו שעליו להתייצב לקבלת הכסף בשעה 19:00, כמעט שעתיים אחרי כניסת השבת. זנו ביקש להגיע במועד אחר, אך לדבריו נענה בשלילה. לאחר שהתייעץ עם רבו, החליט לוותר על ההגעה. כששב לקזינו במוצאי שבת, לטענתו, הודיעו לו העובדים כי חלף המועד לקבלת הפרס וכי הכסף הוחזר לקופת המקום.

קזינו Seminole Classic, הרב יוסף בניטה ואברהם זנו ( צילומים: Seminole Tribe of Florida, פרטי )

לזכייה הייתה משמעות מיוחדת עבור זנו, ששוחרר לאחרונה ממאסר בארה"ב בגין עבירת הונאה ומנסה לשקם את חייו. שני ילדיו, המתגוררים בישראל ושאותם לא ראה קרוב לשנתיים, צפויים לבקר אותו בדצמבר, והוא קיווה להשתמש בכסף כדי לפנק אותם. הקזינו שבו זכה שייך לשבט הסמינול, שהקים בפלורידה אימפריית הימורים ורכש ב-2007 את רשת הארד רוק תמורת 965 מיליון דולר. בעקבות פניית ynet הודיע דובר הקזינו כי נעשים מאמצים לפתור את המקרה, אך לא התחייב שהפרס ישולם. זנו מצידו אינו מתחרט על החלטתו: "אני מוותר על זה בשביל השבת".

מיליוני נוסעים, מיליארדי דולרים ובור שלא נסגר: הכאוס בסאבוויי של ניו יורק

הרכבת התחתית של ניו יורק פועלת מסביב לשעון, משרתת מיליוני נוסעים ומאפשרת לעיר הגדולה בארה"ב להמשיך לתפקד. אבל מאחורי המערכת העצומה מסתתר בור תקציבי שהולך ומעמיק: רשות התחבורה המטרופולינית (MTA), שמפעילה גם אוטובוסים ורכבות פרבריות, צופה גירעון של 585 מיליון דולר ב-2028, שיגדל לכמעט מיליארד דולר ב-2030. זאת למרות תקציב תפעולי שנתי של כ-23 מיליארד דולר, סובסידיות, מיסים ייעודיים והכנסות מאגרות. כמעט 60% מהוצאות הרשות מופנים לשכר ולהטבות לעובדים, וב-2025 לבדה שולמו 1.46 מיליארד דולר על שעות נוספות. שישה עובדים אף הרוויחו יותר מיו"ר הרשות, ששכרו עמד על כ-470 אלף דולר בשנה.

הסאבוויי בניו יורק ( צילום: ‏AP Photo/Cedar Attanasio )