"הצמרת הכלכלית" : ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.

החברות מהאולפנה שעשו אקזיט: "זה היה החלום שלנו מגיל 20"

עדי כהן ואריאלה אביטן הכירו לפני 20 שנה באולפנה בכפר פינס, והעסק שלהן התחיל מחצאית שאריאלה תפרה לעצמה בכיתה ט'. השתיים עברו ממכונת תפירה ביתית לייצור במתפרות ביו"ש ובהמשך בסין, והקימו את "שדה בר" – מותג אופנה לנשים דתיות שצמח לחמש חנויות ולאתר מכירות מצליח. לאחרונה הן מכרו לקבוצת פוקס את השליטה בחברה בעסקה של מיליוני שקלים, אחרי שפנו בעצמן לקבוצה עם המספרים והציעו לה להצטרף.

גלריה אריאלה אביטן (מימין) ועדי כהן ( צילום: ריאן פרויס )

הדרך כללה נסיעות תכופות לסין לצד גידול ילדים, מעבר לעבודה מרחוק בקורונה ותקופה מורכבת במיוחד מאז 7 באוקטובר, כשבני הזוג שלהן גויסו למילואים והחנויות הפכו לדבריהן גם למקום מפגש ונחמה עבור נשים שפונו מבתיהן ואלמנות מלחמה. כעת, בעזרת התשתית של פוקס, השתיים מתכננות להיכנס לקניונים, לפתוח סניפים גם בחו"ל ולהמשיך להגדיל את המותג. מבחינתן, מכירת השליטה אינה סוף הדרך: "אנחנו לא אוהבות את המילה אקזיט, כי היא נשמעת כמו סוף של תהליך".

בת הזוג לשעבר של היזם אלי רייפמן: "טינופת, הותיר אותי חסרת כל"

מרגריטה אלטר, בת זוגו לשעבר של היזם אלי רייפמן, חזרה לאחרונה מתאילנד לישראל והעידה בבית ‏המשפט במסגרת ההליכים סביב חברת אלטראגו, הרשומה על שמה. אלטר טענה כי רייפמן השתמש בחברה ‏לצורך עסקאות שביצע מול אנשי עסקים ומשקיעים, בעוד היא עצמה נותרה לדבריה בלי כסף ונאלצה להתמודד ‏גם עם אנשים שטענו כי רומו. בעדותה תקפה אותו בחריפות וטענה כי אינה יודעת כמה אנשים נוספים נפגעו ‏מפעילותו.‏

אלי רייפמן ( צילום: שאול גולן )

הפרשה מצטרפת להסתבכויות ארוכות השנים של רייפמן, ממייסדי אמבלייז, שהוכרז פושט רגל ב-2011 עם ‏חובות של כ-200 מיליון שקל. באפריל 2025 הוצא נגדו צו מאסר לאחר שלטענת הנאמן לנכסיו לא עמד ‏בתשלומים שלהם התחייב, וכיום הוא שוהה לפי הערכות בחו"ל. במקביל מתנהלים הליכים גם סביב אלטראגו, ‏לאחר שמשקיעים טענו כי החברה חייבת להם כספים, ואלטר צפויה להיחקר בחודש הבא על חלקה בהתנהלות ‏החברה.

נועה ארגמני מצטרפת לקרן הון סיכון: "רוצה לחולל שינוי"

נועה ארגמני, שנחטפה ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר וחולצה מעזה במבצע ארנון ביוני 2024, מצטרפת לקרן ‏ההון סיכון ויין ונצ'רס. ארגמני, סטודנטית להנדסת תוכנה באוניברסיטת בן-גוריון, שבה ללימודים לאחר השבי ‏והחלה להתנסות בפרויקטים בתחום הבינה המלאכותית. בהמשך החליטה שלא ללכת למסלול רגיל של פיתוח ‏תוכנה, אלא לחפש תפקיד שיאפשר לה לעבוד עם חברות רבות ולהשפיע על יזמים בתחילת דרכם.‏

נועה ארגמני ( צילום: ‏AFP/Richard A. Brooks )

ויין ונצ'רס מנהלת כ-500 מיליון דולר ומשקיעה בעיקר בסטארטאפים צעירים בתחומי הבינה המלאכותית, ‏הסייבר והטכנולוגיות הביטחוניות. ארגמני הכירה את מייסד הקרן אריק ריינר במסגרת פעילותה למען ‏החטופים, החלה בהתמחות בקרן באפריל ובספטמבר עברה לתפקיד מלא. במסגרת עבודתה היא מסייעת ‏ליזמים ישראלים שרוצים לחדור לשוק האמריקני ולומדת להעריך חברות ושווקים, כשהיא מחלקת את זמנה בין ‏תל אביב לסן פרנסיסקו.‏

הסמל האיטלקי מתייבש: בתי הקפה נסגרים, והאספרסו עובר הביתה

האספרסו בר, מהמוסדות המזוהים ביותר עם איטליה, הולך ונעלם מהרחובות. בשנים 2025-2019 ירד מספר בתי הקפה במדינה מכ-170 אלף לכ-145 אלף – ממוצע של 11 סגירות ביום – וברומא הירידה חצתה את ה-30%. מאחורי המגמה עומדים עלויות גבוהות יותר של חומרי גלם, עובדים ואנרגיה, המעבר לעבודה מהבית, מכונות הקפה הביתיות ושחיקה בכוח הקנייה. הנזק הכלכלי הכולל בשש השנים מוערך ב-7.2 מיליארד אירו.

אספרסו ( צילום: רויטרס )

גם שינויי הדורות והרגלי הצריכה מכבידים: דור ה-Z שותה פחות קפה, בעוד הלקוחות הוותיקים מתקשים לקבל אפילו עלייה של עשרות סנטים במחיר האספרסו. במקביל, משבר האקלים ואירועי מזג אוויר במדינות המגדלות קפה מייקרים את הפולים ופוגעים בשרשרת האספקה. התוצאה חורגת מעבר לעסקי הקפה: באיטליה כבר משתמשים במילה "מידבור" כדי לתאר רחובות שמאבדים את בתי הקפה ששימשו במשך דורות מקום מפגש שחצה מעמדות וגילים.

הדלק התייקר לשיא כל הזמנים - ואז הוזל (שוב)

מחיר ליטר בנזין 95 זינק בחצות ב-52 אגורות ל-8.27 שקלים – שיא של כל הזמנים – למרות הפחתה של 50 אגורות במס הבלו שכבר נכנסה לתוקף בספטמבר. ללא ההנחה הקיימת המחיר היה מגיע ל-8.77 שקלים. בעקבות הזינוק מבקש שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להוסיף הפחתה נוספת של 50 אגורות, כך שההנחה הכוללת במס תגיע לשקל לליטר ומחיר הבנזין צפוי לרדת ל-7.77 שקלים.

תחנת דלק בתל אביב ( צילום: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images )