"הצמרת הכלכלית" : ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.

בורסת ת"א צללה אחרי תוצאות הבחירות; השקל נחלש משמעותית

ירידות חדות נרשמו בבורסה בתל אביב אחרי פרסום תוצאות האמת של הבחירות, יממה לאחר העליות שנרשמו ערב ההצבעה. מדד ת"א 90 צנח ב-4.6%, ת"א 125 ירד ב-2.4% ות"א 35 ב-1.8%, כשהלחץ התרכז בעיקר במניות הנדל"ן, הביטוח והבנקים. מדד הבנייה איבד 8.7%, מדד הנדל"ן ירד ב-6.3% ומדדי הביטוח והבנקים נפלו בכ-5%.

גלריה ירידות בבורסה בתל אביב ( צילום: shutterstock )

במקביל נחלש השקל בחדות: הדולר, שכבר ירד ביום הבחירות לכ-3.02 שקלים, טיפס לכ-3.13 שקלים לאחר פרסום התוצאות, והאירו עלה לכ-3.47 שקלים. בשוק מעריכים כי התנודתיות תימשך בהתאם להתפתחויות הפוליטיות, והתחזקות הדולר עלולה להשפיע גם על יבואנים ועל מחיר הדלק. מנגד, מומחים מדגישים כי מי שעומד לקחת משכנתה לא צריך להסיק מתנודות המטבע על שינוי מיידי בריביות.

"ישראלים לא יוכלו להשתמש בכרטיס אשראי, אמזון ועלי אקספרס ייחסמו"

יותר מ-100 כלכלנים בכירים, אנשי עסקים ובכירים לשעבר בשירות הציבורי פרסמו מכתב חריף נגד הרעיון שהעלה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלפיו ניתן יהיה להיעזר במטבעות קריפטו אם יוטלו סנקציות על מערכת הבנקאות הישראלית. עםן החותמים חתן פרס נובל לכלכלה נמנים חתן פרס ישראל לכלכלה פרופ' יואל מוקיר, נגיד בנק ישראל לשעבר פרופ' יעקב פרנקל וארבעה מנכ"לים לשעבר של משרד האוצר.

נתניהו וביטקוין ( צילום: Shutterstock )

החותמים מזהירים שסנקציות בנקאיות עלולות לפגוע כמעט בכל פעילות כלכלית בינלאומית של ישראל: שימוש בכרטיסי אשראי, קניות באמזון ובעלי אקספרס, השקעות זרות, פעילות יצוא והעברות כספים. לדבריהם, קריפטו אינו יכול להחליף מערכת בנקאית בינלאומית מתפקדת, ולכן במקום להיערך לעקיפת סנקציות יש לפעול למניעתן. גם בנק ישראל מתח ביקורת על הרעיון, בעוד נתניהו הבהיר כי הקריפטו הוא רק אחת האפשרויות הנבחנות.

האם זה הסוף לבילוי הלילי באזור הרותח בת"א? פסיקה דרמטית של בית המשפט

בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב ביטל את היתרי העירייה להצבת שולחנות וכיסאות בשעות הלילה על הכביש ועל המדרכה במקטע נחלת בנימין שבין הרחובות קלישר למונטיפיורי. השופטת לימור ביבי קבעה כי ההיתרים הפכו למעשה שטח שייעודו "דרך" למתחם שהייה ובילוי, בלי הליך תכנוני מסודר הכולל שקיפות ושיתוף ציבור.

נחלת בנימין פינת אחד העם בת"א ( צילום: מורן איפרגן )

הפסיקה אינה סוגרת את חיי הלילה במקטע: איסור כניסת כלי הרכב בערב והיתרי הפעילות הלילית לעסקים נותרו בתוקף, וההחלטה נוגעת רק להצבת השולחנות והכיסאות. ההיתרים הקיימים יפקעו בתוך שישה חודשים או במועד שנקבע להם, לפי המוקדם. בא כוח העותר מעריך כי פסק הדין עשוי לעודד תושבים במוקדי בילוי נוספים לעתור נגד שימוש דומה בכבישים ובמדרכות.

חדרי לידה מתרוקנים, הקשישים מתרבים: משבר באחת המדינות "הצעירות" באירופה

סלובקיה נכנסת למשבר דמוגרפי עמוק: מספר הלידות במדינה ירד ב-2025 לשפל היסטורי של מעט יותר מ-42 אלף, בעוד מספר בני 65 ומעלה הגיע ל-1.03 מיליון – 19% מהאוכלוסייה. סלובקיה עדיין צעירה יחסית לאירופה, אך התחזיות מלמדות כי עד 2050 שיעור הקשישים בה עלול להגיע ל-30%, ובמקביל מספר הלידות השנתי צפוי להמשיך לרדת.

ברטיסלבה, סלובקיה ( צילום: מתוך אתר עיריית ברטיסלבה )

ההשלכות כבר ניכרות בכיס: ב-2027 מתכננת המדינה להוציא 13.7 מיליארד אירו על פנסיות, וההוצאות הקשורות להזדקנות האוכלוסייה צפויות להכביד עוד יותר על התקציב. במקביל, הצעירים מתמודדים עם משבר דיור חריף – שכר שנתי ממוצע בברטיסלבה מספיק לרכישת 6.8 מ"ר בלבד של דירה – וכמעט רבע מהגמלאים ממשיכים לעבוד או להרוויח הכנסה משלימה. השילוב בין יוקר הדיור, דחיית הקמת משפחות והזדקנות האוכלוסייה מזין את המשבר.

30 שנות מאסר לשלושה אחים ישראלים-אמריקנים על סחר בנשים ועבירות מין

בית המשפט במנהטן גזר 30 שנות מאסר על כל אחד משלושת האחים אלכסנדר – טל והתאומים אורן ואלון – בני מהגרים ישראלים שהפכו לאנשי נדל"ן עשירים בארה"ב. השלושה הורשעו בסחר בנשים למטרות מין ובעבירות מין נוספות, לאחר שבמשפט העידו 11 נשים. לפי התביעה, במשך יותר משני עשורים ניצלו האחים את כספם, מעמדם והגישה לבתי יוקרה כדי להזמין נשים למסיבות ולחופשות, שבהן חלקן סוממו, נאנסו והותקפו.

האחים אלון (מימין) ואורן אלכסנדר בבית המשפט ( צילום: ‏Matias J. Ocner/Reuters )