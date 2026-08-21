"הצמרת הכלכלית" : ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.

עד 1,890 שקל: כך תדעו אם אתם זכאים לפיצוי מאפל בפרשת "האטת הטלפונים"

אחרי תשע שנים, פרשת האטת האייפונים של אפל מגיעה לשלב הפיצוי בישראל: בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה, ולפיו תשלם החברה 10 מיליון שקל ללקוחות ישראלים זכאים, עד 1,890 שקל למכשיר. הרקע: ב-2017 נטען שאפל האטה דגמי אייפון מסוימים באמצעות עדכוני תוכנה, כדי שהסוללות יחזיקו מעמד ולא יגרמו לכיבוי פתאומי – ועשתה זאת בלי ידיעת המשתמשים. אפל הכחישה בתוקף את כל הטענות, ובהסכם הבהירה כי לא מדובר בהודאה.

גלריה אייפון 6 ( צילום: AP )

ניתן להגיש תביעה מקוונת החל מאתמול (שלישי) ועד 16 בדצמבר 2026 באתר ייעודי. נדרשים פרטים אישיים, Apple ID ומספר סידורי של המכשיר – או, לחלופין, שימוש בדרך החלופית המפורטת באתר. המכשירים הזכאים הם דגמי אייפון שהואטו בין השנים 2017 ל-2018 בעדכוני מערכת ההפעלה של אפל.

בזוס וצוקרברג בחוץ: הקאנטרי קלאב של עשירי ארה"ב לא מקבל כל אחד

אינדיאן קריק קאנטרי קלאב, האי המגודר במיאמי שבו גרים ג'ף בזוס, מארק צוקרברג, ג'ארד קושנר ואיוונקה טראמפ, הפך לזירת קרב – אמנם מחויטת ומנומסת למדי – בין כסף ישן לכסף חדש. כ-350 חברי המועדון הסופר אקסקלוסיבי משלמים דמי הצטרפות וחברות בסך יותר ממיליון דולר בשנה – אבל הכסף הוא ממש לא הבעיה של מיליארדרים כמו מייסדי אמזון ומטא: מועמד צריך ליהנות מחסותם של שני חברי מועדון לפחות ולהצטייד במכתבי המלצה מחמישה חברים נוספים, ולאחר מכאן עליו לעבור ועדת חברוּת ודירקטוריון של 15 איש. בזוס הגיע בפברואר למסיבת המזח השנתית, לחץ ידיים וניסה להתמנגל – ואחרי חצי שנה ההזמנה עדיין לא הגיעה, אף שרכש שלושה נכסים באי בסכום מצטבר של כ-234 מיליון דולר.

הזוג בזוס על רקע המועדון היוקרתי ( צילום: Danny Moloshock\Reuters ו-The Historic Preservation Association of Coral Gables )

גם קושנר ואיוונקה, שקנו חלקה של כ-5 דונמים ושיפצו אחוזה, נותרים בחוץ – למרות מסיבת חנוכת בית וחרף השתתפותם בניהול בעיית הביוב הכרונית באי. גם מייסד מטא צוקרברג אינו חבר עדיין, אף ששילם 170 מיליון דולר על אחוזה. מנגד, מנכ"ל גולדמן זאקס דייוויד סולומון התקבל לבסוף גם לאחר עצומה נגדו, ואילו מייסד ג'רזי מייק'ס ואגדת הפוטבול טום בריידי עברו בלי קושי, בעוד עדות לכך שכמעט כל דבר באי נושא תג מחיר – מלבד אישור חברתי.

גבינה צהובה בחצי מחיר במכולת מתחת לבית: המהלך החדש שיוצא לדרך

משרד הכלכלה הקצה מכסות ליבוא 880 טונות גבינה צהובה בפטור ממכס ולשווק אותה בכ-540 נקודות מכירה ברחבי הארץ, במחיר של עד 4.5 שקל ל-100 גרם – כמחצית מהמחיר הנוכחי במדף. בהליך זכו רשת קרפור ויורו מחלבות אירופה. קרפור תמכור בעד 4 שקל ל-100 גרם ב-140 סניפיה, ויורו מחלבות תמכור בעד 4.5 שקל בכ-400 נקודות נוספות – כולל מכולות ומינימרקטים שכונתיים.

גבינה צהובה (אילוסטרציה) ( צילום: מירב קריסטל )

החידוש המרכזי: לראשונה מגיעה הגבינה המוזלת גם מחוץ לרשתות הגדולות – בדיוק למקומות שבהם התחרות נמוכה יותר והמחירים גבוהים יותר. כבונוס, הזוכים קיבלו הטבה של 45% נוספים ליבוא גבינות קשות אחרות בפטור ממכס. בהליך קודם שנערך בתחילת השנה שיווקו יורו מחלבות, רמי לוי, נטו מלינדה ואושר עד גבינה ב-3.5-3 שקל ל-100 גרם, אך המכירות התרכזו ברשתות הגדולות בלבד.

רשת הפלאפל הישראלית בניו יורק קרסה בגלל חובות – ופעילי BDS ניסו לקחת קרדיט

על דלתות סניפי רשת הפלאפל "טעים" בניו יורק – שחלוצת האוכל הישראלי בעיר, השפית עינת אדמוני, פתחה בווסט וילג' ב-2005 – נתלו שלטי עיקול של מדינת ניו יורק בגין חובות מס של 1.35 מיליון דולר. ברשתות החברתיות זינקו פעילי BDS לצייץ "BDS is working", אך הסיבה לסגירה אינה אידיאולוגית: מדובר בסכסוך עסקי בין הבעלים הקודמים, פיל פטרילי, לבין Craveworthy Brands שרכשה את הרשת ב-2024, סביב השאלה מי אמור לשלם חובות עבר. מנכ"ל Craveworthy מדורג במקום ה-79 ברשימת הנישומים בעלי החובות הגדולים ביותר במדינת ניו יורק ולא מסר תגובה.

פלאפל של "טעים" ( צילום מסך מתוך אינסטגרם )

בשיאה מנתה טעים 14 יחידות בערים כוושינגטון, אוסטין וסן פרנסיסקו, ומכירותיה הגיעו ב-2025 ל-18.7 מיליון דולר. כבר לפני הסגירה התלוננו לקוחות ותיקים שהרשת "איבדה את הנשמה" מאז הפכה למודל ארצי. עוד מוקדם לדעת אם מדובר בסוף הדרך או בקריסה זמנית שתסתיים בהסדר, אך מבחינת המלחמה המקוונת סביב ישראל – פסק הדין כבר ניתן: החשבון הוגש לישראל, בלי קשר לעובדות.

אחרי הציפייה הרבה: חנויות ספורה קולקשן נפתחו היום ברחבי הארץ

חנויות ספורה קולקשן נפתחו היום (רביעי) בקניון עזריאלי תל אביב ובקניון איילון, ובחמש חנויות נוספות של גלאם 42 ברחבי הארץ. התנועה בחנויות הייתה אמנם ערה, אך ללא תורים. "עפנו על זה שפתחו בארץ סופסוף חנות של הרשת", אמרו שתי לקוחות בנות 12 שהגיעו עם אביהן. חלק מהלקוחות נתקלו גם באכזבות: "לא היו צלליות בליקווד, אמרו שיגיע בהמשך", ציינה אחת הלקוחות. לקוחות אחרות דיווחו על מחירים שווים ואף נמוכים מחו"ל בחלק מהמוצרים.

לקוחות בפתיחת המכירה של מוצרי ספורה בקניון איילון ( צילום: עוז מועלם )