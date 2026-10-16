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ברגר קינג חוזרת - האם היא תיתן פייט למקדולנד'ס?

ברגר קינג הגיעה לישראל לפני 32 שנה עם ציפיות גדולות, אבל צברה חובות עצומים ונעלמה מהשוק פעמיים. עכשיו, אחרי שורה של כישלונות היא מנסה שוב לנגוס במקדונלד'ס. את האתגר לקחה על עצמה דנה טוכנר, מייסדת רשת בורגרים, שוויתרה על קריירה מצליחה כעורכת דין. עם הגב הכלכלי של דלק-ישראל היא מציבה יעד שאפתני: להגדיל את הרשת מ–19 ל–100 סניפים ולכבוש את דור ה–Z עם הוופר והנאגטס.

גלריה דנה טוכנר. "העולם השתנה. זה לא הג'אנק שאכלנו פעם" ( יובל חן )

טוכנר מכוונת גבוה: "אני לא רואה בעיניים את המתחרים שלי. ברגר מצליחה בכל העולם ואין סיבה שלא תצליח פה. מקדונלד'ס? בטעם ובאיכות אני לא רואה אותם בעיניים".

הערים שלא מצליחים למכור בהן דירות

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על המשך האטה בהיקף עסקאות הנדל"ן באוגוסט האחרון עם ירידה של 5% במכירות לעומת החודש הקודם - ומלאי הדירות הלא מכורות המשיך לטפס. עם זאת, חלה עלייה קלה במכירות דירות חדשות על ידי הקבלנים.

קריית גת, תל אביב-יפו וחיפה מובילות במספר הדירות החדשות שנמכרו בתקופה שנבדקה, אולם בתל אביב-יפו חלה ירידה של כ-27% במכירת דירות חדשות. אשדוד ואשקלון מובילות את הירידות בהיקף העסקאות עם כ-53% ו-31.5%, בהתאמה. בירושלים חלה ירידה של כ-25% במכירות דירות.

אתר בנייה ( צילום: shutterstock )

אשר לדירות חדשות שנותרו למכירה, בסוף אוגוסט 2026, מספר הדירות החדשות שנותרו על המדף המשיך לטפס ועמד על 85,682 יחידות דיור. דווקא מספר חודשי ההיצע (מספר החודשים שיעברו עד שכל הדירות שנותרו למכירה אכן יימכרו) היה 26.7 חודשים, ירידה קלה לעומת החודשים הקודמים.

בכל מקרה, בחינת נתוני המגמה מראה כי מאפריל 2022 נרשמה עלייה בקצב של 1.2% בממוצע לחודש בסך הדירות שנותרו למכירה. 30.7% מהדירות על המדף מצויות במחוז תל אביב (26,330 דירות) ו-24.7% במחוז המרכז (21,190 דירות). בערים הגדולות, המונות יותר מ-100 אלף תושבים, מובילה ירושלים עם 10,250 דירות שנותרו למכירה ואחריה תל אביב-יפו עם כ-9,820 דירות שנותרו למכירה.

ממדאני החליט: האטרקציה המיתולוגית בניו יורק תבוטל

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ויו"ר מועצת העיר, ג'ולי מנין, הגיעו להסכמה על חקיקה שתפסיק את השימוש בכרכרות סוסים בסנטרל פארק. מדובר ביעד שפעילי זכויות בעלי חיים חותרים אליו יותר מ-150 שנה. החוק יאסור על הכרכרות החל מיוני 2028, והמועצה תצביע עליו בשבוע הבא.

כרכרה עם סוסים בניו יורק ( צילום: Seth Wenig / AP )

הלחץ לאסור את הכרכרות גבר בקיץ האחרון, כשרומנץ' מהג'אן, תייר בן 18 מהודו, מת לאחר שנפל מכרכרה שבה נסע עם משפחתו. ההצעה מכונה כעת "חוק רומנץ'". "כשרומנץ' נהרג, זו הייתה בעיניי נקודת שבירה, שבה אנחנו חייבים לעשות משהו", אמרה מנין.

הקבוצה "ניו יורקרס למען רחובות נקיים, ראויים למגורים ובטוחים", ארגון זכויות בעלי חיים שנאבק בכרכרות שנים, בירכה על האיסור שהתמהמה זמן רב. החוק כולל גם סעיף שמחייב את הנהגים לפנות את הסוסים בדרך הומנית: אסור למכור אותם לשחיטה או למכור אותם לענף הכרכרות במקום אחר.

יאכטות, אחוזות ומטוסים פרטיים "נעלמו": הסערה סביב רומן אברמוביץ'

תחקיר של BBC טוען שמשרד ענקית ראיית החשבון דלויט בקפריסין אישר חשבונות שבהם נעלמו נכסים בשווי 672 מיליון דולר של האוליגרך היהודי רומן אברמוביץ', שמחזיק גם באזרחות ישראלית, ובהם יאכטות, אחוזות ומטוסים פרטיים, ושנותרו בהם נכסים בשווי 75 אלף דולר בלבד. לפי המסמכים שדלפו, דלויט ידעה שהדוחות מטעים לחלוטין, וייעצה לכאורה גם על תוכנית להתחמקות ממס. עורכי הדין של אברמוביץ׳ הכחישו את הטענות ודלויט מסרה כי היא פועלת בהתאם לחוק.

היאכטה של רומן אברמוביץ' ( צילום: שמאל AP, ימין: gettyimages )

ולדימיר מילוב, סגן שר האנרגיה של רוסיה בתקופה שבה בנה אברמוביץ׳ את האימפריה שלו וכיום מבקר הממשלה הרוסית, הוסיף: "מאחורי כל אוליגרך רוסי, מזרח תיכוני או אפריקני מושחת, יש צבא של נותני שירותים פיננסיים, משפטיים וייעוץ תדמית מערביים, שבשמחה לוקחים כסף כדי לשפץ להם את המוניטין ולגרום להם להיראות נורמליים".

קבוצת המסעדות הפופולרית בת"א נקלעה לחובות של 19 מיליון שקל

לקבוצת "זה סושי", שמפעילה גם את הסושייה המיתולוגית בבזל עם אותו השם, אושר צו עיכוב הליכים לצורך הבראה ושיקום. לטענתה, המשבר נבע מצירוף שותף שלא עמד בהתחייבויות, מהשקעה משמעותית בהקמה והפעלה של מסעדה נוספת שפעילותה לא צלחה - וגם בעקבות המלחמה.

זה סושי ( צילום: יח"צ )

במסגרת הבקשה הודגש כי פעילות הליבה של המסעדות רווחית, ומטרת הבקשה היא קבלת שקט תעשייתי והבראה עסקית בפיקוח מנהל הסדר, תוך שמירת מקומות העבודה של יותר מ-50 עובדי הקבוצה.