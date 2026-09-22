הסערה החלה לאחר שמקלמור עלה כאמן החימום של אד שירן בניו ג'רזי, וקרא על הבמה "לשחרר את פלסטין" כשברקע הוקרנו מראות מהמלחמה בעזה. פינק שיתפה בתגובה פוסט של ארגון StopAntisemitism, שהאשים את הראפר ב"תעמולה אנטי-ישראלית". עוד שיתפה ממים עם מסרים דוגמת: "התפקיד של ליצן הוא למצוא חן בעיני כולם". בהמשך הזמרת פרסמה פוסט בן אלף מילים ברשתות החברתיות שבו הסבירה מדוע בחרה להתבטא נגד מקלמור, ובו הזכירה כי היא משמשת זה עשור שגרירה של ארגון UNICEF ושפגשה ילדים שנולדו למציאות של מלחמה.

הסערה החלה לאחר שמקלמור עלה כאמן החימום של אד שירן בניו ג'רזי, וקרא על הבמה "לשחרר את פלסטין" כשברקע הוקרנו מראות מהמלחמה בעזה. פינק שיתפה בתגובה פוסט של ארגון StopAntisemitism, שהאשים את הראפר ב"תעמולה אנטי-ישראלית". עוד שיתפה ממים עם מסרים דוגמת: "התפקיד של ליצן הוא למצוא חן בעיני כולם". בהמשך הזמרת פרסמה פוסט בן אלף מילים ברשתות החברתיות שבו הסבירה מדוע בחרה להתבטא נגד מקלמור, ובו הזכירה כי היא משמשת זה עשור שגרירה של ארגון UNICEF ושפגשה ילדים שנולדו למציאות של מלחמה.

הסערה החלה לאחר שמקלמור עלה כאמן החימום של אד שירן בניו ג'רזי, וקרא על הבמה "לשחרר את פלסטין" כשברקע הוקרנו מראות מהמלחמה בעזה. פינק שיתפה בתגובה פוסט של ארגון StopAntisemitism, שהאשים את הראפר ב"תעמולה אנטי-ישראלית". עוד שיתפה ממים עם מסרים דוגמת: "התפקיד של ליצן הוא למצוא חן בעיני כולם". בהמשך הזמרת פרסמה פוסט בן אלף מילים ברשתות החברתיות שבו הסבירה מדוע בחרה להתבטא נגד מקלמור, ובו הזכירה כי היא משמשת זה עשור שגרירה של ארגון UNICEF ושפגשה ילדים שנולדו למציאות של מלחמה.