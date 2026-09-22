לאחר שיצאה נגד הנאום הפרו-פלסטיני של מקלמור, השחקן חאבייר בארדם שיתף כמה פוסטים התומכים בעצומה הקוראת להדיח את הזמרת פינק מתפקידה כשגרירת UNICEF - ארגון הילדים של האו"ם, כך על פי אתר הבידור והרכילות Just Jared.
הסערה החלה לאחר שמקלמור עלה כאמן החימום של אד שירן בניו ג'רזי, וקרא על הבמה "לשחרר את פלסטין" כשברקע הוקרנו מראות מהמלחמה בעזה. פינק שיתפה בתגובה פוסט של ארגון StopAntisemitism, שהאשים את הראפר ב"תעמולה אנטי-ישראלית". עוד שיתפה ממים עם מסרים דוגמת: "התפקיד של ליצן הוא למצוא חן בעיני כולם". בהמשך הזמרת פרסמה פוסט בן אלף מילים ברשתות החברתיות שבו הסבירה מדוע בחרה להתבטא נגד מקלמור, ובו הזכירה כי היא משמשת זה עשור שגרירה של ארגון UNICEF ושפגשה ילדים שנולדו למציאות של מלחמה.
כעת נפתחה עצומה הקוראת להדיח את פינק מתפקידה, כאשר בארדם בן ה-57 שיתף אתמול (שני) כמה פוסטים אודותיה בסטורי בחשבון האינסטגרם שלו, במטרה לעודד את 1.6 מיליון עוקביו לחתום. בעצומה נכתב: "ההתבטאויות האחרונות של פינק אינן רק מצערות, אלא גם אינן עולות בקנה אחד עם תפקידה כשגרירת UNICEF - אדם שמצופה ממנו לקדם שלום, הבנה וערכים הומניטריים מעל להטיות אישיות. משימתו של UNICEF היא להגן על זכויותיהם ועל כבודם של כל הילדים, ללא קשר להשתייכות פוליטית או לגבולות גיאוגרפיים. אנו סומכים על השגרירים שיהיו נושאי הלפיד של העקרונות האלה, יטפחו שיח מכיל ויקדמו תמיכה משמעותית".
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בהמשך קוראת העצומה ל-UNICEF "לנקוט פעולה נחרצת ולהדיח את פינק מתפקידה כשגרירה. צעד זה יאשר מחדש את מחויבותו של UNICEF לניטרליות ואת מסירותו לכל הילדים, ללא קשר ללאום או למורשת".
כזכור, מקלמור הודח מהמשך סיבוב ההופעות של שירן בעקבות ההתבטאויות הפרו-פלסטיניות שהשמיע על הבמה. הצעד הוביל לגל פרישות מסיבוב ההופעות - כשגם מופעי החימום האחרים ולהקת הליווי של שירן הודיעו על פרישתם. בהמשך התייחס המוזיקאי להדחתו של מקלמור והבהיר כי ההחלטה לא הייתה שלו.