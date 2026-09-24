אחרי שהודח מסיבוב ההופעות של אד שירן - הראפר האמריקני מקלמור הכריז היום (חמישי) על סיבוב הופעות בשם Free Palestine שכל הכנסותיו יועברו לארגונים שתומכים בפלסטינים. "אז כפי שכולכם יודעים, לוח הזמנים שלי התפנה קצת", אמר מקלמור בהודעה על הפסטיבל.
מקלמור יופיע בדבלין ב-26 באוקטובר, בפריז ב-29 באוקטובר ובלונדון ב-30 באוקטובר. לדבריו, יצטרפו אליו "חברים" שזהותם תפורסם בהמשך.
"אם השבועות האחרונים הראו לנו משהו, זה שדברים השתנו בשלוש השנים האחרונות", כתב מקלמור בהודעה. "יש התעוררות קולקטיבית סביב השחרור הפלסטיני, סביב כוחם של המיליארדרים שמנסים לצנזר את הקריאות האלה, וסביב מה שאנחנו מצפים מאמנים עכשיו". עוד הוא הוסיף: "מה שקרה לי גדול יותר מאמן אחד או מבמה אחת. כשמעמד המיליארדרים יכול להחליט אילו קולות מותר להעלות לבמה ואילו מסוכנים מכדי שישמעו אותם, כולם צריכים לשים לב".
לדבריו, מיד אחרי ההדחה פנה לאמנים שתומכים בפלסטינים ושירצו להצטרף אליו. "מכיוון שכל זה התחבר כל כך מהר, הרבה מהשיחות, מלוחות הזמנים ומהפרטים עדיין בעבודה. אבל זה רגע של תנופה, ויש עבודה לעשות".
כזכור, בתחילת ספטמבר מקלמור, המוכר מלהיטים כמו Thrift Shop ו-Can't Hold Us, הופיע אז כאמן חימום בהופעותיו של שירן באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, נשא דברים בעד פלסטין וקרא בין היתר Free Palestine. בעקבות זאת גבר הלחץ להסיר אותו מהמשך סיבוב ההופעות.
לטענת מקלמור, רוברט קראפט, הבעלים של ניו אינגלנד פטריוטס ושל אצטדיון ג'ילט במסצ'וסטס, התקשר אישית לשירן ואמר לו שמקלמור לא יורשה להופיע באצטדיון. קראפט הגן על ההחלטה שלא לאפשר למקלמור להופיע שם. הוא נימק אותה ב"היסטוריה רחבה יותר של רטוריקה ודימויים אנטישמיים", שלדבריו פגעו בקהילה היהודית והכאיבו לה.
שירן הבהיר כי ההחלטה להדיח את מקלמור לא הייתה שלו אלא של המפרסמים. לדבריו, אולמות שבהם היו אמורות להתקיים הופעות בהמשך הודיעו שיבטלו אותן אם מקלמור ימשיך להופיע. הוא אמר גם שלא ייגרר לוויכוח ציבורי על המלחמה בעזה. הסערה לא שככה ויתר אמני החימום - פיניאס, לוקאס גרהאם, אהרון רואו ולהקת Beoga - פרשו מהסיבוב, ומפגינים התאספו בשבוע שעבר מחוץ להופעה הראשונה של שירן בלי מקלמור.
בפתח הופעתו בפילדלפיה התייחס שירן לביקורת: "נאלצתי לקבל החלטות קשות, ואני עושה טעויות. אני כל כך, כל כך מצטער. אני לא רוצה לאכזב את המעריצים". הוא גם הבהיר את עמדתו בסכסוך, בהתייחסו בין היתר לטבח בפסטיבל נובה: "מה שקרה בישראל ובפסטיבל המוזיקה ב-7 באוקטובר היה מזוויע, והעצים מאות שנים של כאב יהודי. מה שקורה בעזה הוא קטסטרופלי, בלתי מוצדק ובלתי מידתי".
בהמשך לסערה מקלמור הודיע בשבוע שעבר כי יתרום את מלוא הכנסתו מסיבוב ההופעות של שירן, כמיליון דולר, לשישה ארגונים המסייעים לפלסטינים. הוא גם קרא לקראפט להשוות את התרומה. עדיין לא ברור אם קראפט עשה זאת, אך בהודעה שפרסם אמר כי הוא ושירן מתכננים "לעבוד יחד כדי לבנות גשרים".