אחרי שהודח מסיבוב ההופעות של אד שירן - הראפר האמריקני מקלמור הכריז היום (חמישי) על סיבוב הופעות בשם Free Palestine שכל הכנסותיו יועברו לארגונים שתומכים בפלסטינים. "אז כפי שכולכם יודעים, לוח הזמנים שלי התפנה קצת", אמר מקלמור בהודעה על הפסטיבל.

אחרי שהודח מסיבוב ההופעות של אד שירן - הראפר האמריקני מקלמור הכריז היום (חמישי) על סיבוב הופעות בשם Free Palestine שכל הכנסותיו יועברו לארגונים שתומכים בפלסטינים. "אז כפי שכולכם יודעים, לוח הזמנים שלי התפנה קצת", אמר מקלמור בהודעה על הפסטיבל.

אחרי שהודח מסיבוב ההופעות של אד שירן - הראפר האמריקני מקלמור הכריז היום (חמישי) על סיבוב הופעות בשם Free Palestine שכל הכנסותיו יועברו לארגונים שתומכים בפלסטינים. "אז כפי שכולכם יודעים, לוח הזמנים שלי התפנה קצת", אמר מקלמור בהודעה על הפסטיבל.