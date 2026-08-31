בשנת 2015, כשהיא רק בת 18, הגיעה זנדאיה לטקס האוסקר בשמלה לבנה ועם ראסטות נהדרות בשיער. כמו שקורה כמעט בכל פעם שהיא יוצאת מהבית, תשומת הלב הייתה מיידית. למחרת, בתוכנית הביקורת "משטרת האופנה" (Fashion Police) בערוץ !E, אמרה המגישה ג'וליאנה רנסיק: "השיער של זנדאיה נראה כבד מדי בשבילה. היא נראית כאילו היא מריחה כמו שמן פצ'ולי, או אולי מריחואנה". התגובה לא איחרה להגיע: ברשתות החברתיות פרצה סערה עצומה, מהסוג שכעבור שנים כבר אפשר להגדיר כאייקונית.

גלריה "זה לא רק סטריאוטיפ גדול - אלא מעליב בצורה קיצונית". זנדאיה בטקס פרסי האוסקר 2015 ( צילום: Chris Pizzello/Invision/AP )

זנדאיה הגיבה בפוסט שבו הבהירה כי תיאורים כאלה נשענים על סטריאוטיפ גזעני, ישן ועצל, כלפי שיער של שחורים. "לומר על בחורה בת 18 עם ראסטות שהיא בטח מריחה כמו פצ'ולי או מריחואנה זה לא רק סטריאוטיפ גדול, אלא מעליב בצורה קיצונית", כתבה, ואף צירפה רשימה של מפורסמים מתחומי עיסוק שונים שעוטים ראסטות בגאווה. לדבריה, היא בחרה בתסרוקת הזו בכוונה - דווקא כדי להציג אותה על השטיח האדום היוקרתי מכולם.

התגובה הזו שינתה לחלוטין את השיח סביב התקרית: מרכילות אופנה לדיון רציני על סטנדרטים כפולים. הרי ממש באותה תקופה הסתובבה גם קיילי ג'אנר עם ראסטות, ובדיוק אותה "משטרת האופנה" הגדירה את המראה שלה כ"אדג'י ואופנתי". הריקושטים מהסערה נמשכו עוד זמן רב. קלי אוסבורן, שהייתה חברה בפאנל התוכנית, איימה להתפטר ובהמשך אכן עזבה. רנסיק נאלצה להתנצל בשידור חי בערוץ !E, ואמרה כי למדה שיעור קשה על סטריאוטיפים והבינה את הנזק שגרמה.

זנדאיה קיבלה את ההתנצלות ואמרה שהיא מקווה שהמקרה ישמש כלי לימודי עבור אחרים. שנים לאחר מכן סיפרה בראיונות שזה היה הרגע שבו הבינה את כוח ההשפעה האמיתי שיש לה. בדיעבד, אפשר לראות בו גם את הרגע שבו הוליווד התחילה להבין שהיא מתעסקת עם הרבה יותר מעוד פליטת ערוץ ילדים: כוכבת רצינית הייתה כאן בהתהוות.

שינתה את השיח. זנדאיה ( צילום: Dia Dipasupil/Getty Images )

11 שנה אחרי, זנדאיה חוגגת מחר (שלישי) 30 כשהיא, יש שיגידו, הכוכבת הגדולה בעולם - ובכל מקרה, בוודאי אחת הגדולות שבהן. השנה היא הייתה פשוט בכל מקום: "הדרמה" , "האודיסיאה" , "ספיידרמן: יום חדש" , עונה נוספת של "אופוריה" , ובדצמבר היא תחזור גם עם "חולית: חלק 3". היא אייקון אופנה, סמל תרבותי וחצי מפאוור-קאפל הוליוודי שכולם אוהבים יחד עם טום הולנד.

את כל זה היא עשתה במסלול שהוא בית ספר לאיך לוקחים את כל הקלפים הטבעיים שקיבלת - יופי, כריזמה, 1.80 מטר ועדיין איזו תחושה של תלמידת תיכון פופולרית - ומשלבים אותם עם עבודה קשה וראש חכם, בדרך למעמד ששווה שכר של בין 10 ל-15 מיליון דולר לסרט, עוד לפחות עשרה מיליון בשנה מחוזי אופנה, ותדמית כל כך מושלמת, שהיא כנראה חייבת להתנפץ מתישהו. אבל לא עכשיו.

הדרך החוצה מעולם כוכבות הילדים

זנדאיה מארי סטורמר קולמן נולדה באוקלנד, קליפורניה, וגדלה בסביבה ששילבה בין חינוך אוהב-אך-קשוח לעולם הבמה. שני הוריה, קלייר סטורמר וקזמבה אייג'מו, עבדו כמורים בבתי ספר ציבוריים באזורים נחשלים באוקלנד. בבית שמו דגש על השכלה, ערכים ומשמעת עצמית. השם "זנדאיה" מגיע משפת ה-Shona המדוברת בזימבבואה, ומשמעותו היא "להודות". כבר בתחילת הקריירה היא ויתרה על רוב השם שלה ונשארה רק עם זנדאיה כשם במה, כי חשבה שזה ״שם שנשמע מגניב כמו פרינס״.

"שם מגניב כמו פרינס". זנדאיה ( צילום: AP Photo/Evan Agostini )

היום קצת קשה להאמין שהילדה זנדאיה הייתה כל כך ביישנית, עד שנאלצה לחזור על גן חובה שנה נוספת רק כדי לפתח מיומנויות חברתיות בסיסיות. הביישנות הזו הייתה גם הסיבה שבגללה החליטו הוריה לנסות לדחוף אותה לעולם אמנויות הבמה. זנדאיה מצדה אהבה להתחפש כבר מגיל צעיר, וכשאמה לקחה עבודה נוספת כמנהלת תיאטרון קטן בקליפורניה, זנדאיה בת השבע בילתה שם את הקיצים: עזרה להושיב את הקהל, מכרה כרטיסי הגרלה ולמדה בעל פה שורות ממחזות קלאסיים.

בגיל שמונה היא הצטרפה ללהקת ריקוד שהתמחתה בהיפ-הופ, ובמקביל החלה לעבוד כדוגמנית ילדים עבור רשתות אופנה גדולות. ב-2009, כשהייתה בת 13, נבחנה לתפקיד בסדרה של דיסני בשם "שייק" (Shake it Up). היא כבר ידעה אז דבר או שניים על מה שדמות, דרמה ותלבושות יכולות לעשות. כשהתקבלה, אביה עזב את עבודתו כמורה ועבר איתה ללוס אנג'לס, בעוד אמה נשארה לעבוד באוקלנד. "שייק" הפכה ללהיט היסטרי, וזנדאיה כיכבה בה לצד בלה ת'ורן, שאותה אפשר למצוא היום, בין היתר, באתר אונלי פאנס .

"מערכת יחסים מורכבת עם הרעיון לעבוד כשחקנית בילדות". זנדאיה ובלה ת'ורן, 2011 ( צילום: AP Photo/Peter Kramer )

אבל עבור זנדאיה, ההצלחה המוקדמת הגיעה גם עם מחיר. היא סיפרה בעבר שיש לה "מערכת יחסים מורכבת עם הרעיון לעבוד כשחקנית בילדות", ושהעובדה שהפכה למפרנסת העיקרית של משפחתה כבר בגיל 14 יצרה עליה לחץ עצום - ובעיקר לקחה ממנה את החופש לטעות כמו נערה רגילה.

מטחנת הבשר שהיא קריירה של ילד-שחקן בהוליווד יכולה להיות אלימה מאוד. היידן פנטייר , שהלכה לעולמה לפני כשבועיים בטרגדיה נוראית, היא רק הדוגמה האחרונה לילדים שנשלחים אל העולם הזה עוד לפני שיש להם באמת מילה בנושא - ורבים מהם קורסים בדרך. גם אלה ששורדים אותו, וסלינה גומז היא כנראה אחת הדוגמאות הבולטות, סוחבים איתם לא מעט טראומות. איכשהו, זנדאיה הצליחה לצלוח את המערכת הזו, בין היתר בזכות רשת הגנה משפחתית חזקה: הורים שהציבו גבולות ברורים מול התעשייה וניסו למנוע ממנה ליפול למלכודות המוכרות של ניצול וחשיפת יתר.

עם ראש מבוגר על הכתפיים. מתוך "קיי.סי אנדרקאבר" ( צילום מסך, דיסני )

כשדיסני הציעה לה לככב בסדרה הבאה שלה, "קיי.סי אנדרקאבר" (K.C. Undercover), זנדאיה כבר הגיעה עם דרישות משלה. בגיל 16 היא התעקשה לקבל קרדיט של מפיקה שותפה ולשנות את שם הסדרה, שבמקור אמור היה להיות Super Awesome Katy. היא דרשה שהמשפחה במרכזה תהיה משפחה שחורה, ושהדמות שלה לא תהיה עוד זמרת או רקדנית, אלא נערה שמיומנת באמנויות לחימה. בהוליווד התחילו לשים לב שהילדה היפה מדיסני מגיעה גם עם ראש מבוגר על הכתפיים - וזנדאיה החלה לתכנן בחוכמה את הדרך החוצה מעולם כוכבות הילדים ואל קריירה של מבוגרים.

"אני פשוט לא יכולה לצאת מהבית שלי"

הסבלנות של זנדאיה הייתה מרשימה במיוחד. היא לא מיהרה לדלג מיד לתפקידים ראשיים, אלא לקחה תפקידי משנה קטנים יותר, כמו ב"חולית", וקטנים פחות, כמו ב"ספיידרמן", ובדרך בנתה את הקשרים ההכרחיים לקריירה מהסוג שרצתה לעצמה.

איימי פסקל, שהפיקה יחד עם קווין פייג' את סרטי "ספיידרמן" שבהם השתתפה זנדאיה, סיפרה ל"ווג" כי "כשהיא נבחנה לראשונה לתפקיד אמ. ג'יי, לא קווין פייג' ולא אני ידענו מי היא. היא לא התאפרה והייתה לבושה כמו ילדה רגילה, וחשבנו, 'אלוהים אדירים, היא מדהימה. היא חייבת להיות בסרט'. רק אז גילינו שהיא כבר אדם מפורסם מאוד והרגשנו ממש אידיוטים".

"לא ידענו מי היא". מתוך "ספיידרמן: יום חדש" ( צילום: באדיבות פורום פילם )

בסדרה "אופוריה" של HBO קיבלה זנדאיה את ההזדמנות להוכיח שהיא באמת יכולה לשחק. גילום דמותה של רו בנט בסדרה הכה-אפלה זיכה אותה בשני פרסי אמי עוד לפני שמלאו לה 27, והרחיק אותה סופית מתדמית כוכבת דיסני. המחיר של הפריצה הזו היה הפגיעה ביכולת לנהל חיים נורמליים. "כשהתחלנו לעבוד, ראיתי די מהר עד כמה היא מפורסמת. היא אמרה, 'אה, אני פשוט לא יכולה לצאת מהבית שלי'", סיפר מייק פייסט, ששיחק לצידה ב"מתחרים".

אם כל זה עורר בזנדאיה ספקות לגבי סוג החיים הזה, קשה היה לראות אותם מבחוץ. להפך: היא הוכיחה לאולפנים הגדולים שאפשר לסמוך עליה, והפכה במהירות לדארלינג שלהם. לא רק משום שכל פרויקט שהיא מצטרפת אליו זוכה מיד לתשומת לב מיוחדת, אלא גם בגלל המחויבות יוצאת הדופן שלה אליו. עוד לפני שהגיעה למעמדה הקולנועי הנוכחי, זנדאיה כבר הייתה אייקון אופנה עולמי, ולכן כל הופעה שלה על השטיח האדום הפכה בעצמה לכלי שיווקי.

התפקיד הרחיק אותה סופית מתדמית כוכבת דיסני. מתוך "אופוריה" ( צילום: Eddy Chen, באדיבות HBO )

כך למשל עבדה קשה מאוד כדי לקדם את "חולית" הראשון , אף שהיה לה בו תפקיד קטן מאוד. היא חרשה את העולם בלבוש עתידני מרהיב, הפכה כל הופעה על השטיח האדום לאירוע, והחשיפה העצומה שסיפקה לסרט סייעה להביא לאישור הפקת "חולית: חלק 2" - שם כבר חיכה לה תפקיד גדול ומשמעותי הרבה יותר.

השלב הבא היה לעשות עוד קפיצה ולהראות שהיא גם יכולה ממש להוביל סרטים. הניסיון הראשון, "מתחרים" מ-2024, הסתיים בהצלחה מאוד חלקית. הוא הכניס 96 מיליון דולר, שזה לא רע עבור סרט כזה למבוגרים, אבל לא מספיק כדי לכסות את התקציב והוצאות היח״צ הגדולות. מאידך, הסרט עדיין עזר לזנדאיה למצב את עצמה כשחקנית גם לקהל מבוגר הרבה יותר מהילדים של "ספיידרמן". הניסיון השני, "הדרמה", כבר היה פגיעה במרכז המטרה. הדרמה הרומנטית השחורה, לצד רוברט פטינסון, הייתה הצלחה עצומה. סקט בתקציב של 28 מיליון דולר הכניס למעלה מ-130 מיליון. ועל ההצלחה של "האודיסיאה" ו"ספיידרמן" הקיץ כבר באמת אין מה להוסיף.

פגיעה במרכז המטרה. מתוך "הדרמה" ( צילום: באדיבות A24 )

איפשהו בין העונה הראשונה והשנייה של אופוריה, ושלושת סרטי ספיידרמן, הפכה זנדאיה למותג ברמה כזו שלא חשוב מה היא עושה - היא מושכת אנשים. כשחקנית, היא כנראה אף פעם לא תהיה מריל סטריפ, אבל היא מטפסת למקומות בהם היו בשנות ה-90 ג׳וליה רוברטס וסנדרה בולוק, כוכבות קולנוע מהסוג שמשך קהל רק כדי לראות אותן על מסך גדול. להוליווד לא הייתה כוכבת מהסוג הזה כבר הרבה מאוד שנים. ג׳ניפר לורנס כמעט הייתה שם, אבל בניגוד לזנדאיה - שמגיל צעיר מאוד הייתה מאומנת תקשורתית וקשה לזכור ציטוט אחד מעורר מחלוקת שלה - לורנס אף פעם לא למדה לשחק את המשחק. מי מהן יותר מאושרת, זו כבר שאלה אחרת.

טבעת יהלום גדולה

את טום הולנד פגשה זנדאיה ב-2016, על הסט של "ספיידרמן: השיבה הביתה". למרות שמועות בלתי פוסקות, במשך שנים התעקשו השניים שהם רק חברים טובים. ביולי 2021 תפסו אותם צלמי פפראצי מתנשקים במכונית בלוס אנג'לס, וכמה חודשים אחר כך הפך הולנד את הקשר לרשמי באינסטגרם - שזה, כידוע, מה שקובע היום. ביוני האחרון הופצו ברשת תמונות שנוצרו בבינה מלאכותית מחתונה לכאורה של השניים, וכשלא הגיע שום אישור רשמי, נדמה היה שכולם השלימו בשברון לב עם העובדה שזה עדיין לא קרה. אלא שבריאיון ל"אסקווייר", כשנשאל הולנד אם עדכן את בני משפחתו לגבי תמונות הבינה המלאכותית, השיב: "לא, כי כולם היו שם, וזה כל מה שתקבלו בנושא".

למרות שכל אחד מהם סוחב אחריו פאנדום של עשרות מיליונים - ובמקרה של זנדאיה, מאות מיליונים - הם מצליחים איכשהו לשמור על הזוגיות שלהם פרטית. כשהם לא מופיעים יחד בסרט, הם גם לא נוהגים להגיע זה לבכורות של זו; הם כמעט לא הולכים יחד למסיבות, ופה ושם אמנם נתפסים בעדשות הפפראצי, אבל זו אף פעם לא נראית כמו זוגיות הוליוודית מהסוג שהאולפנים היו שמחים פעם לטפח לצורכי יחסי ציבור. לפחות בינתיים, הם גם רחוקים מאוד מהמודל של בראד פיט ואנג'לינה ג'ולי, שמכרו את הזוגיות שלהם לכל דורש. אפילו על האירוסים העולם שמע כמעט במקרה: זנדאיה הגיעה לטקס גלובוס הזהב עם טבעת יהלום גדולה על האצבע, ונתנה לה לעשות את כל העבודה.

זנדאיה כבר הייתה במסלול המראה כשהולנד רק התחיל את דרכו כספיידרמן ב-2017. "שנינו היינו צעירים מאוד, מאוד", סיפרה. "אבל הקריירה שלי כבר הייתה בתנועה ושלו השתנתה בן לילה. יום אחד אתה ילד ואתה בפאב עם חברים שלך, ולמחרת אתה ספיידרמן. ראיתי את החיים שלו משתנים, והוא התמודד עם זה בצורה ממש יפה".

במעמדם הם יקבלו ביקור פרטי. טום הולנד וזנדאיה ( צילום: Pablo Cuadra/Getty Images )

אולי בגלל זה, לשניהם יש הבנה די טובה של המחיר שמגיע עם רמת פרסום כזו. בטיול משותף לפריז בסתיו 2022, הם תכננו לבקר בלובר כמו כל תייר, אבל מנהלי המוזיאון קצת עיקמו פרצוף: גם ככה עמוס שם מאוד, והופעה של שני כוכבים בסדר הגודל הזה רק הייתה מחמירה את המצב.

"כשהתבגרתי תמיד הרגשתי שכשמישהו מבקש תמונה, אני חייבת לעשות את זה, כל הזמן", אמרה זנדאיה ל"ווג". "את צריכה להגיד 'כן', כי את צריכה להיות אסירת תודה שאת כאן. ולמרות שאני עדיין מרגישה ככה, למדתי גם שאני יכולה להגיד לא, ואני יכולה להגיד בנימוס שיש לי יום חופש, או שאני פשוט מנסה להיות לעצמי היום, ואני לא באמת צריכה להופיע כל הזמן. את פשוט מתרגלת לעובדה שעכשיו אני גם אחת מיצירות האמנות האלה שאת עצמך הולכת לצלם במוזיאון. אני פשוט צריכה להיות לגמרי שלמה עם זה ולחיות את החיים שלי".