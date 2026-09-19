במשרד החוץ דחו את התיאור הזה של השיחה על ידי אותם גורמים בריטיים, שדיברו עם ה"טיימס" בעילום שם. שבוע לאחר אותה שיחה, פרסמה ממשלת ישראל

מכרזים לכ-1,200 יחידות דיור חדשות ב-E1