ארבעה שבועות לפני שבריטניה הודיעה החודש על סנקציות נרחבות נגד ישראל, שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, קיים שיחת טלפון מתוחה עם מקבילו בישראל גדעון סער. השיחה עסקה בתוכנית הבנייה ב-E1, שקוטעת למעשה את הרצף הטריטוריאלי הפלסטיני בין רמאללה לבית לחם ותחבר בין מעלה אדומים לירושלים.
לפי גורמים בבריטניה, ששוחחו עם "ניו יורק טיימס", הם קיבלו את הרושם מסער באותה שיחה ב-11 באוגוסט כי ישראל לא תפרסם מכרזים לבנייה ב-E1 לפני הבחירות בישראל ב-27 באוקטובר. יש לציין כי ישראל עיכבה את התוכניות במשך עשרות שנים לנוכח החשש הבינלאומי שבנייה במקום תסכל את הקמתה של מדינה פלסטינית, אך העניקה להן אישור סופי בשנה שעברה.
במשרד החוץ דחו את התיאור הזה של השיחה על ידי אותם גורמים בריטיים, שדיברו עם ה"טיימס" בעילום שם. שבוע לאחר אותה שיחה, פרסמה ממשלת ישראל מכרזים לכ-1,200 יחידות דיור חדשות ב-E1 – צעד המאפשר לחברות בנייה להגיש הצעות לפרויקט ההתנחלות החדש. הגורמים הבריטיים ראו בכך "היפוך גמור" של הדברים שהבינו מסער בשיחה רק שבוע קודם לכן.
משרד החוץ הגיב על הידיעה וטען כי באותה שיחה סער רק עדכן את עמיתיו שלא יחול "שינוי בשטח עצמו" לפני הבחירות. המשרד ציין כי המכרזים אינם בגדר "חידוש", שכן התוכנית ל-E1 אושרה כבר לפני למעלה משנה. לשכתו של שר החוץ של בריטניה סירבה להגיב על הדיווח.
בהודעה רשמית, משרד החוץ הבריטי חזר על עמדתו שלפיה הרחבת ההתנחלויות מעמידה בסכנה משמעותית את "ההתקדמות לעבר פתרון שתי המדינות".
ואולם, מכרזי הבנייה החדשים היו רחוקים מלהיות הגורם היחיד שהוביל להטלת הסנקציות. מיליבנד נכנס לתפקידו ביולי כחלק מהממשלה של ראש הממשלה החדש, אנדי ברנהאם, וכמעט מיד החל לגבש מדיניות חדשה כלפי ישראל, שכללה צעדים אפשריים נגד ההתנחלויות.
עוד בטרם נכנס למעונו ברחוב דאונינג 10, התחייב ברנהאם לחולל שינוי משמעותי ביחס לישראל, מה שנתן את האות לשינוי המדיניות של קיר סטרמר. רבים ממצביעי מפלגת הלייבות מתחו ביקורת על גישת סטרמר כלפי ישראל וטענו כי הוא "רך מדי".
אחרי אותה הצהרה של ברנהאם, בהודעה מטעם מיליבנד החודש הוא הכריז על הטלת סנקציות כלכליות על התנחלויות ביהודה ושומרון. אליו הצטרפו שרי החוץ של קנדה, דנמרק, פינלנד, צרפת, איסלנד, אירלנד, נורבגיה, פולין, פורטוגל, ספרד, שבדיה ובריטניה שפרסמו הצהרה משותפת בנושא פתרון שתי המדינות.
"פעולות ישראל בגדה המערבית מערערות את האפשרות של פתרון שתי המדינות", מסרו. "על ישראל לעצור מיידית את הרחבת ההתנחלויות והסמכויות המנהליות האזרחיות, ולהבטיח שמישהו יישא באחריות על אלימות מתנחלים". המדינות הודיעו יחד כי בכוונתן "להטיל הגבלות על סחר עם התנחלויות הנחשבות בלתי חוקיות על פי החוק הבינלאומי".
הסנקציות הבריטיות נוגעות גם לאספקת נשק לישראל ובהקשר הזה אמר מיליבנד: "כבר השענו 30 רישיונות נשק לצה"ל בעזה וזה יישאר. נסרב לרשיונות למכירות נשק שתורמים לכיבוש - זה אומר איסור כפול נגד מכירות נשק". לאחר מכן נודע ל-ynet כי בריטניה תטיל סנקציות גם נגד חמישה גורמים בהתנחלויות: בנצי גופשטיין, מאיר מרדכי אטינגר, אליאב ליבי, ברוך מרזל ואביחי סוויסה.