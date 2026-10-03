הוא ניסה לרסק את המטוס - ואנשי הצוות דרשו שהוא ישוחרר : בראיונות ל"ניו יורק פוסט" סיפרו שניים מנוסעי טיסת פליי דובאי כי צוות המטוס התעמת איתם, ודרש שהם ישחררו את טייס המשנה העומאני, המאם אל-המאמי .

"הם ביקשו מאיתנו להתיר את הקשרים מהמחבל - לא היה לנו מושג למה", אמר צביקה מנס, אחד מ הישראלים שהשתלטו על טייס המשנה וגילו גבורה בטיסה . איש הנדל"ן דניאל שליכטר, שישב בשורה השנייה, סמוך לתא הטייס, אמר דברים דומים: "הם אמרו לשחרר את המחבל, מיד התחלנו לחשוד בהם".

הטייס ההודי מקבל טיפול, סמוך למחבל הכפות





הישראלים אזקו את אל-המאמי באמצעות חוטים של אוזניות שאותם אסף שליכטר מהנוסעים, ולאחר כן באמצעות אזיקוני פלסטיק. בזמן שרותק, השרברב יניב חיון - אחד מגיבורי הטיסה ביחד עם מנס, אשתו ואסף רג'ואן - שמע את המחבל צועק: "תהרגו אותי, תהרגו אותי" - ככל הנראה כי נכשל ב"פעולת הג'יהאד שלו".

אלא שאז כמה מאנשי הצוות החלו לדרוש לשחרר אותו. התפתח ויכוח, והישראלים השיבו כי בשום פנים ואופן לא ישחררו את טייס המשנה. "הם אמרו: 'אתם לא אלוהים, אתם לא הולכים להרוג אותו'", נזכר מנס. "לא רצינו להרוג אותו, רק רצינו שהוא לא יהרוג אותנו".

שליכטר, בן 59, חזר מחופשה ביפן עם אשתו. הוא ומנס סיפרו ל"ניו יורק פוסט" כי הישראלים אף נתנו למחבל הפצוע מסכת חמצן. "רצינו שהוא יישאר בחיים כדי שיוכלו לחקור אותו", אמר שליכטר. התפתח מאבק על השליטה, כאשר אנשי הצוות התעקשו שהם האחראים על המטוס ושהם צריכים להישאר לבדם באזור שמיד מול תא הטייס. הישראלים, שחששו שאנשי הצוות עלולים להיות מעורבים במזימתו של הטייס, הורו לדיילים לעזוב את אזור תא הטייס ולשבת במרכז המטוס.

המטוס אחרי הנחיתה בסעודיה, כשזנבו שבור בעקבות הצלילה

"אמרנו להם: 'מעכשיו אנחנו אחראים ואתם עושים מה שאנחנו אומרים'", אמר מנס. "לא ידענו מה לחשוב, חשדנו בכל אחד מאנשי הצוות". קבוצה של נוסעים, ובהם שליכטר, ליוותה את אנשי הצוות למושבים בשורה החמישית או השישית, הרחק מתא הטייס. "צעקנו עליהם ואמרנו להם לשבת", אמר שליכטר. לאחר מכן, לפי מנס, גויס "בחור גדול" כדי שישמור על תא הטייס וימנע ממישהו להיכנס אליו, סיפר.

לפי שליכטר, לאחר שאנשי הצוות התיישבו, הם "החלו להבין שמדובר במקרה מיוחד", והחלו לטפל בנוסעים שעברו טראומה, וסיפקו להם שמיכות ומים. אנשי הצוות לא הואשמו בקשירת קשר עם טייס המשנה מעומאן.

כשנשאלה על ידי "הפוסט" על התנהלות הצוות, פליי-דובאי מסרה כי אינה יכולה להגיב בעניין שנמצא בחקירה. "אנחנו ממשיכים להיות מחויבים באופן מלא לתמיכה בחקירה המתנהלת ונמצאים בתיאום הדוק עם רשויות הממשלה והרגולטורים הרלוונטיים", נמסר בהצהרה.