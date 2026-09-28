השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי התחבקו הבוקר (שני) ברחבת הכותל המערבי בירושלים, לאחר שלא היו בקשר ישיר במשך כמה שבועות ובצל המתיחות ביניהם בנוגע לסבב המינויים בארגון ולתקציב המשטרה. בתוך כך, ל-ynet נודע כי השר הפשיר 50 מיליון שקלים מהתקציב שהקפיא למשטרה עקב מה שכינה "מסע בזבוזים".
בתחילת החודש, יממה לפני סבב מינויים נרחב, הקפיא בן גביר את כל המינויים במשטרה ואמר למפכ"ל כי לא יאשר מינויים לפני הבחירות. ל-ynet נודע אז כי הרקע לכך הוא כוונת המפכ"ל למנות את נצ"מ תמר ליברטי לסגנית יועמ"ש המשטרה, כאשר גורם בלשכת בן גביר טען: כי מדובר ב"מינוי של היועמ"שית" גלי בהרב-מיארה. עם זאת, לוי הודיע לפני כשבוע וחצי כי השלים סבב שיבוצים נוסף של קצינים בכירים - שממתין עדיין לחתימת השר.
קרב התקציב בין בן גביר למפכ"ל לוי התפתח לכדי הקפאת מאות מיליוני שקלים שיועדו למשטרה והטענות ההדדיות בין הצדדים על אופן השימוש בכספי הציבור, כאשר אחד מסעיפי המחלוקת בין השניים היה החלפת כלי הרכב של בכירי הארגון.
בכל אופן, המשטרה טוענת כי הקפאת מאות מיליוני השקלים פוגעת בשורה ארוכה של צרכים מבצעיים ותשתיתיים של הארגון, ובמסגרת העימות בין בן גביר ללוי נחשף ב-ynet כי בין התקציבים שנעצרו גם כספים שנועדו לתשתיות ולשיפור תנאי השירות בימ"מ, ביחידה 33 (הגדעונים) ובמתחם מג"ב יהודאי.
כך או כך, השניים נפגשו הבוקר במסגרת ברכת הכהנים בכותל המערבי בירושלים, לשם הגיעו לפי המשטרה עשרות אלפי מתפללים. "מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, סייר לפני זמן קצר בין המערכים בכותל המערבי יחד עם מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, מפקד מג"ב ניצב בריק יצחק וסגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, המפקדים עמדו מקרוב על היערכות הכוחות, פריסת הלוחמים והשוטרים בעיר העתיקה, וקיבלו סקירה על הפעילות לשמירה על הסדר הציבורי והתפילות", נמסר מהמשטרה.
"משעות הבוקר המוקדמות, רבבות מבקרים ומתפללים נכנסו בשערי העיר ירושלים ופוקדים את הכותל המערבי במעמד ברכת הכהנים המסורתית. אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים פרוסים החל משעות הבוקר המוקדמות בצירי התנועה, במערכי האבטחה, ובמוקדי ההתכנסות המרכזיים – במטרה להבטיח את שלומם, ביטחונם וחופש הפולחן של עשרות אלפי המתפללים והמבקרים".