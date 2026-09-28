בתחילת החודש, יממה לפני סבב מינויים נרחב,

הקפיא בן גביר את כל המינויים במשטרה

ואמר למפכ"ל כי לא יאשר מינויים לפני הבחירות. ל-ynet נודע אז כי הרקע לכך הוא כוונת המפכ"ל למנות את נצ"מ תמר ליברטי לסגנית יועמ"ש המשטרה, כאשר גורם בלשכת בן גביר טען: כי מדובר ב"מינוי של היועמ"שית" גלי בהרב-מיארה. עם זאת, לוי הודיע לפני כשבוע וחצי כי

השלים סבב שיבוצים נוסף של קצינים בכירים