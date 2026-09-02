המסרים שצומצמו מול טורקיה - והאיום של ארדואן על יוון: "את המסר שלנו אתם תשמעו"

גורם מדיני בכיר מודה שבצל המתיחות הגואה מול טורקיה לאחרונה פחתו חילופי המסרים דרך אזרבייג'ן. במקביל הנשיא ארדואן שולח מסר מאיים ליוון, יומיים אחרי שחתמה על עסקת נשק ענקית עם ישראל - וטען כי היא מחמשת איים סמוך לחופי טורקיה: "מי שמפרש את הגישה המאופקת שלנו כחולשה - עושה טעות חמורה"