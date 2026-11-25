נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר למעשה את הדיווח בריאיון טלפוני לרשת "פוקס ניוז" בשבת: "אני אגיד שזה לא טוב - אני לא אוהב את זה", אמר כשנשאל על הפריצה. הבולשת הפדרלית חוקרת את נסיבות האירוע. עם זאת, שני גורמים ששוחחו עם CNN אמרו כי לפי המידע שבידיהם, לא נראה שקיים קשר בין הפריצה למאגר המידע של ה-FBI לבין החדירה למערכות המודיעין של ה-CIA ושתי הסוכנויות הנוספות.

גם במשרד החקלאות האמריקני התגלתה בשבוע שעבר תקרית סייבר