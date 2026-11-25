רצף מתקפות הסייבר והתקלות הטכנולוגיות המסתוריות שמטלטל את ארצות הברית בשבועות האחרונים נמשך: "ניו יורק טיימס" חשף הלילה (בין שלישי לרביעי) כי סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב (CIA), ולפחות שתי סוכנויות מודיעין אמריקניות נוספות, גילו לאחרונה פרצת אבטחה שבמסגרתה נחשף חלק מהמידע הלא-מסווג שלהן. לפי גורמים אמריקנים ואנשים המעורים בפרטים, ישנם סימנים ראשוניים לכך שסין עשויה לעמוד מאחורי המתקפה, שבוצעה ככל הנראה באמצעות כלי בינה מלאכותית.
מלבד ה-CIA, הסוכנויות שנפגעו מהפריצה הן הסוכנות הלאומית למודיעין גיאו-מרחבי (NGA) ומשרד מנהל המודיעין הלאומי (ODNI), המפקח על פעילותן של סוכנויות המודיעין האמריקניות. לפי הדיווח, ההאקרים הצליחו לחדור למערכת המשמשת את גופי המודיעין לאיסוף תובנות ולניתוח מידע ממקורות גלויים.
לפי שעה לא ברור איזה מידע בדיוק נחשף בעקבות הפריצה, אך גורמים המעורים בפרטים הדגישו כי מידע מסווג לא נפגע. אחד הגורמים ששוחחו עם העיתון אמר כי הפרצה כבר טופלה. גורם במשרד מנהל המודיעין הלאומי אמר לרשת CNN, שאישרה גם היא את דבר הפריצה, כי "לא נרשמו שיבושים ביכולות קריטיות או במערכות מסווגות". ב-CIA סירבו להגיב לדיווחים, והסוכנות הלאומית למודיעין גיאו-מרחבי לא השיבה לבקשת תגובה.
לפי החשד, ההאקרים שעמדו מאחורי הפריצה השתמשו בכלי בינה מלאכותית המכונה Artex, שפיתח מהנדס סיני ושפורסם לשימוש הציבור בחודש יולי האחרון. הכלי נועד במקור לסייע לארגונים בהגנת סייבר, אך לפי גורמים אמריקנים ומומחי אבטחת מידע - האקרים התאימו אותו לצורכיהם והחלו להשתמש בו לביצוע מתקפות. מאז שפורסם הכלי, חוקרי אבטחת סייבר קשרו אותו לעשרות מתקפות נגד חברות ברחבי העולם, בין היתר ביפן ובדרום קוריאה.
החוקרים האמריקנים עדיין אינם יודעים מי עומד מאחורי הפריצה למערכות המודיעין, אך שני גורמים המעורים בפרטים אמרו ל"ניו יורק טיימס" כי כמה אינדיקציות ראשוניות, בהן השימוש בכלי שפיתח המהנדס הסיני, מצביעות על האפשרות שסין אחראית למתקפה. במשך שנים מאשימים גורמי ביטחון במערב את שירותי המודיעין של סין ואת הרשת הנרחבת של קבלנים שפועלים עבורם בביצוע מתקפות סייבר נגד גופי ממשל וחברות מסחריות בארה"ב. בבייג'ינג נוהגים להכחיש את ההאשמות הללו.
אף שהמידע שנחשף בפריצה אינו מסווג, למידע ממקורות גלויים יש חשיבות רבה בעבודתן של סוכנויות המודיעין. הוא כולל בין היתר מאגרי מידע מסחריים עצומים, תכנים מרשתות חברתיות, תצלומי לוויין ומידע נוסף הזמין ברשת. חלק מהמידע פתוח לציבור, אך חלקו נרכש מחברות מסחריות ועשוי לחשוף פרטים משמעותיים במיוחד כשמצליבים אותו עם מאגרי מידע אחרים. גופי המודיעין משתמשים בו גם בשילוב מידע ממקורות מודיעיניים נוספים כדי לגבש הערכות.
ה-FBI, משרד החקלאות וה-NSA: רצף התקריות שמדאיג את ארה"ב
פריצות למערכות המחשוב של גופים פדרליים בארה"ב אינן דבר חריג, אך בשבועות האחרונים התגלו חדירות לכמה מערכות ממשלתיות, והצטברות האירועים מעוררת דאגה בקרב בכירים בהווה ובעבר בקהילת המודיעין האמריקנית. ביום שישי האחרון דיווחה רשת CNN כי האקרים חדרו למאגר המידע הפלילי הארצי של הבולשת הפדרלית (FBI), המשמש גופי אכיפת חוק מקומיים, מדינתיים ופדרליים להעברת מידע על חשודים בפלילים.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר למעשה את הדיווח בריאיון טלפוני לרשת "פוקס ניוז" בשבת: "אני אגיד שזה לא טוב - אני לא אוהב את זה", אמר כשנשאל על הפריצה. הבולשת הפדרלית חוקרת את נסיבות האירוע. עם זאת, שני גורמים ששוחחו עם CNN אמרו כי לפי המידע שבידיהם, לא נראה שקיים קשר בין הפריצה למאגר המידע של ה-FBI לבין החדירה למערכות המודיעין של ה-CIA ושתי הסוכנויות הנוספות. גם במשרד החקלאות האמריקני התגלתה בשבוע שעבר תקרית סייבר, שבעקבותיה הושבתו כמה יישומים פנימיים של המשרד.
מתקפות הסייבר הללו מתרחשות במקביל לשורה של תקלות טכנולוגיות חמורות, שאינן מיוחסות למתקפות האקרים - ושערערו את אמון הציבור האמריקני במערכות המחשוב שעליהן הוא נשען בחיי היום-יום. בשבוע שעבר נחשף ב-CNN כי רשת התקשורת הפנימית והמסווגת ביותר של הסוכנות לביטחון לאומי (NSA) הושבתה למשך כמה ימים. התקלה השפיעה גם על מתקן מודיעין מרכזי במדינת ג'ורג'יה, שתומך בפעילות איסוף מודיעין אותות והגנת סייבר המתמקדת במזרח התיכון, בשעה שארה"ב מצויה במלחמה עם איראן. לדברי ראש המודיעין הלאומי ג'יי קלייטון, מקור התקלה ב-NSA היה ככל הנראה בעדכון תוכנה שהשתבש, ולא במתקפת סייבר. מערכות איסוף המודיעין הרגישות והחשובות ביותר של הסוכנות לא נפגעו, ועד יום שישי האחרון תוקנה התקלה.
מוקדם יותר החודש הושבתו למשך שעות המראות ברחבי ארה"ב בעקבות תקלה במערכות בקרת התעבורה האווירית, ואלפי טיסות בוטלו או עוכבו. רשות התעופה הפדרלית (FAA) איתרה את מקור התקלה בנתב תקשורת בודד במדינת ארקנסו. תקלה נפרדת בשירותיה של ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט הותירה משתמשים ברחבי העולם ללא גישה לשירותי הדואר האלקטרוני אאוטלוק ולמערכת שיחות הווידאו Teams. גם בנקים בארה"ב חוו שיבושים טכנולוגיים.
אחד הגורמים שעשויים להסביר לפחות חלק מהתקלות האחרונות הוא דווקא השימוש הגובר בבינה מלאכותית. לפי גורמים אמריקנים ומומחי אבטחת סייבר, כלי AI מאפשרים כיום לאתר חולשות תוכנה רבות שלא זוהו בעבר במערכות המחשוב של גופים ממשלתיים וחברות פרטיות. הגילוי של אותן חולשות מחייב את הארגונים לפעול במהירות לתיקונן, בין היתר כדי למנוע מהאקרים לנצל אותן. אלא שהמרוץ לעדכון מערכות המחשוב ולסתימת פרצות האבטחה מוביל לעיתים לטעויות, שעלולות בעצמן להביא להשבתת מערכות חיוניות.
ראש המודיעין הלאומי קלייטון, שאותו מינה לאחרונה טראמפ גם לממלא מקום ראש מערך הסייבר הלאומי, התראיין ביום ראשון לכמה כלי תקשורת אמריקניים בניסיון להרגיע את הציבור לנוכח רצף התקריות. כשנשאל על הפריצה למאגר המידע של ה-FBI, טען קלייטון כי מדובר באירועים שמתרחשים באופן תדיר וכי אין סיבה לבהלה. "ניסיונות חדירה ותקריות סייבר הם חלק מהכלכלה האמריקנית ומחיי האמריקנים כבר זמן רב", אמר בריאיון לרשת ABC. "מה שאנחנו שומעים מה-FBI, וגם שוחחתי איתם על כך, הוא שיש להם תקרית - והם מטפלים בה במסגרת עבודתם השוטפת".