נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע אחר הצהריים (יום חמישי) על ביטול ההחלטה של שר ההגנה שלו פיט הגסת' לשדר בשידור ישיר את ההוצאה להורג , בכיתת יורים, של המחבל נידאל מאליק חסן , פסיכיאטר ששירת בצבא האמריקני ובשנת 2009 יצא למסע הרג שבו רצח ביריות 13 בני אדם בבסיס פורט הוד בטקסס. הודעתו בשבוע שעבר של הגסת' עוררה הלם בארה"ב ובעולם, וגם רפובליקנים רבים הזהירו ששידור מעשה אלים שכזה לא רק שאינו הולם את המעצמה שמנהיגה את העולם החופשי אלא עלול לעודד פיגועי נקמה איסלאמיסטיים. טראמפ, שלא אישר את הצהרת הגסת' ואמר רק כי הוא בוחן אותה, הודיע כעת כאמור כי ההוצאה להורג לא תיעשה לעיני העולם כולו.

גלריה העולם לא יצפה בהוצאה להורג שלו. נידאך מאליק חסן ( צילום: AP )

"נידאל מאליק חסן, לשעבר קצין בצבא ארה"ב שהפך לבוגד, הוא אדם רע ומרושע מאוד, שרצח 13 בני אדם, בהם חיילת הרה שנהרגה יחד עם בנה שטרם נולד, ופצע 32 בני אדם חפים מפשע נוספים באורח קשה מאוד", הוא כתב בפוסט ברשת שלו Truth Social. "אני חושב ששידור ההוצאה להורג כדי שכולם יוכלו לצפות בה היה עשוי לשמש גורם מרתיע משמעותי, ולאפשר לעולם לראות כיצד אמריקה מטפלת בטרוריסטים ובחלאות אדם כמו חסן. אולם, אנשים טובים רבים, בעלי כוונות טובות, מעדיפים שלא לצפות במותו, בשידור חי או בכל אמצעי חזותי אחר. הוא יוצא להורג כמתוכנן, באמצעות כיתת יורים, אך האירוע לא ישודר. עם זאת, בני משפחותיהם הקרובים של הקורבנות יוכלו לצפות בהוצאה להורג בנוכחותם, אם יבחרו בכך. הם ראויים לחזות בצדק שנעשה!".

הודעתו על ביטול התוכנית הפרובוקטיבית הגיעה יממה אחרי שרשת CNN כבר דיווחה מפי מקורות המעורים בפרטים כי טראמפ שוקל לבטל את שידור ההוצאה להורג. לפי הדיווח טראמפ לא ידע מראש שהגסת' מתכוון להצהיר על ההחלטה, ולאחר מכן המשיך להתייעץ עם אנשיו אם זו דרך הפעולה הנכונה. הגורמים ששוחחו עם הרשת טענו כי רק בשיחות הללו גילה טראמפ שחסן משותק ממותניו ומטה מאז שנוטרל בירי בפיגוע שביצע, וכיום הוא מתנייד בכיסא גלגלים. לדברי הגורמים העובדה הזו הפחיתה את רצונו של טראמפ לשדר את ההוצאה להורג.

טראמפ והגסת'. הנשיא לא ידע מראש שהוא יכריז על הכרזתו של שר ההגנה ( צילום: REUTERS/Evelyn Hockstein )

הגסת', נזכיר, הדהים כשהודיע לפני שבוע בדיוק על הכוונה להעביר בשידור ישיר את ההוצאה להורג, מהלך שבעצמו הוא נדיר מאוד: זו תהיה הפעם הראשונה שהצבא האמריקני עצמו – ולא מערכת המשפט האזרחית – מבצע הוצאה להורג מאז 1961. הגסת' אמר שההוצאה להורג תתבצע ב-3 בדצמבר: "נדאג לכך שאנשים יוכלו לצפות בזה, שזה יהיה פומבי. כי אנשים צריכים להבין שיש השלכות חמורות למעשים מסוג זה". על עצם היוזמה לבצע את ההוצאה להורג בכיתת יורים הוא אמר: "לא עשינו זאת מאז מלחמת העולם השנייה. אני די אוהב את הגישה שהייתה לנו במלחמת העולם השנייה - גישה של ניצחון. ההבנה שכשהאויב תוקף אותך, עליך לעמוד איתן".

ההכרזה, שלפי הדיווחים הפתיעה את בכירי הצבא האמריקני, עוררה כאמור זעזוע גם בקרב תומכיו של הנשיא, וסגן הנשיא עצמו ג'יי די ואנס מיהר להביע ספק בכך שהתוכנית תצא לפועל, תוך שהוא מבהיר שאם כן הוא עצמו לא יצפה בהוצאה להורג. הסנאטור הרפובליקני תום טיליס היה בוטה יותר, והגיב בזעם: "את חסן צריך להוציא להורג, אבל להפוך את הוצאתו להורג לאירוע פומבי ולשדר אותה? זה יותר ממחליא. הוצאות להורג פומביות הן דבר שמאפיין משטרים דיקטטוריים מדכאים כמו איראן ואפגניסטן. דבר כזה לא אמור לקרות באמריקה". הסנאטור הרפובליקני ג'ון קורטיס השווה מצדו את תוכניתו של הגסת' ל"מופעי ראווה עקובים מדם" ברומא העתיקה, והזכיר את אזהרתו של הפילוסוף הרומאי סנקה, שלפיה מופעים אלו משחיתים את אלו הצופים בהם ושוחקים את יסודותיהן של ציוויליזציות, "כאשר הם מטפחים תיאבון להוצאות להורג כסוג של בידור".

חסן, מוסלמי יליד ארה"ב שמוצאו פלסטיני, ביצע את הפיגוע ב-5 בנובמבר 2009: הוא נכנס למרפאה בבסיס הגדול, ששימש אז כנקודת היערכות לחיילים לקראת פריסה באזורי לחימה בעיראק ובאפגניסטן, ואז שלף שני אקדחים וכמה מחסניות שהכין מבעוד מועד - ופתח באש על חיילים שהמתינו לבדיקות רפואיות ולחיסונים, תוך שהוא צועק "אללה אכבר". הטבח שביצע היה מסע הירי הקטלני ביותר במתקן צבאי בשטח ארה"ב מאז הקמתה. חסן הספיק להרוג 13 בני אדם, בהם 12 חיילים, ולפצוע עוד 32, כמעט כולם חיילים. שוטר אזרחי שהגיב לאירוע הצליח לבסוף לנטרל אותו באמצעות ירי, וכתוצאה מהירי הזה הפך חסן משותק מהמותניים ומטה.

נרצחי הטבח בבסיס פורט הוד ב-2009. חסן "בחר צד" - זה של "אחיו המוסלמים" ( צילום: AP )

חסן, בן 56 כיום, נולד בארה"ב להורים פלסטינים שהיגרו מהגדה המערבית. אמו הגיעה מהעיירה אל-בירה. שנים לפני הפיגוע ביקר חסן עצמו בגדה, ומאז עמד בקשר עם קרוביו שם. בזמנו דווח כי משפחתו מחזיקה בכמה דירות ברמאללה, וכי אחד מאחיו עבר מארה"ב לגור בגדה.

בחקירה ובמשפט שנערכו לו אחרי הפיגוע התברר כי חסן ביצע את מתקפת הטרור בהשראת ארגון הג'יהאד העולמי אל-קאעידה, אחרי שלדבריו "עבר צד" במה שכינה "מלחמתה של אמריקה נגד האיסלאם". חסן אמר שביצע את הפיגוע משום שהתנגד לכיבוש האמריקני בעיראק ובאפגניסטן, ורצה למנוע מהצבא לשלוח לשם חיילים שיהרגו את אחיו המוסלמים, בהם מנהיגי הטליבאן. לפני הפיגוע הוא עמד בקשר עם איש הדת הרדיקלי והארכי-טרוריסט אנוואר אל-עוולאקי , אזרח אמריקני שהשתייך לאל-קאעידה, נחשב ל"מורה הרוחני" של מחבלים בולטים - וחוסל בהמשך בתקיפת כטב"ם אמריקני בתימן.

חסן נידון למוות על-ידי חבר מושבעים צבאי בשנת 2013, בתום משפט שבו בחר לייצג את עצמו, וסירב לזמן עדים או להכחיש את ההאשמות נגדו. סנגורים שמונו לו מטעם בית המשפט הביעו בזמנו חשש כי הוא חותר במכוון להוצאתו להורג. חסן אמור להיות כעת האדם השני בלבד מאז 2010 שמוצא להורג באמצעות כיתת יורים, ובמערכת המשפט הצבאית האמריקנית מוחזקים עוד שלושה נידונים למוות שעשויים גם הם למצוא עצמם מול גורל דומה.

תיעוד מאויר של אחד הדיונים במשפטו של חסן. משפחה מאל-בירה, דירות ברמאללה ( צילום: AP )

מאז שנת 1608 הוצאו להורג בשטח ארה"ב לפחות 144 אסירים אזרחיים באמצעות ירי, כמעט כולם במדינת יוטה, אולם רק ארבע הוצאות להורג כאלה בוצעו מאז 1977, השנה שבה חודש השימוש בעונש מוות לאחר השעיה שנמשכה עשור. הפעם האחרונה שבה הוצא להורג אזרח באמצעות כיתת יורים הייתה בשנה שעברה, אז מומש עונש המוות של בראד סיגמון , תושב דרום קרוליינה שרצח את הוריה של בת זוגו לשעבר באלת בייסבול.