צוותי החילוץ ב נפאל וב טיבט ממשיכים היום (א') במרוץ נגד השעון לאיתור אלפי נעדרים מ אסון השיטפון שאירע לפני ארבעה ימים, אחרי שקרחון קרס בהרים וגרם למפולת קרח, סלעים ובוץ קטסטרופלית בגבול בין נפאל לסין. מאמצי החילוץ מתבצעים בתנאי מזג אוויר קשים וכשברקע שוב דיווחים על עלייה של מפלס המים בנהרות ובאגמים באזור, העלולה להוביל לשיטפון הרסני נוסף.

תיעוד: זה לפי הדיווחים רגע התמוטטות הקרחון שגרם לשיטפון בגבול נפאל-טיבט





גלריה כוחות החילוץ פועלים בבוץ שהותיר השיטפון. לעתים קרובות הם נאלצים לעצור ולרוץ למקומות גבוהים ( צילום: Arun SANKAR / AFP )

אישה נפאלית ממתינה לזהות את גופת בעלה, שנהרג כנראה בשיטפון ( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

תושבים משקיפים על נהר טרישולי בצפון נפאל, שמאיים לשוב ולהציף את סביבתו ( צילום: AP Photo/Niranjan Shrestha )

כוחות חילוץ מוציאים כסף ומסמכים מבנק שנהרס בגל הבוץ, הסלעים והקרח ( צילום: Arun SANKAR / AFP )

הבוקר הודיעו הרשויות כי מניין ההרוגים הרשמי טיפס ל-750, וכי יותר מ-3,000 בני אדם עדיין נעדרים בשני צדי הגבול. הצלב האדום מעריך שמספר הנפגעים הכללי, זה הכולל גם פצועים או עקורים שאיבדו את ביתם ואת כל רכושם, עומד על יותר מ-90 אלף איש. שר החוץ הסיני, וואנג יי, אמר אתמול בשיחת טלפון עם מקבילו הנפאלי כי פעולות החילוץ הן ברמת קושי ומורכבות חסרת תקדים.

רשות החירום והאסונות של נפאל מסרה כי בשטחה עומד מספר ההרוגים על 734 וכי עוד 2,498 נעדרים ו-7,514 חולצו. בצד הסיני דיווחו הרשויות באופן רשמי על 16 הרוגים במחוז ג'ירונג ועל עוד 546 נעדרים. בין הנעדרים בנפאל ובטיבט יש 581 תיירים זרים, בהם יותר מ-100 הודים ועוד המוני תיירים מארה"ב, בריטניה, אוסטרליה וכ-30 מדינות נוספות, חלקם הגדול אנשי הפזורה ההודית שהגיעו לאזור כדי לעלות לרגל למקומות קדושים. גם ישראלי אחד, כבן 60, עדיין נעדר , והוא היה חלק מקבוצת מטיילים שהייתה אמורה להשתתף בעלייה לרגל כזו.

האזור שבו מתבצעים מאמצי החילוץ הוא אזור הררי, והיקף ההרס מקשה מאוד על הצוותים הפועלים. משטרת נפאל מסרה כי תושבים ומחלצים נאלצו בשעות האחרונות לעבור שוב לאזורים גבוהים יותר, אחרי שמפלס המים בנהר טרישולי עלה בעקבות גשמים נוספים שירדו, מה שעורר חשש מעוד הצפות. פעולות החילוץ הושעו כבר כמה פעמים מאז יום שישי בשל מזג אוויר סוער ובשל החשש שאגם שנוצר בגבול נפאל-סין כתוצאה מהאסון עלול לגרום לשיטפונות נוספים, לאחר שהחל לעלות על גדותיו לכיוון נהרות להינדה קולה וטרישולי. רשת הטלוויזיה הממלכתית הסינית CCTV דיווחה כי האגם, שאיים על אזורים במורד הזרם, התנקז ברובו בשבת, אולם רחפנים זיהו אמש מפולת קרקע במרחק 2.8 קילומטרים ממנו, במורד הזרם, שיצרה סכר חדש ובריכת מים נוספת.

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חייל נפאלי סוחב בידיו תושב מבוגר שניצל מהשיטפון ומפונה למקום מבטחים ( צילום: AP Photo/Rajesh Kumar Singh )

מבט מהרחפן על אזור האסון ( צילום: REUTERS/Athit Perawongmetha )

( צילום: AP Photo/Niranjan Shrestha )

כיתת בית ספר נפאלי שכוסתה לחלוטין בבוץ. תלמידה שברחה באוטובוס העידה: "המים רדפו אחרינו" ( צילום: Manan VATSYAYANA / AFP )

תושבים בכפרים מוכי השיטפון סיפרו כי הם מתקשים להתמודד עם ההתרעות מפני שיטפון נוסף שהם מקבלים ללא הרף מאז תחילת האסון. "לפעמים אומרים ששיטפון מגיע, ואז אנחנו צריכים שוב לרוץ למקום גבוה, אפילו באמצע הלילה. ויש גם גשם", סיפר התושב המקומי גובינד שרשטה. "זה ממש קשה לי. יש לי אבא בן 72 ואמא בת 70. אני צריך לסחוב אותם ואני מותש. ככה זה נמשך עבור אלה שעדיין בחיים".

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בנפאל מתמקדים כעת מאמצי ההצלה ב-933 עובדי תחנות כוח הידרואלקטריות שלפי הערכות לכודים בתוך מנהרות בתחנות שנפגעו בשיטפונות. מדובר ברשת מנהרות המשתרעת לאורך יותר מארבעה קילומטרים, ולפי הערכות לפחות חלק מהלכודים בה עשויים להימצא בחיים. המחלצים שמים דגש מיוחד על המנהרות של הפרויקטים ההידרואלקטריים בתחנות טרישולי A3 ו-A4, וביום שבת הם הצליחו לקדוח פתח למנהרה באתר A3, והחלו להזרים אליה חמצן ולהעביר אליה מזון ואמצעי תאורה. גם מצלמה הוכנסה אליה. הבוקר חודשו החפירות, אחרי שקודם לכן הן הושעו בשל עליית מפלס המים.

תיעוד: זוחלים אל תוך המנהרה בנפאל - ומחלצים עובדים מלאי בוץ ( צילום: רויטרס )





חיילי צבא נפאל נושאים גופה של אחד מהרוגי השיטפון ( צילום: AP Photo/Rajesh Kumar Singh )

( צילום: Prabin RANABHAT / AFP )

דגל נפאל מוטל במים ובבוץ ( צילום: AP Photo/Niranjan Shrestha )

לפי עדויות המחלצים באתר A3, בדיקות ראשוניות העלו כי בתוך המנהרה אין הריסות ופסולת, אולם לפי שעה הם טרם יצרו קשר עם מישהו שנמצא בתוכה. לאזור נשלחו גם צוותי מומחים מהודו. להודו יש ניסיון ייחודי בפעילות של "כורי מאורות החולדה", שהם צוותים המיומנים בכרייה ובזחילה בחללים צרים. הרשויות בנפאל מסרו כי הן מתכוונות לשלוח עוד ציוד קידוח וחומרי נפץ לאזורי המנהרות כדי לפעור בהן פתחים נוספים.

כך או כך, התקווה בקרב קרובי המשפחה של הנעדרים בכללם הולכת ודועכת. "עברו כבר יותר משלושה ימים", אמר בשבת ל-AFP רישי שרשטה, שלא קיבל שום אות חיים מבן דודו. "יש סיכוי של 99% שהוא כבר לא בין החיים". גוקארנה קונוואר חזר לנפאל מסעודיה כדי לחפש את אשתו של מעסיקו. "עברתי בכל בית חולים בקטמנדו", סיפר היום. "הבוס שלי לא מפסיק להתקשר, אבל אין לי שום חדשות".

בסוף השבוע החלו הרשויות בנפאל לערוך קבורה המונית למאות קורבנות שטרם זוהו ושגופותיהם החלו להירקב. במחוז צ'יטוואן, שניצל מהפגיעה הישירה של האסון, התגלו גופות שנסחפו במורד הזרם במערכת הנהרות המקומית מאזור רסוואה שספג את אחת הפגיעות הקשות ביותר אל תוך נהר נאראיאני.

תיעוד מהרחפן: אזור האסון בגבול נפאל-טיבט ( צילום: רויטרס )





ילדה שרגלה כוסתה בבוץ כשניסתה לחזור הביתה ולחפש חפצים ששרדו את האסון ( צילום: REUTERS/Francis Mascarenhas )

נפאלי מציג את תמונתם של בני משפחתו הנעדרים ( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

הרשויות מצלמות את הגופות, אוספות דגימות DNA ומתעדות סימנים מזהים, בתקווה שמשפחות יוכלו לזהות את יקיריהן גם לאחר הקבורה. "מבין הגופות שחולצו עד כה, יותר ממחצית אינן ניתנות לזיהוי", אמר קצין המשטרה אניל תאפה. "לרבים אין פנים גלויות. במקרים מסוימים נותרו רק ידיים או רגליים". אחרי שאתמול נטמנו יותר מ-100 גופות שלא זוהו, היום החלו הרשויות לחפור קברים נוספים עבור מאות גופות נוספות לקראת קבורתן.

הנס של זויאל: רץ מביה"ס, טיפס על עצים – ושרד

ובכל זאת, מנפאל ממשיכים להגיע מעת לעת גם סיפורים מחממי לב שנותנים נחמה קטנה. סיפור אחד כזה שנחשף בסוף השבוע הוא סיפורו של זויאל גייל, ילד בן 8 שעם הגעת השיטפון רץ לתוך יער, טיפס על עצים – ושרד. ביום שישי התאחד עם אמו, אחרי שזו כבר החלה לחשוש שהוא ואחיו נספו שניהם בבית הספר שבו היו באותה העת. יום קודם לכן, בחמישי, פונה זויאל לבדו במטוס ממחוז רסוואה ההרוס שבצפון נפאל, כשהוא סובל מרגל שבורה וחבלות בפנים.

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זויאל בן ה-8 ואמו. הוא העיד: "לא פחדתי" ( צילום: REUTERS/Ranup Shrestha )

האמא סיפרה: "כבר ויתרתי על הסיכוי שהוא ואחיו בחיים". זויאל בבית החולים ( צילום: REUTERS/Ranup Shrestha )

אמו, מאטי מאיה טאמאנג בת ה-28, עברה באותה העת בין מקלטים ונקודות כינוס בחיפוש אחרי שני ילדיה הנעדרים, מבלי למצוא דבר: "כבר השלמתי עם כך ששני ילדיי אינם בחיים עוד, וכל מה שיכולתי לעשות היה לבכות. לא הצלחתי להחזיק את עצמי בכלל". כשקיבלה את ההודעה שזויאל בחיים, היא התקשתה להאמין: "זה לא נשמע אמיתי. כבר ויתרתי על הסיכוי שאמצא אותם". את בנה הקטן יותר מצאה בחיים עוד לפני כן: "כשמצאתי גם את הבן הבכור, זויאל, הרגשתי שקיבלתי את החיים שלי בחזרה".

מאטי סיפרה כי הבנים יצאו לבית הספר ביום רביעי בבוקר ברכב ההסעות, והיא התפנתה לעסוק באריגה בבית. לפתע שמעה רעש שנשמע כמו רעידת אדמה, ובהמשך התברר כי אלה גלי הענק המתקרבים בעקבות קריסת הקרחון. "ראיתי איך הכול נסחף", סיפרה טאמאנג, "וחשבתי שגם הילדים שלי נסחפים". היא ניסתה לגשת לבית הספר שלהם, השוכן במרחק נסיעה של 15 עד 20 דקות בדרך כלל, אבל לדבריה הנוף השתנה לבלי הכר, ובית הספר נהרס כליל. "אי אפשר היה להבין איפה היה בית הספר, איפה היה השוק", אמרה. "היו רק מים, אבנים ובוץ בכל מקום". זויאל מצדו סיפר כי כשהשיטפון הגיע הוא ברח מבית הספר לתוך היער עם חבר וטיפס על העצים כדי להימלט. לדבריו לא פחד.

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"כשאני נזכרת ברגע ההוא, אני עדיין מפחדת". ההרס שהותיר השיטפון בצפון נפאל ( צילום: AP Photo/Rajesh Kumar Singh )

צוות חילוץ מפנה גבר מכוסה בוץ שנמצא בחיים, בשבוע שעבר

כפרים שלמים כוסו בבוץ. צילום מהרחפן ( צילום: Ritesh Shukla/Getty Images )

סיפור הישרדות אחר הוא של הנערה בת ה-13 רוג'ינה בהאטה, שכמעט נסחפה בשיטפונות כשנסעה באוטובוס בית הספר שלה. היא סיפרה ל-CNN שכשהמורים הבינו ששיטפון גדול מגיע הם הורו לתלמידים לעזוב את בית הספר, ונהג אוטובוס שאסף אותם למקום בטוח נסע מהר במיוחד: "המים רדפו אחרינו. כולם באוטובוס פחדו ובכו", סיפרה. בית הספר שלה נהרס כולו בשיטפון, אבל הנהג הצליח להציל כ-50 ילדים שהיו באוטובוס. "כשאני נזכרת ברגע ההוא אני עדיין מפחדת", אמרה.