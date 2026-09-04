הקיץ המדמם בכבישים נמשך: גבר כבן 40 נהרג בתאונת דרכים עצמית של רכב בכביש גישה ביער להב סמוך למחלף לקיה שבנגב. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו של הגבר בזירה, ופינו לבית החולים סורוקה בבאר שבע גבר כבן 35 שמצבו הגודר קל.
הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב נגב בשעה 00:17. הפרמדיקים עטרה מימון ואלון אינסוא ממד"א סיפרו על הזירה: "כשהגענו למקום ראינו רכב עם פגיעות פח קשות מכל צדדיו, שככל הנראה התהפך. מחוץ לרכב שכב גבר כבן 40, כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית קשה. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות בשטח, אך לצערנו הפציעות היו קשות מאוד ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. פצוע נוסף, גבר כבן 35, סבל מחבלות קלות ופונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קל".
שעות לפני התאונה הקטלנית בנגב, פעוט כבן שנה נפצע באורח אנוש בירושלים, כשלפי החשד הוא נפגע מרכב שנסע לאחור בחניית ביתו. הפעוט סובל מחבלה קשה בראשו, המשטרה פתחה בחקירת הנסיבות שהובילו לפגיעה.
בלילה הקודם, בין חמישי לשישי, רוכב אופנוע בן 48 נהרג בתאונה עצמית בכביש 7 במחלף שורק. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו בזירה ובוחני התנועה של המשטרה פתחו בחקירת נסיבות התאונה.
שלשום נהרגה בכפר קרע הילדה סיהאם סעיד אבו פול בת השבע, שנפגעה מטרקטור בתאונה טראגית כשבכלי העבודה נהג אחד מקרובי משפחתה. היא נפצעה אנושות ופונתה על ידי צוות מד"א לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. מאות מתושבי כפר קרע השתתפו אתמול בהלווייתה. המשטרה פתחה בחקירת התאונה.
מוקדם יותר השבוע מניין ההרוגים בתאונות הדרכים השנה חצה את הרף הכואב והעגום של 300 בני אדם. חודש אוגוסט החולף התברר כחודש המדמם ביותר השנה והחמור ביותר ביחס לחודשי אוגוסט ב-22 השנים האחרונות - עם 44 בני אדם שקיפחו את חייהם בתוך חודש אחד בלבד.
ניתוח של עמותת "אור ירוק", המתבסס על נתוני הלמ"ס והרלב"ד, מעלה כי קיץ 2026 (יוני, יולי ואוגוסט) היה הקטלני ביותר בכבישים זה שני עשורים, עם 122 בני אדם שנהרגו בתאונות דרכים. מדובר בעלייה של 4.2% בהשוואה ל-117 הרוגים בקיץ 2025. זו השנה הרביעית ברציפות שבה נרשמת עלייה במספר ההרוגים בחודשי הקיץ. גם בגזרת הילדים (גילאי 0–14) מדובר בקיץ הגרוע ביותר בעשור האחרון, כש-12 ילדים קיפחו את חייהם - לעומת שמונה בקיץ הקודם.