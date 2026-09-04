גבר כבן 40 נהרג בתאונת דרכים עצמית של רכב בכביש גישה ביער להב סמוך למחלף לקיה שבנגב. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו של הגבר בזירה, ופינו לבית החולים סורוקה בבאר שבע גבר כבן 35 שמצבו הגודר קל.

גבר כבן 40 נהרג בתאונת דרכים עצמית של רכב בכביש גישה ביער להב סמוך למחלף לקיה שבנגב. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו של הגבר בזירה, ופינו לבית החולים סורוקה בבאר שבע גבר כבן 35 שמצבו הגודר קל.

הקיץ המדמם בכבישים נמשך: גבר כבן 40 נהרג בתאונת דרכים עצמית של רכב בכביש גישה ביער להב סמוך למחלף לקיה שבנגב. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו של הגבר בזירה, ופינו לבית החולים סורוקה בבאר שבע גבר כבן 35 שמצבו הגודר קל.