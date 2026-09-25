הגימיקים, ההשתלחות במבקרים, נטישת האולם והסדקים במערכת היחסים עם טראמפ. בעולם סיקרו בהרחבה את נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש (חמישי) בכינוס העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. אתרי החדשות תיארו ברובם את נתניהו כ"לוחמני" ואף "חצוף", ובאחד מכלי התקשורת נכתב: "נתניהו, שמפגר בסקרים, מנסה לגייס תמיכה באמצעות מתקפה על הביקורת הבינלאומית".

גלריה CNN: "נתניהו תוקף בחריפות את איראן"

ב- AP , סוכנות הידיעות הגדולה בעולם, תיארו את הנאום כ"מתקפה חריפה על מבקרי מדיניותו של נתניהו" וטענו כי דבריו של ראש הממשלה נשמעו לעיתים "כמו נאום בחירות" שמופנה יותר לציבור בישראל מאשר לקהל הבינלאומי. עוד הודגש כי הנאום שודר בשעה תשע בערב בישראל, "שעת שיא הצפייה", ונכתב כי הוא היה מלא בטיעונים שנועדו להגן על המדיניות ביהודה ושומרון.

נאום נתניהו באו"ם - עוד כותרות:

באשר ל"מבצע הביפרים", הזכירו בסוכנות הידיעות כי המתקפה פצעה יותר מ-3,000 בני אדם והרגה 12, בהם שני ילדים. על טענת נתניהו כי הדיווחים על אלימות מתנחלים מעוותים, ציינו כי ממשלתו של רה"מ נשלטת על ידי "מתנחלים ובעלי בריתם". ב-AP הוסיפו את דוח משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים, לפיו יותר מ-1,600 תקיפות מתנחלים תועדו השנה.

"בידוד עולמי" ו"קרב על עתידו הפוליטי". הכותרת ב-NBC

סוכנות הידיעות הצרפתית AFP תיארה את נתניהו כ"לוחמני" ואת נאומו כ"מתריס ומשתלח במבקריו". ב-AFP הבליטו את עיתוי הנאום בעיצומה של תקופת בחירות וכתבו כי מדובר ב"מערכה קשה" עבור נתניהו. "רה"מ, שעומד בראש הממשלה הימנית ביותר בתולדות ישראל, הכניס את מדינתו למלחמה רב-זירתית (עזה, לבנון, סוריה ואיראן) והאיץ את הרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית הכבושה - שם חלה עלייה באלימות המתנחלים מאז 7 באוקטובר", נכתב. הסוכנות הדגישה את העובדה שבביקור הבזק לא נקבעו לנתניהו פגישות עם גורמים אמריקנים, לצד העימות עם ראש העיר זוהראן ממדאני.

גם ב "ניו יורק טיימס" הבליטו את הקו הלעומתי של נתניהו בנאום בכינוס העצרת הכללית של האו"ם. "ברקע מחאות, נתניהו נלחם במבקריו ובראש עיריית ניו יורק", נכתב בכותרת. "ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, יצא במתקפה חריפה נגד שורת אויבים, אך כיוון באופן ממוקד את חיציו המילוליים לראש העיר זוהראן ממדאני". גם בעיתון האמריקני הבליטו את עיתוי הנאום ותיארו את נתניהו כמי ש"נלחם על עתידו הפוליטי בבית".

צילום מסך מה"ניו יורק טיימס" ( צילום: מתוך ה"ניו יורק טיימס" )

בעיתון האמריקני טענו גם כי הנאום מופנה לציבור בישראל, וכתבו: "נתניהו, שמפגר בסקרים, מנסה לגייס תמיכה באמצעות מסר מתריס לפיו הביקורת הבינלאומית על ישראל אינה רק שגויה, אלא גם לא ישרה ולא מוסרית וכי המדינה נתונה תחת איומים עצומים שרק הוא יכול להכניע". ב"טיימס" בחרו גם לציין כי נתניהו אמנם מזהיר במשך עשרות שנים שאיראן קרובה לפיתוח נשק גרעיני, אבל רק בקדנציה של הנשיא דונלד טראמפ הצליח לשכנע מנהיג אמריקני להצטרף לפעולה צבאית.

לה מונד הצרפתי בחר להבליט בכותרות העליונות של האתר את הנאום. "בנימין נתניהו מגיב באו"ם להאשמות נגד ישראל: תתביישו על היפוך התפקידים בין הקורבן לתוקפן", נכתב בכותרת. בכותרת המשנה הוזכר כי נתניהו הפנה את המתקפות גם לנשיא צרפת עמנואל מקרון, אבל לא התעלמו מהעובדה שבישראל יתקיימו בעוד 32 ימים בחירות. "הוא דחה את הביקורת על מדיניות ממשלתו והמעיט בערכה של אלימות המתנחלים בגדה המערבית".

קוריירה דלה סרה האיטלקי הבליט בכותרת האולם הריק שבפניו נאם נתניהו. "נתניהו והנאום מול המליאה הריקה באו"ם: 'לא לגרעין האיראני, המתנחלים האלימים הם מעטים'", נקבע בכותרת באתר העיתון האיטלקי.

לה מונד הצרפתי: המתקפה על מקרון בכותרת המשנה

קוריירה דלה סרה האיטלקי. "המתנחלים האלימים הם מעטים"

ברשת NBC לעומת זאת הבליטו את הנטישה של עשרות מהנוכחים עם עלייתו של נתניהו לדוכן. "מול קהל של כיסאות ריקים ברובם", נכתב בכותרת. גם בדיווח זה נטען כי הנאום הופנה בעיקר לציבור בישראל, ברקע הבחירות שתוארו כ"קריטיות". ב-NBC טענו כי מדובר במאות דיפלומטים ש"הפגינו את סלידתם מהדיכוי של הפלסטינים בעזה" ויצאו בהמוניהם מהאולם - אם כי רבים מהם היו מתמחים שהוכנסו מבעוד מועד לשם הפרובוקציה. לגבי הבחירות לכנסת ה-26, כתבו עוד ברשת כי "האתגר הפנימי המרכזי של נתניהו מגיע מהימין, שמאשים אותו שאינו תקיף מספיק במלחמה הרב-חזיתית נגד איראן ושלוחיה".

עוד נטען כי ההתייחסות של נתניהו לחיילי צה"ל והביקורת הבינלאומית קשורה לסרט נז"א שנעשה על ידי שני יוצרים ישראלים, ושעורר סערה בעקבות טענות לשימוש לא מידתי ואף ציני בכוח במלחמה בעזה. על הביפר ולוויין סטארלינק שהציג נתניהו בנאומו כתבו: "לנתניהו יש לו היסטוריה של תיבול נאומיו בעצרת הכללית באביזרים, גימיקים ותעלולים. נתניהו אף התגרה בדיפלומטים האיראנים כשהציג מכשיר אינטרנט לווייני של סטארלינק".

"מבודד מאי פעם". הכותרת ב"וול סטריט ג'ורנל"

בדיווח הזכירו את הנאום בשנה שעברה, שבו נתניהו אמר כי נאומו משודר לתוך עזה באמצעות רמקולים ענקיים ומוזרם לטלפונים ניידים כדי שהחטופים בעזה יוכלו לשמוע אותו מדבר, ואף ענד קוד QR על הז'קט שהפנה לאתר עם סרטון המציג את מתקפת חמאס על ישראל באוקטובר 2023.

ב "וול סטריט ג'ורנל" הגדילו לעשות ותיארו את הנאום כך: "ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מתענג על הופעותיו השנתיות בפני העצרת הכללית של האומות המאוחדות, כשהוא מוכיח ומגנה בחוצפה את הגוף הבינלאומי". בעיתון האמריקני טענו כי הפעם הנאום של נתניהו הבליט את הבידוד שלו, וכי בניגוד לשנים עברו לא מדובר בבמה שבה הוא יכול להתרברב בהשפעתו הפוליטית בארה"ב. "מניותיו של נתניהו, אפילו בקרב תומכי ישראל בארה"ב, נמצאות בשפל חסר תקדים" לאחר מלחמה ממושכת ושרידותה של איראן למרות זאת. בעיתון תיארו את הנאום כ"מתריס" ולעומתי, ושוב ככזה שמיועד בעיקר לישראלים שיצביעו בחודש הבא.

ב דיילי מייל הדגישו את עזיבת הדיפלומטים כשנתניהו עלה לנאום, והבליטו בכותרת את המתקפה של ראש הממשלה נגד הטענות ל"רצח עם" בעזה. "מרבית המושבים הנראים לעין נותרו ריקים כשתניהו החל לדבר, בעוד חברי המשלחת שלו עמדו ומחאו כפיים", נכתב. עוד הודגש כי מזכיר הכינוס נאלץ לקרוא את הנוכחים שוב ושוב לסדר בעקבות קריאות בוז והפרעות.

הייתה ציפייה לגימיקים ( צילום: TIMOTHY A. CLARY / AFP )

לצד זאת, ב "וושינגטון פוסט" כתבו בכותרת כי "נתניהו המבודד עולה לבמת האו"ם כשהוא שואף להיבחר מחדש בבית". הידיעה נפתחה בהתייחסות ליחסים עם הנשיא טראמפ. "היחסים התקררו בעוד השניים חלוקים על אופן הטיפול באיראן", נכתב. עוד הודגש כי לנתניהו לא היו פגישות מדיניות משמעותיות בביקור הבזק, וטענו כי "היחסים עם טראמפ נסדקו". גם ב"פוסט" התייחסו לבחירות הקרובות, שאותן תיארו כ"משאל עם על אחריותו של נתניהו ל-7 באוקטובר ועל יכולתו להגן על שמה של ישראל בזירה הבינלאומית". גם כאן נטען כי נתניהו מדבר לקהל הישראלי.