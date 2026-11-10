חגיגות ההשבעה במשכן הכנסת הסתיימו, אחרי שכללו גם סערה סביב נאום חריג ומפלג על "אחדות" שנשא היום (שלישי) ראש הממשלה, דקות אחרי ההשבעה. כעת, אחרי החיוכים, ההתרגשות והפנים החדשות במליאה, חוזרים ראשי גוש השינוי למציאות המורכבת והקשה בדרך להרכבת הממשלה הבאה.

גלריה ראשי מפלגות גוש השינוי בשבוע שעבר

המספרים משחקים לרעת הגוש, שכן כל אחד מהשותפים מושך לכיוון אחר או נשאר עם עמדות מעורפלות, ובמקביל שעון החול לא עוצר. ראשי מפלגות גוש השינוי (למעט נפתלי בנט) קיימו היום ישיבות סיעה ראשונות פתוחות לתקשורת ובהן מסרו את התנאים שלהם להקמת ממשלה ובניית הקואליציה הבאה. מה חשף כל אחד מהם באופן פומבי - ומה באמת קורה מאחורי הקלעים?

ליברמן: המכשול החרדי

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמנם הודה כי נאלץ לחזור בו מהחרם נגד המפלגות החרדיות, אבל בישיבת הסיעה הוא צינן את ההתלהבות. מי שחשב שהחרדים נמצאים בכיס של ליברמן, ובין הצדדים מתנהל מו"מ רציני באמצעות מתווכים ומקורבים - התבדה. כך לפחות סיפר יו"ר ישראל ביתנו כשאמר כי "הכול המצאות, הכול שקרים". הוא חזר על עמדתו בעקבות תוצאות הבחירות: "גבולות הגזרה החדשים ברורים מאוד: לשים סוף לעידן נתניהו, למנוע בחירות נוספות ולא להקים ממשלת מיעוט הנשענת על רע"מ והרשימה המשותפת".

פועלים הפוך. בנט וליברמן בטקס ההשבעה במליאה ( צילום: צילום: נועם מושקוביץ / דני שם טוב, דוברות הכנסת )

אבל מאחורי הקלעים קיימת חשדנות כלפי ליברמן, על כך שהוא מציב תנאים בלתי אפשריים כדי להגיע לסבב האחרון בשרשרת הניסיונות להרכיב ממשלה באמצעות 61 מנדטים בכנסת - ואז להביא את החרדים ולכהן כראש הממשלה. הוא מצדו מכחיש. גם את הדרישה לרוטציה, כביכול. "כבר הבהרתי שאני לא מבקש לעצמי לא רוטציה ולא מוטציה", גיחך. לשאלתי, מה יקרה אם החרדים לא יצטרפו לבסוף לממשלה, והאם יתפשר על תמיכה של רע"מ מבחוץ, הוא השיב: "לא תהיה ממשלה עם המפלגות הערביות". מבחינת הגוש, מדובר בחתיכת משקולת.

איזנקוט: בין הטיפות

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט מוביל את המפלגה השנייה בגודלה בכנסת (21 ח"כים, מתוכם 15 חדשים). מי שהקשיב לו היום שמע את המועמד לראשות הממשלה כשהוא מהלך בין הטיפות. הוא לא סתם את הגולל על שותפות אפשרית עם המפלגות הערביות מבחוץ; וגם לא הלך כברת דרך כמו ליברמן כדי להודות שהמחיר של השותפות עם החרדים יהיה על חוק הגיוס.

איזנקוט דוגל במגעים חשאיים, בנט מעדיף שתיקה. השניים משוחחים במליאה, היום ( צילום: אלכס קולומויסקי )

איזנקוט מאמין במגעים חשאיים ובשיחות מתחת לרדאר. "אני לא מתכוון להניח בצד את המצפון שהוביל אותנו בזמן האחרון", אמר, "שירות צבאי, לאומי ואזרחי לכלל אזרחי ישראל". הוא חזר על תוכניתו להקים "ממשלת חירום" מתוך כוונה להציג כזו בזמן הקרוב, אך לא פירט כיצד היא תיראה. עם זאת, הוא הוסיף: "אני מושיט יד לכל המפלגות האחרות. אני מחויב במציאות המורכבת להקים ממשלת חירום, מוקדם ככל האפשר, ובלי לקפל דגלים".

כעבור זמן קצר, אחרי טקס ההשבעה במליאה ונאומו החריג של נתניהו בטקס הצילום המסורתי, איזנקוט חשף כי ביטל פגישה שנקבעה עם הליכוד כחלק מפניותיו לכל סיעות הבית. ב-ynet נחשף כי הפגישה הייתה אמורה להתקיים בין מיכאל ראבילו לרונן מנליס.

בנט ולפיד: שתיקה רועמת

נפתלי בנט ו יאיר לפיד נוקטים בגישה הפוכה לזו של ליברמן במהלך המו"מ: שתיקה. לא להפר הבטחות מצד אחד, ולא לפזר התחייבויות. יש בכך היגיון: מה יקרה אם בסוף הם יצטרכו להתמודד עם בחירות נוספות? על רקע זה, בנט סגר לתקשורת את ישיבת הסיעה הראשונה של "ביחד".

לפיד טוען: "אם בנט ואני שותקים - דברים קורים" ( צילום: צילום: נועם מושקוביץ / דני שם טוב, דוברות הכנסת )

לפיד עצמו התייחס לשתיקה של השניים ואמר לחברי הסיעה במהלך הישיבה: "יש חוק שעובד בפוליטיקה הישראלית כבר 13 שנים: אם בנט ואני שותקים - זה סימן שקורים דברים". בנט מצדו שלח הודעה קולית לפעילי המפלגה: "אין לנו זמן. אני עושה הכול כדי לעזור לאיזנקוט להקים ממשלת תיקון ציונית ולחולל את מהפכת המשרתים". עם זאת, דעתו על פשרות כואבות בחוק הגיוס אינה נוחה.

יאיר גולן: מתווה לא מעשי

מנגד, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הציג מתווה משלו להקמת ממשלה: תמיכת רע"מ מבפנים ותמיכת המשותפת מבחוץ. בפועל, אין לה בסיס מעשי, מאחר ששאר מפלגות הגוש מתנגדות להצעה הזו. גולן מצדו לא פוסל את החרדים, אך דורש שהם לא ייכנסו על חשבון הח"כים הערבים. "יש לנו מדינה להציל", אמר גולן, "אל תפסלו את הציבור הערבי ואת המפלגות הערביות. בואו נקים ממשלה מהר. אם נוכל לחזק אותה בהמשך, נדע לעשות זאת בשום שכל ובנדיבות לב".

למרות המתווה שהציע, גם גולן מסכים: המטרה - ללא ללכת לבחירות חוזרות ( צילום: אלכס קלומויסקי )