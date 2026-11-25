שיא הגירה יומי נשבר ב איים הקנריים , כשלאורך אתמול (שלישי) הסתננו לארכיפלג ששייך ל ספרד כ-2,000 מהגרים ביממה אחת, אחד מהם לא שרד את המסע. הנתון החריג הוא המשך של מגמת זינוק בכמויות המהגרים שמגיעים בתקופה האחרונה לקבוצת האיים שממוקמת מול חופי מערב אפריקה, כשברקע מתקרבות הבחירות הכלליות בספרד שייערכו ביום ראשון - ובהן סוגיית ההגירה הבלתי-חוקית עומדת במחלוקת בין ממשלת השמאל של ראש הממשלה האנטי-ישראלי פדרו סנצ'ס לבין מועמד הימין הפרו-ישראלי אלברטו נונייס פייחו, שהסקרים צופים לו ניצחון.

גלריה אלפי מהגרים הגיעו לאיים הקנריים, הצעיר שבהם בן 4 ימים. האיים הקנריים, היום ( צילום: Antonio Sempere / AFP )

"אחד הנתיבים המסוכנים בעולם". מהגרים בסירה בדרך לאי אל היירו ( צילום: REUTERS/Borja Suarez )

שירות ההצלה הימית של ספרד מסר כי לאורך היממה הקודמת הגיעו 1,990 בני אדם על גבי 15 סירות שונות אל האי הקטן אל היירו שבאיים הקנריים, בזמן שספינות חיפוש והצלה ספרדיות ליוו בזו אחר זו את סירות הגומי שעליהן היו המהגרים. "למרבה הצער, זה יום היסטורי", אמר ראש הממשל האזורי של האיים הקנריים פרננדו קלאביחו. בריאיון לרדיו הספרדי Cadena SER, הוא תיאר את הרכב המהגרים: "רוב הסירות שהגיעו ביום שלישי יצאו מסנגל וגמביה. בקרב המגיעים היו כ-100 קטינים, כולל תינוק בן ארבעה ימים שנולד במהלך המסע".

לפי דיווח ב"דיילי מייל" הבריטי, כ-800 מהגרים שהגיעו היום הועברו במעבורת לטנריף, ואחרים יוטסו לספרד כדי להקל על הצפיפות במרכז הקליטה באל איירו. גורמים רשמיים מסרו כי התינוק בן הארבעה ימים שנולד בלב הים נמצא במצב בריאותי טוב וגם אמו שרדה את הלידה. השניים פונו לבית חולים. התינוק שנולד במסע הוא אחד מ-127 הילדים שהגיעו היום, לצד 203 נשים.

עוד דווח כי באיים הקנריים מבקשים כעת סיוע צבאי במסגרת תוכנית חירום מקיפה, כדאי להתמודד עם כמות המהגרים, שלפי קלאביחו "יצא מכלל שליטה". במקביל, הוא אמר כי ביקש להיפגש בדחיפות עם נציבת האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין, בקריאה לתגובה "יוצאת דופן" מצד האיחוד האירופי.

האיים הקנריים שייכים לספרד ושוכנים באוקיינוס האטלנטי. מדובר ביעד תיירותי פופולרי עבור אירופים רבים, בגלל מזג האוויר הנוח ששורר שם לאורך כל עונות השנה. אך חוץ מ יעד תיירותי מבוקש , האיים מהווים מזה שנים פתח מרכזי לאירופה עבור מהגרים שמנסים להגיע ליבשת בכל דרך, גם במחיר של מעבר בנתיב שנחשב למסוכן ביותר, שאלפים מתו בניסיונות לחצות אותו.

הסיבה לכך שהמהגרים בוחרים בכל זאת להגיע באחד מנתיבי ההגירה הארוכים והקטלניים ביותר בעולם, היא כדי להתחמק מכוחות הביטחון וממשמרי החופים של מדינות אירופה. האיים שוכנים במרחק של כ-105 קילומטרים מהחוף האפריקני הקרוב ביותר, והמסעות עשויים להימשך ימים או שבועות. בשל תנאי המסע הקשים, סירות רבות לא מצליחות למצוא את הנתיב אל יעדיהן - ונסחפות אל לב האוקיינוס האטלנטי הפתוח.

המהגרים באיים הקנריים, היום ( צילום: Antonio Sempere / AFP )

בדרך לספרד, מוקדם יותר החודש בדרך לספרד, מוקדם יותר החודש ( צילום: REUTERS/Borja Suarez )

לסיכונים הכרוכים בהגעה ליבשת מצטרפת גם היוזמה התקדימית של חמש מדינות באירופה - גרמניה, אוסטריה, יוון, דנמרק והולנד - לגרש לרואנדה שבאפריקה מבקשי מקלט שבקשותיהם נדחו. באיחוד האירופי מדגישים כי מדובר במנגנון מצומצם יחסית שמטרתו היא להרתיע מהגרים מלצאת אל המסע מלכתחילה, וכי הוא יכלול מספר מועט של מבקשי מקלט שמיצו את האפשרויות המשפטיות שלהם. מנגד, ארגוני זכויות אדם ופעילים למען מהגרים טוענים שגירוש למדינה שלישית, שאין למהגרים קשר אליה, מפר את זכויותיהם.

מנהיג האיים הקנריים קלאביחו הצטרף לביקורת על היוזמה של חמשת המדינות האירופיות לגירוש מהגרים, וכינה את המהלך "מגוחך". ככלל, הוא נוהג למתוח ביקורת חריפה על הימין הקיצוני במדינתו. הוא האשים כי הם "מנסים לעשות דמוניזציה למהגרים", וכינה התבטאויות שלהם בעבר כשיח קסנופובי (שנאת זרים) של "אנשים רעים".

עוד אמר קלאביחו על הגעת המהגרים ההמונית אתמול לאיים הקנריים: "תנאי ההפלגה היו נוחים והיה ירח מלא, כך שהאנשים האלה, שמחפשים עתיד טוב יותר, הגיעו לחופינו". הוא הביע חשש מהיכולת של האי אל היירו, שאוכלוסייתו מונה כ-12 אלף תושבים בלבד, להתמודד עם כמות גדולה כל כך של אנשים - כשישית מאוכלוסיית המקום - שרבים מהם הגיעו תשושים ובמצב גופני ירוד.

פייחו לסנצ'ס: "כשמדובר בהגירה, אתה בעיה עבור אירופה". המהגרים שהגיעו היום ( צילום: Antonio Sempere / AFP )

( צילום: Antonio Sempere / AFP )

יותר מ-26,000 בני אדם הגיעו לאיים הקנריים השנה, מחציתם רק החודש. השיא הקודם לכמות המהגרים שהגיע לקבוצת האיים ביום אחד נקבע רק לפני שבועיים, כאשר 1,400 בני אדם הגיעו לגראן קנריה, האי השלישי בגודלו בארכיפלג. כמות ההפלגות שיוצאות מאפריקה תלויה בעונות השנה ומזג האוויר. על כן, בנובמבר נרשמת לעיתים קרובות עלייה חדה במספרים, שכן רבים יוצאים לדרך לפני שהאוקיינוס הופך סוער במהלך החורף. לאחרונה, הים היה נוח להפלגה, מה שתרם לעלייה בכמות המהגרים המגיעים לחופי ספרד.

מנהיג האופוזיציה הטיח ברה"מ: "אלפים מתו בגללך!"

בבחירות שייערכו ביום ראשון הקרוב, מנהיג האופוזיציה מהימין ותומך של ישראל אלברטו נונייס פייחו, ינסה להדיח את ראש הממשלה של ספרד בשמונה השנים האחרונות, פדרו סנצ'ס . ראש הממשלה הספרדי מהשמאל, נחשב ל אחד מהמנהיגים האנטי-ישראליים הבולטים ביותר באירופה . נכון לעכשיו, הסקרים מנבאים לסנצ'ס הפסד, אם כי הוא ידוע כשועל קרבות פוליטי שעוד עשוי להפתיע ולזכות שוב בתפקיד.

פייחו וסנצ'ס לפני העימות בשבוע שעבר. רה"מ הספרדי: "עשינו טעויות" ( צילום: REUTERS/Violeta Santos Moura )

ראש הממשלה, מנהיג המפלגה הסוציאליסטית היה מאופק יותר מצדו, והודה כי ממשלתו עשתה "טעויות" – אבל גם הגן על פועלו, ובין היתר טען שהתייצבותו נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נגד המלחמה באיראן ונגד מה שכינה שוב "רצח העם בעזה" – הפכה את ספרד ל"מגדלור" בקהילה הבינלאומית.

בין היתר הגן על מדיניות ההגירה הפתוחה שלו, המנוגדת לזו של רוב מדינות אירופה. השנה קידם תוכנית חסרת תקדים להסדרת מעמדם של מיליון מהגרים בלתי-חוקיים . סנצ'ס טוען כי המהגרים קריטיים לצמיחה הכלכלית של ספרד, אבל יריביו מהימין מאשימים שבכך הוא עודד הגירה המונית למדינה שפוגעת במרקם החברתי והתרבותי שלה, מחמירה את מצוקת הדיור ופוגעת בתחושת הביטחון של האזרחים.

התאונה במחוז טולדו בספרד שבה נהרגו כ-70 איש, בחודש שעבר ( צילום: JAVIER SORIANO / AFP )

"כשמדובר בהגירה, אתה מהווה בעיה עבור אירופה", אמר לו פייחו. "האם אתה מבין שאלפים על גבי אלפים של בני אדם מתו בגלל חוסר האחריות שלך?", הטיח בו, בהתייחסות למהגרים שמצאו את מותם בדרך לאירופה – רבים מהם בניסיון להגיע מאפריקה לאיים הספרדיים. פייחו הבטיח הקשחה של מדיניות ההגירה והגבולות, אבל סנצ'ס האשים אותו ב"תיוג שלילי" של המהגרים, שאותם תיאר כ"הזדמנות גדולה" עבור ספרד.

סנצ'ס הכריז רק לפני חודש על בחירות בזק שייערכו ב-29 בנובמבר, אחרי שממשלת המיעוט שלו קרסה בעקבות משבר הדיור והמחאה הציבורית שפרצה בגלל גירוש קשישה מהדירה שבה גרה 70 שנה במדריד. הבחירות בספרד היו אמורות להיערך רק באמצע השנה הבאה. החלטתו נתפסה כניסיון למנף את המחאה ולהחזיר אליו בוחרים שהתאכזבו מפרשיות השחיתות בסביבתו וממשבר ההגירה.

מחאת הדיור בספרד אחרי פינוי מריקארמן אבסקל בת ה-87 מדירתה. היא מתה לאחר מכן ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

לפי ממוצע הסקרים של אתר "פוליטיקו", מפלגת העם של פייחו צפויה לנצח עם 31% מהקולות, ותוכל להרכיב קואליציה עם מפלגת ווקס שתקבל 19%. המפלגה הסוציאליסטית של סנצ'ס מקבלת בממוצע הסקרים 28%. בספרד, כמו בישראל, ראש הממשלה הוא לא בהכרח מי שזוכה במספר הקולות הגדול ביותר – אלא מי שמצליח להשיג רוב בבית התחתון של הפרלמנט, המונה שם 350 מושבים.