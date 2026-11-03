בארה"ב תסתיים הלילה (בין שלישי לרביעי) ההצבעה ב בחירות האמצע , שבהן מוטלת על הכף השליטה בקונגרס, כשהדמוקרטים מקווים כי התסכול הגדול של האמריקנים ממדיניותו של הנשיא דונלד טראמפ , ובפרט הזינוק במחירי הדלק בעקבות המלחמה באיראן, יחולל "גל כחול" שבו ירשמו הישגים גם במעוזים שמרניים באמריקה – וישתלטו על בית הנבחרים והסנאט גם יחד. קלפיות ראשונות במזרח ארה"ב יחלו להיסגר בשעה 01:00 (שעון ישראל), ו-ynet יעביר עדכונים שוטפים מהתוצאות לאורך הלילה והבוקר.

גלריה ( צילום: shutterstock, AP Photo/Francisco Seco )

קולות הבוחרים בטקסס: "היא הייתה אדומה המון זמן, אפשר להחליף צבע" ( רויטרס )

רק משעה 02:00 יחלו להיסגר קלפיות במדינות שבהן נערכים מרוצים צמודים יותר לסנאט – שמהפך בו לטובת הדמוקרטים נחשב למשימה קשה הרבה יותר מאשר השתלטות על בית הנבחרים – ובהן ג'ורג'יה ודרום קרוליינה. אחת המדינות הראשונות שמהתוצאות בהן ניתן יהיה להעריך אם "גל כחול" אכן התרחש תהיה פלורידה, שגם הקלפיות בה נסגרות ב-02:00. מדובר במדינה שהפכה אמנם בשנים האחרונות למעוז שמרני, ובמרוץ שם הסנאטורית המכהנת אשלי מודי, שמונתה לתפקיד אשתקד כדי להחליף את מזכיר המדינה מרקו רוביו, מובילה בסקרים על יריבתה הדמוקרטית-פרוגרסיבית אנג'י ניקסון – אבל ניצחון בפער קטן יחסית עשוי להעיד על כוחם החזק של הדמוקרטים גם באזורים שמרניים אחרים. פלורידה ידועה בספירת הקולות המהירה שלה, בין היתר מפני שרבים יותר נוהגים להשתתף שם בהצבעה המוקדמת, כך שאם יהיה איתות כזה הוא יתקבל די במהירות.

מדינות נוספות שתשומת לב רבה תוקדש לתוצאות המרוצים לסנאט הנערכים בהן הן צפון קרוליינה ואוהיו (הקלפיות בהן ייסגרו ב-02:30), מיין, ניו המפשייר ורוב מישיגן, טקסס וקנזס (03:00), אייווה, מינסוטה ונברסקה (04:00) ואלסקה (07:00). תמונה ראשונית של מאזן הכוחות בקונגרס עשויה להתבהר כבר במהלך הלילה או בבוקר יום רביעי, אך במרוצים צמודים, במיוחד במדינות שבהן ספירת פתקי ההצבעה בדואר ממושכת – ייתכן שיידרשו ימים נוספים עד להכרעה.

למרות הסקרים החוזים כולם מפלה לרפובליקנים – עם סיכוי גדול מאוד לאובדן השליטה בבית הנבחרים וסיכוי טוב מאוד למהפך גם בסנאט – במפלגה ניסו הערב להישמע אופטימיים, וגורם בבית הלבן טען בפני CNN שהנשיא טראמפ "במצב רוח מרומם". עם זאת, בהמשך דיווחה הרשת מפי מקורות שמקורבים לטראמפ כי אף שהביע לעיתים אופטימיות שהסקרים יתגלו כשגויים, בשיחות פרטיות הוא הודה גם שמפלגתו ניצבת אולי בפני "התרחיש הגרוע ביותר". לפי הדיווח טראמפ יצפה בתוצאות יחד עם קבוצה מצומצמת של בעלי ברית ובכירים בבית הלבן, וייתכן שיחליט לשוחח עם התקשורת במהלך הלילה.

מסר אופטימי השמיע פומבית גם יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון, שלפי הסקרים צפוי לאבד את התפקיד בקונגרס הבא, שיושבע ב-3 בינואר, למנהיג הדמוקרטים בבית התחתון האקים ג'פריס. "זה מרגיש לי כמו 2024, כשניצחנו בכל החזיתות וזכינו בנשיאות, בסנאט ובבית הנבחרים. זה מה שקורה עכשיו. הסקרים טועים", טען ג'ונסון באירוע למען חברת הקונגרס ג'ן קיגנס בווירג'יניה. הוא העריך שגם השליטה בבית הנבחרים עשויה להישאר בידי מפלגתו ותוכרע לדבריו רק ב-21 מרוצים שיהיו צמודים. "אנחנו הולכים להדהים את העולם".

הסנאטורית סוזן קולינס ממיין, שהסקרים חוזים יתרון קטן ליריבה הדמוקרטי טרוי ג'קסון, הביעה הערב גם היא אופטימיות שתצליח להפתיע את הסוקרים כפי שעשתה לפני 6 שנים, אז ניצחה בפער משמעותי. "כל הסקרים טעו, ממש כולם", היא אמרה על המרוץ שלה ב-2020, "הסקר היחיד שמשנה הוא זה שנערך ביום הבחירות". בעדות למתיחות הרבה סביב הבחירות, ממש במקביל לדבריה הודיעה משטרת בידפורד שבמיין כי פתחה בחקירה בעקבות ונדליזם במשרדה של הסנאטורית קולינס. בתמונה שהופצה משם נראה המשפט "דם על הידיים שלה" שנכתב בצבע אדום בכניסה למקום.

יו"ר בית הנבחרים, הרפובליקני מייק ג'ונסון, ששומר על אופטימיות ( צילום: AP Photo/Alex Brandon )

הסנאטורית ממיין ויריבה הדמוקרטי טרוי ג'קסון. היא כבר הפתיעה את הסוקרים בעבר: "כולם טעו" ( צילום: CHARLY TRIBALLEAU / AFP )

סורקים פתקי הצבעה בלוס אנג'לס. בימין הקיצוני כבר טוענים ל"ניסיון גניבת בחירות" ( צילום: REUTERS/Evelyn Hockstein )

במהלך היום לא דווח על שיבושים רבים בהליך ההצבעה, אבל תקלה משמעותית אחת כן אירעה במחוז ווסצ'סטר שבמדינת ניו יורק, מחוז עם מיליון תושבים שבו מתנהל מרוץ צמוד יחסית בין חבר בית הנבחרים הרפובליקני מייק לולר ויריבתו הדמוקרטית קייט קונלי. לפי הרשויות תקלת מחשוב גרמה לכך שבקלפיות רבות לא ניתן לסרוק את פתקי ההצבעה, אבל הן הדגישו כי המצביעים עדיין יכולים להצביע בפתקים מיוחדים שיישמרו בצד וייספרו בהמשך. למרות שההצבעה נמשכת בקלפיות הללו, פעילים בימין הקיצוני מיהרו להשמיע טענות שהונאת בחירות מתחוללת לכאורה במחוז: "הדמוקרטים כבר מנסים לגנוב היום את הבחירות בניו יורק", צייצה למשל ברשת X הפעילה לורה לומר, הנחשבת מקורבת לנשיא טראמפ – שבעצמו לא הבטיח להכיר בתוצאות הבחירות, והדמוקרטים הביעו חשש שינסה לסכל אותן בדרך כזו או אחרת.

בחירות האמצע, נזכיר, הן הבחירות הנערכות פעם בארבע שנים באמצע הקדנציה של הנשיא המכהן, והאמריקנים בוחרים בהן את נציגיהם לשלל מוסדות ותפקידים ברמה הפדרלית ובתוך המדינות השונות שמהן מורכבת ארה"ב: בתי המחוקקים, תפקידי מושל, תובעים כלליים ועוד. רבים מחשיבים את הבחירות הללו למשאל עם על תפקודו של הנשיא המכהן, ובאופן מסורתי נוטה מפלגתו לאבד בהן מכוחה. עיקר תשומת הלב בבחירות האמצע מופנית אל ההצבעה לשני בתי הקונגרס – הסנאט ובית הנבחרים – משום שכאשר מפלגתו של הנשיא שולטת בשניהם קל לו יותר לקדם חוקים ויוזמות, ואילו במצב שבו המפלגה היריבה זוכה בהם לרוב – הוא הופך ל"ברווז צולע".

הסנאט הוא הבית העליון של הקונגרס, ויש בו 100 מושבים – שניים לכל אחת מ-50 מדינות ארה"ב. הוא אחראי בין השאר לאשר מינויים שעושה הנשיא – משרים ועד שגרירים ושופטים – ובידיו מסור גם הכוח להדיחו. כל חבר בסנאט נבחר לתקופה בת שש שנים, ואחת לשנתיים עומדים לבחירה מחדש שליש מהמושבים בו. בית הנבחרים הוא הבית התחתון, ובו יש 435 חברים, העומדים כולם לבחירה מחדש פעם בשנתיים. מספר המושבים שמקבלת כל מדינה בבית זה נגזר מגודל אוכלוסייתה (כך למשל לקליפורניה מוקצים 52, ואילו לאלסקה – אחד בלבד), והחוקים הנחקקים בו צריכים לקבל את אישור הסנאט ואת חתימת הנשיא.

קלפי בדרום קרוליינה. גם במעוז השמרני הזה הרפובליקנים חוששים מתבוסה ( צילום: Allison Joyce / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בקלפי דה מוין, אייווה. "אני כבר לא הדמוקרט היחיד בסביבה" ( צילום: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

מצביעים בוושינגטון ( צילום: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

מסמנים את הבחירה בפתק ההצבעה, בקלפי במיין ( צילום: Scott Eisen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בקונגרס היוצא נהנים הרפובליקנים מיתרון בשני הבתים: בבית הנבחרים הם מחזיקים ברוב דחוק של 218 מושבים לעומת 214 לדמוקרטים (מחוקק נוסף מגדיר עצמו עצמאי אך נוטה לצד הרפובליקני, ושני המושבים הנותרים אינם מאוישים כרגע); ובסנאט הם מחזיקים ברוב מוצק יותר של 47-53, כששם הם יכולים להרשות לעצמם להפסיד עד שלושה מושבים (במצב של תיקו 50-50 הקול שובר השוויון יהיה שמור לסגן הנשיא ג'יי די ואנס). לבחירות מגיעה המפלגה הרפובליקנית עם הגב לקיר: כבר חודשים שהסקרים מלמדים כי הדמוקרטים בדרכם לחולל מהפך בבית הנבחרים, ומאז הזינוק במחירי הדלק שהביאה עמה המלחמה באיראן זינקו גם סיכוייהם בקרב על הסנאט.

מפני שלפי כל ההערכות מהפך אכן יתחולל בבית הנבחרים, עיקר תשומת הלב בלילה תוקדש לקרבות הצמודים שיכריעו את השליטה בסנאט. 35 מושבים עומדים שם לבחירה, אבל רק כמה מהקרבות עליהם צמודים – והאופן שבו יתחלקו הוא זה שיקבע את השליטה בבית העליון. הסקרים ערב ההצבעה העידו על קרבות צמודים מהצפוי במעוזים שמרניים מאוד שטראמפ ניצח בהם לפני שנתיים את קמלה האריס בפערים דו-ספרתיים, כמו אלסקה, אייווה, אוהיו ודרום קרוליינה. קרבות צמודים מתחוללים גם במעוז השמרני הענקי טקסס, שלא שלח דמוקרט לסנאט כבר 38 שנה, וקנזס – שלא עשתה זאת 94 שנה.

חלק מהסקרים האחרונים נתנו יתרון משמעותי למועמדים הדמוקרטים ברוב המרוצים הללו, אבל לא מעט סוקרים מזהירים כי בפועל קשה להגיע באזורי הפריפריה למצביעים שמרנים, וכי ייתכן שכמו בעבר גם הפעם הם ממעיטים בכוחה של המפלגה הרפובליקנית. מנגד יש גם מי שמזכיר כי בבחירות האמצע הקודמות ב-2022 הסוקרים דווקא המעיטו בכוחם של הדמוקרטים, שמקווים שנהירה לצד שלהם מצד בוחרים עצמאים וגם רפובליקנים מתונים תחולל "גל כחול" אדיר, שבו יצליחו לכבוש בבת אחת את שני בתי הקונגרס. זהו הישג שנעשה בעבר רק בשלוש בחירות אמצע – האחרונה לפני 20 שנה, אז בחסות התסכול מהמלחמה בעיראק.

הכומר אדם המילטון, המועמד הדמוקרטי לסנאט בקנזס. "כל תחנת דלק היא פרסומת עבורו" ( צילום: Jim Vondruska / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

טראמפ בעצרת בחירות ביום ראשון בפלורידה. משפם יגיע כנראה איתות ראשון לאפשרות של "גל כחול" ( צילום: REUTERS/Evan Vucci )

בשיחות שערכו היום כלי תקשורת אמריקניים עם בוחרים רבים מהם הביעו תסכול גדול מיוקר המחיה שהורע מאז המלחמה באיראן. פטריק אודלי, מצביע דמוקרטי בן 80, אמר לרשת CNN בקלפי בקנזס כי רפובליקנים שהוא מכיר חיפשו "מישהו אחר להצביע לו" במרוץ המתנהל שם לסנאט בין הסנאטור הרפובליקני המכהן רוג'ר מרשל והכומר הדמוקרטי אדם המילטון. "היה לי קרוב משפחה שאמר לי: 'ובכן, אתה הדמוקרט היחיד בסביבה'. אמרתי לו: 'כבר לא'". לדבריו, התסכול מהמצב הכלכלי דוחף את התושבים במעוז השמרני להצביע למועמד הדמוקרטי: "בכל פעם שהם נכנסים לתחנת דלק, זו פרסומת לאדם המילטון".

גם באייווה, שבה טראמפ ניצח רק לפני שנתיים את קמלה האריס בפער של 13%, מתנהל קרב צמוד על מושב רפובליקני שמתפנה בסנאט בין המועמד הדמוקרטי ג'וש טורק, שהיה בעברו אלוף נבחרת ארה"ב בכדורסל גלגלים ובאמתחתו שלוש מדליות פראלימפיות, לבין חברת הקונגרס הרפובליקנית אשלי הינסון (43). מצביע בשם גודפאוור באבא, בן 57 מהעיר דה מוין, סיפר גם הוא כי המלחמה באיראן גרמה לו להצביע למועמדים הדמוקרטים: "אנחנו לא צריכים את המלחמה. היא לא מועילה לאף אחד כרגע. היא לוקחת נתח גדול מההכנסה שלנו", אמר ל"ניו יורק טיימס", וסיפר כי בגלל המצב הכלכלי משפחתו נאלצה לצמצם את היציאות שלה למסעדות ולחופשות.

מצביע נוסף באייווה, קנת' הסן בן ה-69, אמר לעיתון כי הוא מצביע למפלגה הרפובליקנית מאז שהיה בן 18, אבל כעת נתן את קולו למפלגה היריבה: "השנה הצבעתי לכל המועמדים הדמוקרטים. אפילו אם אחד מהם היה מתחבא מתחת לסלע, הייתי מצביע גם לו". לדבריו הסיבה לכך היא הפגיעה שלדבריו טראמפ חולל בשירותי בריאות, ובית החולים היחיד בעיר שלו, קאונסיל בלפס, נמצא כעת בסכנת סגירה בגלל קיצוצים שנכללו ב"חוק הגדול והיפהפה" שטראמפ העביר אשתקד בקונגרס (שגם קיצץ במס לתאגידים).

המועמד הדמוקרטי לסנאט במישיגן עבדול אל-סייד, באירוע אמש עם הסנאטורית הפרוגרסיבית אליזבת וורן ( צילום: REUTERS/Brian Snyder )

( צילום: REUTERS/Brian Snyder )

אבל היו גם מצביעים שצעדו בכיוון ההפוך: מני לווינסון, אמריקני-יהודי מהעיירה ווסט בלומפילד שבמישיגן, סיפר ל-CNN כי הוא מצביע דמוקרטי – אבל הפעם לא היה יכול לתת את קולו למועמד האנטי-ישראלי והמוסלמי לסנאט עבדול אל-סייד, כשברקע בין היתר סירובו של אל-סייד לגנות בצורה ברורה קמפיין שהאשים את ישראל במחירי המזון הגבוהים, ונתפס בעיני רבים כאנטישמי. לווינסון אמר כי בחר להצביע למועמד הרפובליקני מייק רוג'רס מפני ש"אני מתנגד לשנאה", אך הדגיש כי היה לו "קשה מאוד" לקבל את ההחלטה הזו. ווסט בלומפילד היא מעוז יהודי, ושם הייתה תמיכה גדולה בפריימריז הדמוקרטיים בחברת הקונגרס המתונה והפרו-ישראלית היילי סטיבנס, שאותה הביס אל-סייד, איש המחנה הפרוגרסיבי מהמחנה העמוק. רגע לפני הבחירות התחוללה סערה גדולה במחנה הדמוקרטי כשסטיבנס הודיעה כי תתמוך במועמד הרפובליקני רוג'רס, בין היתר בשל סירובו של אל-סייד לגנות את הקמפיין האנטי-ישראלי.