ההצבעה ב בחירות האמצע בארצות הברית, שנתפסות כמשאל עם על כהונתו השנייה של הנשיא דונלד טראמפ – נמצאת הערב (יום שלישי) בעיצומה, וכש התמיכה בו נמצאת בשפל הדמוקרטים מקווים לכבוש בהן את שני בתי הקונגרס, בית הנבחרים והסנאט, וכך להקשות מאוד על הנשיא בשנתיים שנותרו לכהונתו, וגם להתכונן טוב יותר לבחירות לנשיאות ב-2028. בחוף המזרחי של ארה"ב החלו קלפיות ראשונות להיפתח כבר ב-12:00 (שעון ישראל), ובהמשך הערב גם במרכז ארה"ב ובחוף המערבי.

עוד לפני פתיחת הקלפיות, בשבועות האחרונים נערכה הצבעה מוקדמת שבה השתתפו יותר מ-57 מיליון אמריקנים, אם בקלפיות מיוחדות ואם בהצבעה בדואר. מדובר בזינוק משמעותי ביחס לבחירות האמצע הקודמות ב-2022, שבהן הצביעו מוקדם 45 מיליון איש, והוא מהווה סימן אופטימי עבור הדמוקרטים, שמקווים שההתלהבות הרבה ב"בייס" שלהם, על רקע התסכול הרב ממדיניותו של טראמפ ובפרט מהמלחמה באיראן שהביאה לזינוק במחירי הדלק, תוציא המונים לקלפיות.

גלריה מצביעים בקלפי באוהיו, הערב. 57 מיליון כבר השתתפו בהצבעה המוקדמת - זינוק משמעותי ביחס לבחירות האמצע הקודמות ( צילום: JEFF SWENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

מצביעים בקלפי באטלנטה, ג'ורג'יה ( צילום: Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

מצביע מאחורי הפרגוד, במיין ( צילום: Angela WEISS / AFP )

מחכים בתור במיין ( צילום: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

כך או כך, הכול עוד יכול להשתנות ביום הבחירות עצמו, שהרפובליקנים נוטים להצביע במהלכו יותר מאשר בהצבעה המוקדמת. התוצאות הראשונות יחלו לזרום הלילה מהשעה 01:00 שעון ישראל, עם סגירת הקלפיות בחלקים מאינדיאנה וקנטקי, והאחרונות ייסגרו באלסקה בשעה 08:00. תמונה ראשונית של מאזן הכוחות בקונגרס עשויה להתבהר כבר במהלך הלילה והבוקר, אך במרוצים צמודים, במיוחד במדינות שבהן ספירת פתקי ההצבעה בדואר ממושכת – ייתכן שיידרשו ימים נוספים עד להכרעה.

הסקרים חוזים "גל כחול", אבל לרפובליקנים יש עוד סיכוי להפתיע

בחירות האמצע, נזכיר, הן הבחירות הנערכות פעם בארבע שנים באמצע הקדנציה של הנשיא המכהן, והאמריקנים בוחרים בהן את נציגיהם לשלל מוסדות ותפקידים ברמה הפדרלית ובתוך המדינות השונות שמהן מורכבת ארה"ב: בתי המחוקקים, תפקידי מושל, תובעים כלליים ועוד. רבים מחשיבים את הבחירות הללו למשאל עם על תפקודו של הנשיא המכהן, ובאופן מסורתי נוטה מפלגתו לאבד בהן מכוחה. עיקר תשומת הלב בבחירות האמצע מופנית אל ההצבעה לשני בתי הקונגרס – הסנאט ובית הנבחרים – משום שכאשר מפלגתו של הנשיא שולטת בשניהם קל לו יותר לקדם חוקים ויוזמות, ואילו במצב שבו המפלגה היריבה זוכה בהם לרוב – הוא הופך ל"ברווז צולע".

הסנאט הוא הבית העליון של הקונגרס, ויש בו 100 מושבים – שניים לכל אחת מ-50 מדינות ארה"ב. הוא אחראי בין השאר לאשר מינויים שעושה הנשיא – משרים ועד שגרירים ושופטים – ובידיו מסור גם הכוח להדיחו. כל חבר בסנאט נבחר לתקופה בת שש שנים, ואחת לשנתיים עומדים לבחירה מחדש שליש מהמושבים בו. בית הנבחרים הוא הבית התחתון, ובו יש 435 חברים, העומדים כולם לבחירה מחדש פעם בשנתיים. מספר המושבים שמקבלת כל מדינה בבית זה נגזר מגודל אוכלוסייתה (כך למשל לקליפורניה מוקצים 52, ואילו לאלסקה – אחד בלבד), והחוקים הנחקקים בו צריכים לקבל את אישור הסנאט ואת חתימת הנשיא.

בקונגרס היוצא נהנים הרפובליקנים מיתרון בשני הבתים: בבית הנבחרים הם מחזיקים ברוב דחוק של 218 מושבים לעומת 214 לדמוקרטים (מחוקק נוסף מגדיר עצמו עצמאי אך נוטה לצד הרפובליקני, ושני המושבים הנותרים אינם מאוישים כרגע); ובסנאט הם מחזיקים ברוב מוצק יותר של 47-53, כששם הם יכולים להרשות לעצמם להפסיד עד שלושה מושבים (במצב של תיקו 50-50 הקול שובר השוויון יהיה שמור לסגן הנשיא ג'יי די ואנס). לבחירות מגיעה המפלגה הרפובליקנית עם הגב לקיר: כבר חודשים שהסקרים מלמדים כי הדמוקרטים בדרכם לחולל מהפך בבית הנבחרים, ומאז הזינוק במחירי הדלק שהביאה עמה המלחמה באיראן זינקו גם סיכוייהם בקרב על הסנאט.

מפני שמהפך בבית הנבחרים צפוי לפי כל ההערכות, עיקר תשומת הלב בלילה תוקדש לקרבות הצמודים שיכריעו את השליטה בסנאט. 35 מושבים עומדים שם לבחירה, אבל רק כמה מהקרבות עליהם צמודים – והאופן שבו יתחלקו הוא זה שיקבע את השליטה בבית העליון. הסקרים ערב ההצבעה העידו על קרבות צמודים מהצפוי במעוזים שמרניים מאוד שטראמפ ניצח בהם לפני שנתיים את קמלה האריס בפערים דו-ספרתיים, כמו אלסקה, אייווה, אוהיו ודרום קרוליינה. קרבות צמודים מתחוללים גם במעוז השמרני הענקי טקסס, שלא שלח דמוקרט לסנאט כבר 38 שנה, וקנזס – שלא עשתה זאת 94 שנה.

חלק מהסקרים האחרונים נתנו יתרון משמעותי למועמדים הדמוקרטים ברוב המרוצים הללו, אבל לא מעט סוקרים מזהירים כי בפועל קשה להגיע באזורי הפריפריה למצביעים שמרנים, וכי ייתכן שכמו בעבר גם הפעם הם ממעיטים בכוחה של המפלגה הרפובליקנית. מנגד יש גם מי שמזכיר כי בבחירות האמצע הקודמות הסוקרים דווקא המעיטו מכוחם של הדמוקרטים, שמקווים שנהירה לצד שלהם מצד בוחרים עצמאים וגם רפובליקנים מתונים תחולל "גל כחול" אדיר, שבו יצליחו לכבוש בבת אחת את שני בתי הקונגרס. זהו הישג שנעשה בעבר רק בשלוש בחירות אמצע – האחרונה לפני 20 שנה, אז בחסות התסכול מהמלחמה בעיראק.

טראמפ בעצרת בחירות ביום ראשון בקנזס, מעוז שמרני שלא שלח דמוקרט לסנאט כבר 94 שנה ( צילום: REUTERS/Evan Vucci )

הנשיא בעצרת שלשום בפלורידה. טוען ש"האינפלציה נפתרה" ( צילום: REUTERS/Evan Vucci )

בניסיון להציל לפחות את השליטה הרפובליקנית בסנאט, טראמפ ניהל בחודש האחרון בליץ עצרות בתקווה לשלהב את תומכיו ולהוציא אותם בהמוניהם לקלפיות. את העצרות הוא ערך בעיקר באותן מדינות שמרניות שבהן ניצח לפני שנתיים ברוב עצום, בעדות למגננה שבה נמצאת מפלגתו, ומסר מרכזי שאותו ניסה להעביר הוא אזהרה מהשתלטות של "השמאל הקיצוני" על כל מוקדי השלטון בוושינגטון כעת וב-2028, באופן שיאפשר לטענתו לדמוקרטים לבצר את שלטונם לדורות הבאים באמצעות מינויי שופטים חדשים לבית המשפט העליון והעלאת מעמדן של וושינגטון הבירה ופורטו ריקו למדינות אמריקניות (מהלך שיעניק לדמוקרטים יתרון בסנאט).

ישראל במוקד "הפתעת הבחירות" של טראמפ

אבל כשמחירי הדלק עדיין גבוהים מאוד, וכך גם האינפלציה, המסר הזה לא מוצא אוזניים קשובות – וטראמפ עצמו לא סייע לרפובליקנים כשלעיתים קרובות נשמע כמי שמזלזל במצוקתם של האמריקנים, והצהיר לא פעם שהזינוק במחירי הדלק היה "מחיר קטן" לשלם עבור בלימת איראן מהשגת נשק גרעיני. הוא גם טען שוב ושוב שהכלכלה במצב מצוין, וממש אחר הצהריים טען בריאיון ל"פוקס ניוז" ש"האינפלציה נפתרה", אף שהיא צפויה לעמוד השנה על כ-3.7%, הרבה מעבר ליעד של הבנק הפדרלי, העומד על 2%.

גם סוגיית היחס לישראל, שהתמיכה בה בארה"ב מאז המלחמות בעזה ובאיראן צנחה דרמטית, היא מרכזית בבחירות, ובין היתר במישיגן מתנהל מרוץ צמוד לסנאט בין המועמד הפרוגרסיבי המוסלמי עבדול אל-סייד , המדגיש את הצורך בהפסקת הסיוע הצבאי לישראל, לבין המועמד הרפובליקני הפרו-ישראלי מייק רוג'רס. אולי כדי לסייע למועמד הרפובליקני שם, טראמפ חשף במפתיע בריאיון היום ל"פוקס ניוז" כי סיכם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על הפסקת הסיוע הצבאי השנתי העומד על כ-4 מיליארד דולר . בריאיון הוא התייחס במרומז לטענותיהם של דמוקרטים כמו אל-סייד על כך שהסיוע בא לכאורה על חשבון משלמי המיסים האמריקנים, אף שהוא מועבר לרכישת ציוד ונשק אמריקניים: "השמאל משתמש בתשלום של ארבעה מיליארד הדולר, שכולם יודעים עליו ושאינו סוד, כדי להציג אותו כסמל לאי-הוגנות, ואנחנו לא יכולים לאפשר לזה לקרות", אמר טראמפ.

טראמפ: סיכמתי עם נתניהו שהסיוע לישראל יופסק בתום השנה הנוכחית ( צילום: Fox News )





הערב דיווחה CNN, מפי מקור בבית הלבן, כי הנשיא היה אופטימי בשלבים מוקדמים יותר של מערכת הבחירות באשר לסיכויי הרפובליקנים להפתיע הלילה, אבל לפי הדיווח הוא נהיה פסימי יותר בימים האחרונים, ומצב רוחו נהיה מדוכדך. עם זאת, בהמשך ציטטה CNN יועץ של הנשיא שטען שהוא דווקא נמצא ב"מצב רוח מעולה". הגורם טען כי בבית הלבן שומרים על "אופטימיות זהירה".

כך או כך, אמש נשא טראמפ נאום אחרון לבוחרים מול בריכת ההשתקפות בוושינגטון, מסמלי הבירה, שאמנם הוצג כ"מסר הסיום" שלו לקמפיין, אבל במקום זאת הוא נאם במשך כמעט שעה על מיזמי השיפוץ והבנייה השונים שהוא מוביל בעיר הבירה – ובהם זה שנערך בבריכת ההשתקפות , אולם הנשפים החדש שנבנה בבית הלבן וקשת ניצחון ענקית שהוא מתכנן. הוא דיבר רק מעט על הבחירות עצמן, והתייחס אליהן בפעם הראשונה בנאום רק 25 דקות אחרי שהחל, ואז נשמע כמי שנערך להכיר בהפסד הצפוי הלילה.

"בדרך כלל, לא משנה מי מכהן כנשיא – בין אם הוא רפובליקני או דמוקרט, נשיא טוב או רע, טוב מאוד או גרוע – מסיבה כלשהי, הנשיא המכהן מפסיד בבחירות האמצע", הוא אמר בנימה עגומה. "אבל עשינו מאמץ גדול מאוד (כדי לשנות את זה)". בנאום הוא התמקד בשיפוץ בריכת ההשתקפות שמול אנדרטת וושינגטון, פרויקט שדווקא נתפס בעיני רבים כעדות להתנהלות הנמהרת והכושלת של ממשלו: ימים אחדים אחרי שהבריכה נפתחה לקהל בחודש יוני היא התמלאה באצות, וציפוי הצבע החדש בקרקעית שלה החל להתקלף. טראמפ אמנם האשים "ונדליסטים מהשמאל הקיצוני", אבל אפילו התובעת שמינה לאזור וושינגטון הודתה שהסיבה הייתה שיפוץ פזיז.

טראמפ בנאומו אמש מול בריכת ההשתקפות. רק אחרי 25 דקות הזכיר את הבחירות ( צילום: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הנשיא הציג בין היתר תמונה של מכל מלא בפסולת ( צילום: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP )

מאז נמשך השיפוץ בבריכה הענקית עוד חודשים, כדי לתקן את התקלות שנתגלו אחרי הפתיחה המקורית, אבל טראמפ התפאר בפרויקט ובין היתר דיבר על צינורות הניקוז של הבריכה: "הצינורות חדשים לגמרי", הוא אמר, "זה חשוב מאוד בכל הנוגע לאצות ולדברים אחרים. זו עבודה מקיפה, ואנחנו גאים בה מאוד". בשלב מסוים עלה לבמה עוזר צעיר עם הדפסי תמונות, שטראמפ הציג לקהל המצומצם שהוזמן לאירוע, ובאחד מהם נראה צינור חלוד, ובאחר מכל אשפה מלא פסולת. הוא דיבר גם על הטיפול בדשא הסמוך לבריכה ("כמו לבני אדם, גם לדשא יש חיים"), על שיפוץ מגרש גולף ציבורי על גדות נהר הפוטומק שהוא מתכנן; ועל משטח הנחיתה החדש למסוקים שבנה במדשאת בית הלבן, עליו אמר שהוא היה "נחוץ נואשות".

טראמפ, יצוין, טען לאחרונה שהעיסוק בשיפוצים "מרגיע" אותו, וכי הוא לא משקיע בו זמן רב, אבל הנאום אמש נפל כפרי בשל עבור הדמוקרטים המבקשים להציגו כמי שמנותק לחלוטין ממצוקות האמריקנים מהשורה, ומנהיגם בסנאט צ'אק שומר שיתף למשל קטע מהנאום ותיאר אותו כך: "מסר הסיום הפתטי של דונלד טראמפ, בעוד המלחמה הבלתי חוקית שפתח משתוללת, השחיתות בממשלו הולכת ומעמיקה והאינפלציה שגרם לה נמשכת". גם הסנאטור הדמוקרטי ג'ף מרקלי לעג לטראמפ, על רקע הפארסה מוקדם יותר השנה שבה נצבעה בריכת ההשתקפות בירוק בעקבות מכת האצות בה: "אחרי שהבטיח לייבש את הביצה, דונלד טראמפ הפך את ביצת השחיתות שלו לעמוקה ורחבה במיוחד — רקע הולם לנאומו היום".

נתן את הקול לאל-סייד: "המצב מפחיד, צריך שינוי"

עבור האזרחים האמריקנים הבחירות הן הזדמנות להביע את אי-שביעות רצונם ממדיניות הנשיא, שלצד המלחמה הלא-פופולרית באיראן מוציא לפועל מבצע גירוש המוני של מהגרים לא-חוקיים, מבצע שעורר זעם רב ומהומות בערי ארה"ב; מטיל מכסים על שלל מדינות בעולם וכעת מנהל גם מלחמת סחר עם קנדה; ומוביל מבצע נקמה משפטי נגד יריביו הפוליטיים. "אני מרגישה שיש לי חובה לעשות כל שביכולתי כדי לשנות את הכיוון שאליו המדינה שלנו הולכת כעת – להחזיר אותה למסלול של דמוקרטיה ולהרחיק אותה מאוטוקרטיה", אמרה בפרבר של אטלנטה ג'יין קאלום, בת 77 ומורה בגמלאות, שהצביעה למען הסנאטור הדמוקרטי מג'ורג'יה ג'ון אוסוף. ג'ורג'יה נחשבת למדינה מתנדנדת, ואוסוף ניצח שם לפני שש שנים ברוב זעום, אבל בצל התסכול מטראמפ הוא מוביל כעת בפער גדול על יריבו הרפובליקני, והמרוץ הזה כלל לא נחשב כעת למרוץ תחרותי.

בקלפי בניו יורק, הערב ( צילום: TIMOTHY A. CLARY / AFP )

קלפי בקנזס. גם המעוז השמרני הזה כבר לא בטוח לרפובליקנים ( צילום: Jim Vondruska / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

עם התינוקת בקלפי באוהיו ( צילום: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

קלפי לרכבים באוסטין, טקסס ( צילום: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בעיירה מקומב שבמישיגן, צפונית לדטרויט, אמר ל-CNN מצביע בשם ארנס רוג'רס, בן 62, כי הוא מייחל לשינוי. "מעולם לא היה כל כך גרוע. מחירי הדלק גבוהים. הכלכלה במצב נורא. אנחנו מאבדים מקומות עבודה בשנתיים האחרונות, מאז שהוא נכנס לתפקיד. אני מקווה שהחברה שלי תצליח להמשיך לפעול – אחת משלוש יצרניות הרכב הגדולות בארה"ב – כי החלקים שלנו מגיעים מקנדה. הוא מסתכסך עם כולם, ונורא לראות לאן הדברים הולכים בארה"ב כרגע. זה פשוט מפחיד".

מצביע נוסף, היידן מנדז, אמר כי במרוץ לסנאט במישיגן הוא העניק את קולו למועמד הדמוקרטי עבדול אל-סייד, שלצד הביקורת שלו על ישראל מתמקד בקמפיין בסוגיות של יוקר המחיה ושירותי הבריאות. מנדז הזכיר גם את המלחמה באיראן כאחת הסיבות שהחליט להצביע לאל-סייד: "אני פשוט חושב שזה לא היה צריך להגיע למצב כל כך גרוע מלכתחילה, אבל אני מקווה שמי שינצח היום באמת ידאג לעם האמריקני ויבחר לעשות דברים שישרתו את האמריקנים, במקום רק להחמיר את המצב עבורם".

המועמד הדמוקרטי לסנאט במישיגן, עבדול אל-סייד, שאם ינצח יהפוך למוסלמי הראשון אי-פעם בבית העליון של הקונגרס ( צילום: Salwan Georges / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הבחירות היום נערכות גם בצל החשש שטראמפ, שעד היום מסרב להכיר בהפסדו לג'ו ביידן בבחירות 2020 וטוען ללא שום הוכחה לזיופים נרחבים שהתחוללו בהן, ינסה לסכל בצורה כזו או אחרת גם את תוצאות בחירות האמצע. בחודשים האחרונים הוא כבר פיזר שלל טענות לזיופים, והממשל הפדרלי נקט בשורה של צעדים שעוררו דאגה רבה בקרב פקידי בחירות ברחבי ארה"ב. מושל קליפורניה גווין ניוסם אף הזהיר בסוף השבוע מאפשרות שממשל טראמפ ינסה להשתלט על פתקי הצבעה וחומרי בחירות אחרים, בניסיון לכאורה לפגוע בהליך הספירה של הקולות.

1,000 פקחי בחירות, אבל בלי סוכני הגירה סמוך לקלפיות

אמש הגיש הממשל עתירת חירום לבית המשפט העליון בדרישה להפריד בקליפורניה כ-20 אלף פתקי הצבעה בדואר, ולא לכלול אותם בספירה עד לבירור מעמדם של המצביעים, שלטענתו ייתכן שאינם אזרחים אמריקנים. הרשויות בקליפורניה טוענות מנגד כי הרשימה שהציג הממשל אינה אמינה וכוללת טעויות רבות, והבקשה לעליון נדחתה במהרה. בקשה נוספת בחודש שעבר לבית משפט פדרלי, למנוע הכרה בהפסד אפשרי של הסנאטור הרפובליקני דן סאליבן באלסקה, מפני ששם לטענת הממשל מתמודד "מועמד קש" בעל שם זהה לזה של הסנאטור , נדחתה גם היא. טראמפ טען שהצבת המועמד בעל השם הדומה תבלבל את הבוחרים ומהווה "הונאת בחירות מהדרגה הגבוהה ביותר", וכשנשאל בשבוע שעבר אם יכיר בתוצאות בחירות האמצע אמר רק: "אני אקבל אותן אם הן יהיו הוגנות".

בקלפי בדרום קרוליינה, מעוז נוסף שבו הרפובליקנים חוששים מאובדן מושב בסנאט ( צילום: Allison Joyce / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )