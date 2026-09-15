הנשיא דונלד טראמפ פרסם הערב (יום ג') פוסט ארוך למדי, של 463 מילה, שבו תקף בחריפות את שופטי בית המשפט העליון של ארה"ב – שעות אחרי שאלו בלמו ברוב קולות ניסיון של הממשל לשנות ברגע האחרון את כללי ההצבעה בדואר, שינוי שהדמוקרטים וגם פקידים רפובליקנים מסוימים הזהירו שיחולל כאוס בבחירות האמצע בנובמבר הקרוב, בחירות שבהן חושש טראמפ שהדמוקרטים ישתלטו על שני בתי הקונגרס, הסנאט ובית הנבחרים, ויקשו עליו מאוד להתנהל בשנתיים האחרונות של כהונתו. טראמפ הפנה את הביקורת שלו במיוחד כלפי שלושת השופטים שהוא עצמו מינה בכהונתו הראשונה, מינויים שמיצקו את הרוב השמרני שם שעומד על שישה מול שלושה שופטים ליברלים, וטען כי השופטים שמינה הם כעת "רק הצל של עצמם".
בפוסט שלו התלונן טראמפ על פסיקות אחרות שבהן חברו שופטים שמרנים לשופטים הליברלים כדי לחסום כמה מהלכיו, בכלל זאת תוכנית המכסים העולמית שלו או הניסיון להגביל את הזכות לאזרחות מלידה, וכתב כי "חוסר היכולת וחוסר הנכונות של בית המשפט לעשות את הדבר הנכון עבור ארצנו ייזכרו בהיסטוריה באופן שלילי ביותר. בית המשפט העליון הזה נתון לבריונות וללחצים מצד השמאל הקיצוני, שדוחף אותו לקבל החלטות שהחזירו את אמריקה לפחות 100 שנים לאחור". יצוין בהקשר זה כי הרוב השמרני בעליון גם העניק לטראמפ כמה וכמה ניצחונות חשובים לאורך השנים, בין היתר בפסיקה ההיסטורית מ-2024 שהעניקה לו כנשיא לשעבר חסינות מכל פעולה רשמית שבה נקט במהלך כהונתו וסיכלה בכך את האישום הפדרלי שהוגש נגדו בגין ההתערבות בבחירות 2020, ורק לאחרונה השופטים פסקו לטובתו ואפשרו לו להמשיך לבנות אולם נשפים ענק בבית הלבן.
אבל כעת שלושת השופטים שהוא עצמו מינה – ניל גורסץ', ברט קבאנו ואיימי קוני בארט – לא הביעו התנגדות לפסיקה שהקפיאה את שינוי כללי ההצבעה בדואר, וטראמפ מתח עליהם ביקורת חריפה. "אלה אינם האנשים שראיינתי כדי לכהן בבית המשפט העליון של ארה"ב. הם אינם אלא צל של עצמם. זהו בית משפט שעולה לארה"ב טריליוני דולרים בשל פסיקות גרועות להדהים, שהיקפן כה עצום עד שלא יהיה קל לארצנו להתאושש או להחלים מהן. זהו בית משפט שייזכר ככזה שקיבל כמה מההחלטות ההרסניות, הפוגעניות והמזיקות ביותר בתולדות ארצנו. לא קל לי לכתוב את הביקורת הזאת על בית המשפט העליון של ארה"ב – היא ככל הנראה תעלה לי ביוקר במשך שנים רבות – אבל אני חש שזוהי חובתי ואחריותי, כנשיא, לעשות זאת למען אמריקה שאנו אוהבים!".
הפסיקה של העליון עסקה בעתירות שהגישו שורת מדינות בשליטה דמוקרטית נגד צו שעליו חתם טראמפ בסוף מרץ השנה, צו שהגיע אחרי שורה של מהלכים קודמים שקידם הנשיא בניסיון להשפיע על מערכות הבחירות בארה"ב – החל ממערכת הבחירות הקרובה ב-3 בנובמבר – על רקע טענותיו לזיופים נרחבים לכאורה בהצבעה, בפרט בהצבעה דרך הדואר. טראמפ מעולם לא סיפק ראיות לטענות הללו, שעומדים במוקד סירובו העקשני להכיר בהפסדו לג'ו ביידן בבחירות 2020, ושורה של מומחים וארגונים מדגישים כי זיופים או הצבעה של לא-אזרחים, בין אם בהצבעה בדואר או בקלפי, הם נדירים ביותר – וגם אם יש מעת לעת מקרים מסוימים שכאלו, לא מדובר בהיקף שיכול להכריע בחירות כלשהן.
הצו שעליו חתם טראמפ חייב את כלל המדינות בארה"ב – אלו שלפי החוקה הן שאחראיות על ניהול הבחירות בתחומן ולא הממשל הפדרלי – להעביר לשירות הדואר הפדרלי, המנוהל על ידי אנשי הנשיא, רשימות של מצביעים בעלי זכות הצבעה. הצו קבע כי שירות הדואר לא יורשה למסור פתקי הצבעה למי שלא מופיע ברשימות, ודרש גם שעל מעטפות הפתקים יוצבו ברקודים שיאפשרו לעקוב אחריהם. נגד הצו עתרו כאמור מדינות בשליטה דמוקרטית, שטענו כי הוא חורג מסמכותו של הנשיא ופוגע בסמכותן החוקתית לנהל את הבחירות. הן גם הזהירו כי לא ניתן ליישם בזמן את הכללים החדשים לקראת בחירות האמצע בנובמבר, וכי חיובן לעשות זאת עלול לגרום לכאוס של ממש ולפגוע ביכולתם של מיליוני אזרחים אמריקנים לממש את זכות ההצבעה שלהם. לאזהרה הצטרפו לפי רשת CNN גם פקידי בחירות רפובליקנים. ההליך המשפטי כלל שלל פסיקות וערעורים, ואחרי פנייה קודמת של טראמפ לעליון השופטים קבעו בחודש שעבר כי הצו יישאר על כנו, אבל הם עשו זאת מסיבות טכניות, ובהמשך שופטים אחרים הקפיאו שוב את הכללים החדשים – וטראמפ פנה פעם נוספת בעתירת חירום לעליון, כדי שזה יאפשר לכללים להיאכף כבר בבחירות בנובמבר.
בהחלטה קצרה שפרסם בית המשפט העליון במהלך הלילה שבין שני לשלישי (שעון ישראל), דחו השופטים את העתירה האחרונה – וקבעו כי סביר להניח שהממשל יפסיד בסופו בהליך המשפטי סביב החלת הכללים החדשים, לכל הפחות בכל הנוגע לבחירות האמצע הקרובות. במסמך שפורסם לא פורט כיצד הצביעו השופטים, ורק שניים מהשמרנים – סמואל אליטו וקלרנס תומאס – פרסמו דעת מיעוט שבה צידדו בעמדת הממשל. לא ברור כיצד הצביעו שניים מהשופטים שטראמפ מינה, גורסץ' וקוני בארט, אבל השופט קבאנו כן פרסם הסבר לתמיכתו בהקפאת הכללים – בגלל החשש שכבר אין די זמן להיערך לכך בבחירות הקרובות. לצד זאת הוא הדגיש כי ייתכן שלשירות הדואר הפדרלי כן יש סמכות עקרונית לאכוף את הכללים החדשים של טראמפ.
בפוסט שלו הערב טראמפ כאמור תקף את השופטים שהוא עצמו מינה, ומנגד את השמרנים אליטו ותומאס שלא מונו על ידו ותמכו בעמדתו הוא שיבח ותיאר כ"אגדות". טראמפ טען עוד: "זהו הפסד גדול לרפובליקנים ולאמריקה עצמה, והוא הופך את הרמאות של אנשי השמאל הקיצוני, ה'דבילוקרטים' (Dumocrats במקור), באמצעות הצבעה בדואר, לדבר שקל הרבה יותר לעשות – ועכשיו יש להם מגרש פתוח לעשות זאת! בית המשפט העליון ממש אכזב את ארצנו! שופטים מסוימים מבועתים מהדמוקרטים המטורפים והמושחתים מוסרית, ולחלוטין לא מסוגלים להפגין את האומץ הדרוש כדי להציל את אמריקה שלנו".
הדמוקרטים מנגד בירכו על הפסיקה. "ניסיונו של טראמפ לחבל בבחירות 2026 נכשל", אמרה למשל ג'נה גריסוולד, מזכירת המדינה של קולורדו – תפקיד שבמדינות השונות בארה"ב מחזיקים בו נבחרי ציבור, והם אחראים על ניהול מערכות הבחירות באותה מדינה. "בתי המשפט מנעו מטראמפ להשתמש בשירות הדואר כדי לקבוע אילו מצביעים יוכלו לקבל פתק הצבעה בדואר. טראמפ ימשיך להיכשל בניסיונותיו להשתלט על בחירות אמצע הכהונה ב-2026. אנחנו ניאבק בכל ניסיון לדכא את ההצבעה או להעביר את ניהול הבחירות לידי הממשל הפדרלי שלא כדין. ההחלטה היא ניצחון משמעותי עבור קולורדו ועבור הדמוקרטיה האמריקנית", היא הוסיפה. גם התובע הכללי של קליפורניה, הדמוקרט רוב בונטה, מסר כי החלטת שופטי העליון היא "ניצחון לדמוקרטיה שלנו ואשרור עוצמתי לשלטון החוק".