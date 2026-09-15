הפסיקה של העליון עסקה בעתירות שהגישו שורת מדינות בשליטה דמוקרטית נגד צו שעליו חתם טראמפ בסוף מרץ השנה, צו שהגיע אחרי שורה של מהלכים קודמים שקידם הנשיא בניסיון להשפיע על מערכות הבחירות בארה"ב – החל ממערכת הבחירות הקרובה ב-3 בנובמבר – על רקע טענותיו לזיופים נרחבים לכאורה בהצבעה, בפרט בהצבעה דרך הדואר. טראמפ מעולם לא סיפק ראיות לטענות הללו, שעומדים במוקד סירובו העקשני להכיר בהפסדו לג'ו ביידן בבחירות 2020, ושורה של מומחים וארגונים

מדגישים כי זיופים או הצבעה של לא-אזרחים, בין אם בהצבעה בדואר או בקלפי, הם נדירים ביותר