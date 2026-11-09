בעיתון "ניו יורק טיימס" מתפרסמים היום (שני) פרטים חדשים על הפרשה שבה הסתבך מנכ"ל ענקית השבבים אנבידיה ג'נסן הואנג , שאמש הודה כי ניהל רומן עם אישה החשודה כמרגלת סינית , כשבמקביל דירקטוריון החברה הודיע כי נפתחה חקירה בנושא. הרומן שנחשף מעורר חשש שבאמצעות הקשרים עם אותה מרגלת לכאורה ניסתה סין להשיג גישה למידע טכנולוגי רגיש, אם כי אין לכך לפי שעה אישוש ובחברה הבהירו כי אין ראיות לכך. לפי הדיווח ב"טיימס", הסוגיה הגיעה עד לשולחנו של הנשיא דונלד טראמפ, שלמרות שתודרך כבר בשנה שעברה על מודיעין בפרשה בחר לפי העיתון שלא לעשות דבר, ואף הזמין את הואנג להצטרף ל ביקור שערך בסין בחודש מאי .

גלריה מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג. הודה שבגד והתנצל, חקירה פנימית עצמאית נפתחה נגדו בחברה ( צילום: Patrick T. Fallon/AFP )

במוקד הפרשה, נזכיר, עומדת אשת העסקים הסינית אליס הואנג (הואנג לה), בכירה בחברת מרכזי הנתונים Megaspeed הפועלת מסינגפור, שבסוף השבוע דווח כי גויסה על ידי סוכנות הביון של בייג'ינג במטרה לאסוף מידע על שבבי הבינה המלאכותית של החברה ולהשפיע על מדיניות הייצוא שלה. הקשר בין השניים, שאינם קרובי משפחה למרות השם הדומה, חצה את הגבול המקצועי וכלל מערכת יחסים רומנטית שנמשכה תחת מעקב הדוק של סוכנויות הביון האמריקניות במשך למעלה משנה.

ביוני 2024 תועדו השניים בבר בטאייפיי, ובמקביל החלה חברת Megaspeed, שהוקמה מתוך חברת גיימינג סינית עלומה, לרכוש שבבים מתקדמים של אנבידיה במיליארדי דולרים. חקירות המודיעין העלו כי Megaspeed הקימה חוות שרתים בדרום-מזרח אסיה והשכירה את כוח המחשוב שלהן לענקית הטכנולוגיה הסינית עליבאבא. בכך יצרה החברה ערוץ עוקף לסנקציות האמריקניות, שאסרו על מכירה ישירה של מעבדים מתקדמים לסין. יתרה מכך, רשת המשקיעים שמאחורי החברה בשנגחאי ובמחוז ג'ג'יאנג מחזיקה בקשרים פיננסיים לתאגיד CETC, מיצרני הטכנולוגיה הצבאית הגדולים בסין.

טראמפ והואנג, שנהנה מהשפעה על מדיניות ה-AI של הנשיא ( רויטרס )

לפי הדיווח שהתפרסם היום ב"טיימס", המתבסס על כמה גורמים המעורים בפרטים, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו היה זה שעמד באביב האחרון מאחורי גיבוש מזכר סודי ביותר, שהזהיר את בכירי הממשל האמריקני מהרומן של מנכ"ל אנבידיה עם האישה החשודה כמרגלת הסינית. לפי העיתון העובדה שהוא זה שעמד מאחורי האזהרה מוכיחה שהמידע לגבי הואנג היה ידוע לבכירי הממשל – גם כשהואנג המשיך להיות קול משפיע מאוד על הנשיא טראמפ בקבלת החלטות בנושאים קריטיים כמו מדיניות הממשל בנוגע לבינה מלאכותית.

הואנג פעל להקלה בהגבלות על מכירת שבבי בינה מלאכותית לסין, וטען כי נוכחות של הטכנולוגיה האמריקנית בשוק הסיני מחזקת את התחרותיות של ארה"ב ומונעת מסין לפתח שבבים משלה שעלולים להיות מתקדמים יותר. אתמול כאמור הודיעה החברה כי פתחה בחקירה עצמאית, אבל בדירקטוריון טענו כי אין סיבה להאמין שהביטחון הלאומי או שסודות החברה נפגעו, והביעו אמון בהנהגתו של הואנג.

בצמרת הממשל ידעו. מזכיר המדינה רוביו ( צילום: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS )

לפי ה"טיימס", המזכר של רוביו הופץ בקרב בכירי הממשל לקראת הביקור שערך טראמפ בסין בחודש מאי – ביקור שבו נפגש עם הנשיא שי ג'ינפינג , ש עמו נפגש גם בבית הלבן בחודש ספטמבר ועמו ייפגש בפעם השלישית השנה בביקור נוסף בסין בשבוע הבא. בעיתון האמריקני כתבו שלמרות מעמדו המרכזי בעולמות הטכנולוגיה וה-AI, הואנג לא נכלל תחילה ברשימת אנשי העסקים שהוזמנו ללוות את טראמפ בביקור בסין במאי. ב"טיימס" מציינים כי לא ברור אם היה לדבר קשר למזכר, אך מדגישים כי כבר אז היו גורמים בממשל שהביעו דאגה מההשפעה של הואנג על הנשיא.

כך או כך, לפי הדיווח אחרי שטראמפ נחשף לדיווחים בתקשורת על היעדרותו של הואנג מהמשלחת הוא ביקש ממנו להצטרף, והואנג אכן עשה זאת במהלך עצירת ביניים של מטוס ה"אייר פורס 1" באלסקה. טראמפ פרסם באותו זמן פוסט ברשת החברתית שלו Truth Social, שבו הדגיש כי זה כבוד עבורו ש"ג'נסן הואנג הנהדר" ובכירים נוספים בעולם העסקים מצטרפים אליו לביקור בסין. "אבקש מהנשיא שי, מנהיג בעל שיעור קומה יוצא דופן, 'לפתוח' את סין, כדי שאנשים מבריקים אלה יוכלו להפעיל את הקסם שלהם", הוא כתב באותו פוסט.

מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג עם אליס הואנג (אין להם קשר משפחתי), החשודה כ"מרגלת סינית" ( צילום: לינקדאין )

ב"טיימס" כבר דיווחו בחודש שעבר כי טראמפ עודכן לפני כשנה על המעקב שמתנהל אחר האישה שחשודה כמרגלת סינית, וכי המעקב הזה חשף "קשר קרוב" בינה לבין אזרח אמריקני כלשהו. "כאשר גורמים רשמיים ביקשו לחשוף את זהותו של האזרח האמריקני – שכן זהותם של אזרחים אמריקנים מוגנת בדרך כלל מפני חשיפה במסגרת מעקב זר – התברר כי מדובר במנכ"ל אנבידיה", נכתב בעיתון. "הנשיא בחר בשלב זה שלא לנקוט כל פעולה. הוא ראה בשבבים של אנבידיה מרכיב חיוני בתחרות של ארה"ב מול סין בתחום הבינה המלאכותית. הוא גם רואה בהצלחתה של אנבידיה גורם מכריע בשמירה על שוק מניות חזק".

טראמפ נשאל הלילה בשיחה עם כתבים אם בדיעבד הוא מתחרט שלא פעל על בסיס המודיעין בפרשייה, אך השיב בשלילה: "לא, אני לא חושב כך. אני חושב שהוא אדם מכובד. אני חושב שכנראה יש לו הסבר לכך. צריך לשמוע אותו. אתה לא יכול להתייחס כך לאנשים. הוא עשה עבודה מדהימה עבור המדינה שלנו".

הואנג עצמו הודה אמש שבגד באשתו, אך לא התייחס לטענות שהמאהבת שלו הייתה מרגלת. "אני חייב התנצלות למשפחתי ולכולכם", כתב הואנג בהודעה לעובדי אנבידיה. "בגדתי באשתי. המעשים שלי פגעו בה ובילדינו. אין תירוץ למה שעשיתי". הואנג אמר כי הוא נוטל "אחריות מלאה" על מעשיו, והוסיף כי לא עמד בחובותיו כלפי עובדי החברה, כלפי הדירקטוריון וכלפי בעלי המניות. "להוביל את אנבידיה זו הזכות של חיי", כתב, "אני מחויב באופן מלא לאנבידיה ואעבוד כדי להשיב את אמונכם".

טראמפ עם הנשיא הסיני שי ג'ינפינג בבית הלבן בספטמבר. הם ייפגשו שוב בשבוע הבא ( צילום: Chip Somodevilla/Getty Images )

בינתיים, בסין מכחישים קשר כלשהו לאותה בכירה מהחברה בסינגפור ומציגים את הדיווחים סביב הפרשייה כניסיון לערער את היחסים בינה לבין ארה"ב. "ההאשמה בדבר 'מרגלת סינית' כביכול היא חסרת בסיס. אין פה שום דבר מלבד השמצות נגד סין", אמר הבוקר דובר משרד החוץ הסיני גואו ג'יאקון. בעיתון הממשלתי "גלובל טיימס", שופרו של המשטר הקומוניסטי בבייג'ינג, כתבו הבוקר על הפרשה: "בכל פעם שיחסי סין וארה"ב מתחילים להשתפר, יש לעיתים קרובות כאלו שיורים מהצללים".

טראמפ, שכאמור נפגש כבר פעמיים השנה עם הנשיא שי, צפוי לפגוש אותו פעם נוספת בשולי פסגת ארגון APEC (הפורום לשיתוף פעולה כלכלי אסיה-האוקיינוס השקט) שאותו מארחת השנה סין בעיר שנג'ן, בין 18 ל-19 בנובמבר. במקביל למפגש הצפוי בין שי לטראמפ, הצדדים דנים גם בפסגה היסטורית ומשולשת בשולי הכינוס עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין .