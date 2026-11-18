כוחות צה"ל ושב"כ פתחו היום (רביעי) בפעילות ממוקדת להשמדת תשתיות טרור של חמאס במרכז רצועת עזה. ארגון הטרור גינה ואמר כי מדובר ב"הפרה בוטה של הפסקת האש". עיתונאי של סוכנות הידיעות הצרפתית AFP דיווח כי ראה טנקים ישראליים מתמקמים בעמדות ממזרח למחנה הפליטים נוסיראת שבמרכז הרצועה.
לפי צה"ל, תשתיות הטרור מאיימות על הכוחות ולכן מפרות את ההסכם. כוחות צה"ל כוללים את אוגדה 162, שריון, הנדסה וסיוע אווירי.
לטענת חמאס, כלי רכב צבאיים התקדמו ממערב לקו הצהוב, ותושבים בצפון-מזרח נוסיראת נאלצו לעזוב את בתיהם "תחת איומי פינוי והפצצות". ארגון הטרור קרא למתווכות, לממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולמדינות הערבות להסכם הפסקת האש להתערב באופן מיידי ולעצור את הפעולה הצבאית כדי למנוע עקירה כפויה של תושבים.
שלשום הזהירו גורמי ביטחון כי בעוד העיניים נשואות לאיראן, חמאס ממשיך בתקופה האחרונה את מאמציו לשקם את כוחו ברצועה. במערכת הביטחון זיהו שני מאמצים מרכזיים של הארגון: הגברת השימוש בבתי החולים ובמתחמים הרפואיים לצרכים צבאיים, מודיעיניים ושלטוניים.
השני, שיקום התשתיות בתת-הקרקע שנפגעו במהלך המלחמה. לצד ניסיונות לשמר מקורות הכנסה ולהחזיר לעצמו יכולות שלטוניות, הארגון שב לפרקטיקה שהייתה מוכרת היטב במהלך המלחמה - ניצול בתי חולים והמרחב שסביבם לפעילות של פעיליו ומפקדיו.
בתחילת השבוע חוסל מח"ט רפיח, סמיר אבו יונס, בתקיפה ישראלית באזור ההומניטרי אל-מואסי שבחאן יונס. לפי הדיווחים, אבו יונס, המכונה "אבו מחמוד", החליף בתפקיד את המח"ט הקודם נאיל אבו עביד, שחוסל בחודש ספטמבר האחרון בתקיפת כטב"ם. אבו עביד החליף במאי 2025 שעברה את קודמו מוחמד שבאנה, שחוסל בחאן יונס לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס דאז מוחמד סינוואר.
צה"ל מסר אז על חיסול מח"ט רפיח: "במסגרת תפקידו, סמיר אבו יונס הכווין את מחבלי החטיבה לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. בנוסף, פעל במטרה לנסות לשקם את בניין הכוח של החטיבה ושל ארגון הטרור חמאס, שספגו פגיעה אנושה לאורך המלחמה. כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
ביום חמישי דיווחו בעזה על תקיפה חריגה של צה"ל שכוונה לבניין בבית החולים נאסר שבחאן יונס. יעד התקיפה היה מח"ט חאן יונס מוחמד אבו איסמעיל. מאחורי התקיפה בבית החולים נאסר עומד ניסיון של חמאס לשקם מחדש את חטיבת חאן יונס ולהחזיר לה יכולת מבצעית.