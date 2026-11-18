כוחות צה"ל ושב"כ פתחו היום (רביעי) בפעילות ממוקדת להשמדת תשתיות טרור של חמאס במרכז רצועת עזה. ארגון הטרור גינה ואמר כי מדובר ב"הפרה בוטה של הפסקת האש". עיתונאי של סוכנות הידיעות הצרפתית AFP דיווח כי ראה טנקים ישראליים מתמקמים בעמדות ממזרח למחנה הפליטים נוסיראת שבמרכז הרצועה.

כוחות צה"ל ושב"כ פתחו היום (רביעי) בפעילות ממוקדת להשמדת תשתיות טרור של חמאס במרכז רצועת עזה. ארגון הטרור גינה ואמר כי מדובר ב"הפרה בוטה של הפסקת האש". עיתונאי של סוכנות הידיעות הצרפתית AFP דיווח כי ראה טנקים ישראליים מתמקמים בעמדות ממזרח למחנה הפליטים נוסיראת שבמרכז הרצועה.

כוחות צה"ל ושב"כ פתחו היום (רביעי) בפעילות ממוקדת להשמדת תשתיות טרור של חמאס במרכז רצועת עזה. ארגון הטרור גינה ואמר כי מדובר ב"הפרה בוטה של הפסקת האש". עיתונאי של סוכנות הידיעות הצרפתית AFP דיווח כי ראה טנקים ישראליים מתמקמים בעמדות ממזרח למחנה הפליטים נוסיראת שבמרכז הרצועה.

לפי צה"ל, תשתיות הטרור מאיימות על הכוחות ולכן מפרות את ההסכם. כוחות צה"ל כוללים את אוגדה 162, שריון, הנדסה וסיוע אווירי.

לפי צה"ל, תשתיות הטרור מאיימות על הכוחות ולכן מפרות את ההסכם. כוחות צה"ל כוללים את אוגדה 162, שריון, הנדסה וסיוע אווירי.

לפי צה"ל, תשתיות הטרור מאיימות על הכוחות ולכן מפרות את ההסכם. כוחות צה"ל כוללים את אוגדה 162, שריון, הנדסה וסיוע אווירי.

לטענת חמאס, כלי רכב צבאיים התקדמו ממערב לקו הצהוב, ותושבים בצפון-מזרח נוסיראת נאלצו לעזוב את בתיהם "תחת איומי פינוי והפצצות". ארגון הטרור קרא למתווכות, לממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולמדינות הערבות להסכם הפסקת האש להתערב באופן מיידי ולעצור את הפעולה הצבאית כדי למנוע עקירה כפויה של תושבים.

לטענת חמאס, כלי רכב צבאיים התקדמו ממערב לקו הצהוב, ותושבים בצפון-מזרח נוסיראת נאלצו לעזוב את בתיהם "תחת איומי פינוי והפצצות". ארגון הטרור קרא למתווכות, לממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולמדינות הערבות להסכם הפסקת האש להתערב באופן מיידי ולעצור את הפעולה הצבאית כדי למנוע עקירה כפויה של תושבים.

לטענת חמאס, כלי רכב צבאיים התקדמו ממערב לקו הצהוב, ותושבים בצפון-מזרח נוסיראת נאלצו לעזוב את בתיהם "תחת איומי פינוי והפצצות". ארגון הטרור קרא למתווכות, לממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולמדינות הערבות להסכם הפסקת האש להתערב באופן מיידי ולעצור את הפעולה הצבאית כדי למנוע עקירה כפויה של תושבים.

כי בעוד העיניים נשואות לאיראן, חמאס ממשיך בתקופה האחרונה את מאמציו לשקם את כוחו ברצועה. במערכת הביטחון זיהו שני מאמצים מרכזיים של הארגון: הגברת השימוש בבתי החולים ובמתחמים הרפואיים לצרכים צבאיים, מודיעיניים ושלטוניים.

כי בעוד העיניים נשואות לאיראן, חמאס ממשיך בתקופה האחרונה את מאמציו לשקם את כוחו ברצועה. במערכת הביטחון זיהו שני מאמצים מרכזיים של הארגון: הגברת השימוש בבתי החולים ובמתחמים הרפואיים לצרכים צבאיים, מודיעיניים ושלטוניים.