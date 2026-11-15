היום (ראשון) הייתה אמורה להסתיים הרחקת ראש העיר כפר סבא רפי סער מתפקידו ומבניין העירייה, במסגרת פרשת "הדרך אל הכפר", שבה חוקרי יאח"ה בלהב 433 חוקרים חשדות למעשי שחיתות חמורים והטיית מכרזים שלו עם אשתו מיטל סער. אלא ששופט בית משפט השלום בראשון לציון, יובל קדר, האריך את ההרחקה בכחודש נוסף עד לתאריך 13 בדצמבר, וציין כי "קיימות ראיות העונות לדרישת החשד הסביר".
במרכז הפרשה עומד החשד שראש העיר ואשתו קיבלו שוחד בסכומים של מאות אלפי שקלים מאנשי עסקים. לפי החשד, בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, פעלו ראש העיר ומנכ"ל החברה הכלכלית בעירייה, שגיא חן, במעורבות חריגה של אשת ראש העיר, כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים רבים ומשמעותיים.
במסגרת הפרשה נחקרות עוד 8 תת-פרשיות, שבכולן מיטל סער היא הדמות הדומיננטית שאיתה יוצרים קשר, ובהמשך לפי החשד בעלה דואג ש"הדברים יסתדרו" בוועדות השונות בעירייה או בחברה הכלכלית של העירייה. החברה היא הזרוע הביצועית של העירייה בתחומים רבים, במיוחד בתחום ההתחדשות העירונית, שם לפי החשד קידמו אינטרסים של יזמים שנכנסו לפרויקטים, בעיקר בתחום זכויות הבנייה.
חוקרי יאח"ה טענו היום בדיון בבית המשפט שעסק בבקשה להאריך את הרחקת ראש העיר מתפקידו ומסמכויותיו, כי "בהתאם לממצאי החקירה והראיות שנאספו, ולאחר שהחשדות התחזקו עם הפיכת החקירה לגלויה, קיים חשד סביר נגד החשוד כי פעל בצוותא חדא עם רעייתו, מעל בתפקידו, וקיבל שוחד במזומן ובאשראי, באמצעות אשתו, לאורך תקופה משמעותית במסגרת מספר פרשיות שונות". לטענת החוקרים, החקירה עדיין בעיצומה ועליהם לגבות עדויות או לחקור באזהרה עוד אנשים רבים - חלקם עובדי עירייה שבתפקידו כראש העיר יש לסער השפעה עליהם ועל כן יש חשש לשיבוש החקירה.
ראש העיר סער נעצר בפרשה לפני כחודש עם רעייתו מיטל, מנכ"ל החברה הכלכלית בעירייה, בכירים בעירייה ואנשי עסקים. הוא חשוד בשוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה.
על פי החשד, ניצל החשוד באופן שיטתי ומתמשך את סמכויותיו, מעמדו והשפעתו כדי לקדם את ענייניהם של בעלי אינטרסים בעיר, בתמורה לתשלומי שוחד במזומן ובאשראי שהועברו לאשתו - בידיעתו. במסגרת הפרשה המשטרה תפסה מיליון שקלים במזומן בקרב 17 חשודים שנעצרו ושבעה שעוכבו. כ-300 אלף שקלים מהסכום נתפסו בבית ראש העיר ורעייתו ובבית אמה, שם אותר מרבית הסכום במזומן יחד עם שעוני ותיקי יוקרה.
סנגורו של סער, עו"ד מיכה פטמן, התנגד לבקשה להאריך את הרחקתו של ראש העיר מתפקידו, וטען כי סער מכחיש שקיבל שקל בודד כשוחד ואין לו כל מודעות למעשיה של רעייתו מיטל ולחשדות שהמשטרה מייחסת לה. בחודש שעבר דווח כי אשתו של סער מנסה להרחיקו מהחשדות, טוענת בחקירותיה כי "הוא לא ידע" - ולא מוכנה לומר שום דבר מעבר לכך ושומרת על זכות השתיקה.
השופט יובל קדר כתב בהחלטתו: "כפי שכבר נקבע בהחלטות הקודמות בתיק זה, קיים חשד סביר למיוחס לחשוד. אתאר בתמצית כי התמונה המצטיירת בשלב זה מלמדת על העברת כספי שלמונים במזומן או באשראי לידי רעייתו של החשוד, ואילו מודעותו של החשוד למכלול המעשים ואופן מתן התמורה מצידו מצריכים את המשך הבירור.
"יחד עם האמור בחלק מהפרשות הנחקרות ישנו חשד מדויק יותר לגבי חלקו של החשוד וקיימות ראיות, העונות בנקל על דרישת החשד הסביר, בנוגע למודעותו של החשוד לקבלת הכספים ובנוגע לשיתוף הפעולה הפסול עם אותם הגורמים. אשלים כי הראיות שנאספו, באותם המקרים, מלמדות הן על מתן הגישה לאשת החשוד להפעלת השפעה על גורמים שונים בעירייה ותמיכה בה, והן על קידום ישיר, על ידי החשוד עצמו, את האינטרסים של נותני השוחד לכאורה".