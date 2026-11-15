והטיית מכרזים שלו עם אשתו מיטל סער. אלא ששופט בית משפט השלום בראשון לציון, יובל קדר, האריך את ההרחקה בכחודש נוסף עד לתאריך 13 בדצמבר, וציין כי "קיימות ראיות העונות לדרישת החשד הסביר".

והטיית מכרזים שלו עם אשתו מיטל סער. אלא ששופט בית משפט השלום בראשון לציון, יובל קדר, האריך את ההרחקה בכחודש נוסף עד לתאריך 13 בדצמבר, וציין כי "קיימות ראיות העונות לדרישת החשד הסביר".

במסגרת הפרשה נחקרות עוד 8 תת-פרשיות, שבכולן מיטל סער היא הדמות הדומיננטית שאיתה יוצרים קשר, ובהמשך לפי החשד בעלה דואג ש"הדברים יסתדרו" בוועדות השונות בעירייה או בחברה הכלכלית של העירייה. החברה היא הזרוע הביצועית של העירייה בתחומים רבים, במיוחד בתחום ההתחדשות העירונית, שם לפי החשד קידמו אינטרסים של יזמים שנכנסו לפרויקטים, בעיקר בתחום זכויות הבנייה.

במסגרת הפרשה נחקרות עוד 8 תת-פרשיות, שבכולן מיטל סער היא הדמות הדומיננטית שאיתה יוצרים קשר, ובהמשך לפי החשד בעלה דואג ש"הדברים יסתדרו" בוועדות השונות בעירייה או בחברה הכלכלית של העירייה. החברה היא הזרוע הביצועית של העירייה בתחומים רבים, במיוחד בתחום ההתחדשות העירונית, שם לפי החשד קידמו אינטרסים של יזמים שנכנסו לפרויקטים, בעיקר בתחום זכויות הבנייה.

במסגרת הפרשה נחקרות עוד 8 תת-פרשיות, שבכולן מיטל סער היא הדמות הדומיננטית שאיתה יוצרים קשר, ובהמשך לפי החשד בעלה דואג ש"הדברים יסתדרו" בוועדות השונות בעירייה או בחברה הכלכלית של העירייה. החברה היא הזרוע הביצועית של העירייה בתחומים רבים, במיוחד בתחום ההתחדשות העירונית, שם לפי החשד קידמו אינטרסים של יזמים שנכנסו לפרויקטים, בעיקר בתחום זכויות הבנייה.