על רקע המתיחות המתמשכת במזרח התיכון, והאפשרות לחידוש התקיפות באיראן , הרפובליקה האיסלאמית חשפה היום (שבת) את מה שהגדירה "עיר טילים" תת-קרקעית - ושלחה מסר מאיים : "יש הפתעות. לא יהיה היסוס בהפעלת כוח". בנוסף, שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, הציב תנאים להמשך המשא ומתן ודרש שארה"ב תעמוד בהתחייבויות שלה בתמורה לפתיחת מצר הורמוז.

מתקן הטילים התת קרקעי באיראן





גלריה מתקן הטילים התת קרקעי באיראן

מג'יד מוסאווי, מפקד כוח האוויר והחלל של משמרות המהפכה שביקר במתקן החדש, אמר כי "כוח האוויר והחלל ערוך ומוכן למלא את פקודותיו של המפקד העליון בכל הזירות המבצעיות. היכולות בתחום האוויר והחלל התרחבו באופן משמעותי בתקופה שבין העימותים. פותחו אמצעים בעלי השפעה רבה, המעוררים הרתעה". האיראנים טוענים שמדובר במתקן חדש, אך הם כבר טענו לחשיפה דומה מוקדם יותר החודש, כך שלא ברור אם מדובר בשיקום יכולות צבאיות או תעמולה איראנית שנועדה לערער את ארצות הברית וישראל.

בתקשורת האיראנית הובא ציטוט של מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי שאמר: "מה שקורה לאויב כעת הוא רק ההתחלה. אתם תחזו בהשפלתו של האויב ובתבוסתו המוחלטת. האמת תנצח את השקר". באיראן טענו כי הדברים נאמרו מתוך המתקן שהוצג.

בתוך כך, באיראן המשיכו להראות יכולת שיקום מהמלחמה, וחנכו נתיב חלופי לגשר B1 שמחבר בין טהרן לכראג', שהותקף פעמיים בזמן "שאגת הארי". עוד דווח באיראן כי לואיס פיו, שחיין בריטי המשמש גם כ"פטרון האוקיינוסים" מטעם האו"ם, שחה בחלקים ממצר הורמוז – אזור בו מתרחשות תקיפות נגד כלי שיט מסחריים ומכליות נפט - "במטרה להפנות את תשומת הלב הציבורית להשלכות הסביבתיות של מלחמה אפשרית נגד איראן".

הנתיב החלופי לגשר B1 שמחבר בין כרג' וטהרן

הדרישות של איראן לפתיחת הורמוז

בתגובה לדבריו של הנשיא טראמפ , שאמר "איראן רוצה הסכם - אך לא כזה שמקובל עליי", השיב אתמול עראקצ'י כי כל לוח זמנים להסכם מקובל על הרפובליקה האיסלאמית - בתנאי שדרישותיה יתקבלו. "מזכר ההבנות של איסלאמאבאד כבר אינו על השולחן ואין לו כוח ביצועי", הבהיר.

מכלית נפט פגעה במוקשים ימיים בהורמוז





הוא התייחס גם להצעה שהעלתה איראן במשא ומתן בסוף אוקטובר, ואמר כי "עמדתנו הנוכחית היא שהתוכנית בת היומיים עדיין על השולחן, אם האמריקנים רציניים לגבי הגעה להסכם. אם הם רוצים לשנות את לוח הזמנים של יומיים ליום אחד, או אפילו שעתיים, אין עם זה בעיה. מה שחשוב הוא שדרישותינו ייענו".

לדבריו, במקרה כזה, על ארה"ב "למלא התחייבויות ספציפיות" קודם ואז איראן תפתח מחדש את מצר הורמוז, כאשר צעדים אלו "יסללו את הדרך למשא ומתן לקראת הסכם סופי". שר החוץ של איראן הדגיש עוד כי בכל הנוגע לסוגיית החומר הגרעיני "יש לנו סביב הנושא שני קווים אדומים. הראשון הוא שהחומרים הללו לא יעזבו את המדינה. השני הוא שימוש בהם בהתאם לצרכים שלנו".

להגדרתו של עראקצ'י, "מצב הלא-מלחמה-ולא-שלום חייב להסתיים". הוא הוסיף כי ישנן רק שתי אפשרויות: שלום או מלחמה. "מדינות האזור למדו לקחים חשובים מהמלחמה הזו, והחשוב ביותר הוא שהן לא יכולות להסתמך על כוחות מחוץ לאזור כדי להבטיח את ביטחונן. המתווכים נעים בינינו לבין ארצות הברית, מעבירים ומקבלים מסרים, ומציגים רעיונות והצעות שונות. יש חילופי דברים כלכליים בינינו לבין מדינות האזור. אנחנו אנשי דיפלומטיה ונותנים תקווה בדיפלומטיה".

כלי שיט במצר הורמוז ( צילום: REUTERS/Stringer )

חיל הים של משמרות המהפכה הודיע כי מכלית נפט "שפעלה בניגוד לתקנות ובגיבוי הצבא האמריקני, ניסתה לעבור בנתיב לא מורשה", פגעה במוקשים ימיים בהורמוז - מה שהוביל לפיצוץ ולשריפה. לאחר ההודעה פורסם תיעוד של הפיצוץ בידי משמרות המהפכה - שהזהירו: "אנו רואים כל תנועה של כל כלי שיט המפר את התקנות במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי".

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי "לפי דיווחים מבצעיים שהתקבלו, צבא ארה"ב ניסה אמש לאפשר העברה בלתי מורשית של מטענים והברחת דלק דרך מצר הורמוז. במהלך פעולות אלו, תועדו פיצוצים ושריפות עזות על גבי מכליות נפט בגזרה הדרומית של מצר הורמוז. האירוע הראשון התרחש בקרבת נמל חסב והשני לפנות בוקר, באזור חופי האי גנם. לפי דוברות חיל הים של משמרות המהפכה הפיצוצים נגרמו כתוצאה מפגיעת כלי השיט המעורבים במוקשים ימיים".

עוד טענו בתסנים כי מערכת ההגנה האווירית השמידה כטב"ם אמריקני מסוג MQ-9 "שהיה אחראי על ביצוע מעקב ומתן חיפוי אווירי למבצע - מערבית למצר הורמוז".

"לא הסכם שמקובל עליי"

נשיא ארה"ב טראמפ קיים אמש מסיבת עיתונאים בבית הלבן, יממה לאחר שחזר לארה"ב מהפסגה המשולשת ההיסטורית בסין . בנוגע לאיראן אמר כי "הירידה במחירי הדלק שוברת שיאים וכרגע תלויה גם באופן שבו נסדיר את העניינים עם איראן. הם רוצים להגיע להסכם, אבל הם לא רוצים להגיע להסכם שיהיה מקובל עליי. אנחנו רוצים הסכם אמיתי, לא הסכם מזויף כמו אלה שהם עושים כבר 51 שנה. הם מקשקשים כבר 51 שנה".

טראמפ מתייחס לאיראן במסיבת העיתונאים ( צילום: רויטרס )





לדברי טראמפ, "דיברנו בפסגה בהרחבה על הצורך להבטיח שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הם מטורפים. אנחנו לא ניתן להם להשיג נשק גרעיני. איראן, אני אומר את זה עכשיו - ואני לא ג'ורג' בוש - תקראו את השפתיים שלי: לאיראן לעולם, לעולם לא יהיה נשק גרעיני". במהלך מסיבת העיתונאים טראמפ נשאל על הדיווח שלפיו איראן "מתכננת לפוצץ פצצה מלוכלכת" בארה"ב. לדבריו, "יש שמועה שהם בונים 'פצצה מלוכלכת'. אם הם יעשו את זה, אנחנו נפעל נגדם. אנחנו יודעים הרבה על מה שקורה באיראן. אנחנו יודעים כל מה שהם אומרים, מי הם ואיפה הם נמצאים. נגלה אם זה קורה. לא נאפשר את זה".