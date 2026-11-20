למרות המתיחות הביטחונית והדיווחים המתרבים על אפשרות שארה"ב וישראל יחדשו את המלחמה באיראן, נראה כי לפי שעה בישראל ממשיכים להמתין להכרעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שקיים הערב (שישי) מסיבת עיתונאים ובה טען כי האיראנים "רוצים הסכם, אבל לא כזה שמקובל עליי". על אף שמסיבת העיתונאים הייתה ארוכה במיוחד, טראמפ לא סיפק במהלכה רמז באשר לחידוש התקיפות או לגבי המועד שבו זה עשוי להתרחש.
בשטח, בין ארה"ב לישראל מתקיימים דיונים וצה"ל וצבא ארה"ב מתואמים, כשאחת העדויות לכך היא ביקורו בישראל של מפקד פיקוד המרכז (CENTCOM) בראד קופר. אם אכן המלחמה תחודש - הפעולה תהיה משותפת לארה"ב וישראל. כך או כך, סביב שאלת העיתוי נבחנים כל מיני שיקולים מבצעיים, כולל השפעת מזג האוויר, שיכולים להשפיע על המועד. הרושם בישראל הוא ש"זה מתקרב", אולם חלון הזמנים הנוכחי הוא של כמה שבועות.
בין השאר, בישראל נערכים לא רק בהתקפה, אלא גם בהגנה, זאת למקרה שאיראן תהיה זאת שתנסה להקדים במתקפת פתע, אם תגיע למסקנה שתקיפה אמריקנית-ישראלית היא ודאית. בהקשר זה, דובר צה"ל פרסם הודעה מיוחדת מוקדם יותר "בעקבות השיח ושלל הפרסומים", והדגיש כי "אין שינוי בהנחיות ונדע לעדכן בכל שינוי אם יהיה". הוא פנה לציבור: "אל תתנו יד לשמועות. גלו אחריות והסתמכו אך ורק על הודעות צה"ל הרשמיות". גם לפני מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" פרסם דובר צה"ל הודעות "הרגעה" דומות.
בינתיים, נראה כי מתנהלים עדיין מאמצים של המתווכים למנוע מלחמה - למרות שטראמפ כבר הכריז לפני כשבוע ש"לא צריך הסכם" והורה לסגנו ג'יי די ואנס להפסיק את הקשר מול טהרן - אבל איראן לא מתפשרת וטראמפ מצדו משדר שהוא לא מוכן לתנאים שלה. בוושינגטון חוששים שהסכם ייראה כגרוע מהסכם הגרעין של הנשיא לשעבר ברק אובמה, ולכן מבחינתם עדיפה מלחמה או המצב הקיים ללא הסכם: המשך המצור שלדעת האמריקנים יביא לקריסת המשטר.
המגעים עם הקטארים, והדיווח: "לסנטקום נגמר הזמן"
ב"אקסיוס" דווח הערב כי שליחיו של הנשיא, ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, פגשו אתמול בברלין שבגרמניה גורמים בכירים מקטאר, ודנו איתם ב"מאמצי התיווך בין ארה"ב לאיראן". טראמפ לא התייחס לכך במסיבת העיתונאים, אחרי שאתמול אמר על תקיפות כי הוא "לא ממהר", ואף הוסיף כי "נראה ב-2027".
במקביל, ה"פייננשל טיימס" דיווח כי בפיקוד המרכז האמריקני הזהירו את הממשל מכך שהעומס על כוחות הצבא האמריקני, שפרוסים באזור מדצמבר האחרון, עלול לשחוק אותם ולפגוע במוכנות המבצעית. כך סיפרו לעיתון הבריטי שלושה גורמים המעורים בפרטים, בהם גורמים אמריקנים רשמיים, שציינו כי ב-CENTCOM תדרכו על החשש הזה גורמים בממשל. לפי הדיווח, האחראים על בניית תוכניות בצבא ארה"ב, נערכים גם לאפשרות שהדמוקרטים עשויים לקצץ בתקציבי הביטחון כשהקונגרס החדש יושבע בתחילת ינואר.
אחד הגורמים טען כי "סנטקום אומר שנגמר להם הזמן", וש"הם שורפים כסף ומוכנות". עם זאת, גורם צבאי אמריקני אחר חלק על כך ודחה את הטענות שלפיהן בסנטקום מזהירים מכך שהזמן העומד לרשות הכוחות האמריקנים באזור עומד להסתיים. הוא גם דחה את הטענות על שחיקה בעקבות עומס. לצד זאת, אדם אחר המעורה בפרטים טען שגורמים אמריקנים מסוימים לוחצים על הנשיא "לסיים" את העבודה, בדומה לעמדה הישראלית.
מאחורי הקלעים, ראש הממשלה בנימין נתניהו מפעיל על טראמפ "לחץ כבד" לחזור למלחמה בהקדם, שתכלול גם פגיעה בתשתיות ובמטרות אנרגיה. נתניהו מאמין שהדבר יאיץ את הפלת המשטר, בעוד שבמערכת הביטחון סבורים שלא נראה כי הפלת המשטר מהווה יעד ריאלי בעת הזאת. כך או כך, יש הסכמה בישראל שאין מנוס מפעולה צבאית - גם אם כזאת שתגרע מהיכולות של איראן ולאו דווקא תפיל את המשטר. אחת השאלות הגדולות סביב חידוש הלחימה היא אם הסבב הבא יכלול גם מרכיב קרקעי, כשברקע הכוחות הרבים שריכזה ארה"ב באזור שכוללים עשרות אלפי חיילים, מטוסי קרב ושתי נושאות מטוסים על קבוצות התקיפה שלהן.
מפת פריסת כוחות צבא ארה"ב:
המתיחות בימים האחרונים מתבטאת בין השאר בריבוי דיווחים על היתכנות לחידוש התקיפות. לפי שעה, לפי כל הדיווחים, הנשיא טראמפ לא קיבל החלטה בנושא - והוא זה שייתן אור ירוק לפעולה בסופו של דבר. בחלק מהדיווחים, וכאמור גם בישראל, טוענים כי נתניהו מפעיל "לחץ כבד" על טראמפ כדי שיסכים.
בצהריים דיווחה רשת CBS האמריקנית, שהסתמכה על גורמים המעורים בפרטים, כי "ישראל וארה"ב שוקלות לפתוח במתקפה חדשה על איראן בטווח הזמן הקרוב". ב-CBS דיווחו כי אם טראמפ ייתן אור ירוק למבצע חדש נגד איראן, הכוחות האמריקנים יוכלו להוציאו לפועל בפרק זמן של בין יומיים לארבעה ימים. עוד נטען כי נתניהו מודאג מהמהירות שבה האיראנים משקמים את יכולות ייצור הטילים הבליסטיים שלהם, ומהקצב שבו איראן פועלת למגן את התשתיות הצבאיות והגרעיניות שלה מפני תקיפה באמצעות העברתן אל מתחת לאדמה.
זמן קצר אחרי הדיווח, התראיין לרשת CNBC האמריקנית שר האוצר של ארה"ב סקוט בסנט, שעבר לאחרונה להתגורר בבסיס צבאי בשל איומים איראניים עליו. בסנט אישר כי הוא עדיין חי בבסיס. "לא אתן לאיראנים להפחיד אותי", הוא אמר. "אם הם רודפים אחריי - סימן שהם בלחץ. החיים בבסיס הצבאי טובים. אנחנו נמשיך ללחוץ על משמרות המהפכה עד שיסכימו לעסקה".
לפי בסנט, בלילה האחרון הוצאה דרך מצר הורמוז כמות הנפט הגדולה ביותר מאז שהחלה המלחמה עם איראן. "להם אין נפט בים - והעולם יכול לחיות בלעדי הנפט האיראני. הקונצנזוס בין ארה"ב, רוסיה וסין בשנג'ן היה שאיראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני - ושחופש הניווט בהורמוז הוא ערך עליון".
בשבועות האחרונים חזרה ארה"ב לתקוף יעדים בודדים במצר הורמוז, בעיקר כאלה שמנסים לפגוע בפעילות הכוחות שלה באזור. בין השאר תקפו האמריקנים מטרות הגנה אווירית שהפילו כטב"מים אמריקניים. האיראנים מנגד תוקפים מכליות ומפרסמים כמעט מדי יום סרטונים של כלי שיט שעולים באש באזור המצר האסטרטגי.
בדבריו על איראן מוקדם יותר טען טראמפ כי "מחירי הדלק תלויים באופן שבו נסדיר את העניינים עם איראן. הם רוצים להגיע להסכם, אבל הם לא רוצים להגיע להסכם שיהיה מקובל עליי. אנחנו רוצים הסכם אמיתי, לא הסכם מזויף כמו אלה שהם עושים כבר 51 שנה. הם מקשקשים כבר 51 שנה". טראמפ כינה את האיראנים "מטורפים" ו"קבוצה מרושעת של אנשים", וציין כי גם בפסגה עם הנשיאים שי ג'ינפינג וולדימיר פוטין דובר על "הצורך להבטיח שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".
כשנשאל על הדיווח ב-CNN שלפיו איראן "מתכננת לפוצץ פצצה מלוכלכת" בארה"ב בניסיון לפגוע בבכירים, השיב: "יש שמועה שהם בונים 'פצצה מלוכלכת'. אם הם יעשו את זה, אנחנו נפעל נגדם. אנחנו יודעים הרבה על מה שקורה באיראן. אנחנו יודעים כל מה שהם אומרים, מי הם ואיפה הם נמצאים. נגלה אם זה קורה ולא נאפשר את זה".
איראן מצדה המשיכה לאיים לאורך היום: מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי טען ש"פעולות האויב יובילו לשינוי בדוקטרינת ההגנה של איראן" וכי "הנקמה היא זכותנו"; יועצו של מפקד כוח האוויר והחלל של משמרות המהפכה, עלי בלאלי, איים: "הכוחות נמצאים במצב של כוננות מלאה, כשאצבעם על ההדק"; ויו"ר הוועדה לביטחון הלאומי בפרלמנט, איברהים עזיזי, צייץ באנגלית ובפרסית את המשפט: "לא ניתן להטיל מצור על איראן", בצירוף אימוג'י של חבית נפט ושל שעון חול, בצל דיווחים לא-מאומתים שטהרן שוקלת לכאורה לנסות לפרוץ את המצור האמריקני.