בין השאר,

בישראל נערכים לא רק בהתקפה, אלא גם בהגנה, זאת למקרה שאיראן תהיה זאת שתנסה להקדים במתקפת פתע, אם תגיע למסקנה שתקיפה אמריקנית-ישראלית היא ודאית