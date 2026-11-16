האפשרות לחידוש המלחמה עם איראן עמדה במרכז הסקירות הביטחוניות שהוצגו אתמול (ראשון) בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. אלא שלצד הפער מול ארצות הברית, שבינתיים לא מעוניינת לשוב ללחימה עצימה - השרים כלל לא דנו בחוקיות או במורכבות של פעולה צבאית בתקופת ממשלת מעבר.
בסקירה הביטחונית השתתף גם ראש המוסד רומן גופמן, שהגיע מיד עם שובו לישראל בתום ביקור בארה"ב בסוף השבוע, שבמהלכו ניסה לשכנע את בכירי הממשל בצורך לחדש את המהלך הצבאי, אך כנראה ללא הצלחה.
מהסקירות שהוצגו לשרים עלה כי איראן נמצאת בתהליכי התעצמות וחזרה לפעילות גרעינית, וההערכה בישראל היא שלא יהיה מנוס מפעולה צבאית כדי לעצור אותה, אך האמריקנים עדיין לא שם ויש ויכוח בין הצדדים לגבי מידת הדחיפות של פעילות מבצעית עכשיו.
האמריקנים מרוצים מתוצאות המצור הכלכלי וחושבים שהוא מקריס את הכלכלה האיראנית אך בישראל חושבים שהוא לא מספיק להביא להפלת המשטר. בינתיים, האמריקנים צוברים באזור כוחות גדולים עם שלוש נושאות מטוסים ומטוסי תקיפה ותדלוק רבים, וכן ביון.
האופציה המועדפת מבחינת ישראל היא לפעול בשיתוף פעולה עם האמריקנים אבל לדברי גורם ישראלי, "האמריקנים לא ששים אלי קרב, גם בלי קשר לפסגה בסין".
בכיר ישראלי אמר שלפי עמדת הצבא שהוצגה בדיון הוא יכול לפעול לבד באיראן, אבל מעדיף לפעול עם ארה"ב. "זה לא אומר שלא נמצא את עצמנו במלחמה. לצורך העניין הפתרון היחיד לסוגיה האיראנית בתפיסה של צה"ל, במערכת הביטחון והממשלה הוא פעילות צבאית. השאלה היא מתי עושים את זה ואם אנחנו עושים את זה לבד או עם האמריקנים. אנחנו לא חותרים ללבד אלא לשיתוף פעולה - אבל לא אלמן ישראל".
גורם ישראלי אמר שבדיון לא נכנסו יותר מדי לפרטים או ללוחות זמנים בנוגע להתעצמות של איראן, וגם לא הזכירו את הר המכוש או את פעילות ההעשרה באיספהאן שמופיעה בדוח הסודי של סבא"א.
חלק ניכר מהדיון בקבינט עסק גם ביהודה ושומרון. השרים דנו בתרחיש של היפוך קנים - מושג ששב לאחרונה לשיח בצל החשש שנוצר בעקבות פעולות של פורעים יהודים. בצה"ל הבהירו לאחרונה כי התרחיש הזה מוכר, תורגל - ובפועל, בכלל אין ידיעה שמלמדת על תוכנית כזו.
מדובר על תרחיש שבו הרשות הפלסטינית מפנה את נשקה נגד צה"ל וההתנחלויות. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הציג תוכניות לתרחיש כזה, וכיצד "הופכים את הקערה" ובולמים הידרדרות להסלמה. בחדר נאמר שבתרחיש כזה הרשות הפלסטינית תוכרז כאויב, וישראל תפעל נגדה ככזאת.
"לגלות איפוק"
ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ישר! גדי איזנקוט נועדו ביום חמישי לשיחת עדכון מדיני-ביטחוני בנוכחות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, האלוף גיא מרקיזנו. הפגישה בלשכת רה"מ בירושלים התקיימה לאחר דרישתו של איזנקוט לקיום תדרוך, מטעם זה שעליו הוטל המנדט להקמת הממשלה הבאה - ובשל העובדה כי תפקיד ראש האופוזיציה עדיין לא אויש מאז השבעת הכנסת החדשה.
לפני שדרישת איזנקוט לקיים תדרוך התקבלה, הוא ביקש גם את התערבות היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בנושא. בפנייתו כתב: "הפעלה של כוחות הביטחון ללא איום ישיר ומיידי שאינו סובל דיחוי, עלולה להוביל להשלכות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית ועל אמון האזרחים במוסדות השלטון". נתניהו מצידו טען כי דבריו של איזנקוט "חסרי אחריות", והוסיף: "במקום לזרוע פחד ופירוד, יש לנהוג באחריות". לפני העדכון, פנה איזנקוט לנתניהו, ודרש ממנו לגלות "איפוק וזהירות".