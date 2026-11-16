האפשרות לחידוש המלחמה עם איראן עמדה במרכז הסקירות הביטחוניות שהוצגו אתמול (ראשון) בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. אלא שלצד הפער מול ארצות הברית, שבינתיים לא מעוניינת לשוב ללחימה עצימה - השרים כלל לא דנו בחוקיות או במורכבות של פעולה צבאית בתקופת ממשלת מעבר.

האפשרות לחידוש המלחמה עם איראן עמדה במרכז הסקירות הביטחוניות שהוצגו אתמול (ראשון) בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. אלא שלצד הפער מול ארצות הברית, שבינתיים לא מעוניינת לשוב ללחימה עצימה - השרים כלל לא דנו בחוקיות או במורכבות של פעולה צבאית בתקופת ממשלת מעבר.

האפשרות לחידוש המלחמה עם איראן עמדה במרכז הסקירות הביטחוניות שהוצגו אתמול (ראשון) בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. אלא שלצד הפער מול ארצות הברית, שבינתיים לא מעוניינת לשוב ללחימה עצימה - השרים כלל לא דנו בחוקיות או במורכבות של פעולה צבאית בתקופת ממשלת מעבר.

מהסקירות שהוצגו לשרים עלה כי איראן נמצאת בתהליכי התעצמות וחזרה לפעילות גרעינית, וההערכה בישראל היא שלא יהיה מנוס מפעולה צבאית כדי לעצור אותה, אך האמריקנים עדיין לא שם ויש ויכוח בין הצדדים לגבי מידת הדחיפות של פעילות מבצעית עכשיו.

מהסקירות שהוצגו לשרים עלה כי איראן נמצאת בתהליכי התעצמות וחזרה לפעילות גרעינית, וההערכה בישראל היא שלא יהיה מנוס מפעולה צבאית כדי לעצור אותה, אך האמריקנים עדיין לא שם ויש ויכוח בין הצדדים לגבי מידת הדחיפות של פעילות מבצעית עכשיו.

מהסקירות שהוצגו לשרים עלה כי איראן נמצאת בתהליכי התעצמות וחזרה לפעילות גרעינית, וההערכה בישראל היא שלא יהיה מנוס מפעולה צבאית כדי לעצור אותה, אך האמריקנים עדיין לא שם ויש ויכוח בין הצדדים לגבי מידת הדחיפות של פעילות מבצעית עכשיו.