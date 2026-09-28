בכיכר החטופים בתל אביב נמשכת היום (שני) מחאת "סוכת המחדל" , של בני משפחות של חללים חטופים ושל שורדי שבי שמתנגדים לממשלה - למען מה שהם מכנים "המאבק על האמת ונגד סילוף ההיסטוריה". לפעילות המחאה הערב הגיעה שורדת השבי יוכבד ליפשיץ והתקבלה במחיאות כפיים סוערות וקריאות: "העם עם יוכבד ליפשיץ ולא עם המפקיר״. זאת על רקע דברים שהטיח בה איציק בונצל שכתב: "הלוואי שהייתה דרך להחזיר אותך לחמאס". לאחר מכן הוא התנצל על דבריו.

יוכבד לשפיץ בסוכה של משפחות החטופים ( צילום: מיקי שמידט )

ליפשיץ עצמה אמרה ל-ynet באירוע: "הוא (בונצל) שליח של ביבי, ביבי לא יכול להסתכל לאמת בעיניים ובגלל זה הוא שולח כל מיני אנשים קטנים כדי להגיד את מה שהוא חושב".

מישל אילוז, אביו של גיא שנחטף ממסיבת הנובה ונרצח בשבי אמר: "אולי מספיק עם השקרים? אולי מספיק השיסוי הזה של משפחות כנגד המשפחות, די לקרוא ולשמוע את דברי הבלע של מועמד הליכוד בונצל היום כנגד יוכבד ליפשיץ, אשה והמשפחה המדהימה ששילמו מחיר יקר כל כך, לא די? לא די לכם? כמה קטנים אתם יכולים להיות על מנת לנסות לשרת את הקיסר שלכם ביבי נתניהו. מכל העולם התקשרו להעיר אותך ביבי. לא עשית עם זה כלום ולי אין בן בגללך. לא החזרת אותו מהשבי ועוד 46 חטופים חיים למרות שיכולת".

גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת ז"ל אמר: "יוכבד היא אמיצה ומלח הארץ. היא לא חזרה בזכות נתניהו ובעלה עודד נרצח בשבי. והם מעזים להגיד עליה את הדברים האלו".

גלריה יוכבד ליפשיץ מתקבלת בסוכת החטופים ( צילום: מיקי שמידט )

פעולות המחאה נערכות על רקע שני פרסומים בשני כלי תקשורת מרכזיים בארצות הברית שחשפו פרטים חדשים על האזהרות לפני טבח 7 באוקטובר. ב "ניו יורק טיימס" דווח על השיחה בין מנהיג האמירויות מוחמד בן זאיד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בן זאיד הזכיר בפני ראש ה-CIA את השיחה - שאותה נתניהו הכחיש. לפי הדיווח, בן זאיד אמר שחמאס מתכנן מתקפה גדולה - אך נתניהו לא הזכיר זאת כלל בכינוס ביטחוני ב-1/10, שבו התנגד להצעה לתקוף את בכירי חמאס.

בנוסף, לפי תחקיר נרחב של מגזין "אטלנטיק" האמריקני, ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל נחת בחשאי בנתב"ג 11 ימים לפני הטבח ושהה בישראל 67 דקות בלבד: "הוא הזהיר שחמאס נערך למתקפה גדולה וקרא לישראל לבצע הקלות כלכליות כדי למנוע הסלמה". לפי הדיווח, ו כפי שנחשף לראשונה ב-ynet על ידי סמדר פרי , מצרים המשיכה להתריע עד יומיים לפני הטבח. נציין שבלשכת רה"מ הכחישו את ממצאי התחקירים.

"המחבלים ביקשו שניסע לארגנטינה"

שורדת השבי גבריאלה ליימברג, שנחטפה יחד עם ארבעה מבני משפחתה אמרה בכיכר: ״זה מאוד קשה לי לעמוד מול קהל ומול מצלמות התקשורת. אבל הגעתי בכל זאת כדי למסור התרעה מפורשת היישר מעזה ששמעתי במו אוזניי. המחבלים הארורים ביקשו מאיתנו שלאחר שנשתחרר, ניסע לארגנטינה. כי הם מתכננים שבעה באוקטובר נוסף ולא כדאי לנו להישאר בקיבוץ. זה מה שהם מתכננים. הם אמרו את זה לאחותי, אני שמעתי את זה במו אוזניי. גם שלוש שנים אחרי, עדיין לא בוצעה חקירה - אז אני שואלת אתכם: איך נמנע את הטבח הבא אם לא נחקור ונלמד היכן היו הכשלים?".

( צילום: מיקי שמידט )

לדבריה: "במקום זה, ההנהגה של המדינה מנסה לשכתב את ההיסטוריה ולטאטא את הטבח הנורא כאילו זה כלום. הפרסומים של השבועות האחרונים בניו יורק טיימס, באטלנטיק, והלילה גם בוול סטריט ג'ורנל על ההתרעות הרבות שהתקבלו, לא נותנים לי מנוח. ההנהגה של מדינת ישראל קיבלה כל אזהרה אפשרית, מכל העולם התקשרו להעיר את ביבי, והוא אמר: ״שמפריזים באיומים״. איך הוא לא כינס את כולם ודפק על השולחן ואמר להגביר כוננות בכל הגזרות? איך לא הגנו עלינו? אני שואלת את ראש הממשלה - אתה היית אמור להיות המגן שלנו והפקרת אותנו, ואז הפקרתם את חברינו גם בשבי. אני מסרבת לשבת בשקט, איפה היית? למה לא עשית כלום"?.