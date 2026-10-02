מטוס ישראלי ראשון של חברת ארקיע עושה את דרכו לדובאי כדי להטיס ארצה ישראלים שנתקעו במקום בעקבות ניסיון ריסוק טיסת פליי דובאי , על אף שלפי שעה עדיין ישנם מכשולים שמונעים את הטסת הישראלים - דוגמת הדרישה באיחוד האמירויות לספק מטוס מטען שיתלווה למטוס הנוסעים ויאסוף את כל מזוודותיהם. אחריו יצא לדרך גם מטוס של חברת ישראייר, ולאחר מכן הודיעה פליי דובאי על השעיית כל טיסותיה לישראל - עד להודעה חדשה.

בתוך כך, ואחרי ש איחוד האמירויות הגדירה את ניסיון ריסוק המטוס כ"פעולת טרור" , גורם המקורב לממשל באבו דאבי תקף את ישראל, ואמר בשיחה עם ynet כי בישראל "מנצלים את הפיגוע לצרכים פוליטיים ומעכבים את חזרת הטיסות של פליי דובאי". לדבריו, "מדברים על 'טיסות חילוץ' כאילו יש מלחמה במדינה. אין מלחמה".

גלריה טיסה אחת כבר בדרך. מטוס ארקיע, ארכיון ( צילום: Ronen Fefer / shutterstock )

הגורם האמירתי, שמקורב לממשל באיחוד האמירויות, האשים את ישראל בניצול הפיגוע לצרכים פוליטיים ובמשיכת זמן בפתרון המשבר סביב הטיסות בין המדינות. לדבריו, ההרגשה באבו דאבי היא ש"הבחירות מנהלות את האירוע ולא ההיגיון".

"מי שעוצר את הטיסות היא ישראל", אמר הגורם. "אם אפשר להעלות נוסעים על טיסת ארקיע, למה לא על פליי דובאי?" שאל. הגורם הדגיש כי "אין מלחמה", וטען כי השיח הישראלי על "טיסות חילוץ" יוצר רושם שמדובר במדינה במצב מלחמה או משבר, "וזה לא המצב", כלשונו. "חילוץ ממה? ממי? מאיפה?", תהה.

לדברי הגורם, מיום ראשון מתקיימות שמונה טיסות של חברת התעופה איתיחאד לאבו דאבי, וכי מספר הטיסות אף גדל תוך אימוץ פרוטוקול מחמיר. "את אותו פרוטוקול אפשר להפעיל גם בפליי דובאי", אמר.

נשיא האמירויות מוחמד בן זאיד. הגורם מאשים: "ישראל מושכת זמן ומערימה קשיים" ( צילום: AP )

הגורם התייחס גם לחקירת הטייס העומאני שניסה לרסק את המטוס, ואמר כי האמירתים מנהלים חקירה במקביל, משתפים פעולה ורוצים לפתור את המשבר, ואילו ישראל "מושכת זמן ומערימה קשיים". הוא הוסיף כי האמירתים מוכנים להחמיר את הנוהל ולבדוק את הצוותים.

הגורם הודה כי "ברור שהייתה תקלה", אך טען כי בישראל לא מבינים את המשמעות של הפגיעה באיחוד האמירויות. "אנחנו משתגעים מההתנהגות של ישראל. לא נראה שהממשלה בישראל מבינה מה היא עושה.

לדברי הגורם, האמירתים מאמינים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש ליצור זיקה בין הפיגוע לאיראן בשל סדר יום פוליטי לקראת הבחירות. "ההרגשה באמירויות היא שעושים הכול כדי למשוך את זה, כי זה משרת את ישראל מבחינה פוליטית", אמר. לדבריו, ההתנהלות הישראלית כמו "פירומן שרץ להדליק ואז רץ לכבות". עוד טען הגורם כי ישראל מעוניינת שהנושא לא ירד מסדר היום הציבורי, "אלא אם יש לה שיקול אחר".

נתניהו מאיים

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס מוקדם יותר לחקירת ניסיון ריסוק טיסת פליי דובאי, ועל אף שהמקרה עדיין בחקירה ובישראל היו מי שנזהרו להכריע כי מדובר באירוע טרור, רמז רה"מ כי ייתכן וטייס המשנה העומאני נשלח על ידי גורם עוין כלשהו.

נתניהו: אם מישהו שלח את הטייס - הוא ישלם מחיר כבד מאוד ( צילום: דוברות ראש הממשלה )





"ככל שהזמן עובר, התמונה מתבהרת. יניב וחבריו הגיבורים מנוע אסון מהסוג של ה-11 בספטמבר", אמר נתניהו בסרטון שפרסם הערב, בשעה שהוא מרבה להתראיין בחו"ל אבל אינו מדבר עם עיתונאים ישראלים - חרף העובדה שמדובר באירוע חריג ביותר. "המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסף, אנחנו מבררים עכשיו בחקירה אם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד".

ניסיון הריסוק, החקירה והגבורה - כל העדכונים:

מוקדם יותר יועצו של נשיא איחוד האמירויות, אנואר גרגאש, כינה כאמור את הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי ביום רביעי האחרון "פעולת טרור". מדובר בפעם הראשונה שבה מגדירים באמירויות באופן רשמי את המעשה כטרור, בשעה שהחקירה מתנהלת שם.