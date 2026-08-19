הודעתה אמש (יום ג') של איחוד האמירויות על ניתוק כל קשרי הסחר שלה עם איראן מעוררת ביממה האחרונה דיון בקרב המומחים באשר להשלכותיו על כלכלתה של טהרן. איראן נתונה כעת למצור אמריקני וכבר נמצאת במשבר חמור – שהנשיא דונלד טראמפ מבטיח להחמירו בקרוב עם סנקציות חדשות, בניסיון ללחוץ על טהרן להתפשר ולקבל את תנאיו לסיום המלחמה. הודעתה של אבו דאבי על ניתוק קשרי הסחר הגיעה שעות אחרי שיחת טלפון בין טראמפ לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד, אבל לפי שעה לא ברור אם ארה"ב מעורבת במהלך הזה.
איחוד האמירויות, נזכיר, ספגה יחד עם שלל שכנותיה במפרץ מתקפות טילים וכטב"מים רבות במהלך המלחמה וגם בחילופי המהלומות בין ארה"ב לאיראן בחודשים שחלפו אחרי הפסקת האש הראשונה באפריל, ובניגוד לשאר שכנותיה היא נחשבת למי שבדרך כלל נוקטת קו תקיף וניצי יותר מול טהרן, אם כי לפי דיווחים גם היא חששה במהלך המלחמה מהשלכות של הסלמה נרחבת. בשבועיים האחרונים דיווחה אבו דאבי על לפחות ארבע מתקפות איראניות נגד מכליות נפט שלה שניסו לחצות את הורמוז, למרות "האיסור" שהטילה איראן על מעבר בו, אולם אזעקות לא נשמעו באיחוד האמירויות עצמה כבר חודש וחצי. אתמול הופר השקט הזה, ולפי אבו דאבי שני טילים שוגרו לעבר מטרות ימיות כלשהן – ונחתו במי המפרץ.
המתקפה הגיעה על רקע הקיפאון במשא ומתן בין איראן לארה"ב, כשבכירים בטהרן מאיימים בהסלמה אם המצור האמריקני לא יוסר, אבל בטהרן מיהרו להכחיש מעורבות וטענו שלא שיגרו את הטילים לעבר האמירויות.
באיחוד האמירויות, בכל מקרה, הודיעו אמש על ניתוק כל קשרי המסחר, החליפין והעסקאות הפיננסיות עם איראן. מדובר בצעד שהפרשנים כאמור סבורים שעשויות להיות לו השלכות של ממש על הכלכלה האיראנית: אף שבעיצומה של המלחמה קשרי המסחר כבר נותקו בפועל, מאז דיווחה איראן שהם חודשו באופן מסוים – ולפני כן הייתה איחוד האמירויות מרכז מסחרי חשוב במיוחד עבור הרפובליקה האיסלאמית, כשהיקף הסחר ביניהן עמד ב-2024 על 28 מיליארד דולר. לפי ארגון הסחר העולמי, איחוד האמירויות הייתה באותה שנה מקור הייבוא הגדול ביותר של איראן, עם סחורות בשווי כולל של 21 מיליארד דולר, וגם הייתה יעד ל-13% מכלל הייצוא האיראני, בשווי של 7 מיליארד.
מוחמד פרזנגאן, פרופסור לכלכלה של המזרח התיכון מאוניברסיטת מרבורג שבגרמניה, אמר לסוכנות הידיעות AP כי נדרשים זמן ונתונים נוספים כדי להעריך את ההיקף המלא של המהלך ושל המלחמה בכללותה על המסחר בין איראן לאמירויות, אך לדבריו ברור שאבו דאבי היא שותפה קריטית עבור איראן מבחינה כלכלית. לדבריו מעבר לסחר הישיר בין המדינות, "לאיחוד האמירויות היה תפקיד חשוב מאוד עבור איראן כמרכז לייצוא מחדש" – והוא סייע לה לספוג חלק מהמכות שחוללו הסנקציות האמריקניות. "לפיכך, איראן תלויה מאוד באיחוד האמירויות, לא משום שהיא עצמה מייצרת שליש מהסחורות שאיראן מייבאת, אלא משום שהיא משמשת שער מרכזי שדרכו איראן יכולה להשיג סחורות ממדינות שלישיות וגישה לתשתיות מסחריות".
עם זאת, לדברי פרזנגאן האמברגו שאבו דאבי הטילה כעת טומן בחובו סיכון של חידוש העימות מול איראן. "כמדינה קטנה יחסית, שמבקשת להישאר מוקד אזורי לעסקים ולפיננסים, ובמקביל למשוך תיירים ומשקיעים, איחוד האמירויות תלויה מאוד ביציבות האזורית", הוא אמר. "לכן, כל עימות משמעותי עם איראן עלול לגרום נזק ניכר לכלכלתה".
לחשש שמביע פרזנגאן יש כבר ביטוי בשטח: רק הבוקר טענה איראן כי משמרות המהפכה שלה השתלטו במצר הורמוז על מכלית נפט בשם "אמארה", שנטען כי היא "קשורה לאיחוד האמירויות". לפי הדיווחים באיראן, אחרי שנעצרה מסיבה לא-ברורה הספינה "שינתה מסלול לכיוון בנדר עבאס", עיר הנמל האיראנית השוכנת לחופי המצר. הבוקר גם שלח הרמטכ"ל האיראני החדש עלי עבדאללהי איום למדינות באזור: "מדינות שפרסמו הצהרות הדוחות את השימוש בשטחיהן על ידי ארה"ב נגדנו צריכות לדעת ששום דבר לא נסתר מאיתנו. נראה לא סביר שכמות כזו של מטוסים צבאיים, במיוחד מטוסי תדלוק, יהיו בבסיסים אזוריים ללא ידיעת המדינות המארחות. אנחנו מזהירים: כל סיוע לצבא ארה"ב שקול לפעילות עם כוחות הצבא האמריקני".
הודעת איחוד האמירויות מגיעה כאמור כשברקע ארה"ב נערכת להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן. בשבוע שעבר אמר שר האוצר האמריקני סקוט בסנט כי בקרוב צפוי הממשל בוושינגטון להכריז על "צעדים שמעולם לא נראו כמותם בהיסטוריה של הבידוד הכלכלי". טראמפ עצמו הצהיר אמש כי אין כעת משא ומתן מול איראן – שכעת דורשת מארה"ב תנאי כניעה כמו פיצויים והסגת כוחות בתמורה להסרת האיום על ספינות במצר הורמוז – והדגיש בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social שבבעלותו כי המצור הימי על נמלי איראן, המונע ממנה לייצא נפט, יימשך.
"אין כל שיחות או מגעים שמתנהלים או שמתוכננים עם הרפובליקה האיסלאמית של איראן. המצור הימי נותר בתוקף באופן מלא. מצר הורמוז פתוח ופועל. כל המוקשים הימיים הוסרו או פוצצו", כתב הנשיא. ברקע לכך, נזכיר, עומד המצב הכלכלי הקשה באיראן, שלצד הנזק האדיר שכלכלתה ספגה במלחמה האינפלציה בה מאמירה כעת – לפי קרן המטבע העולמית היא תעמוד השנה על קרוב ל-70% – והכלכלה כולה צפויה להתכווץ בהיקף אדיר של 5.4%. המטבע האיראני, הריאל, הגיע בתחילת החודש לשפל היסטורי חדש של 1.9 מיליון לדולר אחד.
הודעתו של טראמפ על כך שלא מתנהלות שיחות מול איראן סתרה את דבריו שלשום של יועצו וחתנו ג'ארד קושנר, שטען כי מתנהלות שיחות "טובות יותר מאי-פעם" מולה, ולפי דיווח הלילה ב-CNN טראמפ פרסם את הפוסט שלו אחרי שהורה לשליחיו הבכירים להפסיק את השיחות הללו. גורם המעורה בפרטים ציין כי גורמים בבית הלבן הודיעו לבעלי ברית פוליטיים על "שינוי האסטרטגיה" – כשלפי הדיווח טראמפ לא מרוצה מחוסר הנכונות של טהרן לקבל את דרישותיו, ומעדיף כעת "לחנוק" את משטר האייתוללות ולהמתין עד שזה יאותת על נכונות להגיע להסכם בתנאים שאליהם הנשיא חותר.