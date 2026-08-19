הודעת איחוד האמירויות מגיעה כאמור כשברקע ארה"ב נערכת להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן. בשבוע שעבר אמר שר האוצר האמריקני סקוט בסנט כי בקרוב צפוי הממשל בוושינגטון להכריז על "צעדים שמעולם לא נראו כמותם בהיסטוריה של הבידוד הכלכלי".

טראמפ עצמו הצהיר אמש כי אין כעת משא ומתן מול איראן

– שכעת

דורשת מארה"ב תנאי כניעה