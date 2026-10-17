מעמדה המדיני של ישראל באירופה נמצא בשפל היסטורי, ואם כל זה לא הספיק הגיעה בצהריים (יום שבת) תקיפת הדיפלומטים האירופים בידי פורעים יהודים - ששוב התרחשה מבלי שכוחות הביטחון מגיעים בזמן לנקודה, והחשודים שוב נמלטו מבלי שנעצרו. "תקפו אותם שבעה גברים בוגרים, בני 20 ומעלה, שככל הנראה לא הגיעו מחווה סמוכה אלא אזור מרוחק - כלומר, הם נקראו במיוחד", אמר אחד הדיפלומטים שהיו בשטח. "הם בעטו בראש העיר הצרפתי, והוא נפצע".

מתנחלים תקפו דיפלומטים אירופים בטייבה ( צילום: עמית אורפלי, רוני פדרמן )





גלריה ראש העיר הצרפתי והפורעים ( צילום: עמית אורפלי, רוני פדרמן )

ראש העיר הוא ברנדר בודו מאולנואה-אמריס שבצרפת, שמשתייך למפלגה הקומוניסטית בארצו. התקיפה עצמה בכפר הנוצרי טייבה שבבנימין, נזכיר, לא תועדה, אך בודו תועד לאחר מכן על הקרקע - וגם תועד רכב של הקונסוליה הבלגית שחלונו נופץ. "זו הייתה אלימות 'מקצוענית' וקשה בהרבה ממה שראינו באירועים קודמים", אמר הדיפלומט, והדגיש כי כל חברי המשלחת "משוכנעים" שמדובר ב"פעולה מאורגנת שנועדה להעביר מסר לאירופים, ולא לתושבים המקומיים".

בקרב חברי המשלחה, אמר הדיפלומט, יש כעס גדול על תגובתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאירועים . נתניהו, נזכיר, נמנע עד כה מלפרסם התייחסות מפורשת לתקיפה, וכך גם ראשי המפלגות האחרות במחנה שלו. אלא שמשרד ראש הממשלה פרסם תגובה מפורשת באנגלית שבה הטיל ספק בגרסה האירופית - וכל זאת אחרי ששר החוץ גדעון סער וצה"ל אמרו כי לאירועים אחראים "פורעים ישראלים".

רכב הקונסוליה הבלגית

מלבד העובדה שישראל שוב אינה מדברת בקול אחד עם העולם, ונציגיה הרשמיים סותרים זה את זה, הדיפלומט שהיה בשטח אמר כי "העבר הפוליטי של ראש העיר לא רלוונטי לשאלה מי תקף אותו. ההצהרה של נתניהו מתעלמת לגמרי מכך שמדובר בכפר נוצרי ובמשלחת ממדינות קתוליות שרואות עצמן מחויבות לנוצרים בגדה. באירופה, ההצהרה של נתניהו נתפסת כמזעזעת".

לצד זאת התייחסו במשלחת האירופית גם לטענות שהשמיעו בישראל, שלפיהן הביקור היה צריך להיות מתואם עם כוחות הביטחון כדי שאלה יוכלו לספק הגנה למשתתפים בו. "זו טענה מטעה", טענו במשלחה. "הכפר טייבה נמאצ בשטח B, ולביקור שם לא צריך תיאום. דיפלומטים מגיעים לשם הרבה, והצבא מעולם לא ליווה אותם ולא דרש תיאום".

המשלחת האירופית כללה נציגים מבלגיה, פולין וצרפת, ואיתם ראש העיר הצרפתי מאחר שיש לו קשרי ערים תאומות עם טייבה. הם הגיעו למקום יממה אחרי תקיפת צלמת העיתונות היידי לוין, ש נפצעה באורח בינוני ונותחה בישראל . "הם הגיעו לכפר הנוצרי היחיד שנותר בגדה כדי להביע סולידריות במסיק הזיתים", אמר הדיפלומט. "'תקיפה לכאורה' ו'עימות עם רכב' לא מתארים את מה שקרה. זו הייתה תקיפה עם לומים, ונבחר ציבור צרפתי נפצע".

בניגוד לראשי המפלגות במחנה נתניהו, מי שכן גינתה את התקיפה הייתה מפלגת עמך ישראל של עופר וינטר - שמסרה כי "האלימות שהפגינו קומץ קיצוניים ביהודה ושומרון נגד דיפלומטים היא חמורה וראויה לכל גינוי. הקומץ האלים אינו מייצג את תושבי יהודה ושומרון, הוא מבאיש את ריח המפעל הציוני האדיר ביהודה ושומרון והוא פוגע בהתיישבות עצמה. על כל מי שתומך במפעל ההתיישבות לגנות את הקומץ האלים ולפעול מולו בחומרה".

מייק האקבי בכפר טייבה, יולי 2025 ( צילום: Nasser Nasser/AP )

בישראל, בכל מקרה, חוששים שקצב האירועים האלימים הגובר ביהודה ושומרון - לצד אוזלת היד של המשטרה וצה"ל - עלולים להביא להחמרת הסנקציות על ישראל, ואף להרחבתן אל מעבר להתנחלויות. לאחר התקרית הקשה, נזכיר, שר החוץ של בלגיה מקסים פרבו פרסם הצהרה שלפיה ארצו "תמשיך ללחוץ על סנקציות של האיחוד האירופי נגד האחראים לאלימות זו ואלה שתומכים בהם".

הערב, שעות אחרי התקרית - ש התרחשה בזמן שבצרפת עצמה מתחולל כאוס - שר החוץ של צרפת ז'אן נואל בארו אמר כי "הרשויות הישראליות חייבות בהכרח לעצור את האחראים למעשים המגעילים האלה ולהעמיד אותם לדין. הן חייבות בדחיפות עצומה להפסיק את האלימויות הפליליות האלה ולהבטיח את ביטחון האוכלוסיות האזרחיות, כפי שהן מחויבות לעשות בהתאם לדין הבינלאומי".

גם משרד החוץ הפולני הביע זעם על התקיפה, וכך עשו מדינות אירופיות נוספות שנציגיהן לא ישתתפו במשלחת.

בינתיים, שגריר ארצות הברית מייק האקבי התייחס לתקיפתה של לוין - ואמר כי "מדובר באזרחית אמריקנית עם תעודת עיתונאית ברורה. הפרטים עדיין בחקירה, אבל מי שתקפו עיתונאית לא חמושה צריכים לשבת שנים בכלא. קראנו לחקירה מלאה, מעצר והעמדה לדין של כל מי שהשתתף בכך. תקיפת צלמת היא מעשה נתעב של טרור שבוצע על-ידי פחדנים רעולי פנים. מעשה מביש של אלימות חסרת טעם".

הכפר שהולך ונעלם

הכפר טייבה הוא הכפר האחרון ביהודה ושומרון שכל תושביו נוצרים, ללא יוצא מן הכלל. בסדרת הכתבות "בארץ ההפקר" של הרב בני לאו ב-ynet, הוא ציין כי הנוצרים בין הירדן לים נמצאים בתהליך התמעטות מתמשך, וכעת הם פחות מאחוז מכלל האוכלוסייה הפלסטינית במרחב. סימני העזיבה ניכרים בבתים העומדים ריקים בכפר. 15 משפחות עזבו מאז 7 באוקטובר את טייבה ואת הארץ, לטובת מקומות אחרים שכבר קיימת בהם פזורה טייבאית ענפה.

דבריו של האב ז'ק, מתוך פרק 4 של "בארץ ההפקר" ( צילום: עידן גליקזליג, בימוי: אייל דץ )





האב ז'ק, אחד ממנהיגי הכנסייה המקומית, תיאר בפני לאו איך הייאוש מכרסם בתושבים, ודיבר בערגה על הימים שלפני האינתיפאדה השנייה ולפני אוסלו. אז, לדבריו, הוא יכול היה לקחת את רכבו ולנסוע ליפו, ומנגד מתנחלים היו עוצרים עם הרכב וקונים ארטיקים וגלידות לילדים.

ממערב לכפר טייבה שוכנת ההתנחלות עפרה, וסביבו הוקמו חוות רבות בשנים האחרונות. המסורת הנוצרית מזהה את הכפר עם היישוב אפרים שבו התגורר ישו עם תלמידיו לפני הגעתם לירושלים, ולכן המקום נחשב לקדוש, עם כנסיות ומוסדות נוצריים עתיקים. בכפר שוכנת גם מבשלת הבירה שמייצרת מאז 1995 את "בירה טייבה", הבירה הפלסטינית הראשונה, וביישוב מתקיים גם פסטיבל בירה בסגנון אוקטוברפסט שבו משתתפים לרוב אירופים שמתארחים בארץ.