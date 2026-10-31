בצה״ל השלימו את ההכנות למערכה, בהגנה ובהתקפה, ורמת המוכנות הישראלית גבוהה מאוד: ישראל הולכת ומתקרבת למערכה נוספת מול איראן, אבל ההחלטה אם לצאת אליה אינה נמצאת בירושלים - אלא בוושינגטון. הנשיא דונלד טראמפ ניצב כעת בין שתי אפשרויות: ניסיון להגיע להסכם עם טהרן בתנאים טובים יותר מבחינת ארה"ב, ולכן הוא ממשיך לנהל מו"מ - או חידוש התקיפות הצבאיות בשיתוף ישראל, ולכן מגביר את ההיערכות.

אלא שבשלב הזה עדיין לא ברור מה בדיוק הוא מבקש להשיג, ובעיקר כיצד הוא מתכוון לסיים את המערכה, אם תיפתח. כלומר, מנגנון הסיום אינו ברור כמו גם ההישג המבצעי הנדרש שיגדיר את נחיצות הפעולה והצלחתה.

גלריה מטוסי קרב בדרכם לאיראן, מרץ השנה. צה"ל כבר ערוך ( צילום: דובר צה"ל )

כפי שדיווחנו, הדרג המדיני והצבאי בישראל לא רצה בתקיפה יזומה לפני הבחירות אך האיץ את ההכנות. כעת ההיערכות הושלמה, בתיאום הדוק עם האמריקנים, שמבינים היטב את היכולות הישראליות לאחר הביצועים שהפגין צה"ל במבצע שאגת הארי , הן בתקיפות באיראן בהשגת שליטה אווירית מלאה, והן במערך ההגנה.

הסימנים בשטח ניכרים לעין: 10 מטוסי תובלה צבאיים אמריקניים הגיעו השבוע לישראל, לבסיסי חיל האוויר, כחלק מרכבת אווירית של העברת ציוד צבאי לאזור. במקביל נמשכת תגבורת הכוחות האמריקניים, כאשר מדובר בהיערכות שאינה מסתכמת בהצהרות, אלא בהכנת מלאים ויכולות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה.

גם חיל האוויר הישראלי לא הסתפק בהיערכות על הנייר. לפי פרסומים זרים, עשרות מטוסי קרב ותדלוק ביצעו גיחה במסלול שעבר מעל סוריה ועיראק והגיע עד סמוך לגבול איראן , לפני ששבו לישראל. לפי הדיווחים, ישראל עדכנה מראש את האמריקנים כי מדובר באימון ובהפגנת יכולת שנועדו להמחיש לטהרן את המוכנות הישראלית. זו לא הייתה טיסת אימון שגרתית, אלא תרגול של מתווה מבצעי אפשרי לקראת תקיפה נוספת. כפי שדווח – חיל האוויר ביצע את התרגולת הזאת יותר מפעם אחת.

דיון הבכירים: המטרות עדיין לא ברורות

לפי דיווח ב"וול סטריט ג’ורנל", מפקד פיקוד המרכז האמריקני האדמירל בראד קופר הציג לטראמפ אפשרויות צבאיות לחידוש התקיפות באיראן . בפגישה השתתפו גם שר ההגנה פיט הגסת' ויו"ר המטות המשולבים הגנרל דן קיין. מדובר בדיון בדרג הבכיר ביותר, שממחיש כי במקביל למגעים המדיניים הממשל האמריקני מקדם גם את החלופות הצבאיות. לפי הדיווח, טרם התקבלה החלטה של טראמפ לחדש את הלחימה.

אבל צריך להקשיב גם לציוצים של טראמפ. לפני יומיים כתב נשיא ארצות הברית: "כולם יודעים שהיינו צריכים לתקוף את איראן, לא הולך להיות להם נשק גרעיני, וכל זה הולך להיגמר בקרוב מאוד". המסר הזה מצטרף לדיונים הצבאיים בבית הלבן ולתגבור הכוחות באזור. טראמפ מדבר על מלחמה קצרה, אבל השאלה היא אם גם האיראנים מתכוונים לאפשר לו לנהל אותה לפי לוח הזמנים שלו והאם יש לו מנגנון סיום.

גם טראמפ וגם נתניהו ייכנסו למערכה הזו אחרי מערכת בחירות. שניהם עדיין בתפקידם, אך נתניהו יכהן כראש ממשלת מעבר. ככזה, אין מניעה משפטית עקרונית שהממשלה תחליט לצאת למלחמה בתקופה הזו - אך ההחלטה מחייבת אישור של הממשלה או הקבינט המוסמך, ולא יכולה להתקבל על ידי ראש הממשלה לבדו.

אחת הבעיות המרכזיות היא שמטרות המלחמה האמריקנית עדיין אינן ברורות. אם טראמפ מתכוון למבצע אווירי קצר שיפגע בתשתיות הגרעין, במערך הטילים וביכולות הצבאיות של איראן, צריך להבין שפעולה מהאוויר, טובה ככל שתהיה, לא תוכל בהכרח להביא להפלת המשטר. זהו יעד אסטרטגי שדורש יותר מסדרת תקיפות מוצלחת. גם הישגים צבאיים משמעותיים אינם מבטיחים שהמשטר יקרוס או שהאיראנים ישנו את מדיניותם.

המטרות האמריקניות לא ברורות. טראמפ ( צילום: Anna Moneymaker AFP, AP )

ייתכן שהמטרה האמריקנית שונה לחלוטין: להפעיל לחץ צבאי משמעותי על טהרן כדי לשפר את תנאי המשא ומתן ולהשיג הסכם טוב יותר מבחינת וושינגטון. אם זו התוכנית, צריך לבחון היטב מה יהיו תנאי ההסכם ומה הוא יכלול. מבחינת ישראל, הסכם שידחה את העימות בלי לתת מענה לאיומים המרכזיים מצד איראן לא יפתור את הבעיה.

גם הזירה הלבנונית לא צפויה להישאר מחוץ לתמונה. כפי שקרה במבצע שאגת הארי, כשחיזבאללה הצטרף ללחימה, גם הפעם קיימת אפשרות שהמערכה תתפתח לשתי זירות במקביל. תוכנית אמריקנית למלחמה של ימים ספורים אינה מחייבת את חיזבאללה או את האיראנים לפעול לפי אותו תכנון. הם עשויים לנסות להרחיב את העימות, לפגוע בישראל ובאינטרסים אמריקניים באזור ולגרור את המערכה למשך זמן ארוך בהרבה מכפי שטראמפ מציג. בצה"ל צריכים להביא בחשבון את האפשרות הזאת, על כל המשמעויות שלה למערך ההגנה, למלאי המיירטים ולכשירות הכוחות.

"פריצת הדרך" - והמסרים של טראמפ וחמינאי

במקביל להיערכות הצבאית מתפרסמים דיווחים על התקדמות אפשרית במגעים בין ארצות הברית לאיראן. העיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" דיווח על פריצת דרך במשא ומתן העקיף ועל הצטרפות משלחת אמריקנית לשיחות בדוחא, במטרה לקדם משא ומתן ישיר. לפי מקור איראני שצוטט בידיעה, אחד מסגניו של שר החוץ האיראני שוהה בקטאר והשיחות מתנהלות באמצעות מתווך.

על פי הדיווח, המגעים עוסקים בצעדים ראשוניים הנוגעים לתוכנית הגרעין האיראנית, לסוגיית מצר הורמוז ולתמריצים כלכליים עבור איראן. עוד נטען כי סין ורוסיה עשויות לשמש ערבות להסכם. בשלב זה אין בכך כדי להעיד על הסכם קרוב, אבל ברור שהערוץ המדיני עדיין פעיל, במקביל להכנות הצבאיות. הפערים בין הצדדים גדולים ועוסקים בשלושה תחומים: מצרי הורמוז, תוכנית הגרעין והטילים. טראמפ התייחס להורמוז ולגרעין, אבל ישראל רוצה לעצור את תוכנית ההצטיידות.

טראמפ על איראן, הלילה: "יש לנו זמן" ( צילום: The White House )





מנגד, בטהרן מעלים את רף האיומים. ברקע הדיווחים על השיחות באמצעות המתווכים, פרסם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי סדרת מסרים בחשבונו, בעקבות פגישה עם בכירי הכוחות המזוינים של איראן. "כל איום, בכל רמה ומכל סוג, חייב להיענות בתגובה מיידית, משמעותית וללא מגבלות גיאוגרפיות", כתב. עוד הזהיר כי אם יחודשו התקיפות נגד איראן, הכוחות המזוינים והעם האיראני הם שיקבעו "מתי ובאילו תנאים הן יסתיימו".

הפער בין המסרים בולט. טראמפ מבטיח שהכול יסתיים בקרוב מאוד, חמינאי מודיע שאיראן היא שתקבע את תנאי סיום העימות. בין שני המסרים האלה נמצאת האפשרות למלחמה נוספת, שהיקפה ומשך הזמן שלה עדיין אינם ברורים.

צריך גם לזכור שהפעם האמריקנים רואים בישראל שותפה מבצעית משמעותית. הביצועים של צה"ל בשאגת הארי, בהגנה ובהתקפה, לצד התיאום בין הצבאות, חיזקו את מעמדה של ישראל. הרכבת האווירית, התיאומים המבצעיים וההיערכות המשותפת מעידים על שיתוף פעולה משמעותי. אבל שותפות מבצעית אינה בהכרח זהות אינטרסים. טראמפ יפעל בראש ובראשונה לפי האינטרס האמריקני, וישראל צריכה לוודא שהמהלך, אם ייצא לדרך, משרת גם את ביטחונה לטווח הארוך.