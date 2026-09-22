רצף הפיגועים האחרון ביהודה ושומרון מערער ביטחונית את הגזרה, ומלמד שביו"ש יש עדיין כלי נשק רבים, מחבלים, ובעיקר רצון וכוונה לבצע פיגועים. אחרי הפיגוע במעיין בבנימין שבו נרצח נתנאל שקרון ז"ל על סף כניסת יום הכיפורים, מתגבשת בצה"ל ההבנה שמדובר במפגע בודד, אך חקירתו בשב"כ תתמקד באיך ומהיכן השיג את הנשק, וכמובן אם היו לו סייענים.
צה"ל ומערכת הביטחון כולה נכנסים לימי חג הסוכות בדריכות שיא ובמוכנות מבצעית שזכורה רק בתקופות המורכבות ביותר. על פי ההערכות, בימי החג הקרובים צפויים אלפי מבקרים, מטיילים ומשפחות לפקוד את אתרי התיירות, היישובים והצירים המרכזיים ביהודה ושומרון.
כבר כמה שעות אחרי הפיגוע במעיין, הנחה הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר על תגבור כוחות מסיבי בכל הגזרות. המטרה שהוגדרה בפיקוד המרכז ובמטה הכללי ברורה: לעצור בכל מחיר התפתחות של הסלמה רחבה מעבר לקו הירוק.
בצה"ל מתריעים כבר שבועות ארוכים מפני הסלמה משמעותית ביהודה ושומרון. הנושא תפס חלק מרכזי בדיוני הקבינט הביטחוני, והוביל לסדרה של תרגילים נרחבים שביצעו כוחות ויחידות מיוחדות במרחב.
שיא ההיערכות בא לידי ביטוי בהחלטה דרמטית של הצבת מפקדת אוגדה נוספת, כתגבור כוחות בשטח. האוגדה החדשה תפעל במקרה של הסלמה ותתפוס את הגזרה שמירושלים ודרומה, מה שייתן לאוגדת איו"ש את האפשרות לרכז את כל כוחותיה ומשאביה בגזרות הבוערות.
הסיכול המיידי, איום הרחפנים וההיערכות בלבנון
גם במהלך יום הכיפורים סיכל צה"ל, בהכוונת שב"כ, פיגוע משמעותי שתוכנן על ידי שני מחבלים מזוהי חמאס בקבטיה. עוד במהלך היום, במבצע חטיבתי של חטיבת בנימין בעיירה בידו שממנה יצא המחבל שביצע את הפיגוע במעיין, נסרקו 100 מבנים, תוחקרו 90 חשודים ואותר רובה ציד.
במקביל, בפעילות של לוחמי דובדבן בבית ע'ור א-תחתא אותרו מחרטה לייצור נשק, שני מקלעי "קרלו" מאולתרים, ואמצעי לחימה. בפעילות של סיירת צנחנים במנשה תוחקרו חשודים, נעצרו מבוקשים ואותרו חומרים שיועדו ליצירת חומרי נפץ.
באוגדת איו"ש שמים דגש על איום הרחפנים. הכוחות מחרימים רחפנים וגם העבירו הנחיות למנגנונים הפלסטיניים לפעול בעניין. בפיקוד הדרום צפויה להימשך הפעלת הלחץ על חמאס וסיכול הבכירים, בהתאם למודיעין הרב שנכנס ולמשאבים שמוקצים לכך גם מבחינת חיל האוויר וגם באמ"ן ובשב"כ.
בפיקוד הצפון נמשכת ההיערכות על הקו הצהוב אחרי פיצוץ תשתיות התת-קרקע ברכס עלי טאהר, וכוחות צה"ל כבר ביצעו תרגולות והכינו את הנקודות שמהן יאבטחו את הגזרה מעתה. ההנחה בפיקוד הצפון היא שימי המתיחות סביב פיצוץ התשתיות ברכס חלפו, אך בימים הבאים נשמרת ההיערכות לקראת כל הפרה מצד חיזבאללה.
חיבוק משפחתי קורע לב ליד הקבר
מאות בני אדם הגיעו הלילה לבית העלמין בעלי זהב כדי ללוות בדרכו האחרונה את נתנאל שקרון ז"ל שנרצח במעיין עין ריא בבנימין שעות לפני כניסת יום כיפור. נתנאל, איש הייטק שעבד כאנליסט מערכות מידע בחברת "הכשרה חברה לביטוח", הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים - הגדול שבהם תלמיד כיתה י"א שבא איתו למעיין, והקטן בן ארבע. בני המשפחה התאספו לצד קברו של נתנאל ובמהלך מנהג הקריעה עמדו מחובקים זה עם זו.
יואב, בנו של נתנאל שניצל בעזרתו בפיגוע, הודה לאביו: "אבא, אני רוצה להגיד תודה על 16 שנה ביחד. תודה על זה שבפיגוע, כשהמחבל נכנס, צעקת לי. אני לא זוכר מה אמרת לי - ואני ברחתי. תודה שנתת לי את החיים, תודה להשם שניצלתי, ואני רוצה להגיד למשפחה שאנחנו נמשיך ביחד ויהיה בסדר. אני רוצה לבקש סליחה מאבא על מה שעשיתי, ואולי זה פגע בך".
הבת טליה דיברה אל אביה: "אתמול אמרת לי להגיע איתך למעיין, ואני העדפתי להישאר בבית. בשעה 11:36 שמעתי מאחד הערוצים שהיה פיגוע במעיין ליד נווה צוף. בהתחלה לא עשיתי את ההקשר, אבל אחרי זה הבנתי שזה המעיין שהייתם בו. הלכתי לאמא וביקשתי שתבדוק איפה אתם ולא עניתם. מהרגע הזה החיים שלנו השתנו. היית חסר לי כל כך ביום כיפור, במיוחד בתפילת נעילה. אני אתגעגע אליך כל כך ואתה תהיה חסר לי".
מירב, רעייתו של נתנאל, ספדה: "אני אמורה להיות רגילה לדבר בפני קהל, לא כזה. אבל הנסיבות שונות. לפני שאני מגיעה להרצאה אני מוכנה, ונתי עבר על המצגת והוא היה בודק שאני בסדר עם החומר. אין לי את האפשרות הזאת עכשיו. אני הכרתי את נתי אחרי משברים שעברתי בחיים, ואם לומר את האמת נתי לא עשה לי חיים קלים. הגענו ממשפחות שונות אבל זה לא הפריע לנשמות תאומות".
נתנאל הגיע למעיין עין ריא יחד עם בנו הבכור בן ה-16 כדי לטבול לקראת יום הכיפורים. לאחר שטבל ושב לרכבו עם בנו, פתח לעברם המחבל באש. נתנאל נרצח ובנו לא נפגע. מפרטים חדשים שעלו בחקירת הפיגוע עולה כי המחבל, קדרי סמארה, פעיל חמאס בן 37, עבר באזור המעיין כבר יממה לפני הפיגוע. על פי החשד, הוא ניצל את העובדה שבערב יום הכיפורים מגיעים רבים לטבול במעיין הסמוך לנווה צוף, הגיע למקום ברכב ופתח באש לעבר רכבו של נתנאל.
גשש מחטיבת בנימין, שהיה באזור ברכב ממוגן, הגיב בירי לעבר המחבל ופצע אותו. בכך מנע ממנו להמשיך בירי והציל את בנו של נתנאל שהיה ברכב. המחבל נמלט מהזירה והגיע לקבלת טיפול במרפאה ברמאללה. לוחמי דובדבן הגיעו למרפאה, איתרו אותו כשהוא שוכב במיטה ועצרו אותו. מהחקירה הראשונית עולה כי המחבל פעל לבדו.