שיא ההיערכות בא לידי ביטוי בהחלטה דרמטית של הצבת מפקדת אוגדה נוספת, כתגבור כוחות בשטח. האוגדה החדשה תפעל במקרה של הסלמה ותתפוס את הגזרה שמירושלים ודרומה, מה שייתן לאוגדת איו"ש את האפשרות לרכז את כל כוחותיה ומשאביה בגזרות הבוערות.

שיא ההיערכות בא לידי ביטוי בהחלטה דרמטית של הצבת מפקדת אוגדה נוספת, כתגבור כוחות בשטח. האוגדה החדשה תפעל במקרה של הסלמה ותתפוס את הגזרה שמירושלים ודרומה, מה שייתן לאוגדת איו"ש את האפשרות לרכז את כל כוחותיה ומשאביה בגזרות הבוערות.

שיא ההיערכות בא לידי ביטוי בהחלטה דרמטית של הצבת מפקדת אוגדה נוספת, כתגבור כוחות בשטח. האוגדה החדשה תפעל במקרה של הסלמה ותתפוס את הגזרה שמירושלים ודרומה, מה שייתן לאוגדת איו"ש את האפשרות לרכז את כל כוחותיה ומשאביה בגזרות הבוערות.

מאות בני אדם הגיעו הלילה לבית העלמין בעלי זהב כדי ללוות בדרכו האחרונה את נתנאל שקרון ז"ל שנרצח במעיין עין ריא בבנימין שעות לפני כניסת יום כיפור. נתנאל, איש הייטק שעבד כאנליסט מערכות מידע בחברת "הכשרה חברה לביטוח", הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים - הגדול שבהם תלמיד כיתה י"א שבא איתו למעיין, והקטן בן ארבע. בני המשפחה התאספו לצד קברו של נתנאל ובמהלך מנהג הקריעה עמדו מחובקים זה עם זו.

מאות בני אדם הגיעו הלילה לבית העלמין בעלי זהב כדי ללוות בדרכו האחרונה את נתנאל שקרון ז"ל שנרצח במעיין עין ריא בבנימין שעות לפני כניסת יום כיפור. נתנאל, איש הייטק שעבד כאנליסט מערכות מידע בחברת "הכשרה חברה לביטוח", הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים - הגדול שבהם תלמיד כיתה י"א שבא איתו למעיין, והקטן בן ארבע. בני המשפחה התאספו לצד קברו של נתנאל ובמהלך מנהג הקריעה עמדו מחובקים זה עם זו.

מאות בני אדם הגיעו הלילה לבית העלמין בעלי זהב כדי ללוות בדרכו האחרונה את נתנאל שקרון ז"ל שנרצח במעיין עין ריא בבנימין שעות לפני כניסת יום כיפור. נתנאל, איש הייטק שעבד כאנליסט מערכות מידע בחברת "הכשרה חברה לביטוח", הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים - הגדול שבהם תלמיד כיתה י"א שבא איתו למעיין, והקטן בן ארבע. בני המשפחה התאספו לצד קברו של נתנאל ובמהלך מנהג הקריעה עמדו מחובקים זה עם זו.

יואב, בנו של נתנאל שניצל בעזרתו בפיגוע, הודה לאביו: "אבא, אני רוצה להגיד תודה על 16 שנה ביחד. תודה על זה שבפיגוע, כשהמחבל נכנס, צעקת לי. אני לא זוכר מה אמרת לי - ואני ברחתי. תודה שנתת לי את החיים, תודה להשם שניצלתי, ואני רוצה להגיד למשפחה שאנחנו נמשיך ביחד ויהיה בסדר. אני רוצה לבקש סליחה מאבא על מה שעשיתי, ואולי זה פגע בך".

יואב, בנו של נתנאל שניצל בעזרתו בפיגוע, הודה לאביו: "אבא, אני רוצה להגיד תודה על 16 שנה ביחד. תודה על זה שבפיגוע, כשהמחבל נכנס, צעקת לי. אני לא זוכר מה אמרת לי - ואני ברחתי. תודה שנתת לי את החיים, תודה להשם שניצלתי, ואני רוצה להגיד למשפחה שאנחנו נמשיך ביחד ויהיה בסדר. אני רוצה לבקש סליחה מאבא על מה שעשיתי, ואולי זה פגע בך".

יואב, בנו של נתנאל שניצל בעזרתו בפיגוע, הודה לאביו: "אבא, אני רוצה להגיד תודה על 16 שנה ביחד. תודה על זה שבפיגוע, כשהמחבל נכנס, צעקת לי. אני לא זוכר מה אמרת לי - ואני ברחתי. תודה שנתת לי את החיים, תודה להשם שניצלתי, ואני רוצה להגיד למשפחה שאנחנו נמשיך ביחד ויהיה בסדר. אני רוצה לבקש סליחה מאבא על מה שעשיתי, ואולי זה פגע בך".

הבת טליה דיברה אל אביה: "אתמול אמרת לי להגיע איתך למעיין, ואני העדפתי להישאר בבית. בשעה 11:36 שמעתי מאחד הערוצים שהיה פיגוע במעיין ליד נווה צוף. בהתחלה לא עשיתי את ההקשר, אבל אחרי זה הבנתי שזה המעיין שהייתם בו. הלכתי לאמא וביקשתי שתבדוק איפה אתם ולא עניתם. מהרגע הזה החיים שלנו השתנו. היית חסר לי כל כך ביום כיפור, במיוחד בתפילת נעילה. אני אתגעגע אליך כל כך ואתה תהיה חסר לי".

הבת טליה דיברה אל אביה: "אתמול אמרת לי להגיע איתך למעיין, ואני העדפתי להישאר בבית. בשעה 11:36 שמעתי מאחד הערוצים שהיה פיגוע במעיין ליד נווה צוף. בהתחלה לא עשיתי את ההקשר, אבל אחרי זה הבנתי שזה המעיין שהייתם בו. הלכתי לאמא וביקשתי שתבדוק איפה אתם ולא עניתם. מהרגע הזה החיים שלנו השתנו. היית חסר לי כל כך ביום כיפור, במיוחד בתפילת נעילה. אני אתגעגע אליך כל כך ואתה תהיה חסר לי".

הבת טליה דיברה אל אביה: "אתמול אמרת לי להגיע איתך למעיין, ואני העדפתי להישאר בבית. בשעה 11:36 שמעתי מאחד הערוצים שהיה פיגוע במעיין ליד נווה צוף. בהתחלה לא עשיתי את ההקשר, אבל אחרי זה הבנתי שזה המעיין שהייתם בו. הלכתי לאמא וביקשתי שתבדוק איפה אתם ולא עניתם. מהרגע הזה החיים שלנו השתנו. היית חסר לי כל כך ביום כיפור, במיוחד בתפילת נעילה. אני אתגעגע אליך כל כך ואתה תהיה חסר לי".