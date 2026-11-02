לא נוטש את "השותפים", דורש להוביל: ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שני) התייחסות ראשונה מאז ערב הבחירות להרכב הממשלה שהוא רואה כאפשרות להקמה בהתחשב בתוצאות. נתניהו אמר למעשה כי הוא לא מתכוון לוותר על המפלגות בגוש שלו - הציונות הדתית, עוצמה יהודית וש"ס - וכי הוא דורש להוביל כל ממשלה - גם עם איזנקוט.
"הציבור בישראל אינו רוצה ממשלה שתלויה ברע״ם ובמשותפת - מפלגות שתומכות בטרור ושוללות את קיומה של המדינה היהודית. מן היום הראשון ידינו הייתה מושטת להקמת ממשלה לאומית רחבה. רוב ברור בציבור היהודי בחר בליכוד כמפלגה הגדולה ובי, כראש ממשלה, כדי להוביל את הממשלה הבאה", אמר נתניהו. "אנחנו שואפים להקים ממשלה רחבה עם שותפינו ועם כל מפלגה שתרצה בכך ושאינה תומכת בטרור. אני פתוח לקיים שיח בנדון".
בכיר בליכוד אמר הערב כי ההכרזות של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן - שלא שלל הקמת ממשלה בהובלת גוש השינוי בתמיכת החרדים - הכניסו ללחץ את נתניהו שליברמן יחד עם שותפיו יצליחו להרכיב ממשלה עם החרדים שתוכל לשרוד לאורך זמן. בליכוד משוכנעים כי דברי יו"ר ישראל ביתנו מעידים על מהלכים שנרקמים מאחורי הקלעים, כשהתפיסה בליכוד היא שממשלה עם חרדים, היא ממשלה יציבה.
מי שתקף את נתניהו לאחר שפרסם את ההתייחסות שלו הוא יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן. ברשת X כתב גולן בין היתר: "נתניהו הפסיד בבחירות. הוא מסרב לקבל את הכרעת הבוחר, נאחז בשלטון, משקר, מסית, מפלג ומתנהג כאילו המדינה שייכת לו. זו התנהלות מסוכנת. אסור לאפשר למאבק ההישרדות של נתניהו להמשיך לסכן את ישראל. עלינו להקים עכשיו ממשלת שינוי, שהיא ממשלת האחדות האמיתית - אחדות של משרתים ועובדים, של יהודים וערבים, של נאמנות למדינה ולא לנאשם. ממשלה שתקים ועדת חקירה ממלכתית, תשקם את שלטון החוק ותחזיר את ביטחון ישראל לידיים אחראיות".
רוטציה על הפרק?
הבוקר פרסמנו ב-ynet כי בשיחות סגורות נתניהו לא פוסל על הסף אפשרות של רוטציה על תפקיד ראש הממשלה, במסגרת הקמת ממשלת אחדות. באותן שיחות נשאל נתניהו על האופציה של הקמת ממשלת אחדות ברוטציה, והשיב: "אנחנו בודקים הכול. אני לא שולל לחלוטין שום אופציה".
גורמים בסביבת ראש הממשלה ששוחחו איתו על הנושא התרשמו שהוא השאיר את העניין פתוח והוא אכן בוחן כל אופציה אפשרית. אחד ממקורביו אמר אתמול בתגובה: "לא הייתה עדיין שום הצעה להקמת ממשלת אחדות".
בניגוד למה שנאמר בשיחות סגורות, שרים וח"כים בליכוד שהתבטאו בימים האחרונים בסוגיית האחדות הציגו את הרושם שלא תהיה רוטציה על ראשות הממשלה מאחר שנתניהו לא יסכים לכהן כראש ממשלה לקדנציה חלקית. יו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כץ, אף הציג אתמול אולטימטום שלפיו אם גוש השינוי ידיח את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, לא תוכל להתקיים ממשלת אחדות.
אלא שדווקא נתניהו עצמו לא סגר את הדלת לאפשרות של רוטציה עם יו"ר ישר! גדי איזנקוט. נתניהו, שעד כה לא התבטא באופן פומבי בסוגיית הקמת ממשלת אחדות ואפשרות לרוטציה, חושש מאוד מהקמת ממשלה של גוש השינוי עם החרדים והערבים (בתמיכה מבפנים או מבחוץ), כי הוא מעריך שממשלה כזו יכולה להחזיק מעמד לתקופה ארוכה, מה שיוריד אותו לחלוטין מכס ראש הממשלה. "החשש שלנו הוא שממשלה עם ערבים וחרדים, ואפילו עם ששת המנדטים של ש"ס, יכולה להחזיק קדנציה שלמה", אמר בכיר בליכוד.