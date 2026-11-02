"הציבור בישראל אינו רוצה ממשלה שתלויה ברע״ם ובמשותפת - מפלגות שתומכות בטרור ושוללות את קיומה של המדינה היהודית. מן היום הראשון ידינו הייתה מושטת להקמת ממשלה לאומית רחבה. רוב ברור בציבור היהודי בחר בליכוד כמפלגה הגדולה ובי, כראש ממשלה, כדי להוביל את הממשלה הבאה", אמר נתניהו. "אנחנו שואפים להקים ממשלה רחבה עם שותפינו ועם כל מפלגה שתרצה בכך ושאינה תומכת בטרור. אני פתוח לקיים שיח בנדון".

"הציבור בישראל אינו רוצה ממשלה שתלויה ברע״ם ובמשותפת - מפלגות שתומכות בטרור ושוללות את קיומה של המדינה היהודית. מן היום הראשון ידינו הייתה מושטת להקמת ממשלה לאומית רחבה. רוב ברור בציבור היהודי בחר בליכוד כמפלגה הגדולה ובי, כראש ממשלה, כדי להוביל את הממשלה הבאה", אמר נתניהו. "אנחנו שואפים להקים ממשלה רחבה עם שותפינו ועם כל מפלגה שתרצה בכך ושאינה תומכת בטרור. אני פתוח לקיים שיח בנדון".

"הציבור בישראל אינו רוצה ממשלה שתלויה ברע״ם ובמשותפת - מפלגות שתומכות בטרור ושוללות את קיומה של המדינה היהודית. מן היום הראשון ידינו הייתה מושטת להקמת ממשלה לאומית רחבה. רוב ברור בציבור היהודי בחר בליכוד כמפלגה הגדולה ובי, כראש ממשלה, כדי להוביל את הממשלה הבאה", אמר נתניהו. "אנחנו שואפים להקים ממשלה רחבה עם שותפינו ועם כל מפלגה שתרצה בכך ושאינה תומכת בטרור. אני פתוח לקיים שיח בנדון".

- הכניסו ללחץ את נתניהו שליברמן יחד עם שותפיו יצליחו להרכיב ממשלה עם החרדים שתוכל לשרוד לאורך זמן. בליכוד משוכנעים כי דברי יו"ר ישראל ביתנו מעידים על מהלכים שנרקמים מאחורי הקלעים, כשהתפיסה בליכוד היא שממשלה עם חרדים, היא ממשלה יציבה.

- הכניסו ללחץ את נתניהו שליברמן יחד עם שותפיו יצליחו להרכיב ממשלה עם החרדים שתוכל לשרוד לאורך זמן. בליכוד משוכנעים כי דברי יו"ר ישראל ביתנו מעידים על מהלכים שנרקמים מאחורי הקלעים, כשהתפיסה בליכוד היא שממשלה עם חרדים, היא ממשלה יציבה.