מחר בבוקר (ראשון) יסתיימו ימי המעצר שהוטלו ביום רביעי האחרון על שלושת תושבי הנגב ש נעצרו בחשד לשוחד בחירות . חוקרי יאח"ה בלהב 433 ינתחו את התכנים שמומחי הסייבר ביחידה הורידו ממכשירי הסלולר והמחשבים שנתפסו בעת מעצרם. ההערכה היא כי אם לא ימצאו שם ראיות "דרמטיות" שמייצרות תפנית בחקירה ומחזקות את החשד לשוחד בחירות כפי שמיוחס להם - השלושה ישוחררו. הדיון יתקיים בשעה 12:00 בבית משפט השלום בבאר שבע.

גלריה המעטפות שנתפסו. "רק 12 שקל"

השלושה נעצרו תחילה על ידי חוקרי המשטרה במחוז הדרומי ביום הבחירות, בשעה 5:00 בבוקר. בשל רגישות החקירה, החליט המפכ"ל רב-ניצב דני לוי להעביר את החקירה ליאח"ה בלהב 433. נזכיר כי ביום חמישי חוקרי יאח"ה עצרו ארבעה חשודים, ובהם שלושה מנהלים ומורים בבית ספר ביישובי הנגב, והם שוחררו למעצר בית כמה שעות לאחר מכן. השחרור מעיד כי שמם שעלה כמעורבים בפרשת שוחד בחירות ביישובי הנגב לא היה מבוסס דיו.

לפי מקורב לשלושת החשודים, אחד מרהט ושניים משגב שלום, נתפסו מעטפות עם 12 אלף שקלים. ההסבר שסיפקו החשודים היה כי מדובר בכסף של עמותה, ש"אינה שייכת לשום גוף פוליטי ומסייעת למשפחות במצב כלכלי קשה". הרשימות שנתפסו, לטענת החשודים, הן של משפחות שמקבלות את הסיוע מהעמותה. החשודים טענו כי הם אינם פעילים של שום מפלגה במגזר הערבי.

החלטת חוקרי יאח"ה "תתקבל אך ורק משיקולים מקצועיים, ונקייה מכל רעשי הרקע", אומר גורם בלהב 433. החוקרים מודעים לאפשרות שכל החלטה שתתקבל, לשחרר למעצר בית או לבקש הארכת מעצר אם יהיו התפתחויות דרמטיות, תעורר תגובות במערכת הפוליטית. בכל מקרה, מדגישים ביחידה, כל החלטה שתתקבל על סמך ניתוח תוכן השיחות וההודעות שהצליחו להעתיק ממכשירי המדיה תהיה "אך ורק לטובת החקירה משיקול מקצועי גרידא".

שניים מהחשודים, שמיוצגים על ידי עו"ד סמיר אבו עאבד, מכחישים את כל החשד נגדם ובטוחים שהם "נפלו קורבן לאינטרסים פוליטיים שרתמו את המשטרה לטובת הקמפיין שלהם להשחיר את המגזר הערבי".

קלפי ברהט ( צילום: HAZEM BADER / AFP )

את המידע המודיעיני על העצורים העביר למשטרה, כך לפי דיווח בחדשות 12, עדו נורדן - ממלא מקום ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בדיון בבית המשפט ביום הבחירות, המשטרה הודתה כי לא היה לה צו חיפוש לבתיהם של הפעילים כשנעצרו, ולמרות זאת נערך בהם חיפוש.

המשטרה, נזכיר, פרסמה בבוקר הבחירות הודעה על הפשיטה, שבה כתבה כי מצאה בבתי שלושה מהעצורים - איברהים אלגריבי (42) מאל עזאזמה, חוסיין מסעודין משגב שלום (63) וסיאף אבו ריאש (38) משבט א-סאנע, רופא במקצועו - מעטפות עם כסף ולצידם פתקי הצבעה.