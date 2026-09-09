"נתניהו קיבל כל אזהרה אפשרית שהולך לקרות משהו, כולל ממני". כך אומר ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בעודו משחזר את העדכון הביטחוני שקיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו שבועות לפני טבח 7 באוקטובר. לפיד, כך הוא מתאר, נחרד מה"אדישות" שלו לנושא, כשברקע התחקיר לפיו קיבל התרעה מפורשת מאיחוד האמירויות בספטמבר 2023 . את הדברים אמר לפיד בריאיון ל"120 ואחת", הפודקאסט הפוליטי של ynet, בפרק שיעלה במלואו מחר. צפו בקטע מהריאיון:

לפיד ב"120 ואחת": "נחרדתי. הוא היה משועמם"





"ב-20 בספטמבר, שבועיים לפני הטבח, עשיתי מסיבת עיתונאים מאוד יוצאת דופן", שחזר ראש האופוזיציה. "אפילו הצוות שלי שאל בשביל מה זה טוב, בזמן שכולם מדברים על ההפיכה המשטרית. אמרתי שהולך לקרות משהו נורא, דיברתי על עזה, על הערכות של טרור ועל התלקחות רב-זירתית". לדבריו, "שאלו אותי מאז איך ידעתי - והתשובה הייתה מנתניהו. הייתי אצלו בעדכון ביטחוני כראש אופוזיציה, הוצגו לי החומרים ונחרדתי פעמיים. פעם אחת מהחומר המודיעיני שאומר שיש פה עלייה והתלקחות, וכל ארגוני הטרור חושבים שזו ההזדמנות שלהם. ופעם שנייה, נחרדתי ממנו. הוא היה, בהיעדר מילה טובה יותר, משועמם מכל הנושא".

לפיד תיאר את התחושות שקיבל מראש הממשלה: "הוא יודע יותר טוב, אף אחד לא יגיד לו. איזה היבריס כזה שלא מאפשר לשמוע. כל ראש ממשלה אחר היה נחרד מהחומרים האלה. שרון, בגין, רבין ואפילו נתניהו של לפני 8-7 שנים אחורה. נתניהו, כשהוא עירני וחד, הוא מבין סיכונים. הוא לא היה מתעלם מהחומר". לדבריו, "לא היה ספק שאנחנו בדרך להתלקחות. אני יושב בוועדת חוץ וביטחון כמה ימים טובים, לומד את כל החומרים המסווגים כדי להיות בטוח שהבנתי מה שמעתי. אי-אפשר לקרוא את זה אחרת חוץ מזה אנחנו בדרך להתלקחות רב-זירתית".

נתניהו ולפיד בעדכון ביטחוני. "היה אדיש, לא הגיב לזה"

הוא הסביר כי החליט לקיים מסיבת עיתונאים משום ש"זה היה עד כדי כך בוטה. לא עשיתי מסיבת עיתונאים כזו, לא לפני זה ולא אחרי זה, מעולם. לא היה צורך, מעולם לא הסתכלתי על חומרים מודיעיניים ואמרתי לעצמי שאני מוכרח להזהיר את עם ישראל, הולך לקרות משהו נורא. זו הפעם היחידה בחיי".

לדבריו, "לא הייתי היחיד כמובן. זה מופיע אפילו בהודעת ראש הממשלה. הרמטכ"ל הזהיר, ראש השב"כ הזהיר. אני לגמרי משוכנע שזה נכון שהאמירויות והמצרים הזהירו. אף אחד לא מתווכח עם זה שמערכת הביטחון, זה הכישלון הכי נורא שלה בתולדות המדינה. ואכן, כולם הלכו הביתה, וטוב שכך, אני לא מגן פה לא על הרצי הלוי ולא על רונן בר, יואב גלנט ואהרון חליוה. אני רק אומר - כל האנשים האלה שמו את הניירת על שולחן אחד, שזה השולחן שאליו החומר המודיעיני אמור להגיע. אני עד לכך שהחומר המודיעיני היה על השולחן".