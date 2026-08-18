סיום ספירת הקולות בחמ"ל הליכוד באצטדיון בלומפילד אתמול (ג') היה אקורד הסיום לתקופה רוויית מתחים ויצרים, מאבקים, רשימות חיסול פוליטיות, דילים וגם עשרות אלפי מתפקדים שהגיעו לקלפיות ונתנו את הטון. כעת, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכול להתמקד באתגרים הפוליטיים הבאים, כשנותרו רק עוד קצת יותר מחודשיים ליום הבחירות ב-27 באוקטובר.
לפחות לגבי החמישייה הפותחת, ואולי גם מעבר אליה, נתניהו יכול לנשום לרווחה. אלי כהן כבש את המקום הראשון, אמיר אוחנה במקום השני, יריב לוין במקום השלישי, מירי רגב במקום הרביעי והפתעת הפריימריז - יו"ר הקואליציה אופיר כץ שרשם את הזינוק הגדול ביותר לחבר כנסת ברשימה.
ויש גם כאלה שסיימו את היום הזה מעט פחות מרוצים. ח"כ טלי גוטליב, שאחרי עבודה מאומצת של סביבת ראש הממשלה נדחקה לאחור, תגיע לכנסת הבאה עם בטן מלאה. איתה גם ח"כ דוד ביטן, ששרד מסע אגרסיבי של ניסיון חיסול פוליטי והשתחל לרשימה במקום יציב יחסית.
מי שכמעט נדחק מהמקומות שנחשבים ריאליים הוא שר הכלכלה ניר ברקת, שערב הפריימריז לובו היצרים סביבו ונטען שהוא זה שהוביל את ניסיון הפוטש נגד נתניהו מתוך הליכוד אחרי טבח 7 באוקטובר.
בעיית הנשים - והשריונים שנותרו
כעת, אומרים בליכוד, נתניהו מתפנה לעיצוב הרשימה וסגירת השריונים שעוד נותרו בה. מקומם של השרים ישראל כ"ץ וגדעון סער בחמישייה הראשונה מובטח. ואולם, לא חסרות גם בעיות ברשימה. כך למשל, מתוך 30 המקומות הראשונים נבחרו רק שלוש נשים - רגב, ולצדה גוטליב והשרה גילה גמליאל.
מיד עם פרסום התוצאות, התעוררה ביקורת גדולה על כך שרשימת הליכוד הנבחרת היא גברית מדי, חסרה ייצוג נשי, ובשל כך שוקלים בסביבת נתניהו שינויים ושריונים עבור נשים. "ייצוג של 10 אחוז נשים במקומות הריאליים זה דבר לא סביר", טענו שרים בכירים.
אחת האפשרויות היא שנתניהו ישתמש באחד מהשריונים כדי לשריין אישה מתוך שורות הליכוד, דוגמת קטי שטרית, שבלשכתו מעריכים מאוד, או אתי עטיה, המקורבת ליו"ר מרכז הליכוד חיים כץ, שזכה בעצמו לשריון. מועמד נוסף מתקווה חדשה, ככל הנראה ח"כ מישל בוסקילה, ישובץ לקראת סוף העשירייה השנייה.
איך לסדר את הגוש?
מבחינת נתניהו, סיום הפריימריז הוא גם יריית הפתיחה האמיתית של קמפיין הבחירות שיעלה עכשיו הילוך. בסביבת ראש הממשלה אומרים שנתניהו מתכוון להעביר כעת את כובד המשקל גם לסידור הגוש, המשימה שבה הצליח הצלחה יתרה בבחירות הקודמות ובמידה מסוימת הבטיחה עבורו את הניצחון. ואולם עכשיו התמונה מעט שונה, שכן בזמן האחרון התגלו לא מעט סדקים בגוש "נאמני נתניהו", בעיקר מול המפלגות החרדיות.
סידור הגוש כולל כעת גם פתרון למרוץ של הציונות הדתית, של עוצמה יהודית ושל שחקנים חופשיים על המגרש הפוליטי שנתניהו מוטרד מנוכחותם ועוד לא פתר את עניינם. בין השמות - משה פייגלין, גלעד ארדן ואחרים דוגמת עופר וינטר, שב-ynet נחשף שמנהל שיחות מתקדמות עם יוסף חדאד על הקמת מפלגה חדשה, יחד עם האם השכולה ללי דרעי.
כל אלה, מבחינת יו"ר הליכוד, עשויים לקחת קולות ממפלגתו ולסכן את הגוש שבראשו הוא עומד. בבחירות הקודמות, נזכיר, הוא הצליח לאחד בין איתמר בן גביר לבצלאל סמוטריץ' ולמקסם את כוחם, בשעה שמרצ והעבודה סירבו להתאחד - ולגוש שלהם זה עלה ביוקר, יש שיגידו בבחירות כולן.
בכירים במפלגה אומרים שהחל משבוע הבא קמפיין הליכוד ילך ויתחדד, ונתניהו ינסה לצרף עוד דמויות לרשימה. עד כה, יש לציין, נתניהו נתקל בקושי ממשי במציאת אישים מרשימים למשבצות שעליהן נלחם. סביר להניח שאת הטון של הקמפיין תוביל העשירייה הראשונה, ונתניהו ימשיך את הקו שעליו הוא חוזר ל"ממשלה לאומית רחבה", במטרה לגייס כמה שיותר תומכים מתונים שברחו מהליכוד.
הקמפיין, כפי שכבר ניתן היה להבחין בשבועות האחרונים, צפוי להתמקד ביריבו המרכזי לפי הסקרים - יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט.
ויש גם מעט תחושת נחת. תחת אווירה קשה בליכוד בחודשים האחרונים וכמעט השלמה עם הפסד בבחירות בחדרי חדרים, הפריימריז האחרונים היו בכל זאת זריקת מרץ חיובית עבור השרים שמרגישים שאולי בכל זאת יש סיכוי להתאושש. טוב, חייבים להודות, כנראה שלא עבור כל השרים.
פורסם לראשונה: 22:32, 18.08.26