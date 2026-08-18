ויש גם כאלה שסיימו את היום הזה מעט פחות מרוצים. ח"כ טלי גוטליב, שאחרי עבודה מאומצת של סביבת ראש הממשלה נדחקה לאחור, תגיע לכנסת הבאה עם בטן מלאה. איתה גם ח"כ דוד ביטן, ששרד מסע אגרסיבי של ניסיון חיסול פוליטי והשתחל לרשימה במקום יציב יחסית.

ויש גם כאלה שסיימו את היום הזה מעט פחות מרוצים. ח"כ טלי גוטליב, שאחרי עבודה מאומצת של סביבת ראש הממשלה נדחקה לאחור, תגיע לכנסת הבאה עם בטן מלאה. איתה גם ח"כ דוד ביטן, ששרד מסע אגרסיבי של ניסיון חיסול פוליטי והשתחל לרשימה במקום יציב יחסית.

ויש גם כאלה שסיימו את היום הזה מעט פחות מרוצים. ח"כ טלי גוטליב, שאחרי עבודה מאומצת של סביבת ראש הממשלה נדחקה לאחור, תגיע לכנסת הבאה עם בטן מלאה. איתה גם ח"כ דוד ביטן, ששרד מסע אגרסיבי של ניסיון חיסול פוליטי והשתחל לרשימה במקום יציב יחסית.

כעת, אומרים בליכוד, נתניהו מתפנה לעיצוב הרשימה וסגירת השריונים שעוד נותרו בה. מקומם של השרים ישראל כ"ץ וגדעון סער בחמישייה הראשונה מובטח. ואולם, לא חסרות גם בעיות ברשימה. כך למשל, מתוך 30 המקומות הראשונים נבחרו

כעת, אומרים בליכוד, נתניהו מתפנה לעיצוב הרשימה וסגירת השריונים שעוד נותרו בה. מקומם של השרים ישראל כ"ץ וגדעון סער בחמישייה הראשונה מובטח. ואולם, לא חסרות גם בעיות ברשימה. כך למשל, מתוך 30 המקומות הראשונים נבחרו

הנבחרת היא גברית מדי, חסרה ייצוג נשי, ובשל כך שוקלים בסביבת נתניהו שינויים ושריונים עבור נשים. "ייצוג של 10 אחוז נשים במקומות הריאליים זה דבר לא סביר", טענו שרים בכירים.

הנבחרת היא גברית מדי, חסרה ייצוג נשי, ובשל כך שוקלים בסביבת נתניהו שינויים ושריונים עבור נשים. "ייצוג של 10 אחוז נשים במקומות הריאליים זה דבר לא סביר", טענו שרים בכירים.

מבחינת נתניהו, סיום הפריימריז הוא גם יריית הפתיחה האמיתית של קמפיין הבחירות שיעלה עכשיו הילוך. בסביבת ראש הממשלה אומרים שנתניהו מתכוון להעביר כעת את כובד המשקל גם לסידור הגוש, המשימה שבה הצליח הצלחה יתרה בבחירות הקודמות ובמידה מסוימת הבטיחה עבורו את הניצחון. ואולם עכשיו התמונה מעט שונה, שכן בזמן האחרון התגלו לא מעט סדקים בגוש "נאמני נתניהו", בעיקר מול המפלגות החרדיות.

מבחינת נתניהו, סיום הפריימריז הוא גם יריית הפתיחה האמיתית של קמפיין הבחירות שיעלה עכשיו הילוך. בסביבת ראש הממשלה אומרים שנתניהו מתכוון להעביר כעת את כובד המשקל גם לסידור הגוש, המשימה שבה הצליח הצלחה יתרה בבחירות הקודמות ובמידה מסוימת הבטיחה עבורו את הניצחון. ואולם עכשיו התמונה מעט שונה, שכן בזמן האחרון התגלו לא מעט סדקים בגוש "נאמני נתניהו", בעיקר מול המפלגות החרדיות.

מבחינת נתניהו, סיום הפריימריז הוא גם יריית הפתיחה האמיתית של קמפיין הבחירות שיעלה עכשיו הילוך. בסביבת ראש הממשלה אומרים שנתניהו מתכוון להעביר כעת את כובד המשקל גם לסידור הגוש, המשימה שבה הצליח הצלחה יתרה בבחירות הקודמות ובמידה מסוימת הבטיחה עבורו את הניצחון. ואולם עכשיו התמונה מעט שונה, שכן בזמן האחרון התגלו לא מעט סדקים בגוש "נאמני נתניהו", בעיקר מול המפלגות החרדיות.

סידור הגוש כולל כעת גם פתרון למרוץ של הציונות הדתית, של עוצמה יהודית ושל שחקנים חופשיים על המגרש הפוליטי שנתניהו מוטרד מנוכחותם ועוד לא פתר את עניינם. בין השמות - משה פייגלין, גלעד ארדן ואחרים דוגמת עופר וינטר, ש

סידור הגוש כולל כעת גם פתרון למרוץ של הציונות הדתית, של עוצמה יהודית ושל שחקנים חופשיים על המגרש הפוליטי שנתניהו מוטרד מנוכחותם ועוד לא פתר את עניינם. בין השמות - משה פייגלין, גלעד ארדן ואחרים דוגמת עופר וינטר, ש