במהלך שנות כהונתו והביקורים באו"ם, נתניהו נשא נאומים שנצרבו עמוק בזיכרון הציבורי - כמו

"נאום הפצצה"

ב-2012 והקריאה לפלסטינים:

"let's talk דוגרי"

שנה לפני כן - והביקורים נוצלו בין השאר לפגישות עם נשיאי ארצות הברית לאורך אותן שנים: ביל קלינטון, ברק אובמה, ג'ו ביידן ודונלד טראמפ - עימו נפגש גם באחד מהביקורים האחרונים בעצרת הכללית. זה אולי נראה כתסריט מעט דמיוני כיום, אולם לקראת סוף ספטמבר 2023, כשבועיים וחצי לפני טבח חמאס,

נפגש נתניהו עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן