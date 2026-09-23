לאורך השנים, ראש הממשלה בנימין נתניהו הספיק להשתתף פעמים רבות בכינוס העצרת הכללית של האו"ם, לנאום על הפודיום המפורסם ולהיפגש עם מנהיגי ומנהיגות העולם. אולם מאז 7 באוקטובר והמלחמה בעזה הלך והידרדר מעמדה הבינלאומי של ישראל, ונתניהו נתפס במקומות רבים כדמות שלילית ובעייתית, עד כדי הוצאת צו מעצר נגדו בהאג בגין "פשעי מלחמה" ו"פשעים נגד האנושות" ברצועת עזה.
בעבר ביקור באו"ם יכול היה להיות הזדמנות להיפגש עם מנהיגים ולקדם מהלכים, בדומה לפסגה שערך אמש (שלישי) נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם מנהיגים ממדינות ערב, אך הפעם נראה שלא כך הם פני הדברים, ובלשכת רה"מ נימקו את היעדר הפגישות ב"אילוצי לו"ז". נתניהו הפך מעין "פרסונה נון-גרטה" באו"ם, נאומו האחרון הוחרם בידי 77 מדינות ומשלחות, ובאופן כללי, ככל הידוע, הוא נמנע מביקורים שאינם בארה"ב עקב צו המעצר, למעט ביקור בהונגריה של ויקטור אורבן בשנה שעברה וביקור חשאי באיחוד האמירויות במהלך מבצע "שאגת הארי". אבל זה לא תמיד היה ככה.
במהלך שנות כהונתו והביקורים באו"ם, נתניהו נשא נאומים שנצרבו עמוק בזיכרון הציבורי - כמו "נאום הפצצה" ב-2012 והקריאה לפלסטינים: "let's talk דוגרי" שנה לפני כן - והביקורים נוצלו בין השאר לפגישות עם נשיאי ארצות הברית לאורך אותן שנים: ביל קלינטון, ברק אובמה, ג'ו ביידן ודונלד טראמפ - עימו נפגש גם באחד מהביקורים האחרונים בעצרת הכללית. זה אולי נראה כתסריט מעט דמיוני כיום, אולם לקראת סוף ספטמבר 2023, כשבועיים וחצי לפני טבח חמאס, נפגש נתניהו עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן - שמאז הספיק להשוות את ראש הממשלה להיטלר - והשניים דנו אז באפשרות לנורמליזציה עם סעודיה.
כינוס העצרת הכללית של האו"ם - כותרות נוספות:
הביקור הראשון של נתניהו באו"ם כראש ממשלה ולא כשגריר היה בספטמבר 1998, יותר משנתיים אחרי שנבחר. באותו ביקור נפגש בבית הלבן עם יו"ר הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת ועם הנשיא האמריקני דאז ביל קלינטון, כאשר האחרון הפציר בשניים לשוב לתהליך השלום לקראת החתימה על הסכם וואי פלנטיישן בהמשך אותה שנה. באותו ביקור נפגש נתניהו גם עם מזכ"ל האו"ם דאז קופי אנאן - בעוד שבביקורים האחרונים הוא נמנע מלהיפגש עם המזכ"ל אנטוניו גוטרש - וכן עם מנהיגים אחרים מרחבי העולם. אותה נסיעה הייתה היחידה של נתניהו לאו"ם בקדנציה הראשונה שלו.
11 שנים לאחר מכן וכחצי שנה אחרי חזרתו לראשות הממשלה, בספטמבר 2009, המריא נתניהו שוב לכינוס העצרת הכללית, שם נאם ודיבר בעיקר על השואה ועל איראן. באותו ביקור נפגש עם נשיא ארה"ב דאז ברק אובמה ועם יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן, כאשר הנשיא האמריקני מפציר גם הפעם בצדדים לחתור לשלום. בצל פרסום דוח ועדת גולדסטון, שביקרה את פעילות צה"ל בעזה במבצע "עופרת יצוקה", נפגש נתניהו עם מנהיגים אירופים באותו ביקור כדי לנסות ולצמצם את הנזקים של פרסום הדוח. כמו כן, הוא נפגש עם מזכ"ל האו"ם דאז באן קי-מון.
כאמור, נתניהו ביקר לאורך השנים שחלפו מאז פעמים רבות באו"ם. ככלל, הנושא האיראני עמד במרכז הנאומים וההצהרות שלו, ועל אף ניסיונותיו לדחוק את הנושא הפלסטיני לשוליים, חלק מהמנהיגים שנפגשו איתו ניסו להניע מחדש תהליך כלשהו לעבר פתרון של הסכסוך. נתניהו נפגש גם עם מנהיגים "ידידותיים" יותר, וכן קיים פגישות עם מנהיגים מאפריקה ומדרום אמריקה במסגרת חיזוק הקשרים בין ישראל לבין מדינות ביבשות הללו. פגישות נרשמו עם מנהיגים מאזורים נוספים, למשל פגישה עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ב-2014, הראשונה בין מנהיגי הודו וישראל מזה 10 שנים.
ב-2017 נערכה פגישה בין נתניהו לבין נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי בניו יורק, ברקע ביקור רה"מ באו"ם, אז גם נפגש נתניהו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הוא נפגש באותה שנה גם עם נשיא יפן שינזו אבה, נשיא פנמה חואן קרלוס ונשיא רואנדה פול קגאמה. שנה לאחר מכן נפגש שוב עם א-סיסי וגם עם טראמפ.
בביקור שנערך בשלהי ספטמבר 2023, כשבועיים וחצי לפני מתקפת הפתע של חמאס, מעמדה של ישראל ומעמדו של נתניהו היו במקום אחר לגמרי, וראש הממשלה נפגש כאמור עם הנשיא הטורקי ארדואן. באותו ביקור הוא נפגש גם עם נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי, כשנה וחצי אחרי הפלישה הרוסית; ועם קנצלר גרמניה אולף שולץ, עימו שוחח על עסקת מכירת מערכת חץ 3 לגרמניה. באותו ביקור נפגש נתניהו גם עם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש - שמאז מרבה לבקר את ישראל בחריפות ואף הוכרז כאישיות בלתי רצויה בארץ - וכן עם הנשיא דאז ג'ו ביידן.
מאז פרוץ המלחמה, הגיע נתניהו פעמיים לכינוס העצרת הכללית של האו"ם, בספטמבר 2024 ובספטמבר אשתקד, והביקור הקרוב יהיה השלישי שלו בעצרת הכללית של האו"ם מאז 7/10. ב-2024 קוצר ביקור נתניהו לאור חיסול מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, וראש הממשלה הספיק להיפגש עם ראש ממשלת הולנד דיק סכוף ונשיא סרביה אלכסנדר ווצ'יץ', שנחשבים ידידים של ישראל. נתניהו לא נפגש אז עם מנהיגים שכבר אז מתחו ביקורת חריפה על פעולות ישראל ברצועת עזה.
בספטמבר שנה שעברה נאם נתניהו באו"ם, נפגש עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי - שגם השיא משואה בהר הרצל ביום העצמאות - וערך פגישה גם עם נשיא פרגוואי סנטיאגו פניה, שנחשב לתומך ישראל בולט. בהמשך נפגש גם עם נשיא ארה"ב טראמפ בבית הלבן, הביקור הרביעי של השניים במהלך כהונתו השנייה של הנשיא.
בביקור הקרוב, כאמור, לא צפויה פגישה בין נתניהו לטראמפ, כמו גם פגישה עם איל ההון אילון מאסק כפי שדובר תחילה. רה"מ ינחת בארה"ב מחר בבוקר בשדה תעופה צבאי בניו ג'רזי - שעתיים נסיעה מבניין האו"ם בניו יורק - ונאומו מתוכנן להתחיל בשעה 14:00 שעון ניו יורק (21:00 שעון ישראל). באופן חסר תקדים לכל ראש ממשלה ישראלי שביקר בארה"ב, הוא ישהה בניו יורק במשך כ-6 שעות בלבד, לא ילון בה וימריא חזרה לישראל בערב. נתניהו לא ייקח איתו עיתונאים במטוס.
הסיבה לביקור הקצר היא חשש מאירועים ביטחוניים וכן מההפגנות שצפויות נגד נתניהו בניו יורק, גם מצד פרו-פלסטינים וגם מצד מוחים ישראלים, כשבתווך צפויות ככל הנראה גם הפגנות תמיכה מצד יהודים.
מסתמן כי נאומו של נתניהו יעסוק ברובו בנושא האיראני, ויכלול לפי גורמים "שורת גילויים על איראן ועל המאמצים שלה להשתקם". גורם בכיר אומר כי אורך הנאום צפוי להיות כ-40 דקות, וכי הוא יכלול גם התייחסויות לראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני, שכינה את ראש הממשלה "אדריכל רצח העם בעזה" ועורר חשש בישראל שלא יאפשר למטוס "כנף ציון" להמתין בנמל התעופה עד לסיום נאום רה"מ, וכן גינוי חריף לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC) שהוציא כאמור צווי מעצר נגדו ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט.