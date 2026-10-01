זה לא בהכרח כשל. אי אפשר לנהל מערכת ביטחון על בסיס כל תרחיש אפשרי. אי אפשר לצפות כל פעולה של כל אדם בעולם. גם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ

הפתיע אתמול את העולם