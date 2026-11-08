מערכת היחסים העכורה בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי הגיעה לשיא חדש, כשהמפכ"ל פנה לאחרונה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה וביקש ממנה אישור לעקוף למעשה את סמכות השר, ולמנות קצינים בכירים במשטרה ללא צורך באישורו ובחתימתו של בן גביר. כך נודע ל-ynet.
באוגוסט 2023, לפני קצת יותר משלוש שנים, זה נראה אחרת לגמרי. "זה בדיוק מה שאני מחפש במפקדים", אמר אז בן גביר על המפכ"ל לוי - אז עדיין בדרגת ניצב - שנכנס לתפקיד מפקד מחוז חוף. בן גביר לא הסתפק במחמאה הזאת. בטקס חילופי המפקדים הוא תיאר את לוי כקצין מקצועי ובעל ניסיון פיקודי עשיר, והבהיר שהתרשם ממנו באופן אישי. אתמול בריאיון רדיופוני נשמע בן גביר אחרת לחלוטין. "הוא שינה את עורו ב-180 מעלות", אמר השר על לוי - שמאז כבר מונה על ידו לתפקיד המפכ"ל - והסביר: "לצערי המפכ"ל נסחט". כשנשאל מי סוחט אותו השיב השר: "היועצת המשפטית לממשלה".
הקשר בין בן גביר ללוי התהדק במהלך כהונתו של לוי כמפקד מחוז חוף. בן גביר שיבח את פעילות המחוז ואת תפקודו של לוי, ובקיץ 2024, אחרי שניצב אבשלום פלד הסיר את מועמדותו לתפקיד המפכ"ל, החליט השר להציע את לוי לתפקיד הבכיר. בן גביר האמין שלוי יהיה האיש המתאים להוביל את השינויים שביקש לחולל במשטרה, אך גורמים ששירתו בעבר עם לוי אמרו: "מכל ספ"כ (סגל הפיקוד הכללי) המשטרה, הוא בחר את הקצין שהוא לא יס-מן".
ירח הדבש לא האריך ימים
באוגוסט 2024 אישרה הממשלה את מינויו של לוי למפכ"ל, אבל ירח הדבש המקצועי בינו לבין בן גביר לא האריך ימים. כבר באפריל 2025 נחשפה לעיני המצלמות המתיחות בין השניים. במהלך אירוע משטרתי שאליו הוזמנו אמצעי התקשורת נשאל לוי על מחויבותה של המשטרה לחוק ולדמוקרטיה, והשיב כי המשטרה תילחם למען הדמוקרטיה "עד טיפת הדם האחרונה". בן גביר, שעמד לצידו, קטע את דבריו ואמר: "עושים לך פרובוקציה". לוי לא נרתע והשיב לשר: "תן לי להשלים". חילופי הדברים הקצרים המחישו לראשונה באופן פומבי את הפער בין השניים, בדיוק בשאלה הנוגעת לתפקידה של המשטרה ולחובתה לפעול בהתאם לחוק ולפסיקות בג"ץ.
בקיץ 2025 החריפה המחלוקת סביב אופן הטיפול בהפגנות ובחסימות כבישים. בן גביר ביקש להדיח את מפקד מחוז תל-אביב, ניצב חיים סרגרוף, בטענה שאינו מיישם את מדיניותו בכל הנוגע לאכיפת החוק במחאות. לוי סירב לפעול להדחתו, ואף העניק לו גיבוי פומבי תוך כדי שהוא מבהיר את הערכתו לתפקודו המקצועי.
בהמשך הפכו המינויים בצמרת המשטרה למוקד מחלוקת מרכזי בין השניים, ובספטמבר 2025 הגיע המשבר לשיא נוסף כשלוי ביטל טקס להענקת דרגות לקצינים בכירים, אחרי שהשר נמנע מלאשר חלק מהמינויים.
הטון הוחרף אחרי הבחירות: "האשמות הזויות"
בתחילת 2026 כבר תואר הקשר בין לשכות השר והמפכ"ל כמצומצם מאוד. גורם משטרתי אמר אז ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" שהשניים "משוחחים רק על מה שחייבים וצריך". בתוך כך התפתח ביניהם עימות נוסף, הפעם סביב זהותו של היועץ המשפטי הבא למשטרה.
בחודשים שלאחר מכן נמשכו העימותים, גם אם לא תמיד באופן גלוי. בחודש מאי השנה אישר לוי לקצינים בדרגת ניצב בלבד להשתתף בחגיגת יום ההולדת של בן גביר, אך בחר שלא להגיע בעצמו. ביוני התעוררה מחלוקת נוספת לאחר שבן גביר הודיע שהוא שוקל להדיח את מפקד תחנת בני-ברק–רמת-גן בעקבות אופן הטיפול במחאה חרדית.
לוי בחר לפרסם הודעת גיבוי למפקד התחנה ולשוטרים שפעלו בשטח, ובכך הבהיר פעם נוספת שהוא לא ממהר לאמץ את עמדת השר בכל הנוגע להחלטות פיקודיות.
בספטמבר הפך העימות למאבק רחב על השליטה במערך המינויים במשטרה. בן גביר הודיע על הקפאה עד הבחירות של כ-140 מינויים וקידומים, בטענה שאין מקום לבצע סבב מינויים נרחב בתקופת בחירות. לוי מצידו המשיך לקדם חלק מההליכים, ובין השניים התפתחו חילופי דברים חריפים. באחת ההתייחסויות למחלוקת אמר בן גביר למפכ"ל: "תמתין לשר הבא, מי שזה לא יהיה".
בתוך כך, המתיחות התרחבה גם לסוגיית התקציב. לוי פנה לשר והתריע כי 333 מיליון שקלים המיועדים למשטרה מעוכבים, באופן שפוגע לדבריו ביכולת הארגון לבצע את משימותיו. בן גביר דחה את הטענות, טען שהן הועלו בעקבות סוגיית המינויים, והאשים את לוי שהוא פועל בהשפעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. בחילופי הודעות בין השניים כתב השר: "לא אתן להפוך את המשטרה לבובה של היועמ"שית".
אחרי הבחירות החריף בן גביר את הטון כלפי המפכ"ל. ברקע עמדו הפגנות החרדים נגד הגיוס. השר האשים את לוי כי שינה את מדיניותו כדי למצוא חן בעיני גורמים פוליטיים, וטען שהמשטרה מפעילה כוח בלתי-מידתי נגד מפגינים חרדים. בתחילת החודש הגיע העימות לשיא חדש כשבן גביר ייחס למפכ"ל אמירה שלפיה הוא "רוצה לראות דם", וטען שלוי הורה להפעיל כוח קשה נגד מפגינים חרדים. לשכת המפכ"ל הגיבה בחריפות וכינתה את הדברים "האשמות חמורות, הזויות ומבישות". במשטרה דרשו מהשר לחזור בו מהדברים, ולוי אף שקל להגיש תביעת לשון הרע נגד בן גביר.
אתמול, בריאיון ברדיו 103FM, בן גביר לא היסס לטעון שהיועצת המשפטית לממשלה סוחטת את לוי ומאיימת עליו, וכי זו הסיבה לשינוי שחל לטענתו בהתנהלות רב-ניצב לוי. "תעשו גוגל. זה לא כזה מסובך להבין למה המפכ"ל שינה את עורו ב-180 מעלות", אמר בן גביר.
"הוא היה מפכ"ל שקיים את מדיניות הממשלה, הייתי מרוצה ממנו. היא לוחצת אותו, היא צורחת עליו בישיבות. הוא מקבל צעקות ממנה, יש לו כמה נקודות שהיא לוחצת עליהן". כשהתבקש להסביר למה הוא מתכוון, הפנה את המראיינים לבדיקת טענות הנוגעות לעבירות בנייה לכאורה בביתו הפרטי של לוי, ואף הזכיר את ראש חטיבת הדוברות במשטרה, ניצב-משנה אריה דורון: "אריה דורון, תבדקו מה החלק שלו בסיפור. תעשו גוגל 'עבירות בנייה של המפכ"ל', ותראו מי היו מפקחי הבנייה של הבית שלו".
המתקפה של בן גביר אתמול לא נעצרה במפכ"ל. בריאיון תקף השר בחריפות גם את ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, בעקבות הדיווחים שלפיהם הורה כי העברתם של חומרי חקירה לשב"כ, במסגרת בדיקת החשדות להתערבות בבחירות, תיעשה רק באישור אגף החקירות. בן גביר האשים את בלט שהוא פועל בשליחות היועצת המשפטית לממשלה לצורך סגירת תיקים וטיוח חקירות, ואף כינה אותו "רמאי" ו"שקרן". לדבריו, החקירה הייתה באחריות ראש להב 433, ניצב מני בנימין, והוא תהה מדוע בלט מתערב בה. במשטרה בחרו אתמול שלא להגיב לדברים שנאמרו בריאיון.