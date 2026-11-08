באוגוסט 2024 אישרה הממשלה את מינויו של לוי למפכ"ל, אבל ירח הדבש המקצועי בינו לבין בן גביר לא האריך ימים. כבר באפריל 2025 נחשפה לעיני המצלמות המתיחות בין השניים. במהלך אירוע משטרתי שאליו הוזמנו אמצעי התקשורת נשאל לוי על מחויבותה של המשטרה לחוק ולדמוקרטיה, והשיב כי

המשטרה תילחם למען הדמוקרטיה "עד טיפת הדם האחרונה"