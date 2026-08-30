שבוע וחצי בלבד נותרו לסגירת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת ב-27 באוקטובר . חלק מהמפלגות - כמו הליכוד, הדמוקרטים והציונות הדתית - כבר ערכו פריימריז, אבל גם אצלן הרשימות לא סופיות. התמונה המלאה של המתמודדות בכל גוש עדיין לא סגורה, וגם שאלות רבות אחרות עדיין פתוחות. הנה המרכזיות שבהן:

1. האם יואב סגלוביץ' ישתלב ברע"מ?

סגן השר לביטחון הפנים לשעבר פרש מיש עתיד ומקיים שיחות עם יו"ר רע"מ מנסור עבאס בנוגע לאפשרות של השתלבות ברשימה. המהלך הוא חלק מניסיון למנוע את פסילתה הקטגורית של רע"מ כחברה בקואליציה עתידית – פסילה שמגיעה לא רק מגוש הימין, אלא גם מקרב רוב מפלגות הנכללות במחנה "השינוי". חרף דיווחים אופטימיים על המגעים בין עבאס לסגלוביץ', ותמונה משותפת שלהם שפורסמה בשבוע שעבר, עד כה השיחות לא הבשילו להודעה רשמית על הצטרפות.

גלריה מועמד יהודי ברע"מ? עבאס וסגלוביץ' ( צילום: יובל חן, אלכס קולומויסקי )

2. האם צפויים מצטרפים של הרגע האחרון לאיזנקוט, בנט וליברמן?

לפי הסקרים, ל"ביחד" של נפתלי בנט ויאיר לפיד יהיו הרבה יותר מועמדים לכנסת מאשר מנדטים. גם לישראל ביתנו של אביגדור ליברמן אין מחסור בשמות שימלאו את הרשימה. היחידה בין מפלגות המרכז שעדיין לא מילאה את השורות היא "ישר!" של גדי איזנקוט. בשלב זה הסקרים מנבאים לו 25-23 מנדטים, ומגמת ההתחזקות שלו עשויה להימשך, מה שיאפשר לו להציע מקומות ריאליים רבים שעדיין לא אוישו. שני האחרונים שהצטרפו אליו בשבוע האחרון הם הח"כים לשעבר אלעזר שטרן ורועי פולקמן .

3. מה קורה עם השריונים בליכוד?

יו"ר הליכוד בנימין נתניהו שריין עד כה מועמד חיצוני אחד בלבד ברשימה - איש העסקים אורן דוברונסקי . בימים הקרובים הוא עשוי לנסות לפתור את מיעוט הנשים ברשימה בשריון של אישה במקום ריאלי, ובמקביל הוא ממשיך להיות בקשר עם יו"ר כולנו לשעבר, משה כחלון, כדי לצרף לרשימה מועמד שיושב על הטיקט הכלכלי-חברתי. איך הוא ימלא את שלל השריונים שהשיג במאמץ רב? ייתכן שהתשובה נמצאת בסעיף הבא.

4. עם מי ירוץ סמוטריץ'?

בשל הסירוב הנחרץ של וינטר ובן גביר להתאחד איתו, האפשרות הסבירה כרגע היא שבצלאל סמוטריץ' ושלושה מחבריו לציונות הדתית יתמזגו כשריונים בתוך הליכוד, ושתי המפלגות ירוצו יחד כבלוק טכני. נתניהו לא אוהב את האופציה הזאת, בלשון המעטה, אבל ייתכן שעבורו מדובר ברע הכרחי. מחד ראש הממשלה חושש שמיזוג כזה של כוחות חרד"ליים לתוך הרשימה יקשה על הליכוד למשוך מצביעים מתונים. מאידך, הוא יודע שבמקרה כזה הבייס האידיאולוגי של סמוטריץ' עלול לעבור לעוצמה יהודית.

סטרוק וסמוטריץ'. בלוק טכני בליכוד? ( צילום: נדב אבס )

נתניהו היה מעדיף תרחיש שבמסגרתו סמוטריץ' ובן גביר רצים יחד ומגיעים למספר צנוע של מנדטים. אבל כפי שזה נראה כרגע, ייתכן שלא תהיה לו ברירה אחרת. ככל שנתיבי האיחוד של המפלגות הקטנות נחסמים, הוא ייאלץ לפתור את סוגיית הציונות הדתית בעצמו.

5. האם יהיה איחוד אחר בימין?

נכון לרגע זה הסיכוי לאיחודים משמעותיים בימין נראה קטן. על הנייר כולל המחנה את הליכוד, עוצמה יהודית, הציונות הדתית, מפלגתו של עופר וינטר, מפלגתו של גלעד ארדן, מפלגת נעם של אבי מעוז, וכן משה פייגלין. נתניהו לוחץ לאיחודים כדי לצמצם את הרשימה לארבע מפלגות בלבד, אבל כאמור, בשלב זה ניכר שרוב השחקנים המרכזיים מבוצרים בעמדותיהם ומסרבים.

אחת הסיבות לכך נעוצה במגמות האחרונות בסקרים, שלפיהן עוצמה יהודית עוברת לבדה את אחוז החסימה באופן יציב, מה שעשוי להציב אותה לראשונה כמפלגה גדולה ועצמאית, בלי צורך להתחבר לכל שחקן אחר. תוצאה כזאת עשויה להעניק לאיתמר בן גביר כוח, מעמד ותפקיד בכיר אם תקום קואליציית ימין.

וינטר : "מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו ורק עליו נמליץ"."

עופר וינטר התחיל את המרוץ בהערכת חסר של המערכת הפוליטית כלפיו, אבל בסקרי השבוע שעבר אחרי ההשקה שלה, הפכה "עמך ישראל" למפלגה החדשה היחידה שעוברת באופן יציב את אחוז החסימה, ככל הנראה משום ש-וינטר מציג כוח חדש ומרענן, שלא קשור לממשלה היוצאת וקל וחומר ל-7 באוקטובר.

גורמים במפלגת עמך ישראל שוללים על הסף כל חיבור. וינטר לא מאמין באיחוד עם מי מהשחקנים הקיימים ומבקש להיות בית לכל מאוכזבי הימין. לטענתו, פוטנציאל הגדילה שלו טרם מומש, ואין לו עניין לצרף אליו "שחקן ישן" שיעצור את מומנטום "השחקן החדש" שעליו הוא רוכב. הוא מכוון לתיק הביטחון ומציג רשימה שאף אחד בה לא לקח חלק בעיצוב המדיניות הביטחונית של הקדנציה האחרונה. רק בשל החשש לאבד את המומנטום בימין, ולעקר את קמפיין הליכוד נגדו, הוא שחרר בשבוע שעבר הצהרה בהולה שלפיה נתניהו הוא המועמד היחיד שלו לראשות הממשלה.

נכון לרגע זה, וינטר ובן גביר מעצימים את כאב הראש של גוש נתניהו, ומתנהלים עצמאית כדי לצבור כמה שיותר כוח פוליטי ליום שאחרי הבחירות.

6. האם גנץ ימשיך לדרוש את המקום הראשון?

רבים שואלים בימים האחרונים מה רוצה גנץ ולאן הוא מושך: האם יתעקש שכחול לבן תמשיך לרוץ לבד חרף ההתרסקות שמנבאים הסקרים? האם יחבור לכוחות פוליטיים אחרים? ואם כן, האם יוותר עבורם על הנהגת המפלגה החדשה?

גנץ: "יש דיונים לחבירה עם חילי טרופר"

כרגע ניכר שהוא מעוניין למצות את המשחק הפוליטי עד הרגע האחרון, כל עוד נותר זמן לתמרן לפני הגשת הרשימות. בשבוע שעבר פורסם ב-ynet קטע וידיאו מחוג בית שערך בנתניה, שם הודה שהוא מנהל מו"מ מקביל עם כמה גורמים, בהם גם שותפו לשעבר חילי טרופר. הוא רמז שם שהאגו שלו לא ישחק תפקיד. באופן פומבי הוא ממשיך לדרוש את המקום הראשון, אולם ייתכן שהדבר ישתנה ככל שהלחץ לקראת הגשת הרשימה יגבר.

7. מי יפרוש ברגע האחרון?

נכון לרגע זה מתכוננות לבחירות לא מעט מפלגות לוויין קטנות שאף אחת מהן לא עוברת באופן יציב את אחוז החסימה בסקרים. הבולטות שבהן הן מפלגת "בית ציוני – המילואימניקים" של טרופר ויועז הנדל; מפלגת "האחדות" של ארדן ויולי אדלשטיין; כאמור כחול לבן של גנץ; "ישראל תחילה" של שרן השכל, מפלגתו של ירון זליכה ועוד.

ההערכה היא שאם לא יהיה איחוד גדול שיעביר את המפלגות הללו באופן יציב את אחוז החסימה, רובן לא יגישו רשימות ויפרשו מהמרוץ בעוד שבוע וחצי. גנץ וטרופר כבר הצהירו בהזדמנויות שונות, ובנפרד, שינהגו באופן אחראי ולא יבזבזו קולות לחינם. ההערכה היא שגם ארדן יחפש חיבור, ולא יתעקש לרוץ עד הסוף אם הסקרים יישארו כפי שהם.

יועז הנדל וחילי טרופר ( צילום: מוטי קמחי )

מדובר לרוב במפלגות המכונות "הגוש השלישי", שרכבו על הרעיון שלפיו לישראלים רבים אין בית פוליטי. סקרים פנימיים שערכו העלו שכ-300 אלף ישראלים לא מוצאים למי להצביע, וגם מעידים על עצמם ככאלה שנמאס להם מחרמות. אלא שהסקרים מלמדים שהסנטימנט הזה לא מתורגם לכוח הצבעה ממשי. אם לא יתבצע איחוד גדול שיאגד את הכוחות יחד, סביר שרבות מהן לא יישארו על המפה בעוד שבוע וחצי.

8. האם יהיה "כוכב" שיצטרף בדקה ה-90?