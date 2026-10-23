"הצמרת הכלכלית": ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.
זארה סוגרת חנויות בישראל ומבטלת משלוח חינם
זארה סוגרת את החנות בעזריאלי באר שבע ומתכוונת לסגור גם את זארה הום בקניון איילון, כך שלמותג הבית יישארו שלוש חנויות בלבד בישראל – בקניון TLV, בביג גלילות וברמת אביב. במקביל, זכיינית זארה בישראל גוטקס אופנה ביטלה את המשלוח החינמי בקנייה מעל 199 שקל באתרי קבוצת אינדיטקס, ובהם זארה, ברשקה, סטרדיווריוס, אוישו, פול אנד בר ומאסימו דוטי, וכעת משלוח רגיל עולה 14.90 שקל בכל סכום קנייה.
השינוי בולט במיוחד על רקע פערי המחירים מול אירופה. בבדיקה שערכנו השבוע נמצא כי זארה יוון זולה בהרבה מאשר ישראל, ולעיתים גם לאחר תשלום על שילוח לישראל הקנייה עדיין משתלמת: סל של שלושה פריטים שנבדק עלה 423.70 שקל בזארה אונליין בישראל, לעומת 262.9 שקל במשלוח עד הבית מיוון – חיסכון של 37%. גם בפריטים יקרים יותר נמצאו פערים גדולים, ובחלק מהמקרים המחיר הסופי מיוון היה נמוך בכ-50% מהמחיר בישראל.
התשובה של KSP לתורי הענק בפתיחת חנות לגו בפ"ת – הנחות של 50%
חנות הלגו ה-11 בישראל נפתחה בקניון הגדול בפתח תקווה, אבל גם אנשי לגו לא ציפו להיקף ההתלהבות: חובבי המותג התייצבו שעות לפני הפתיחה, והתור המשיך להשתרך לאורך הקומה גם אחרי שהחנות כבר נפתחה. ב-KSP מיהרו להגיב בהורדות מחירים חדות על דגמים נבחרים, בניסיון למשוך את תשומת הלב של הלקוחות דווקא בזמן שהחנות הרשמית עמדה במרכז הבמה.
בדיקת ynet מצאה פערי מחיר משמעותיים בין לגו סטור ל-KSP ולאתרים נוספים, ובחלק מהדגמים החיסכון הגיע לעשרות אחוזים ואף ליותר מ-1,000 שקל. מנגד, החנויות הרשמיות מציעות מבחר רחב יותר, השקות בלעדיות, מתנות ומועדון VIP עם כרבע מיליון חברים. ההצלחה של פתיחת החנויות החדשות ממחישה עד כמה המותג התחזק בישראל, וגם למה כל השקה שלו גוררת כמעט מיד תגובת מחיר מצד שחקני האונליין.
ביטול שטר ה-200 שקלים שוב על הפרק: "ימנע צעדים כואבים אחרים"
מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' החזיר לשולחן את האפשרות לבטל את שטר ה-200 שקל כחלק מהמאבק בהון השחור, ואף העלה אפשרות שבעתיד יבוטל השימוש במזומן כולו. לדבריו, הפסקת השימוש במזומן יכולה להגדיל את גביית המיסים ב-30-20 מיליארד שקל בשנה ולסייע למדינה להימנע מהעלאות מיסים אחרות, אולם נכון לעכשיו בנק ישראל מתנגד בתוקף למהלך.
הדיון מגיע על רקע גיבוש הצעדים הכלכליים שיוגשו לממשלה הבאה והחשש מתקציב קשה במיוחד. ברשות בוחנים גם העלאת הדרישות במסגרת רפורמת הרווחים הכלואים וצעדים נוספים להגדלת הגבייה. במקביל נבחנת מחדש גם מדיניות המיסוי על שכר דירה, בעוד אהרונוביץ' מזהיר כי בהיעדר מקורות הכנסה חדשים המדינה עלולה להידרש להעלאות מיסים כואבות.
ישלם כחצי מיליארד שקל: עסקת ענק נוספת לאחד הקיבוצים העשירים בארץ
קיבוץ כפר גלעדי זכה במכרז של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) להפעלת מחצבת קדרים בגליל, והוא ישלם עבורה 542 מיליון שקל. המכרז מעניק לקיבוץ זכויות כרייה, חציבה והפעלה ל-24 שנה, ובכוונת מחצבות כפר גלעדי להשקיע עשרות מיליוני שקל בחידוש האתר ובהטמעת טכנולוגיות חדשות. הזכייה מצטרפת לרכישת מחצבת זנוח ליד בית שמש לפני כשנתיים תמורת 1.1 מיליארד שקל.
חברת מחצבות כפר גלעדי פועלת זה כ-70 שנה, והיא מחזיקה בכמה וכמה מחצבות ברחבי הארץ. בחברה מעריכים שהעשור הקרוב יתאפיין בהשקעות כבדות בתשתיות, ובהן המטרו, שיקום הצפון והדרום, בניית ממ"דים והארכת כביש 6 – ולכן הביקוש לחצץ, שהוא חומר גלם מרכזי לבטון ולאספלט, צפוי להישאר גבוה. לצד המחצבות פעיל הקיבוץ גם בתחום המלונאות, ובשנה האחרונה ביצע עסקאות בהיקף של מאות מיליוני שקל.
11 דירות, 60 אלף שקל בחודש – אז למה הבנק הקפיא לקשישה את החשבון?
קשישה כבת 80, שמחזיקה ב-11 דירות להשכרה המניבות יחד יותר מ-60 אלף שקל בחודש, פנתה עם כלתה לבנק בבקשה להלוואה לשיפוץ דירה שנפגעה מרסיסי טיל והפכה ללא ראויה למגורים. במהלך בדיקת החשבונות זיהה הבנק תנועות כספיות משמעותיות שבוצעו לאורך שנים בין החשבון המשותף של השתיים, חשבונה הפרטי של הכלה וחשבונות נוספים. מבחינת מערכות הציות, השילוב בין הכנסות גבוהות משכר דירה, העברות בין כמה חשבונות וניהול כספים של בעלת נכסים בידי מי שאינה קרובת משפחה מדרגה ראשונה עורר חשד כי חלק מהפעילות אינו מדווח במלואו או מחייב בירור בתחום איסור הלבנת הון. בעקבות זאת הוקפא החשבון המשותף, והוטלו מגבלות גם על חשבונה של הכלה.
הכלה ניסתה להסביר כי היא מנהלת זה שנים את נכסי חמותה, מטפלת בשוכרים, בחוזים ובהוצאות וכי מקור הכספים הוא בהכנסות מדווחות משכר דירה, אך המגבלות נותרו בתחילה בתוקף. לאחר שפנתה לעורכת דין, הוצגו לבנק חוזי השכירות, נתוני ההכנסות ומסמכים נוספים שהסבירו את דפוסי הפעילות ואת נתיב הכסף בין החשבונות, ובסופו של דבר הוסרו המגבלות ללא צורך בהליך משפטי. המקרה ממחיש כיצד גם פעילות כספית לגיטימית עלולה להדליק נורות אזהרה במערכות הציות של הבנקים, לא רק בגלל מקור הכסף אלא גם בגלל האופן שבו הוא נע בין חשבונות והשאלה המתבקשת אם הפעילות אכן תואמת את פרופיל הלקוח.