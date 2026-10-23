הכלה ניסתה להסביר כי היא מנהלת זה שנים את נכסי חמותה, מטפלת בשוכרים, בחוזים ובהוצאות וכי מקור הכספים הוא בהכנסות מדווחות משכר דירה, אך המגבלות נותרו בתחילה בתוקף. לאחר שפנתה לעורכת דין, הוצגו לבנק חוזי השכירות, נתוני ההכנסות ומסמכים נוספים שהסבירו את דפוסי הפעילות ואת נתיב הכסף בין החשבונות, ובסופו של דבר הוסרו המגבלות ללא צורך בהליך משפטי. המקרה ממחיש כיצד גם פעילות כספית לגיטימית עלולה להדליק נורות אזהרה במערכות הציות של הבנקים, לא רק בגלל מקור הכסף אלא גם בגלל האופן שבו הוא נע בין חשבונות והשאלה המתבקשת אם הפעילות אכן תואמת את פרופיל הלקוח.