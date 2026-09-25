"הצמרת הכלכלית": ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.
נחשד במימון חמאס ובפגיעה באלביט: המיליונר שנרדף ע"י ממשל טראמפ
ג'יימס "פרגי" צ'יימברס, יורש למשפחת קוקס ואחד הפעילים הפרו-פלסטינים הבולטים בארה"ב, ירש מאות מיליוני דולרים והפך בשנים האחרונות חלק ניכר מהונו לכלי למימון פעילות פוליטית. הרשויות האמריקניות מייחסות לו בין היתר הלבנת 7.5 מיליון דולר' שלטענתן נועדו לתמיכה בחמאס, וכן עבירות הקשורות להפגנות נגד מתקני אלביט מערכות. צ'יימברס, שמגדיר את עצמו מרקסיסט-לניניסט ואף שיבח בעבר את מתקפת 7 באוקטובר, נעצר ביולי באיביזה ומוחזק מאז בספרד לקראת הליך הסגרה.
השבוע ספגה ההגנה שלו מכה: ממשלת ספרד החליטה שלא לעצור את בקשת ההסגרה האמריקנית והעבירה אותה להכרעת בית המשפט הארצי. זו עדיין אינה החלטה סופית להסגירו, אך היא מקרבת אותו משמעותית לארה"ב, שם הוא עלול לעמוד בפני עשרות שנות מאסר. עורכי דינו טוענים כי מדובר ברדיפה פוליטית וכי הכספים שהעביר נועדו בין היתר להשקעה במועדון כדורגל בתוניסיה ולסיוע הומניטרי בעזה. אם בית המשפט יאשר את ההסגרה, ההכרעה הסופית תחזור לממשלת ספרד.
פאדל על הגג וקולנוע חדשני: הקניון הוותיק שנכנס לתחרות מול ביג גלילות
התחרות בין קניוני המרכז עולה מדרגה: קניון רננים ברעננה מקים עשרה אולמות קולנוע חדשים בשותפות עם מובילנד ובהשקעה של 12 מיליון שקל. המתחם, שיוקם על שטח של 2,500 מ"ר במקום סניף הום סנטר שיעבור למיקום אחר, יכלול אולמות עם מושבים נפתחים, ספות, אולם לילדים ומשפחות ואולם למופעים וכנסים, לצד מתחם קולינריה ובר. המהלך מצטרף ל-12 מגרשי פאדל שנפתחו על גג הקניון בשטח של 6,000 מ"ר.
רננים אינו הקניון היחיד שמשתדרג: פתיחת ביג פאשן גלילות האיצה את התחרות באזור, וגם קניון שבעת הכוכבים בהרצליה השקיע 50 מיליון שקל בפארק אטרקציות שהחליף את בתי הקולנוע שפעלו בו בעבר. בענף מסבירים שהקניונים כבר לא יכולים להסתמך על אותן רשתות אופנה שמופיעות בכל מקום, ולכן מנסים למשוך קהל באמצעות ספורט, בידור וקולינריה. האירוניה היא שבעבר נסגרו בתי הקולנוע בקניונים כדי לפנות שטח לחנויות אופנה – וכעת הקולנוע חוזר כחלק מהמאבק על המבקרים.
עם הפנים לים: תוכנית המהפך של קניון ארנה
אחרי יותר מ-20 שנה של ניסיונות כושלים להחיות את קניון ארנה בהרצליה, הבעלים קבוצת ריאליטי מתכננת לפרק למעשה את מודל הקניון הסגור. המבנה יחולק לשבעה מבנים דו-קומתיים עצמאיים ופתוחים לים ולמרינה, ובמקום מאות חנויות יתבסס המתחם על מספר מצומצם של עוגנים גדולים בתחומי מלונאות, קולינריה, תרבות, פנאי, וולנס ומסחר. ההשקעה בפרויקט נאמדת בכ-200 מיליון שקל, והעבודות צפויות להתחיל באוקטובר ולהימשך כשנתיים.
ארנה נפתח ב-2003 בהשקעה של 153 מיליון דולר, אך כמעט מהרגע הראשון התקשה למשוך קהל למרות מיקומו יוצא הדופן על המרינה. לאורך השנים הוא החליף בעלים, עבר שיפוצים ומיתוגים שעלו מאות מיליוני שקלים, אך אף מהלך לא פתר את הבעיה. הוגי התוכנית החדשה מנסים לעשות בדיוק את מה שהמבנה המקורי כמעט מנע – לחבר את המסחר לים, לטיילת ולמרינה. המהלך מקבל משנה תוקף לאחר פתיחת ביג פאשן גלילות ועזיבת מותגים מארנה, ובהם פקטורי 54.
הקיבוצניקים עברו מ"רולס רויס" לייצור סיני - ומשלמים על זה את המחיר
מיטרוניקס מקיבוץ יזרעאל, שנחשבה במשך שנים למותג היוקרה בענף הרובוטים לניקוי בריכות, הודיעה על ריקול לשואב ניאה שיוצר עבורה בסין, לאחר שהתברר כי סדקים במעטפת עלולים לאפשר חדירת מים ולגרום לקצר ואף להתלקחות. דווקא ניאה, שנמכר בכ-780 שקל, נועד לסייע לחברה להתמודד עם התחרות מצד יצרנים סינים זולים, לאחר שמיטרוניקס ייצרה במשך שנים בישראל את רובוטי דולפין היקרים והאיכותיים יותר.
הריקול מגיע בשיאה של תקופה קשה במיוחד. בתקופת הקורונה זינק הביקוש למוצרי החברה ושווייה הגיע ל-9 מיליארד שקל, אך לאחר תום הסגרים הצטברו מלאים, הביקושים ירדו והתחרות הסינית החריפה. מאז קרס שווי מיטרוניקס בכ-98% לכ-245 מיליון שקל. במחצית הראשונה היא הפסידה 34 מיליון שקל, לעומת רווח של 30 מיליון שקל בתקופה המקבילה. על רקע ההידרדרות מתנהלים מגעים עם קרן פימי, שעשויים להוביל להעברת השליטה מידי קיבוץ יזרעאל.
אחרי שפוטר ע"י האחים אמיר: היזם שרוכש 11 סניפי סופר תמורת עשרות מיליונים
דניאל ורדיגר, לשעבר מנכ"ל יש חסד שבבעלות שופרסל, רוכש 11 סניפים של סיטי מרקט תמורת כ-35 מיליון שקל, כולל המלאי, עם אופציה לסניף נוסף. ורדיגר פוטר לפני כשנה וחצי לאחר חילוקי דעות עם האחים אמיר, בעלי שופרסל, ובהמשך הקים באשדוד את רשת 100 ומעבר. כעת העסקה החדשה תהפוך את המיזם הצעיר לרשת בפריסה רחבה הרבה יותר, עם סניפים בין היתר בתל אביב, באר שבע, כפר סבא, רחובות וקריית אונו.
כל הסניפים שנרכשו סגורים בשבת, אף שכ-70% מסניפי סיטי מרקט דווקא פתוחים בה. המכירה אינה מסמנת נסיגה של סיטי מרקט: הבעלים יוסי שוורץ מתכנן להשתמש בכסף להמשך פיתוח הרשת, שפתחה עשרה סניפים חדשים בשנה האחרונה ומתכננת להוסיף עוד שישה בתקופה הקרובה. ורדיגר, שניהל את יש חסד כמעט כחברה עצמאית בתוך שופרסל, מנסה כעת להשתמש בניסיון שצבר כדי לבנות מתחרה חדשה בשוק המזון.