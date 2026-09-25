: ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.

: ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.

"הצמרת הכלכלית" : ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.

ג'יימס "פרגי" צ'יימברס, יורש למשפחת קוקס ואחד הפעילים הפרו-פלסטינים הבולטים בארה"ב, ירש מאות מיליוני דולרים והפך בשנים האחרונות חלק ניכר מהונו לכלי למימון פעילות פוליטית. הרשויות האמריקניות מייחסות לו בין היתר הלבנת 7.5 מיליון דולר' שלטענתן נועדו לתמיכה בחמאס, וכן עבירות הקשורות להפגנות נגד מתקני אלביט מערכות. צ'יימברס, שמגדיר את עצמו מרקסיסט-לניניסט ואף שיבח בעבר את מתקפת 7 באוקטובר, נעצר ביולי באיביזה ומוחזק מאז בספרד לקראת הליך הסגרה.

ג'יימס "פרגי" צ'יימברס, יורש למשפחת קוקס ואחד הפעילים הפרו-פלסטינים הבולטים בארה"ב, ירש מאות מיליוני דולרים והפך בשנים האחרונות חלק ניכר מהונו לכלי למימון פעילות פוליטית. הרשויות האמריקניות מייחסות לו בין היתר הלבנת 7.5 מיליון דולר' שלטענתן נועדו לתמיכה בחמאס, וכן עבירות הקשורות להפגנות נגד מתקני אלביט מערכות. צ'יימברס, שמגדיר את עצמו מרקסיסט-לניניסט ואף שיבח בעבר את מתקפת 7 באוקטובר, נעצר ביולי באיביזה ומוחזק מאז בספרד לקראת הליך הסגרה.

ג'יימס "פרגי" צ'יימברס, יורש למשפחת קוקס ואחד הפעילים הפרו-פלסטינים הבולטים בארה"ב, ירש מאות מיליוני דולרים והפך בשנים האחרונות חלק ניכר מהונו לכלי למימון פעילות פוליטית. הרשויות האמריקניות מייחסות לו בין היתר הלבנת 7.5 מיליון דולר' שלטענתן נועדו לתמיכה בחמאס, וכן עבירות הקשורות להפגנות נגד מתקני אלביט מערכות. צ'יימברס, שמגדיר את עצמו מרקסיסט-לניניסט ואף שיבח בעבר את מתקפת 7 באוקטובר, נעצר ביולי באיביזה ומוחזק מאז בספרד לקראת הליך הסגרה.

שלא לעצור את בקשת ההסגרה האמריקנית והעבירה אותה להכרעת בית המשפט הארצי. זו עדיין אינה החלטה סופית להסגירו, אך היא מקרבת אותו משמעותית לארה"ב, שם הוא עלול לעמוד בפני עשרות שנות מאסר. עורכי דינו טוענים כי מדובר ברדיפה פוליטית וכי הכספים שהעביר נועדו בין היתר להשקעה במועדון כדורגל בתוניסיה ולסיוע הומניטרי בעזה. אם בית המשפט יאשר את ההסגרה, ההכרעה הסופית תחזור לממשלת ספרד.

שלא לעצור את בקשת ההסגרה האמריקנית והעבירה אותה להכרעת בית המשפט הארצי. זו עדיין אינה החלטה סופית להסגירו, אך היא מקרבת אותו משמעותית לארה"ב, שם הוא עלול לעמוד בפני עשרות שנות מאסר. עורכי דינו טוענים כי מדובר ברדיפה פוליטית וכי הכספים שהעביר נועדו בין היתר להשקעה במועדון כדורגל בתוניסיה ולסיוע הומניטרי בעזה. אם בית המשפט יאשר את ההסגרה, ההכרעה הסופית תחזור לממשלת ספרד.

התחרות בין קניוני המרכז עולה מדרגה: קניון רננים ברעננה מקים עשרה אולמות קולנוע חדשים בשותפות עם מובילנד ובהשקעה של 12 מיליון שקל. המתחם, שיוקם על שטח של 2,500 מ"ר במקום סניף הום סנטר שיעבור למיקום אחר, יכלול אולמות עם מושבים נפתחים, ספות, אולם לילדים ומשפחות ואולם למופעים וכנסים, לצד מתחם קולינריה ובר. המהלך מצטרף ל-12 מגרשי פאדל שנפתחו על גג הקניון בשטח של 6,000 מ"ר.

התחרות בין קניוני המרכז עולה מדרגה: קניון רננים ברעננה מקים עשרה אולמות קולנוע חדשים בשותפות עם מובילנד ובהשקעה של 12 מיליון שקל. המתחם, שיוקם על שטח של 2,500 מ"ר במקום סניף הום סנטר שיעבור למיקום אחר, יכלול אולמות עם מושבים נפתחים, ספות, אולם לילדים ומשפחות ואולם למופעים וכנסים, לצד מתחם קולינריה ובר. המהלך מצטרף ל-12 מגרשי פאדל שנפתחו על גג הקניון בשטח של 6,000 מ"ר.

התחרות בין קניוני המרכז עולה מדרגה: קניון רננים ברעננה מקים עשרה אולמות קולנוע חדשים בשותפות עם מובילנד ובהשקעה של 12 מיליון שקל. המתחם, שיוקם על שטח של 2,500 מ"ר במקום סניף הום סנטר שיעבור למיקום אחר, יכלול אולמות עם מושבים נפתחים, ספות, אולם לילדים ומשפחות ואולם למופעים וכנסים, לצד מתחם קולינריה ובר. המהלך מצטרף ל-12 מגרשי פאדל שנפתחו על גג הקניון בשטח של 6,000 מ"ר.

רננים אינו הקניון היחיד שמשתדרג: פתיחת ביג פאשן גלילות האיצה את התחרות באזור, וגם קניון שבעת הכוכבים בהרצליה השקיע 50 מיליון שקל בפארק אטרקציות שהחליף את בתי הקולנוע שפעלו בו בעבר. בענף מסבירים שהקניונים כבר לא יכולים להסתמך על אותן רשתות אופנה שמופיעות בכל מקום, ולכן מנסים למשוך קהל באמצעות ספורט, בידור וקולינריה. האירוניה היא שבעבר נסגרו בתי הקולנוע בקניונים כדי לפנות שטח לחנויות אופנה – וכעת הקולנוע חוזר כחלק מהמאבק על המבקרים.

רננים אינו הקניון היחיד שמשתדרג: פתיחת ביג פאשן גלילות האיצה את התחרות באזור, וגם קניון שבעת הכוכבים בהרצליה השקיע 50 מיליון שקל בפארק אטרקציות שהחליף את בתי הקולנוע שפעלו בו בעבר. בענף מסבירים שהקניונים כבר לא יכולים להסתמך על אותן רשתות אופנה שמופיעות בכל מקום, ולכן מנסים למשוך קהל באמצעות ספורט, בידור וקולינריה. האירוניה היא שבעבר נסגרו בתי הקולנוע בקניונים כדי לפנות שטח לחנויות אופנה – וכעת הקולנוע חוזר כחלק מהמאבק על המבקרים.

רננים אינו הקניון היחיד שמשתדרג: פתיחת ביג פאשן גלילות האיצה את התחרות באזור, וגם קניון שבעת הכוכבים בהרצליה השקיע 50 מיליון שקל בפארק אטרקציות שהחליף את בתי הקולנוע שפעלו בו בעבר. בענף מסבירים שהקניונים כבר לא יכולים להסתמך על אותן רשתות אופנה שמופיעות בכל מקום, ולכן מנסים למשוך קהל באמצעות ספורט, בידור וקולינריה. האירוניה היא שבעבר נסגרו בתי הקולנוע בקניונים כדי לפנות שטח לחנויות אופנה – וכעת הקולנוע חוזר כחלק מהמאבק על המבקרים.

אחרי יותר מ-20 שנה של ניסיונות כושלים להחיות את קניון ארנה בהרצליה, הבעלים קבוצת ריאליטי מתכננת לפרק למעשה את מודל הקניון הסגור. המבנה יחולק לשבעה מבנים דו-קומתיים עצמאיים ופתוחים לים ולמרינה, ובמקום מאות חנויות יתבסס המתחם על מספר מצומצם של עוגנים גדולים בתחומי מלונאות, קולינריה, תרבות, פנאי, וולנס ומסחר. ההשקעה בפרויקט נאמדת בכ-200 מיליון שקל, והעבודות צפויות להתחיל באוקטובר ולהימשך כשנתיים.

אחרי יותר מ-20 שנה של ניסיונות כושלים להחיות את קניון ארנה בהרצליה, הבעלים קבוצת ריאליטי מתכננת לפרק למעשה את מודל הקניון הסגור. המבנה יחולק לשבעה מבנים דו-קומתיים עצמאיים ופתוחים לים ולמרינה, ובמקום מאות חנויות יתבסס המתחם על מספר מצומצם של עוגנים גדולים בתחומי מלונאות, קולינריה, תרבות, פנאי, וולנס ומסחר. ההשקעה בפרויקט נאמדת בכ-200 מיליון שקל, והעבודות צפויות להתחיל באוקטובר ולהימשך כשנתיים.

אחרי יותר מ-20 שנה של ניסיונות כושלים להחיות את קניון ארנה בהרצליה, הבעלים קבוצת ריאליטי מתכננת לפרק למעשה את מודל הקניון הסגור. המבנה יחולק לשבעה מבנים דו-קומתיים עצמאיים ופתוחים לים ולמרינה, ובמקום מאות חנויות יתבסס המתחם על מספר מצומצם של עוגנים גדולים בתחומי מלונאות, קולינריה, תרבות, פנאי, וולנס ומסחר. ההשקעה בפרויקט נאמדת בכ-200 מיליון שקל, והעבודות צפויות להתחיל באוקטובר ולהימשך כשנתיים.