"הצמרת הכלכלית" : ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.

במשכורת הקרובה תקבלו יותר כסף – זו הסיבה

תעריף יום ההבראה במגזר הפרטי עולה מ-418 שקל ל-451.50 שקל, בעקבות העלייה במדד המחירים לצרכן. שר העבודה יריב לוין חתם על צו ההרחבה להסכם הקיבוצי בין המגזר העסקי להסתדרות, וההפרש אמור להיכנס כבר במשכורת הקרובה, או לכל המאוחר במשכורת שלאחריה. גם עובדים שכבר קיבלו השנה את דמי ההבראה זכאים להשלמה רטרואקטיבית, והתוספת המרבית תגיע ל-335 שקל למי שזכאי ל-10 ימי הבראה.

גלריה תלוש משכורת ( צילום: shutterstock )

בתוך כך, השבוע דיווחנו כאן כי כ-130 אלף ישראלים יקבלו את הפעימה השנייה של מענק העבודה ל-2025, בסכום כולל של יותר מ-260 מיליון שקל. רשות המיסים הקדימה את התשלום ביותר מחודש כדי שהזכאים יוכלו להיעזר בכסף לקראת חגי תשרי. המענק, המכונה גם מס הכנסה שלילי, מיועד לשכירים ולעצמאים בעלי הכנסות נמוכות שעומדים בתנאים, ויכול להגיע לאלפי שקלים בשנה בהתאם להכנסה ולמצב המשפחתי.

מבחן השבת: איזו עיר היא הכי חופשית בישראל?

גבעתיים, הרצליה, רמת השרון ותל אביב-יפו הן הערים החופשיות בישראל בשבת – כך עולה מ"מבחן השבת" של תנועת ישראל חופשית, שבדק 60 ערים יהודיות לפי זמינות של תחבורה, מסחר, מסעדות, פעילות פנאי ובתי מרקחת. ארבע הערים קיבלו את מלוא 6 הנקודות, ואילו אופקים, בית שמש, נתיבות, צפת ושדרות קיבלו אפס. בסך הכול רק 13 ערים קיבלו ציון גבוה של 6-5 נקודות, בעוד 47 מתוך 60 הערים שנבדקו קיבלו ציונים בינוניים או נמוכים.

הפגנת חילונים בעד בית הקפה "בסמטה" בירושלים ( צילום: לירן תמרי )

הפערים הגיאוגרפיים בולטים: בגוש דן והשרון הציון הממוצע עמד על 4.2, לעומת 1.5 בלבד באזור ירושלים והדרום. נמצא גם קשר ברור בין תחבורה ציבורית בסופי שבוע לבין פעילות עירונית רחבה יותר: בערים החברות במיזמי "נעים בסופ"ש" ו"סבבוס" הציון הממוצע גבוה משמעותית. בתחום חיוני במיוחד התמונה עגומה: ב-13 רשויות אין בית מרקחת זמין בשבת וגם לא מוגדרת תורנות, ובחלקן נדרשים התושבים לנסוע יותר מ-20 דקות כדי להשיג תרופות.

זוכת האח הגדול גל רובין תובעת את האקס מודי: "ניצול מסחרי של תמונותיה"

זוכת "האח הגדול" ומשפיענית הרשת גל רובין הגישה תביעה בסך 306 אלף שקל נגד בן זוגה לשעבר, מחמוד "מודי" צפורי. לטענתה, צפורי ממשיך להציג בעמוד האינסטגרם הפומבי שלו תמונות וסרטונים שלה, למרות דרישה מפורשת בכתב להסירם, ובכך, לטענתה, הוא עושה שימוש מסחרי בדמותה לצורך קידום עסקיו. בתביעה נטען בין היתר כי הפרסומים כוללים תמונות זוגיות, תמונות בבגד ים ותמונות שבהן מופיעים ילדיה של רובין, וכי הם ממשיכים לייצר תנועה בעמוד העסקי שלו.

גל רובין ( צילום: טל שחר )

נוסף על כך טוענת רובין ללשון הרע, בעקבות ריאיון שבו הציג אותה צפורי כמי שדרשה ממנו תשלום של 50 אלף שקל ואיימה להכפישו אם לא ישלמם. בתביעה נטען כי הדברים כוזבים, וכי הם מייחסים לה שלא בצדק התנהגות בעלת גוון פלילי. רובין מוסיפה ומבקשת מבית המשפט להורות על הסרת התכנים הנוגעים לה.

הצעירות שעזבו הכל כדי למכור צנצנות מלפפונים חמוצים שוות היום מיליונים

ליאה מרקוס ויסמן בחיטאר, שתי בוגרות אוניברסיטת דרום קליפורניה, הצליחו לקחת מוצר בסיסי ולהפוך אותו ללהיט ענק בקרב בני דור ה-Z. השתיים הקימו חברה בשם Good Girl Snacks, שהמוצר המוביל שלה, מלפפונים בחומץ, עבר מתיחת פנים ומיתוג מחדש כ-Hot Girl Pickles – מלפפונים חמוצים סטנדרטיים למדי בצנצנות צבעוניות, עם שמות בולטים והרבה נוכחות ברשתות החברתיות. הדחיפה הגדולה הגיעה מסרטון ויראלי של המשפיענית אליקס ארל, ובו היא מצולמת כשהיא מתקשה לפתוח צנצנת של החברה – ובתוך שעות הוצף האתר בהזמנות.

מייסדות החברה, ליאה מרקוס ויסמאן בחיטאר ( צילום מסך מתוך יוטיוב )

ההצלחה המפתיעה נובעת מכך שהשתיים זיהו היטב את החיבור בין מוצר נישתי לתרבות הרשת של צעירים, ולראיה, למותג יש כבר כ-175 אלף עוקבים באינסטגרם. ההצלחה משתלבת גם בטרנד רחב יותר, שנובע בחלקו לפחות מיוקר המחיה, שבמסגרתו מתמקדים במוצר פשוט כמו מלפפון חמוץ או סרדינים והופכים אותו לאביזר של זהות וסגנון. החברה של השתיים עדיין רחוקה בהיקפיה מענקיות השוק הוותיקות, אך היא הצליחה בתוך זמן קצר לבנות לעצמה שווי של מיליוני דולרים, והמוצרים שלה נמכרים גם ברשתות גדולות בארה"ב.

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