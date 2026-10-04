בבסיסו נמצא הרומן הגותי נוסח "רבקה" של דפנה דה מוריה, שעובד לקולנוע בידי אלפרד היצ'קוק ב-1940, אבל מאז נערמו על היסודות האלה עוד שכבות: פחד מנשיות פאלית ב"חיזור גורלי" של אדריאן לין, נשיות יוצרת ומניפולטיבית מ"אינסטינקט בסיסי" של פול ורהובן ועד "נעלמת" של דיוויד פינצ'ר, וארוטיקה הוליוודית עכשווית נוסח

"עוזרת הבית"