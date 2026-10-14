בכתב התביעה הדרמטי שהגיש היום (רביעי) ראש השב"כ לשעבר רונן בר , הוא מציג ציר זמן מפורט של פגישות, הערכות מצב ומסמכים שהועברו לראש הממשלה בנימין נתניהו - מנובמבר 2022 ועד ימים ספורים לפני 7 באוקטובר. לפי גרסתו, לאורך חודשים התריע שוב ושוב מפני שחיקת ההרתעה, התחזקות חמאס והאפשרות להתפתחות עימות רב-זירתי, והמליץ על צעדים התקפיים, בהם סיכולים ממוקדים ופגיעה בתשתיות ארגון הטרור.

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גלריה בנימין נתניהו רונן בר ( צילום: יאיר שגיא, אלכס קולומויסקי )

בר טוען כי חלק מההמלצות לא זכו להתייחסות, אחרות לא קודמו, ובכמה מקרים הנחה נתניהו להימנע מהסלמה ולשמור על שקט בתקופת החגים. זו השתלשלות האירועים, כפי שהיא מתוארת בכתב התביעה:

7 בנובמבר 2022: פגישת עבודה ראשונה בין בר לנתניהו ערב כניסת נתניהו לתפקיד

ההתרעה: סינוואר גילה את הכוונת הטרור מעזה לאיו"ש, ולא משלם עליה מחיר.

ההמלצה: עדכון על המלצתו לסיכול ממוקד של יחיא סינוואר לאחר רמדאן 2022. יש לחזק את ההרתעה.

תגובת חבר הכנסת נתניהו: אין תגובה.

8 בינואר 2023: פגישת עבודה שוטפת

ההתרעה: סינוואר מעוניין במערכה רב-זירתית; היעדר תגובה על הכוונת פיגועים מעזה לאיו"ש מכרסמת בהרתעה.

ההמלצה: פרסום צפוי של חשיפת תשתית חמאס באיו"ש שהוכוונה מעזה, מחייב תגובה בעזה, לפחות בפגיעה בכניסת פועלים.

17 בינואר 2023: ביקור רה"מ בשב"כ

רה"מ: בעזה - ייצור משוואה מול חמאס בדרכים לא אגרסיביות.

13 בפברואר 2023: ראש השב"כ בר משגר לרה"מ מכתב אישי חריג

ההתרעה: בר מזהיר מ" סופה מושלמת " במכתב אישי וחריג - שילוב בין השסע הפנימי בישראל (בעקבות המהפכה המשפטית שיזמה ממשלת נתניהו) לחוסר היציבות בזירה הפלסטינית מספקת שעת כושר לאויב. "נוכח החשיבות הביטחונית יוצאת הדופן בעת הזו, אשמח לסייע ולהרחיב שיח בנושא בארבע עיניים", כתב בר, שבקשתו לפגישה לא התקבלה.

תגובת רה"מ: כבר למחרת השיב נתניהו כי על ראש השב"כ למצות את כלל האמצעים העומדים לרשותו כד י להבטיח את ביטחון נבחרי הציבור, סמלי השלטון ובראשם רה"מ ובני משפחתו.

7 במרץ 2023: פגישת עבודה

ההתרעה: חמאס שואב עידוד מהמצב הפנימי בישראל. ישנם מוקדי הידרדרות המקרבים מערכה.

22 במרץ 2023: פגישת עבודה

ההתרעה: זינוק של פי 3 בהתרעות פיגועים. חמאס הפך למעשה לזרוע צבאית של איראן.

ההמלצה: לפגוע בבכיר עזתי.

תגובת רה"מ: חלק ניכר מהתייחסותו של נתניהו באותה פגישה עסק בשאלה למי יצייתו גופי הביטחון במקרה של משבר חוקתי - באבטחת המעונות ובטענות לאכיפה הבררנית אל מול מפגינים.

25 במרץ 2023: "ליל גלנט"

ההתרעה: נאום שר הביטחון יואב גלנט שמתריע על סכנה ביטחונית, לאחר שבר והרבטכ"ל פנו אליו וציינו כי הם סבורים שנתניהו לא לוקח ברצינות את ההתרעות. באותה תקופה אמר בריאיון על ההתרעות המודיעיניות: "אני חושב שיש הפרזה בזה".

תגובת רה"מ: פיטורי שר הביטחון - מה שהעצים את התחושה אצל גופי הביטחון שהשמעת הערכות מקצועיות שאינן נוחות לדרג המדיני עלולה להביא לפגיעה במי שמשמיע אותן.

נאום גלנט שהוביל לפיטוריו: "למען ביטחון ישראל, לעצור את החקיקה"





3 באפריל 2023: נייר שנשלח לרה"מ

ההתרעה: ניתוח האיומים בראייה רב זירתית.

ההמלצה: ללוות את מאמץ ההגנה במהלך תקיף וממוקד שיעצור את הסחף כל עוד הוא קטן. מהלך כזה צריך לכלול אקט אלים נקודתי בתגובה לפיגועים.

13 באפריל 2023: נייר הערכת מצב

ההתרעה: המשך מגמת עלייה בהפעלות הטרור באיו"ש ובבין-אזורי.

ההמלצה: יש לקדם מהלך התקפי מעצב - פגיעה בחמאס ובצירי הכוונת הטרור.

תגובת רה"מ: ללא תגובה.

19 באפריל 2023: נייר הערכת מצב

ההתרעה: לקראת תום הרמדאן תובנת היריבים כי הושגה התקדמות ונוצר תיאבון להתלכדות זירות.

ההמלצה: מתגבר הצורך במהלך משנה מגמה לאחר חודש הרמדאן כחלק מהחזרת ההרתעה. נדרש להכין את הקרקע דרך מהלכים אזרחיים-כלכליים. מכווני הטרור חיים בתחושת חסינות ברצועה, יש צורך לקדם מערכה לפגוע בהם.

תגובת רה"מ: ללא תגובה.

21 במאי 2023: פ"ע לאחר מבצע "מגן וחץ"

ההתרעה: הצגת מודיעין שלפיו סינוואר עובר תהליך משיחי.

ההמלצה: הרחבת הסיכולים לכלל הזירות. המלצה להפוך את "בוטיק הסיכול למפעל".

תגובת רה"מ: חושש מאיזון משוואת הסיכולים על ידי קידום פעולות דומות של האויבים נגדו אישית.

24 במאי 2023: מסמך סיכום בתום מבצע "מגן וחץ"

ההתרעה: התכלית הושגה בצורה מוגבלת. היריב מפרש רתיעה של ישראל ממערכה מול חמאס.

ההמלצה: יש להחזיר את חמאס למשבצת הראשונה.

תגובת רה"מ: ללא תגובה.

6 ביולי 2023: מסמך תכנון אסטרטגי שנתי

ההתרעה: הצגת תמונת איום מפורטת על התעצמות חמאס והמלצה אופרטיבית לסבבים יזומים ולחידוש הסיכולים.

תגובת רה"מ: מסמך זה הועבר לנתניהו באמצעות מזכירו הצבאי, שהחזיר אותו לבר לאחר מספר ימים עם חריטות מעטו של נתניהו. החזרת המסמך כשהוא חרוט בכתב ידו תחת פרק מיקוד אסטרטגיית ביטחון לאומי: "זו לא דירקטיבה של ראש שב"כ. בדמוקרטיה, שב"כ לא אחראי לעיצוב אסטרטגיה לאומית למדינת ישראל".

9 ביולי 2023: קבינט

ההתרעה: "שומר חומות" כנקודת שינוי של מעבר לרב זירתיות. ברקע לאותה ישיבה הועלה רעיון מצד גורמים בממשלה לאפשר שליטה של חמאס ביהודה ושומרון. דרשתי להבהיר שחמאס הוא תנועה דתית פונדמנטליסטית שחרטה על דגלה חיסול ישראל ורצח ישראלים.

12 ביולי 2023: הערכת מצב

ההתרעה: רצף נטילות האחריות והפעולות של מנהיגי חמאס מעידים על חולשת ההרתעה של ישראל.

ההמלצה: הפיגועים באיוש מחייבים שינוי במדיניות הישראלית - צמצום פועלים פגיעה במכווני חמאס.

תגובת רה"מ: אין תגובה.

23 ביולי 2023: שיחה ישירה בקו האדום

ההתרעה: "אני מעביר לך התרעה אסטרטגית למלחמה". אויבי ישראל מזהים את הקרע הפנימי כהזדמנות. עוד הדגיש כי "לא נדע לתת יום ושעה".

ההמלצה: נדרשת מכת מנע לשיקום ההרתעה.

תגובת רה"מ: התעלמות.

26 ביולי 2023: הערכת מצב

התרעה: גידול בגרעון האסטרטגי של ישראל. ביטחון עצמי גובר של חמאס ברצועה בהפעלת כוחו.

ההמלצה: צמצום פועלים וסיכול מכווני חמאס.

תגובת רה"מ: ללא תגובה.

2 באוגוסט 2023: הערכת מצב רב זירתית

ההתרעה: קיים חיבור בין תשתיות חמאס לתשתיות איראניות לצורך קידום פיגועים. מורכבות האירועים עלולה להוביל למערכה ברצועת עזה.

ההמלצה: ביצוע סיכולים שוטפים, מאמצים למוכנות למערכה ברצועת עזה.

תגובת רה"מ: לא התקבלה.

20 באוגוסט 2023: נייר הערכת מצב

ההתרעה: ישראל נכנסת לתקופה מסוכנת לקראת חגי תשרי עקב השילוב בין השפעות השסע החברתי וגידול הגירעון ההרתעתי. המסר המכרזי - מדינת ישראל תחת מתקפת טרור משולבת מרצ"ע איראן ולבנון, אשר תדרוש מהלכים התקפיים.

תגובת רה"מ: לא התקבלה.

21 באוגוסט 2023: פ"ע

ההתרעה: החמרה דרמטית בהכוונת הפיגועים מרצועת עזה.

ההמלצה: פעילות התקפית בעזה לסיכול.

תגובת רה"מ: סבור כי נדרש טיפול במפקדה ברצועת עזה - ללא קידום.

22 באוגוסט 2023: דיון קבינט

ההתרעה: חמאס אינו מורתע ונמצא במתקפת טרור עצימה מאז מבצע "שומר חומות", בין היתר על רקע השסע בחברה הישראלית.

ההמלצה: נדרש מהלך משנה מציאות, פעילות התקפית בעזה ומוכנות לסיכולים ולמערכה לצד מימוש דחוף של המענה בגבול.

23 באוגוסט 2023: הערכת מצב

ההמלצה: לפגוע בהטבות ההומניטריות, להעלות באופן הדרגתי את הלחץ על חמאס ברצועת עזה ולהבהיר כי "ישראל נחושה לגבות מחיר".

31 באוגוסט 2023: הערכת מצב

ההתרעה: הביטחון העצמי הגובר של גורמי הטרור ביהודה ושומרון קשור לירידה בהרתעה הישראלית. הצהרות הדרג המדיני בתקשורת על כוונה לבצע סיכולים מביאות את יעדי הסיכול להיכנס להיערכות חירום, ובכך מונעות את האפשרות להוציא את הסיכולים לפועל.

3 בספטמבר 2023: נייר לרה"מ

ההתרעה: חמאס מנצל את מדיניות השקט להתעצמות ללא מחיר. מציין שקיים רצון של חמאס לקדם פעילות רב זירתית כפועל יוצא של חגי תשרי.

ההמלצה: סיכול גורם הכוונה מהרצועה אינו רק החלופה הכדאית (גם על פני סנקציות כלכליות) אלא הכרחית.

תגובת רה"מ: ללא תגובה.

10 בספטמבר 2023: דיון שרים

ההתרעה: תמונת המצב בכניסה לחגים אינה טובה.

תגובת רה"מ: הנחיה על "הרגעה".

12 בספטמבר 2023: קבינט בנוכחות רה"מ

ההתרעה: מצב ביטחוני חריג מחייב שינוי מציאות ובנוסף כי לא ניתן להסתמך רק על סיכול פיגועי טרור. מציין ש"מעצמה עושה ואינה מדברת".

תגובת רה"מ: הנחיה חד-משמעית -לשאוף לתקופת חגים שקטה ככל הניתן והעברת הדיון למחאות נגד אישי ציבור.

17-14 בספטמבר 2023: כמה דיונים והערכות מצב עם מערכת הביטחון והדרג המדיני

ההתרעה: עדכון מיידי על מסר חריג מהאויב . בר עדכן את נתניהו על כך באופן מיידי. המסר מצביע על היעדר הרתעה מספקת. המסקנה - וקטור של עימות, ללא אפשרות לשינוי במגמה, שאינו ניתן לבלימה.

ההמלצה: יש לפעול לחיזוק מיידי בהרתעה הישראלית בעקבות המסר שהתקבל. המסר מחייב הגברת הזהירות והדריכות במרחב הגדר.

תגובת רה"מ: ללא תגובה.

21 בספטמבר 2023: הערכת מחקר של שב"כ מוגש לרה"מ

ההמלצה: "כיבוי בפיצוץ", כלומר תקיפה מקדימה (הומלץ לבצעה לאחר החגים עקב הנחיית רה"מ לשמור על תקופת חגים שקטה.

27 ספטמבר 2023: דיון ביטחוני

תגובת רה"מ להמלצות מ-21 בספטמבר: הבהיר כי לא מעוניין בהסלמה מול עזה, ודרש להשתמש בכוח באופן מושכל.

1 באוקטובר 2023: הערכת מצב

ההתרעה: שיא בהכוונות הטרור, ייתכן ונתדרדר לסבב לחימה לפני תום תקופת החגים .

ההמלצה: תוכנית לסיכול בכירים ומכווני טרור, היערכות לסבב.

תגובת רה"מ: מאשר לקדם את הסיכולים שהומלצו - אך ללא קידום וללא זימון דיון. הוא הבהיר ששאיפה להסכם מדיני שעמד על הפרק באותה עת היא מטרה עליונה, והורה לשאוף לשימור השקט הביטחוני בכלל הגזרות.

7 באוקטובר 2023: לוח הזמנים

בכתב התביעה טען בר כי בניגוד לטענות נתניהו, במהלך ליל 7 באוקטובר השב"כ פעל לנסות להפיק מודיעין ולגבש תמונה מודיעינית נוכח אינדיקציות שונות שהתקבלו לגבי התרחשות כלשהי ברצועת עזה, וחלק את תמונת המודיעין באופן שוטף עם הגופים המופקדים על ההגנה הצבאית במרחב. תמונת המודיעין גם שוקפה במהלך הלילה למזכירות הצבאית של ראש הממשלה, שהיא הכתובת המוסמכת והרשמית לעדכון הנתבע, בהתאם לנהלים הנוהגים.

23:00

בעקבות אותן אינדיקציות, החל משעה זו עדכנו אנשי שב"כ את מקביליהם בצה"ל. בשיחות אלה דנו בכירי השב"כ עם מקביליהם בצה"ל במידע המודיעיני שהיה קיים אותה עת בניסיון לגבש תמונת מצב מודיעינית.

ראש חטיבת עזה בשב"כ שוחח עם מפקד אוגדת עזה.

מפקד המרחב הדרומי וראש אגף המבצעים בשב"כ שוחחו עם מפקד פיקוד הדרום, שבעקבות השיחות קטע את חופשתו בצפון והגיע בלילה למפקדת הפיקוד.

סגן ראש השירות שוחח עם ראש אגף המבצעים בצה"ל.

העוזר המודיעיני של בר שוחח עם העוזר המודיעיני של הרמטכ"ל.

02:00

ראש אגף המבצעים בשב"כ החליט על הקפצת צוות לוחמים ("טקילה"), כמענה מידי לאפשרות של פיגוע.

03:00

מפקד פיקוד הדרום כינס חיתוך מצב פיקודי, שבו השתתפו גם נציגי שב"כ, שהתרשמו כי הצבא מכיר את תמונת המצב המודיעינית העדכנית ונערך בהתאם.

( צילום: יאיר שגיא, אלכס קולומויסקי )

03:03

נוסף על השיח המקצועי, בשעה זו הפיצו הגורמים האמונים על כך בשב"כ התרעה מתוקשבת לגורמים הרלוונטיים, שעניינה סימנים אפשריים לפעילות התקפית של חמאס, בהצטברות חריגה. אף שבדיעבד תחקיר שב"כ העלה כי ההתרעה שהופצה הייתה במדרג נמוך מזה שהיה אמור להינתן, תוכנה שיקף את תמונת המצב כפי שהייתה ידועה לאנשי המקצוע בזמן אמת.

בכתב התביעה הדגיש בר: בזמן אמת, אף גורם – ובכלל זה שב"כ – לא העריך כי פניו של חמאס למתקפה כוללת.

3:55

שיחה בין המזכיר הצבאי אבי גיל וקמ"ן לשכת המזכירות הצבאית של נתניהו. בר מציין בתביעה כי הקמ"ן קיבל עדכונים שוטפים במהלך הלילה. במסגרת אותה שיחה הוסבה תשומת ליבו של גיל להודעה שנשלחה אליו קודם לכן, בהתאם לנוהל שלפיו בשעות הלילה מתקשרים לנמען שאמור לקבל המידע, אם מדובר בעניין חשוב.

5:15

סיום דיון הערכת מצב רב-זירתית בראשות בר. הנחת העבודה המובילה הייתה שמדובר בהיערכות של חמאס עקב חשש מתקיפה ישראלית.

בר מתאר כי נתן כמה הנחיות, ובכללן לקדם את צוות הלוחמים שהוקפץ לקרבת הגבול בצפון הרצועה, וכן להעביר את עיקרי הדיון למזכיר הצבאי של רה"מ ולרל"ש רמטכ"ל.

6:06

הנחיות ראש השב"כ הוזנו ליומן חמ"ל השב"כ ותועדו במחשבי הארגון.

06:15