ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בצהריים (רביעי) ל תביעת הדיבה המפורטת של ראש השב"כ רונן בר, והתייחס לפרט אחד בלבד. הוא לא הכחיש את הטענה שלראש השב"כ לא היה את הטלפון האישי שלו, וטען שהיה יכול להשיגו באמצעות הטלפון האדום.

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"רונן בר, שראה את הסימנים המעידים בליל 7 באוקטובר ולא התקשר אליי, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון שלי. רונן, אתה רציני?", כתב נתניהו בתגובה לכתב התביעה. הוא המשיך: "היה לך את מספר הטלפון האדום שלי, ויכולת מיד להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון".

לדבריו, "מאבטחי השב"כ, פקודיך, שנמצאים איתי 24/7, היו יכולים להשיג אותי תוך דקות. כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן".

בהמשך לתגובתו של ראש הממשלה, בסביבתו של רונן בר מסרו כי אין רציני ממנו. לדבריהם, אובדן של כל כך הרבה חיים הוא עניין רציני. "אם ראש הממשלה רציני, שיסיר חסינות ושיתמודד ויתן הסברים למדיניות שקבע, לדרכי התקשורת שקבע, שעליהן סיפר המזכיר הצבאי, ולהמלצות להרוג את בכירי חמאס שמעולם לא קידם".

המזכיר הצבאי לשעבר אבי גיל, מי שהיה בתפקיד בערב 7 באוקטובר, הסביר בריאיון בשבוע שעבר כי ראש הממשלה בהגדרה לא מסתובב עם הטלפון האדום , אלא ניגש אליו כאשר הוא מתבקש. האלוף במיל' אישר בדבריו את הפרסום של נדב איל מאוגוסט 2024 על ההתרעה למלחמה שנתן ראש השב"כ לשעבר רונן בר לנתניהו ביולי 2023.

מוקדם יותר הגיש ראש השב"כ לשעבר תביעת דיבה נגד נתניהו, לאחר שזה האשים אותו ב"פשעים" סביב פועלו לפני טבח 7 באוקטובר, והדהד קונספירציות על כך שבר "ידע על סכנה אמיתית בליל 7/10". בר תובע מנתניהו פיצוי שלושה מיליון שקלים, דורש לחשוף מסמכים ולהסיר את חסינותו של ראש הממשלה. "בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית - האמת תתברר בבית המשפט", צוין בכתב התביעה.

רה"מ נתניהו, ראש השב"כ לשעבר בר והמזכ"צ לשעבר גיל. אפריל 2024 ( צילום: קובי גדעון, לע"מ )

בכתב התביעה המפורט שרטט בר את ציר ההתרעות שלדבריו מסר לנתניהו. הוא טען כי התריע בפני נתניהו שוב ושוב על האפשרות להסלמה ביטחונית, וכי בניגוד לטענות ראש הממשלה, המידע שהצטבר בשב"כ הועבר לגורמים הרלוונטיים גם בליל 7 באוקטובר. במסמכים מתוארות בפירוט התרעות שהועברו לנתניהו, בין היתר סביב הרמדאן וחגי האביב ב-2023, וכן בחודשים יולי עד ספטמבר באותה שנה.

בר טען כי הזהיר משחיקה בהרתעה הישראלית וכי התנגד להערכות שלפיהן חמאס מורתע. לדבריו, הוא הציג גם אפשרויות פעולה נגד בכירי ארגון הטרור, אך התוכניות לא אושרו לביצוע. לדבריו, אלו זכו לביטול או להתעלמות מצד נתניהו. לפי התביעה, החל מסוף חודש יולי ועד חגי תשרי, הזהיר בר מכרסום בהרתעה והתנגד להערכות שחמאס מורתע. בר למעשה אמר את ההפך: הוא הזהיר שיחיא סינוואר הפך להיות משיחי ודרש תקיפה וסל שלם של המלצות.

אתמול הודה לראשונה נתניהו כי ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל, מהמקורבים ביותר לנשיא מצרים עבד אל-פתח א-סיסי, נחת בישראל שבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר. בריאיון לערוץ 14 אמר כי כאמל "לא נפגש איתי, כי הייתי בטקס אזכרה לחללי צה"ל". לפי פרסומים, כאמל הזהיר אז מ"מתקפה גדולה שמתכנן חמאס".

פגישת נתניהו-כאמל ב-2021 ( צילום: רועי אברהם, לע"מ )





נתניהו טען בנוסף כי אינו יודע עם מי כאמל נועד בישראל באותו ביקור חשאי, ב-26 בספטמבר 2023: "היה פה שר מודיעין של מצרים. בילה פה 59 דקות על הקרקע. אני פונה לגורמי הביטחון, האכיפה - אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. מישהו שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי". הוא תהה "ממתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה", אך שנים לפני כן אירח נתניהו את כאמל במעון ראש הממשלה בירושלים. בסרטון שפרסמה אז לשכת ראש הממשלה נראו נתניהו וכאמל לוחצים יד ומשוחחים, כשכאמל עמד אז בראש משלחת בכירים מצרים שהגיעה לארץ.