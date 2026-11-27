חילופי הדברים בין קולאו לאבסקל אירעו במהלך משבצת שעסקה במדיניות החוץ וההגירה של ספרד, אחרי שמנהיג ווקס תקף את סנצ'ס בחריפות, טען כי הוא צחק על קורבנות

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