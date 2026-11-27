בעימות טלוויזיוני סוער שנערך אתמול (חמישי) לקראת בחירות הבזק לפרלמנט בספרד, שייערכו ביום ראשון, נרשם עימות בין מנהיגת מפלגת "החזית הרחבה" מהשמאל הרדיקלי אדה קולאו לבין סנטיאגו אבסקל ממפלגת הימין הקיצוני ווקס (Vox). קולאו התייחסה לדברים של השר עמיחי שיקלי, ששיבח את אבסקל על עמדותיו הפוליטיות וכינה אותו "ידיד אמת", ותקפה: "שר בממשלת נתניהו אמר שאתה הדובר הכי טוב של ישראל בספרד. מה אתה חייב לנתניהו אחרי זה?". אבסקל השיב: "את רוצה שאענה? בסדר. מה את חייבת לחמאס?". צפו בעימות:
בעימות הטלוויזיוני שאורגן בידי האקדמיה לטלוויזיה הספרדית ושודר במקביל בכמה כלי תקשורת, השתתפו ארבעת מנהיגי המפלגות המובילות: ראש הממשלה האנטי-ישראלי פדרו סנצ'ס מהשמאל הסוציאליסטי; יריבו המרכזי והפרו-ישראלי מהימין השמרני שהסקרים גם צופים לו ניצחון, אלברטו נונייס פייחו; ראש העיר ברצלונה לשעבר שלקחה חלק במשט "סומוד" העולמי לרצועת עזה ונעצרה בידי ישראל, אדה קולאו; ומנהיג מפלגת הימין הקיצוני ווקס, סנטיאגו אבסקל, שאם יחבור לקואליציה עם פייחו, תהיה זו הפעם הראשונה מאז נפילת הדיקטטורה הצבאית של פרנקו ב-1975 שמפלגת ימין קיצוני נכנסת לקואליציה.
חילופי הדברים בין קולאו לאבסקל אירעו במהלך משבצת שעסקה במדיניות החוץ וההגירה של ספרד, אחרי שמנהיג ווקס תקף את סנצ'ס בחריפות, טען כי הוא צחק על קורבנות שיטפונות הבזק שגבו את חייהם של יותר מ-230 בני אדם בוולנסיה ב-2024, ואמר כי "הוא לא אמור לעמוד כאן". אבסקל הוסיף לתקוף את מדיניות ההגירה של סנצ'ס, וטען כי ממשלתו אפשרה את כניסתם של שישה מיליון מהגרים תוך 5 שנים, במה שמכביד על מערכות הבריאות, הרווחה והביטחון של ספרד. לדבריו, ממשל סנצ'ס הכניס למדינה "פושעים, רוצחים, אנסים וגנבים".
קולאו תקפה את יריבה מהימין הקיצוני על דבריו, ושחזרה את המעצר שלה אחרי המשט לעזה, שבו השתתפה גם גרטה טונברג: "בוא נדבר על פושעים, אדון אבסקל. מסתבר שלי ולך יש דבר במשותף. שנינו היינו בפלסטין הכבושה. אבל אתה התקבלת בכבוד רב בלשכתו של נתניהו הג'נוסיידלי, בעוד שאני נחטפתי בידי צבא הג'נוסייד יחד עם מאות אנשים שהיו במשימה הומניטרית בדרך לעזה".
"אבל יש עוד הבדל", המשיכה והתייחסה לשר שיקלי: "שר בממשלת נתניהו אמר שאתה הדובר הכי טוב של ישראל בספרד ואני שואלת: תגיד לנו כאן, בבקשה, אני בטוחה שזה יעניין מאוד את אזרחי ספרד. מה אתה חייב לנתניהו אחרי ההכרה שאתה הדובר הכי טוב שלהם?".
אבסקל התרגז והשיב: "את רוצה שאענה? בסדר. מה את חייבת לחמאס? בגלל שאת קידמת בספרד סוג הגירה שמשנה את הזהות של אזורים שלמים, בייחוד באלמריה, ולנסיה וקטלוניה. זו הגירה של אנשים שמתעבים נשים, שונאים הומוסקסואלים, אנשים שהביאו מילת נשים לספרד. עליהם את מגינה". בעבר התבטא אבסקל בחריפות גם נגד רה"מ סנצ'ס, שאחרי המחדל במובלעת סאוטה - שבמהלכו פלשו עשרות אלפי מהגרים לשטח שנמצא תחת שליטה ספרדית - כינה אותו "משרת של מרוקו".
עוד לפני ההאשמות ההדדיות בין קולאו לאבסקל, תקפה מנהיגת מפלגת "החזית הרחבה" את מנהיג ווקס והטיחה בו: "תגיד כאן שאתה חושב שזה מוצדק שנתניהו טבח בעשרות אלפי ילדים וילדות בעזה. תגיד את זה".
מחוות ה"השתקה" שעוררה סערה - והעקיצה על רמת האנגלית
העימות בין קולאו לבין אבסקל לא היה היחיד במהלך הדיון הסוער, שבמהלכו מועמד הימין פייחו, שנחשב פרו-ישראלי, התווכח עם סנצ'ס על ההגדרה לפעולות ישראל במלחמה ברצועת עזה, שפרצה בעקבות פלישת חמאס ב-7 באוקטובר. "זה טבח. אני משתמש בהגדרה של ראש המדינה ושל האיחוד האירופי", התעקש פייחו, שציטט את דבריו של מלך ספרד פליפה השישי באו"ם בשנה שעברה. סנצ'ס חלק עליו: "זה רצח עם, אדון פייחו. תשתמש במונח ג'נוסייד".
סערה נוספת נרשמה כאשר פייחו התייחס לאסון השיטפונות בוולנסיה ב-2024, סוגיה שחזרה על עצמה בעימות בשל שאלת האחריות של קרלוס מאסון, פוליטיקאי מהימין הספרדי שכיהן כנשיא הממשלה האזורית של ולנסיה בזמן השיטפונות. על אף שמאסון התפטר מהתפקיד, הוא נותר חבר בפרלמנט האזורי של ולנסיה, מה שמעניק לו חסינות.
סנצ'ס וקולאו תקפו את יריביהם מהימין על התמיכה שלהם במאסון, ופייחו תקף בחזרה כשעקץ את סנצ'ס על כך שבזמן ביקור באחת מהעיירות שנפגעו בשיטפונות, הוא הותקף בידי תושבים זועמים ו"ברח" מהמקום, לטענתו, בזמן שמלך ומלכת ספרד - שהיו איתו בביקור - נשארו באזור ואזרחים השליכו עליהם בוץ. "ניהול טוב זה לקחת אחריות על אסונות לאומיים ולא לברוח. ואת, שותקת", פנה בתקיפות לקולאו, כשהוא שם את האצבע על הפה במה שנראה כמחווה של השתקה. סנצ'ס התרעם על כך מיד: "למה אתה משתיק אותה, פייחו? קצת כבוד. איזה מין סקסיזם זה?". פייחו השיב: "סנצ'ס, אל תעשה מניפולציות".
רגע סוער נוסף נרשם בזמן דיון על סוגיות בכלכלה הספרדית, כאשר סנצ'ס מתח ביקורת על מדיניות המיסים שפייחו רוצה להנהיג, תוך שהוא לועג לרמת האנגלית של יריבו, שהודה בריאיון בספרד כי יש לו שליטה נמוכה בשפה האנגלית. "רמת המתמטיקה של פייחו היא כמו רמת האנגלית שלו", עקץ את פייחו, שלא הגיב לדברים.
הימין הקיצוני ישוב לראשונה מנפילת פרנקו?
בבחירות שייערכו ביום ראשון הקרוב, מנהיג האופוזיציה מהימין ותומך של ישראל אלברטו נונייס פייחו, ינסה להדיח את ראש הממשלה של ספרד בשמונה השנים האחרונות, פדרו סנצ'ס. ראש הממשלה הספרדי מהשמאל, נחשב לאחד מהמנהיגים האנטי-ישראליים הבולטים ביותר באירופה. נכון לעכשיו, הסקרים מנבאים לסנצ'ס הפסד, אם כי הוא ידוע כשועל קרבות פוליטי שעוד עשוי להפתיע ולזכות שוב בתפקיד.
בשבוע שעבר נערך עימות טלוויזיוני בין השניים. פייחו היה לוחמני במיוחד, ותקף את סנצ'ס שוב ושוב על פרשיות השחיתות שבהן הסתבכו אשתו ומקורביו, על ניהול קלוקל לטענתו של הכלכלה והמדינה בצל משבר הדיור ושני אסונות הרכבת הקטלניים שפקדו השנה את ספרד, ובעיקר על משבר ההגירה שהגיע לשיאו ביולי עם פריצה המונית של רבבות מהגרים ממרוקו למובלעת סאוטה שבצפון אפריקה.
ראש הממשלה היה מאופק יותר מצדו, והודה כי ממשלתו עשתה "טעויות" – אבל גם הגן על פועלו, ובין היתר טען שהתייצבותו נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נגד המלחמה באיראן ונגד מה שכינה שוב "רצח העם בעזה" – הפכה את ספרד ל"מגדלור" בקהילה הבינלאומית.
בין היתר הגן על מדיניות ההגירה הפתוחה שלו, המנוגדת לזו של רוב מדינות אירופה. השנה קידם תוכנית חסרת תקדים להסדרת מעמדם של מיליון מהגרים בלתי-חוקיים. סנצ'ס טוען כי המהגרים קריטיים לצמיחה הכלכלית של ספרד, אבל יריביו מהימין מאשימים שבכך הוא עודד הגירה המונית למדינה שפוגעת במרקם החברתי והתרבותי שלה, מחמירה את מצוקת הדיור ופוגעת בתחושת הביטחון של האזרחים. רק השבוע נשבר שיא הגירה יומי לאיים הקנריים, כאשר כ-2,000 מהגרים הגיעו תוך כיממה לארכיפלג שבשליטת ספרד. אדם אחד נהרג במסע, ותינוק בן יומו נולד במהלכו.
סנצ'ס הכריז רק לפני חודש על בחירות בזק שייערכו ב-29 בנובמבר, אחרי שממשלת המיעוט שלו קרסה בעקבות משבר הדיור והמחאה הציבורית שפרצה בגלל גירוש הקשישה מריקארמן אבסקל מהדירה שבה גרה 70 שנה במדריד, שבועיים לפני שנפטרה. הבחירות בספרד היו אמורות להיערך רק באמצע השנה הבאה. החלטתו נתפסה כניסיון למנף את המחאה ולהחזיר אליו בוחרים שהתאכזבו מפרשיות השחיתות בסביבתו וממשבר ההגירה.
לפי ממוצע הסקרים של אתר "פוליטיקו", מפלגת העם של פייחו (PP) צפויה לנצח עם 31% מהקולות, ותוכל להרכיב קואליציה עם מפלגת ווקס מהימין הקיצוני שתקבל 18%. המפלגה הסוציאליסטית של סנצ'ס (PSOE) מקבלת בממוצע הסקרים 29%, ומפלגתה של קולאו 6%. בספרד, כמו בישראל, ראש הממשלה הוא לא בהכרח מי שזוכה במספר הקולות הגדול ביותר – אלא מי שמצליח להשיג רוב בבית התחתון של הפרלמנט, המונה שם 350 מושבים. אם פייחו אכן ירכיב ממשלה עם ווקס, תהיה זו הפעם הראשונה מאז נפילת הדיקטטורה הצבאית של פרנקו ב-1975 שמפלגת ימין קיצוני נכנסת לקואליציה.