ראשי מערכת הביטחון בתקופה שלפני טבח 7 באוקטובר לא מכירים ביקור של ראש המודיעין המצרי, עבאס כאמל, בישראל. גורם ביטחוני בכיר אמר הערב (רביעי) ל-ynet כי אילו התקיים ביקור כזה, מערכת הביטחון הייתה חייבת לדעת עליו בזמן אמת: "ערכנו את כל הבדיקות בדיעבד ואיננו מכירים את האירוע. ספק רב אם הוא בכלל היה בארץ. אם נתניהו יודע שהוא היה כאן - שיגיד עם מי נפגש".
ראש הממשלה נתניהו הודה אמש לראשונה כי כאמל - מהמקורבים ביותר לנשיא מצרים עבד אל-פתח א-סיסי - נחת בישראל שבוע וחצי לפני הטבח. בריאיון לערוץ 14 אמר כי כאמל "לא נפגש איתי, כי הייתי בטקס אזכרה לחללי צה"ל". לפי פרסומים, כאמל הזהיר אז מ"מתקפה גדולה שמתכנן חמאס".
נתניהו טען אתמול כי אינו יודע עם מי כאמל נועד בישראל באותו ביקור חשאי: "היה פה שר מודיעין של מצרים. בילה פה 59 דקות על הקרקע. אני פונה לגורמי הביטחון, האכיפה – אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. מישהו שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי".
עוד טען אתמול נתניהו: "הוא לא דיבר איתי. ממתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אין דבר כזה. הוא תמיד יבוא עם מישהו". אבל שנתיים בלבד לפני כן אירח נתניהו את כאמל במעון ראש הממשלה בירושלים. בסרטון שפרסמה אז לשכת ראש הממשלה נראו נתניהו וכאמל לוחצים יד ומשוחחים, כשכאמל עמד אז בראש משלחת בכירים מצרים שהגיעה לארץ.
לפי דיווח בכאן חדשות, בטיסה המצרית שנחתה בישראל ב-26 בספטמבר 2023 היו שני אנשי עסקים, ולא ראש המודיעין המצרי. המטוס המריא ריק מנוסעיו חזרה לקהיר. בדיווח נטען כי מדובר במטוס מנהלים שמופעל על ידי חברת צ'רטר מצרית בשם "סמארט אוויאשן", שנחת בישראל לקראת השעה 10:00 בבוקר ועזב לקהיר סביב הבשעה 11:00, אחרי קצת יותר משעה על הקרקע.
לפי הדיווח, על פי כמה מקורות שבקיאים בטיסה, הם נכנסו לישראל דרך טרמינל פתאל, בטיסה שגרתית של אנשי עסקים ששבו ממצרים. המטוס קיבל שירותי קרקע מחברת QAS בנתב"ג והמריא למצרים כשהוא כאמור ריק מנוסעים. הטיסה שלא נרשמה כרשמית או ביטחונית.
עוד דווח בכאן כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים, אולם בתחום מטוסי המנהלים ישנו כלל שלפיו שמירה על זהות הנוסעים במקום הראשון - ולכן גם הגורמים האלה אינם יכולים להתייחס לזהות הנוסעים במטוס.
האזהרות המצריות: "משהו חריג"
יומיים אחרי הטבח חשפה סמדר פרי ב-ynet, בהמשך לפרסום של סוכנות הידיעות AP על אזהרה מצרית, כי כאמל העביר מסר ללשכת נתניהו - שבו הזהיר מ"משהו חריג, מבצע אימתני" שעומד להתרחש מכיוון עזה. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדברים.
בחודש שעבר נחשף במגזין "אטלנטיק" האמריקני כי כאמל הגיע לארץ לביקור קצרצר ב-26 בספטמבר, "הזהיר שחמאס נערך למתקפה גדולה וקרא לישראל לבצע הקלות כלכליות כדי למנוע הסלמה". לפי התחקיר שערך המגזין, מטוס ססנה חכור שמקושר לשירותי המודיעין של מצרים נחת אז בנתב"ג ונשאר בישראל 67 דקות בלבד לפני שהמריא בחזרה לקהיר.
גורם ישראלי לשעבר ששוחח עם המגזין טען כי עצם הגעתו של ראש המודיעין המצרי לביקור כה קצר וחריג הייתה צריכה להבהיר את מידת הדחיפות. לדבריו, "השליח היה המסר". כשעתיים לאחר נחיתת המטוס המצרי השתתף נתניהו בטקס לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים בירושלים. "כלקח מרכזי מאותה מלחמה, איננו מזלזלים באף איום", אמר אז נתניהו.
ה"וול סטריט ג'ורנל" חשף במקביל כי כאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 2023 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה - אחרי ששתי אזהרות מצריות קודמות לא זכו להתייחסות. "כאמל החל לחוש דאגה", נכתב - באישור נוסף לחשיפה של סמדר פרי ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" ימים ספורים אחרי הטבח על אזהרה מצרית.
בתגובה לאותו דיווח ב"ג'ורנל", בניסיון להסיט את האש ממנו, נתניהו האשים את ראש השב"כ לשעבר רונן בר ב"פשעים" סביב פועלו לפני טבח 7 באוקטובר, והדהד קונספירציות על כך שבר "ידע על סכנה אמיתית בליל 7/10". לצד זאת פרסם הכחשה נוספת לדיווח על כך שנפגש עם כאמל ימים ספורים לפני הטבח.
בחודש שעבר נחשף בספר של העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל - "חטופים: 843 ימים של הפקרה", שבו נטען כי נתניהו קיבל התרעה מפורשת מפעולה מתוכננת של יחיא סינוואר שבוע וחצי בלבד לפני 7 באוקטובר. לפי הנטען, מנהיג חמאס ברצועת עזה דאז קרא לאיש הפתח שהיה בקשר עם השב"כ ואמר לו: "תעביר לישראלים שאני מתכנן להם הפתעה גדולה, אם הם לא מתקדמים". עוד נכתב כי איש הפתח יצא מהשיחה מבוהל, העביר את המסר למקורב שלו, שהיום משמש יועץ של נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד, וכדי לוודא - סינוואר אומר לו בפעם השנייה - "תעביר את זה לישראלים, אני מתכנן להם 'זילזל'".
לפי הדיווח, ב-15 בספטמבר רונן בר קיבל את העדכון הזה והעביר אותו לרה"מ. שבוע וחצי לאחר מכן בן זאיד רוצה לוודא שאכן נתניהו קיבל את השיחה, ומתקשר אליו דרך אפליקציה מיוחדת. באותה שיחה, לפי התחקיר, נתניהו מנסה להרגיע אותו. לאחר אותה שיחה, נתניהו לא עדכן את הרמטכ"ל, ראש שב"כ או ראש המוסד. שיחה דומה כאמור הגיעה באותם ימים ללשכת ראש הממשלה משר המודיעין המצרי.